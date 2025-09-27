Paul Papp, ieșire nervoasă la adresa lui Marcel Bârsan: „Unde să duc mâna, să mi-o tai?”

10:10

Pe campionul european la înot la sub 23 de ani, Denis Popescu, telefonul îl ajută mult la antrenamente. Filmează tot şi vede unde greşeşte. 5 ore pe zi petrece Denis pe telefon. Pentru campionul de la fluture, Denis Popescu, ziua începe cu sunetul alarmei din telefon. "Prima dată îmi opresc alarma, e ceva deranjant, o […]