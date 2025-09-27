Cea mai norocoasă zi a lunii octombrie 2025 pentru fiecare zodie în parte
Jurnalul.ro, 28 septembrie 2025 00:10
Luna octombrie 2025 aduce pentru fiecare zodie o zi specială, plină de oportunități și energie pozitivă. Astrele ne îndeamnă să ne concentrăm pe progresul personal și profesional, să ne asumăm visele și să le transformăm în realitate.
• • •
Acum 5 minute
00:50
Pe 28 septembrie 2025, Universul transmite mesaje clare și directe printr-o aliniere rară a Lunii cu Mercur. Este o zi în care gândurile și emoțiile se află pe aceeași frecvență, iar comunicarea devine sinceră și ușor de înțeles. Pentru patru zodii, această energie cosmică se transformă într-un semn de necontestat: răspunsurile pe care le căutau apar în sfârșit, iar totul începe să capete sens.
Acum o oră
00:10
Acum 2 ore
23:50
Un cutremur cu magnitudinea de 5,6 grade pe scara Richter a lovit sâmbătă provincia Gansu din nord-vestul Chinei, rănind 11 persoane și provocând pagube materiale considerabile.
23:30
ONU impune sancțiuni drastice Iranului. Teheranul și-a rechemat ambasadorii din mai multe state UE # Jurnalul.ro
Iranul și-a rechemat, sâmbătă, ambasadorii din Franța, Germania și Regatul Unit, înainte de reintroducerea sancțiunilor ONU asupra programului său nuclear, care intră în vigoare la miezul nopții.
23:10
Când cineva este considerat un suflet antic, posedă o înțelepciune înnăscută. Aceste persoane sunt intuitive, mature și au perspective înrădăcinate, ceea ce îi face prietenii la care alții apelează adesea pentru sfaturi atente.
Acum 4 ore
22:50
Drone neidentificate au fost observate vineri seara deasupra bazei aeriene Karup, cea mai mare bază militară din Danemarca, în cadrul unei serii de incidente pe care oficialii danezi le califică drept „atac hibrid”.
22:10
Dacă ai fost vreodată într-un restaurant turcesc, sigur ai văzut în meniu köfte – chiftele suculente, pline de mirodenii, servite cu lipie, iaurt sau legume coapte.
21:50
20 de agenți FBI au fost concediați întrucât au îngenuncheat la protestele antirasiale din 2020 # Jurnalul.ro
FBI a concediat aproximativ 20 de agenți care au fost fotografiați îngenuncheați în timpul protestelor pentru justiție rasială din Washington din 2020, după decesul lui George Floyd.
21:30
Lavrov la ONU: Rusia nu vede un interes la Kiev şi în Europa de soluţionare a conflictului, dar păstrează o speranţă faţă de Trump # Jurnalul.ro
Rusia nu vede niciun interes din partea Ucrainei şi a ţărilor europene aliate ale acesteia să negocieze un "acord de pace echitabil", a afirmat sâmbătă ministrul rus de externe Serghei Lavrov, într-o intervenţie la Adunarea Generală a ONU, şi a avertizat că orice atac asupra Rusiei va declanşa un "răspuns ferm" din partea acesteia, după ce preşedintele american Donald Trump a cerut doborârea avioanelor ruseşti dacă acestea încalcă spaţiul aerian al NATO, relatează agenţiile AFP şi EFE.
Acum 6 ore
20:50
Fiecare dintre noi poartă în ADN-ul său daruri, lecții și povești transmise de strămoși. Totuși, potrivit specialiștilor în spiritualitate, anumite luni de naștere par să aibă o legătură mai puternică cu energiile ancestrale. Persoanele născute în aceste luni primesc adesea moșteniri nevăzute – daruri spirituale, intuiție și reziliență – ce le permit să ducă mai departe misiunea neîncheiată a generațiilor trecute.
20:30
Florin Manole despre muncitorii străini: "Nu cred că este o competiție între aceștia și români" # Jurnalul.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, a vorbit despre muncitorii străini din România, explicând că aceștia nu constituie o amenințare pentru piața muncii.
20:10
Nazare: Rectificarea bugetară va menține investițiile și resursele esențiale pentru pensii și salarii # Jurnalul.ro
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a oferit sâmbătă precizări despre rectificarea bugetară, subliniind că ținta de deficit de 8,4% este esențială pentru menținerea resurselor destinate pensiilor, salariilor, sănătății și investițiilor.
19:50
Centrala nucleară de la Zaporojie, ocupată de forțele ruse, a rămas fără alimentare externă cu energie electrică de peste trei zile.
19:50
Victimele accidentului aviatic din Iași, transportate în stare gravă la Spitalul „Sf Spiridon" # Jurnalul.ro
Cele două persoane care se aflau în avionul de mici dimensiuni prăbuşit, sâmbătă, în apropierea unei unităţi militare din Iaşi au fost transportate în stare gravă la Spitalul „Sf. Spiridon".
19:30
Trăsătura de personalitate, esențială pentru longevitate. Scade cu 27% riscul de deces # Jurnalul.ro
O anumită trăsătură de personalitate reduce riscul de deces cu 27%, arată un studiu recent, realizat pe 22.000 de participanți.
19:10
Sezonul Balanței aduce rafinament, claritate și întâlniri cu adevărat magice pentru trei zodii cheie. Descoperă cum influențează acest moment astral Balanța, Peștii și Săgetătorul.
Acum 8 ore
18:50
Florin Manole, despre o eventuală demisie a premierului Ilie Bolojan: "Pare tipul care mai face și gesturi radicale" # Jurnalul.ro
„Pare tipul care mai face și gesturi radicale”, spune ministrul Muncii, Florin Manole, despre o eventuală demisie a premierului Ilie Bolojan.
18:30
Florin Manole, despre munca la negru: "Fenomen complex care necesită soluții la rădăcină" # Jurnalul.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, a vorbit despre fenomenul muncii la negru din România, explicând că acesta nu trebuie combătut doar prin amenzi, ci prin înțelegerea cauzelor profunde care îi determină pe oameni să accepte astfel de situații.
18:10
Cele mai carismatice date de naștere: cine sunt norocoșii care atrag oamenii ca un magnet # Jurnalul.ro
Carisma nu se învață, se naște odată cu tine. Potrivit numerologilor, astrologilor și misticilor, anumite zile din calendar oferă celor veniți pe lume atunci un farmec magnetic greu de trecut cu vederea. Fie că vorbim despre frumusețe interioară, umor debordant sau o aură enigmatică, acești nativi au darul de a cuceri inimile celor din jur și de a deschide uși în viață – în carieră, în relații și în dragoste.
17:50
Comitetul Paralimpic Internațional a ridicat, sâmbătă, suspendările parțiale impuse Rusiei și Belarusului. Aceste țări pot să-și recapete drepturile depline de membri înaintea Jocurilor Paralimpice de la Milano-Cortina, din martie 2026.
17:40
Jucătorul român Eduard Ionescu (locul 74 mondial) a obținut sâmbătă calificarea pe tabloul principal la China Smash 2025, după ce a trecut într-un meci dramatic de portughezul Tiago Apolonia (locul 106 mondial), în turul al treilea al calificărilor.
17:30
Progrese în medicină. Decesele din cauza insuficienței cardiace cronice s-au redus cu 50% în ultimii 15 ani # Jurnalul.ro
Progresele medicale realizate în tratamentul bolilor cardiovasculare au redus la jumătate decesele cauzate de insuficiența cardiacă cronică în ultimii 15 ani, potrivit datelor publicate înaintea Zilei Mondiale a Inimii, din 29 septembrie.
17:20
Descoperă pasiunile ascunse ale fiecărui semn zodiacal și cum acestea influențează relațiile de cuplu.
17:10
Ministrul Sănătății, despre copiii morți la Iași: "Solicit schimbarea din funcție a managerului spitalului. Voi demite conducerea DSP Iași" # Jurnalul.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat sâmbătă, la Iași, măsuri ferme după controlul desfășurat la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Maria”, unde 6 minori internați au murit din cauza infecției cu baceria Serratia Marcescens.
Acum 12 ore
16:50
Protest în fața Ministerului Finanțelor. Alexandru Nazare: "Unele solicitǎri nu pot fi satisfăcute imediat" # Jurnalul.ro
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a transmis că susține dialogul cu organizațiile sindicale și a subliniat importanța unui proces transparent de reformă, după protestul de sâmbătă al sindicaliștilor din finanțe, reuniți în Sindicatul Naţional Finanţe Publice – SindFISC.
16:30
Ministrul Muncii, despre plata pensiilor: "Plătim de 10 ori mai mult Poștei Române decât comisioanele bancare" # Jurnalul.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, a vorbit despre plăți și bacșișuri, dar și despre impactul economic al tranzițiilor digitale în sistemul de pensii.
16:10
SUA a revocat viza președintelui Columbiei. Gustav Petro a susținut un discurs ani-Trump la un miting în New York # Jurnalul.ro
Statele Unite au anunțat că vor revoca viza președintelui columbian Gustavo Petro din cauza „acțiunilor incendiare” de la o manifestație pro-palestiniană din New York.
15:50
Alexandru Rafila, despre copiii morți la Iași: "Cred că e vorba de neglijențe. Şi de o reacție întârziată!" # Jurnalul.ro
„Cred că e vorba de neglijențe şi nerespectarea măsurilor de prevenire a infecțiilor, în acest caz. Şi de o reacție întârziată!”, spune fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rafila, despre decesele copiilor de la Secția ATI a Spitalului de Copii „Sf. Maria” din Iași, infectați cu bacteria Serratia marcescens.
15:30
Alegeri parlamentare în Republica Moldova. 5 scenarii luate în calcul de autoritățile de la Chișinău # Jurnalul.ro
Autoritățile din Republica Moldova iau în calcul mai multe scenarii la alegerile de duminică, printre care alarme false cu bombă sau întreruperi de curent.
15:10
3 Zodii chinezești atrag dragostea și norocul în Săptămâna 29 Septembrie – 5 Octombrie 2025 # Jurnalul.ro
Descoperă cele 3 semne zodiacale chinezești care au parte de noroc în dragoste și succes între 29 septembrie și 5 octombrie 2025.
14:50
Război în Gaza. Forțele israeliene au ucis 32 de civili. Benjamin Netanyahu refuză armistițiul # Jurnalul.ro
Atacurile israeliene din noaptea de vineri spre sâmbătă au ucis cel puțin 32 de persoane în Gaza, inclusiv 9 membri ai aceleiași familii din tabăra de refugiați Nuseirat. Premierul Benjamin Netanyahu continuă să respingă cererile internaționale de încetare a focului.
14:30
Tratament revoluționar. Un cocktail de viruși distruge 99% din superbacteriile din spitale # Jurnalul.ro
Entelli-02, un nou tratament revoluționar, folosește cinci viruși bacteriofagi pentru a combate Enterobacter cloacae, o superbacterie extrem de periculoasă care provoacă anual peste 200.000 de decese la nivel global.
14:10
Tenorul Ştefan von Korch aduce noutăţi în stagiunea MUSICAL EXTRAVAGANZA 2025/2026: prima producţie integrală – Carmina Burana – invitaţi în premieră şi scenă deschisă pentru tineri muzicieni # Jurnalul.ro
După succesul răsunător al concertelor „Duelul Tenorilor” de la Grădina de Vară Herăstrău și „Vivo per lei” la Filarmonica Pitești, stagiunea Musical Extravaganza, coordonată artistic de tenorul Ștefan von Korch, și-a deschis porțile pe 23 septembrie cu concertul „Nessun Dorma“, şi vine către public cu surprize și inițiative inovatoare. Acestea vizează repertoriul – în care va intra în premieră o producţie integrală – „Carmina Burana”, artişti de marcă invitaţi şi – ca noutate absolută – deschiderea stagiunii către muzicienii în curs de afirmare.
13:50
De ce primesc locuitorii din Alaska cecuri de 1.000 de dolari din veniturile petroliere # Jurnalul.ro
Statul Alaska distribuie dividende anuale rezidenților săi, însă suma din 2025 este una dintre cele mai mici din ultimele două decenii.
13:30
Scăderea stării de bine la vârste înaintate nu este inevitabilă, aproape un sfert dintre adulții peste 60 de ani care aveau probleme și-au recăpătat bunăstarea emoțională în trei ani, arată un studiu al oamenilor de știință de la Universitatea din Toronto.
13:10
Octombrie 2025 aduce o energie financiară destul de reținută dar solidă. Aceasta nu este o lună a câștigurilor rapide sau a schimbărilor mari, ci un test al rațiunii, prudenței și concentrării pe termen lung.
12:50
Președintele României va participa, luni, la funeraliile Preafericitului Lucian Mureșan, Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică.
12:30
O colecție de monede și bancnote autentice din întreaga lume va fi lansată începând cu 29 septembrie, oferind pasionaților de numismatică și nu numai ocazia de a descoperi istoria banilor într-un mod interactiv și educativ.
12:10
La mulți ani, Simona Halep! Sportiva împlinește 34 de ani. Mesaj pentru admiratorii săi # Jurnalul.ro
Simona Halep împlinește, astăzi, 34 de ani. Sportiva și-a anunțat retragerea din tenis în 2025, iar ceremonia oficială este programată pentru 2026. De-a lungul anilor, Simona a strâns multe titluri și trofee oficiale în palmaresul său.
Acum 24 ore
11:50
Sindicaliştii vor protesta sâmbătă în faţa sediului Ministerului Finanţelor, printre cererile lor numărându-se finanţarea corectă pentru funcţionarea instituţiilor, normarea realistă a muncii și accelerarea digitalizării.
11:40
Mondialele de canotaj, Shanghai. Echipajul feminin de 8+1 al României a obținut medalia de argint # Jurnalul.ro
România a cucerit medalia de argint la Campionatele Mondiale de Canotaj de la Shanghai, prin echipajul feminin de 8+1 (W8+), proba regină a canotajului.
11:30
Un incendiu a izbucnit, în noaptea de vineri spre sâmbătă, la Spitalul Municipal Rădăuți, județul Suceava. Flăcările au izbucnit în secția Pneumologie. 11 pacienți au fost evacuați.
11:30
Cât este de vulnerabilă Republica Moldova în fața Rusiei? Care sunt mizele Rusiei în ecuația cu Moldova? Poate ajunge Moldova o nouă Georgia? Posibilele scenarii ale unui infern instrumentat de Rusia în Moldova.
11:10
Horoscop zilnic, 28 septembrie 2025: Leii descoperă cheia succesului, iar Peștii iau decizii importante # Jurnalul.ro
Horoscop zilnic, 28 Septembrie 2025: Iertare pentru Berbeci, focus pe bani pentru Scorpioni și planuri mari pentru Vărsători.
10:50
„Misiunea verde - Descopera Grădina Botanică”, eveniment tip Treasure Hunt – sâmbătă, 27 septembrie # Jurnalul.ro
„Misiunea verde – Descoperă Grădina Botanică” este un concurs tip treasure hunt creat special pentru tineri curioși, activi și pasionați de natură. În echipă, vor putea descoperi comori ascunse printre plante rare, vor rezolva provocări despre mediu și vor învăța cum timpul petrecut în natură le este de folos. Totul, într-un joc captivant în aer liber, chiar în inima Grădinii Botanice din Galați.
10:30
Luni, 29 septembrie, ora 10, în Amfiteatrul „George Emil Palade” din incinta Palatului Facultății de Medicină din Capitală va avea loc deschiderea oficială a noului an universitar 2025-2026, eveniment emblematic care va reuni la Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti 14.500 de studenți. Dintre aceștia, 2.449 vor trece pentru prima oară pragul celei mai vechi și mai titrate instituții de învățământ superior medical românesc.
10:10
Spotlight – International Light Art Festival #9 transformă Bucureștiul în Capitala Luminii între 10-12 octombrie # Jurnalul.ro
Primăria Municipiului București, prin ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului București, organizează în perioada 10 - 12 octombrie 2025 cea de-a noua ediție a Spotlight – International Art Light Festival, primul și cel mai amplu festival al luminii din Capitală, care încântă anual peste 300.000 de participanți. Traseul de anul acesta se extinde de pe Calea Victoriei în zonele adiacente, la ARCUB – Hanul Gabroveni și în locațiile partenerilor Mega Mall și Promenada Mall.
09:50
De la plimbări prin parc și picnic cu cidru cald, la journaling și seri cozy cu filme — iată cum arată o zi de toamnă reușită, pas cu pas.
09:30
Test de personalitate: Alege faza Lunii care te atrage și află în ce etapă a vieții te afli # Jurnalul.ro
Luna a fost dintotdeauna un simbol al ciclurilor vieții. Faza lunii care te atrage cel mai mult poate arăta ce etapă de transformare trăiești acum.
09:10
Somonul este unul dintre cele mai populare tipuri de pește din lume, iar motivele sunt clare: somonul este un aliment de bază în dieta mediteraneană și este plin de nutrienți – acizi grași omega-3 (buni pentru inimă, creier și piele), proteine și vitamina D.
