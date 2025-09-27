Cea mai norocoasă zi a lunii octombrie 2025 pentru fiecare zodie în parte

21:30

Rusia nu vede niciun interes din partea Ucrainei şi a ţărilor europene aliate ale acesteia să negocieze un "acord de pace echitabil", a afirmat sâmbătă ministrul rus de externe Serghei Lavrov, într-o intervenţie la Adunarea Generală a ONU, şi a avertizat că orice atac asupra Rusiei va declanşa un "răspuns ferm" din partea acesteia, după ce preşedintele american Donald Trump a cerut doborârea avioanelor ruseşti dacă acestea încalcă spaţiul aerian al NATO, relatează agenţiile AFP şi EFE.