Pep Guardiola, categoric: „După meciul cu Manchester United, arătăm o altă față”

19:10

Jannik Sinner (24 de ani, 2 ATP) este în sferturi de finală la turneul de la Beijing, după ce a căzut pe gleznă și a pierdut un set în meciul cu Terence Atmane (23 de ani, 68 ATP), partidă pe care a câștigat-o cu 6-4, 5-7, 6-0.Jannik Sinner merge mai departe în turneul de la Beijing, unul de categorie ATP 500, având unele mici probleme. El a fost testat de francezul Terence Atmane, cel pe care îl învinsese în semifinale la Cincinnati cu 7-6 (4), 6-2. ...