Victor Angelescu, dezvăluiri incredibile despre scandalul de la Ploiești: „Era familia unui fotbalist. S-au ofuscat cei de la Petrolul”
Fanatik, 28 septembrie 2025 00:10
Victor Angelescu a vorbit despre scandalul care a existat la meciul dintre Petrolul Ploiești și Rapid, unde jandarmii au fost nevoiți să intervină.
Acum 5 minute
00:50
Andrei Ivan a marcat primul său gol în Superliga Greciei! Echipa sa a produs surpriza pe terenul formației lui Olimpiu Moruțan. Video # Fanatik
Andrei Ivan a înscris pentru prima dată în campionat pentru Panserraikos, în remiza (1-1) înregistrată pe terenul lui Aris, formația unde evoluează Olimpiu Moruțan.
Acum 30 minute
00:30
Mihai Stoica, detalii halucinante, după ce Mihai Lixandru s-a operat de apendicită: „A venit mutilat complet” # Fanatik
Mihai Stoica a dezvăluit ce se întâmplă cu Mihai Lixandru. Mijlocașului i s-a făcut rău și a fost operat de apendicită cu o zi înainte de Go Ahead Eagles - FCSB 0-1
Acum o oră
00:10
Zodiile care ajung într-un punct de cotitură pe final de septembrie. Se schimbă totul pentru ele # Fanatik
Nativii care sunt într-un mare impas pe sfârșit de septembrie. Lucrurile se modifică radical pentru aceste semne zodiacale.
00:10
Victor Angelescu a vorbit despre scandalul care a existat la meciul dintre Petrolul Ploiești și Rapid, unde jandarmii au fost nevoiți să intervină.
Acum 2 ore
23:50
Descătușare! Reacție genială a lui Cristi Chivu după al doilea succes la rând cu Inter în Serie A! Video # Fanatik
Cristi Chivu și Inter au obținut un succes extrem de prețios în deplasarea de la Cagliari, acolo unde s-au impus cu 2-0. A fost a doua victorie la rând a milanezilor în Serie A
23:40
Cum arată fiica lui Ilie Dumitrescu. Mayra este studentă și se înțelege bine cu fratele său, Toto # Fanatik
Pe Ilie Dumitrescu îl știm cu toții însă cum arată fiica acestuia? Fostul jucător de fotbal are în total patru copii, din două căsnicii diferite.
23:40
Eugen Neagoe și Paul Papp l-au desființat pe „centralul” Marcel Bîrsan și au lansat acuzații grave după Petrolul – Rapid 0-1: „Dacă a fost henț acolo, eu sunt președintele României” / „Unde să-mi duc mâna, să mi-o tai?” # Fanatik
Petrolul a fost învinsă cu 1-0 de Rapid la debutul lui Eugen Neagoe pe banca tehnică. Antrenorul ploieștenilor și fundașul Paul Papp au reacționat la finalul întâlnirii.
23:30
Alex Pașcanu a explicat faza de la golul marcat de Rapid cu Petrolul: „Eu pe stânga și el pe dreapta” # Fanatik
Alexandru Pașcanu și Rareș Pop au reacționat după ce Rapid s-a impus în PRIMVS DERBY, 1-0, contra celor de la Petrolul.
23:20
Costel Gâlcă a anunțat o revenire importantă la Rapid după 1-0 cu Petrolul. Ce a spus despre debutul lui Bolgado # Fanatik
Rapid a revenit pe locul 2 după ce a învins-o cu 1-0 pe Petrolul, dar Costel Gâlcă n-a fost pe deplin mulțumit. Ce a declarat antrenorul oaspeților
23:10
Cum reușește Victor Pițurcă să arate cu 20 de ani mai tânăr la aproape 70. Ce face câte 14 – 15 ore în fiecare săptămână. Secretul a fost dezvăluit # Fanatik
Victor Pițurcă se apropie de 70 de ani, dar demonstrează că vârsta este doar un număr. Care este secretul formei fizice de invidiat a fostului selecționer.
23:00
Campioana FCSB revine în campionatul intern după victoria obținută în Europa League pe terenul olandezilor de la Go Ahead Eagles. Cu un singur succes în actualul sezon, FCSB are nevoie de toate cele trei puncte […]
23:00
Au îngropat securea războiului! Alex Dobre a mers în fața galeriei după Petrolul – Rapid 0-1 și a înjurat Steaua. Video # Fanatik
Alex Dobre a mers în fața galeriei Rapidului după victoria obținută de giuleșteni, scor 1-0 cu Petrolul la Ploiești.
Acum 4 ore
22:50
Dennis Man, prima realizare la PSV! Românul a ieșit la rampă la doar două minute după ce a intrat pe teren. Video # Fanatik
Dennis Man, internaționalul român transferat în vară de PSV, a reușit să aibă prima contribuție la un gol în tricoul olandezilor.
22:40
Biletul zilei la pariuri de duminică , 28 septembrie 2025, poate aduce un câștig de 508 de lei cu ajutorul a două meciuri de fotbal din Seria A și Premier League.
22:40
Eric Bicfalvi și-a găsit echipă la două luni după despărțirea de Oțelul. „Vikingul” s-a întors în Rusia! # Fanatik
Doar două luni a stat Eric Bicfalvi fără angajament după despărțirea de Oțelul Galați. Unde va juca în continuare fotbalistul în vârstă de 37 de ani
22:30
FCSB, în război cu FRF după tragerea la sorți din Cupa României Betano: „E un haos total! Sper să nu fie Cojocaru” # Fanatik
FCSB, prin vocea lui Mihai Stoica, a declanșat un nou război cu Federația Română de Fotbal. Campioana a luat foc după tragerea la sorți a fazei grupelor
22:10
Pontul zilei de duminică, 28 septembrie. Bet Builder de cotă 5,39 la Superbet pentru FCSB – Oțelul # Fanatik
Cu pontul zilei de duminică, 28 septembrie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder de cotă 5,39 la meciul FCSB - Oțelul
22:10
Patronul din fotbalul românesc care a închiriat o insulă cu 100.000 de euro pentru nunta fiicei sale. Karina și Dragoș s-au căsătorit într-un loc spectaculos # Fanatik
Un faimos patron din fotbalul românesc nu s-a uitat la bani și a scos o sumă uriașă din buzunar pentru nunta fiicei sale.
22:10
Scenografiile afișate de suporteri la Petrolul – Rapid. Derapaj rasist al ultrașilor din Peluza Latină. Foto # Fanatik
Derby-ul dintre Petrolul și Rapid, unul dintre cele mai importante din fotbalul românesc, nu a dezamăgit când a venit vorba de suporteri.
21:50
Antonio Sefer, imagini bizare în Israel! Fostul atacant de la Rapid a dat gol, după care i-a lăsat „mască” pe toți. Video # Fanatik
Antonio Sefer (25 de ani), jucătorul celor de la Maccabi Bnei Raina, a fost protagonistul unui eveniment cum rar se vede în fotbal.
21:40
Ianis Stoica a înscris din nou în Portugalia! Cum a marcat românul într-o repriză în care echipa sa a făcut spectacol. Video # Fanatik
Ianis Stoica a înscris pentru Estrela Amadora în partida disputată pe teren propriu contra lui AFS, ultima clasată din prima ligă portugheză.
21:30
Rapid a deschis scorul cu Petrolul după o fază controversată. Ploieștenii au sărit ca arși la arbitrul Marcel Bîrsan. Video # Fanatik
Rapid a făcut 1-0 cu Petrolul după o fază controversată. Arbitrul Marcel Bîrsan a luat o decizie care i-a scos din sărite pe ploieșteni
21:20
Antrenorul lui PSV a dat verdictul despre Dennis Man după 3 meciuri: „Așa e când vii din Italia” # Fanatik
Peter Bosz, antrenorul lui PSV, a anunțat ce se întâmplă, de fapt, cu Dennis Man. Care a fost explicația tehnicianului olandez
21:10
După 5 divorțuri, legenda are o nouă iubită cu 38 de ani mai tânără decât el. Surpriza e uriașă # Fanatik
După 5 divorțuri, o legendă a fotbalului s-ar părea că are o nouă iubită. Aceasta este cu 38 de ani mai tânără decât el.
21:00
Fanatik SuperLiga, duminică, 28 septembrie, ora 10:30! Horia Ivanovici, ediție specială cu invitați de top după Petrolul – Rapid # Fanatik
Emisiunea FANATIK SUPERLIGA revine duminică, 28 septembrie, după meciul dintre Petrolul și Rapid, iar Horia Ivanovici o să aibă invitați de marcă pentru a diseca toată cele întâmplate.
Acum 6 ore
20:40
Mihai Stoica a dezvăluit care este adevărata ordine a banderolei la FCSB! Anunț ferm al președintelui Consiliului de Administrație al „roș-albaștrilor”
20:10
Cum a reușit David Popovici să strângă în doar o săptămână peste 100.000 de euro. Ce va face multiplul campion cu banii.
20:00
Continuă războiul dintre ultrașii lui Dinamo Kiev și Vladislav Blănuță! Ce s-a întâmplat la meciul cu Karpaty Lvov. Video # Fanatik
Fanii lui Dinamo Kiev nu cedează și îl contestă în continuare pe Vladislav Blănuță. Ce s-a întâmplat la meciul cu Karpaty Lvov.
19:40
TAS a venit cu o lămurire clară cu privire la modul în care banii de pe transferul lui Florinel Coman au fost trimiși în alt cont și nu în cel al FCSB-ului.
19:30
Real Madrid, prima înfrângere a sezonului: Atletico s-a impus într-un meci cu 7 goluri! Arda Guler și-a făcut K.O. un adversar. Foto # Fanatik
Real Madrid a pierdut în deplasare, scor 2-5 cu Atletico, în etapa a 7-a din La Liga. Julian Alvarez a strălucit în tabăra gazdelor.
19:10
N-a stat la discuții! Decizie radicală a lui Costel Gâlcă în cazul lui Dobre înainte de Petrolul – Rapid, după scandalul cu suporterii # Fanatik
Costel Gâlcă a luat o decizie radicală după ce Alex Dobre s-a certat cu fanii Rapidului la finalul meciului cu Hermannstadt
19:00
Dezvăluiri incredibile despre Alex Mitriță după retragerea de la națională: ”Nu poate să iasă pe stradă. Lucescu nu îl băga în seamă” # Fanatik
Dumitru Dragomir a vorbit la ”Profețiile lui DON Mitică” despre retragerea din națională a lui Alex Mitriță și consideră că jucătorul a luat decizia corectă.
Acum 8 ore
18:50
Sorin Cârțu și Gabi Boldici au aflat de la Fanatik despre moartea lui Ion Jianu. Cele două foste glorii ale Craiovei, în stare de șoc: „Aoleu, Doamne!” # Fanatik
Sorin Cârțu și Gabi Boldici, două dintre fostele glorii ale Craiovei Maxima, au aflat de la FANATIK vestea decesului lui Ion Jianu. Reacțiile au fost, de-a dreptul, emoționante!
18:40
De ce nu s-au căsătorit Ciprian Marica și Ioana Marcu. Motivul a fost dezvăluit chiar de fostul fotbalist # Fanatik
Motivul pentru care nu au ajuns la altar Ciprian Marica și Ioana Marcu. Fostul jucător de fotbal a dat cărțile pe față.
18:30
Se putea mai rău de atât la Manchester United? Ruben Amorim a depășit recordul negativ al lui Erik ten Hag # Fanatik
Manchester United e în cădere liberă și în era Ruben Amorim. „Diavolii roșii” au mai luat o bătaie și arată deja mult mai rău decât cu Erik ten Hag
18:20
Antrenorul din SuperLiga amenință cu demisia, după ce echipa a rămas fără victorie: „Nu pot să continui în halul ăsta. Unii jucători își bat joc” # Fanatik
UTA și Csikszereda au remizat, 0-0, într-un meci care a contat pentru etapa cu numărul 11 a SuperLigii. Oaspeții nu au profitat după ce au avut un om în plus toată repriza secundă.
18:00
Elias Charalambous le-a dat cea mai bună veste suporterilor FCSB: „S-a întors, este bine”. Cine lipsește la meciul cu Oțelul # Fanatik
Declarațiile lui Elias Charalambous, antrenorul celor de la FCSB, înainte de duelul cu Oțelul Galați. Cine sunt marii absenți.
18:00
Cine este partenera de viață a lui Vladislav Blănuță de la Dinamo Kiev. Frumoasa Olivia urmează să dea naștere primului său copil.
17:50
Cum l-a cunoscut Giovanni Becali pe Christoph Daum: “Trăgea de pe vremea aia! Eu puteam să merg în Columbia să fac ce vreau” # Fanatik
Giovanni Becali, poveste uluitoare cu Christoph Daum. Cum l-a cunoscut pe fostul selecționer al naționalei României, care a murit în 2024 la 70 de ani.
17:40
Ce a pățit Serena Williams într-un hotel celebru după ce s-a cazat. „Pentru mine nu e deloc o senzație plăcută ”. Foto # Fanatik
Serena Williams a avut parte de o experiență mai puțin plăcută la un hotel de lux din New York. Tenismena a taxat locația pentru un detaliu minor.
17:30
LIVE BLOG | Liga Campionilor la handbal feminin, etapa 3. Brest – CSM București, de la ora 19:00 # Fanatik
Spectacolul campioanelor din Liga Campionilor la Handbal feminin continuă cu etapa 3. Programul complet, meciurile transmise live video, scorurile și clasamentele.
17:20
Suporterii lui Atletico Madrid și-au exprimat clar sentimentele față de Thibaut Courtois, actualul portar al celor de la Real Madrid, înainte de derby.
17:10
Top iubite de fotbaliști care și-au înșelat partenerii. Una dintre ele a confirmat public infidelitatea și a spus și motivul # Fanatik
Inclusiv în fotbal, infidelitate există. Iar dacă mulți se gândeau că fotbaliștii sunt predispuși să înșele, iată că sunt și partenere care cu călcat strâmb.
17:00
Record demn de Helmut Duckadam! A apărat penalty în Brentford – Manchester United 3-1 și are un procentaj incredibil în Premier League # Fanatik
Statistică formidabilă pentru un portar din Premier League! A apărat mai mult de jumătate din loviturile de la 11 metri din carieră.
Acum 12 ore
16:40
Ce avere a reușit să acumuleze David Beckham și cum și-a construit un adevărat imperiu? Soția sa a avut de asemenea un rol important.
16:30
FCSB a pus în vânzare biletele pentru meciul cu Young Boys de pe Arena Națională. Cât vor plăti fanii pentru un tichet # Fanatik
Sâmbătă, 27 septembrie, de la ora 12:00, FCSB a pus în vânzare online biletele pentru următorul meci din Europa League. Cât vor plăti fanii pentru a-și vedea favoriții
16:10
Ce s-a ales de Alina Dumitru, singura campioană olimpică la judo din istoria României. Ce face astăzi # Fanatik
Cine și-o mai amintește pe Alina Dumitru, singura campioana olimpică la judo din Istoria României? După ce a renunțat la sport, aceasta și-a descoperit o nouă pasiune.
15:50
A fost la un pas de moarte, dar soția l-a salvat. Povestea celebrului fotbalistul care obișnuia să meargă băut la antrenamente # Fanatik
„Dacă nu era ea, aș fi fost mort.” Un fotbalist celebru a dezvăluit cum soția lui l-a salvat din lupta pe care o ducea de multă vreme cu alcoolul.
15:40
Cine este tânăra care a ajuns președinte de club la doar 23 de ani. Echipa evoluează într-o țară faimoasă pentru fotbal de calitate, destinații de vacanță și mâncare foarte bună # Fanatik
Cine e femeia numită președinte de club la numai 23 de ani. E o echipa dintr-o zonă cunoscută pentru fotbalul de renume și locuri de poveste.
15:20
Dan Şucu şi Victor Angelescu, luaţi în colimator de fanii Rapidului: “Mai trebuiau două transferuri! De aia eşti patron, să bagi bani” # Fanatik
Gigi Corsicanu a vorbit la emisiunea FANATIK SUPERLIGA despre investițiile pe care Dan Șucu și Victor Angelescu ar trebui să le facă pentru a îmbunătăți lotul Rapidului.
