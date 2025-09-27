Revoluție în medicină: cercetătorii au creat un plămân artificial care imită perfect răspunsul imunitar uman
Digi24.ro, 28 septembrie 2025 00:30
Cercetătorii americani au creat primul model de „plămân pe cip” dotat cu un sistem imunitar funcțional, capabil să se protejeze asemenea unui organ viu și să reproducă fidel modul în care un plămân real reacționează la infecții și inflamații. Această inovație ar putea revoluționa studiul bolilor pulmonare, testarea tratamentelor și ar putea reduce semnificativ utilizarea animalelor în cercetarea medicală.
Acum 5 minute
00:50
Un nou studiu amplu realizat de Mayo Clinic arată că insomnia cronică nu este doar o problemă de odihnă, ci poate declanșa modificări grave în creier care cresc riscul de demență. Cercetătorii au urmărit peste 2.700 de persoane cu vârste de peste 50 de ani și au descoperit că lipsa somnului favorizează acumularea plăcilor de amiloid și deteriorarea vaselor mici de sânge, două procese care accelerează declinul cognitiv, informează Science Alert.
Acum 30 minute
00:30
Acum o oră
00:10
Alertă pe flancul nordic: NATO trimite fregată antiaeriană și capabilități ISR în Marea Baltică după incidentele cu drone # Digi24.ro
NATO își sporește prezența în Marea Baltică, adăugând platforme de informații, supraveghere și recunoaștere și cel puțin o fregată cu apărare antiaeriană la misiunea Baltic Sentry, după incursiunile cu drone din Danemarca care au închis temporar mai multe aeroporturi. Alianța vorbește despre „vigilență sporită” multi-domeniu, în timp ce pe flancul estic rulează și misiunea Eastern Sentry, după zboruri de drone rusești în Polonia și acuzațiile Estoniei privind încălcarea spațiului aerian de trei MiG-31.
Acum 2 ore
23:50
Protest uriaș la Berlin: 50.000 de oameni au cerut oprirea războiului din Gaza. Manifestații și la Geneva, Stockholm # Digi24.ro
23:30
Busculadă mortală în India la un miting al actorului Vijay: 36 de morți și peste 50 de răniți # Digi24.ro
Cel puțin 36 de persoane, inclusiv copii, au murit și peste 50 au fost rănite sâmbătă, într-o busculadă produsă la un miting electoral al actorului devenit politician Vijay, în India. Mulțimea uriașă prezentă la eveniment a scăpat de sub control, iar imaginile surprinse la fața locului îl arată pe Vijay aruncând sticle cu apă susținătorilor care leșinau. Autoritățile au deschis o anchetă, iar guvernul statului a promis despăgubiri familiilor victimelor.
23:10
Traian Băsescu a declarat că Republica Moldova îi va administra, duminică la alegerile parlamentare, „o bătaie umilitoare lui Vladimir Putin şi supuşilor lui de la Kremlin”.
Acum 4 ore
22:40
Ce spune șeful CJ Iași despre solicitarea ministrului Sănătății de a demite managerul Spitalului Clinic pentru Copii „Sfânta Maria” # Digi24.ro
22:00
Amiralul Giuseppe Cavo Dragone: „NATO se declară pregătită pentru o posibilă retragere a SUA de pe flancul estic” # Digi24.ro
NATO este pregătită pentru o posibilă repoziţionare globală a forţelor militare ale SUA, în sensul reducerii prezenţei acestora în Europa, a declarat preşedintele Comitetului Militar al NATO, amiralul italian Giuseppe Cavo Dragone, la finalul unei reuniuni a acestui comitet desfăşurată sâmbătă în capitala letonă Riga, transmite agenţia EFE, scrie Agerpres.
22:00
După incidentele din Danemarca, Norvegia semnalează drone misterioase deasupra unei baze militare # Digi24.ro
Autorităţile din Norvegia investighează o posibilă apariţie a unor drone deasupra instalaţiilor militare, potrivit presei locale.
21:40
Reacția managerului spitalului „Sf Maria” din Iași, unde au murit șase copii, când a aflat că ministrul Sănătății îi cere demisia # Digi24.ro
Managerul spitalului de Copii ”Sfânta Maria” din Iaşi, medicul Cătălina Ionescu a declarat, referindu-se la cererea ministrului Sănătăţii, Alexandru Rogobete, de a-şi da demisia, că este alegerea lui şi că o respectă.
21:30
Ministra Afacerilor Externe Oana Ţoiu a avut vineri o întrevedere cu Annalena Baerbock, preşedinta celei de-a 80-a Adunări Generale a ONU. Cele două au vorbit despre preocupările comune în faţa provocărilor globale actuale, precum şi necesitatea consolidării rolului Adunării Generale pentru abordarea acestora.
21:20
Volodimir Zelenski: „Putin se pregătește să atace o altă țară europeană, nu va aștepta să termine războiul din Ucraina” # Digi24.ro
Vladimir Putin își va extinde războiul în Ucraina atacând o altă țară europeană, a prezis Volodimir Zelenski, care a acuzat Rusia de recentele incursiuni cu drone, despre care a spus că sunt o încercare de a testa apărarea NATO, scrie The Guardian.
21:00
Avertismentul Rusiei: „Orice agresiune va fi întâmpinată cu un răspuns ferm”. Mesajul lui Serghei Lavrov pentru NATO # Digi24.ro
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat că Rusia „nu are intenția de a ataca Europa sau NATO”, dar a avertizat că orice agresiune împotriva țării sale „va fi întâmpinată cu un răspuns ferm”. Declarația vine pe fondul incidentelor recente în care avioane și drone rusești au fost acuzate că au încălcat spațiul aerian al Poloniei și Estoniei.
Acum 6 ore
20:50
Dacian Fall 2025. Ministerul Apărării anunţă deplasări de tehnică militară: 2.400 de militari francezi vor participa la exerciții # Digi24.ro
Ministerul Apărării anunţă pentru perioada următoare deplasări de tehnică militară, 2400 de militari francezi care vor participa la exerciţiul Dacian Fall 2025 urmând să intre în ţară, până în data de 30 septembrie, pe la punctele de frontieră din Giurgiu şi Vama Veche.
20:40
Donald Trump vrea să trimită armata și forțe federale la Portland: „Autorizez intervenția în forță deplină” # Digi24.ro
Donald Trump a anunțat că intenționează să trimită trupe federale și militare în orașul Portland. Președintele american a scris pe rețeaua Truth Social că a dat instrucțiuni pentru desfășurarea forțelor, pe care le consideră necesare pentru protejarea orașului și a unităților federale aflate sub asediu.
20:10
Reacții online la vizita lui Bolojan în Alba: cereri de scădere a prețului la curent și ironii despre „haina călcată în picioare” # Digi24.ro
Ilie Bolojan a scris, pe pagina de Facebook a Guvernului României, despre vizita pe care a făcut-o astăzi la compania Transavia,în județul Alba. Internauții au comentat postarea premierului, unul l-a rugat pe șeful Guvernului să micșoreze prețul pe kW, altul i-a transmis că pe internet încă e mare publicitatea pe seama lui Călin Georgescu și a lui George Simion, iar altcineva l-a ironizat, spunându-i „austeritate, austeritate ... dar asa haina călcată în picioare nu am văzut!”.
20:10
Secretul longevității unei supercentenare. Cercetătorii au aflat cum a ajuns o femeie la 117 ani, ferită de bolile bătrâneții # Digi24.ro
Cea mai profundă analiză de până acum făcută asupra unui supercentenar a dezvăluit că un om poate ajunge la o vârstă extremă fără ca creierul să se deterioreze sau fără ca bolile obișnuite bătrâneții să se acumuleze.
20:00
China a lansat cea mai puternică turbină eoliană zburătoare din lume. „Banca de energie” care plutește pe cer # Digi24.ro
China a lansat cu succes cea mai puternică turbină eoliană zburătoare din lume, un prototip uriaș asemănător unui dirijabil, capabil să producă un megawatt de energie. Dispozitivul, înalt cât un bloc de 13 etaje și lat cât un teren de baschet, a fost testat în deșertul Xinjiang și ar putea intra în producție de serie în 2026, deschizând calea către o nouă eră a energiei verzi.
19:50
Ce spune un congresman american, după vizita sa în România, despre dronele care ne-au survolat. Propunerea făcută la întoarcerea în SUA # Digi24.ro
Recentele provocări ale Rusiei, inclusiv incursiunile dronelor în spaţiul aerian al Poloniei şi României şi încălcările spaţiului aerian estonian de către avioane de vânătoare, demonstrează o ameninţare clară şi prezentă la adresa NATO şi a stabilităţii regiunii, a declarat congresmanul american Michael Turner, conform paginii sale de internet.
19:40
Alegeri Republica Moldova 2025. Oamenii sunt chemați la urne pentru un vot crucial: UE sau Rusia # Digi24.ro
Duminică sunt organizate cele mai importante alegeri parlamentare din istoria Republicii Moldova. Oamenii sunt chemați la urne pentru a alege între Uniunea Europeană și supunerea față de Kremlin. Moldovenii au de ales de pe o listă cu 23 de partide, blocuri electorale și candidați independenți care vor forma viitorul Legislativ format din 101 deputați.
19:30
Scandal la pădure: bătaie între culegători de ciuperci, în județul Cluj. Un bărbat a fost rănit, iar altul a fost reținut de poliție # Digi24.ro
Un bărbat în vârstă de 44 de ani din judeţul Cluj, plecat cu alți doi bărbați la cules de ciuperci, a fost rănit, după ce a fost lovit în cap. Cei trei s-au certat pe tema locului de cules ciuperci, după ce victima a reproşat unor necunoscuţi că adună ciupercile din apropierea satului său, deşi ei nu sunt din zonă. Agresorul a fost reținut de poliție, fiind pus sub acuzare pentru comiterea infracţiunilor de tulburarea ordinii şi liniştii publice, lovire sau alte violenţe şi ameninţare.
19:30
Francezul Titouan Leduc arestat în timp ce escalada cu mâinile goale cel mai înalt zgârie-nori din UE. „Fie ajungi în vârf, fie cazi” # Digi24.ro
Alpinistul francez Titouan Leduc, în vârstă de 24 de ani, a fost arestat sâmbătă de poliție în timp ce escalada - cu mâinile goale și fără echipament de protecție - cel mai înalt zgârie-nori din Uniunea Europeană, în Varșovia, scrie TV5Monde.
19:00
Rusia ar putea repune în funcțiune tancuri T-72A din era sovietică, pe fondul pierderilor militare tot mai mari # Digi24.ro
Rusia ar putea recondiționa până la o mie de tancuri din era Războiului Rece pe fondul pierderilor tot mai mari de echipamente în timpul războiului din Ucraina, sugerează un nou raport, citat de TVPWorld.
Acum 8 ore
18:20
Războiul din Ucraina: CIA știa totul despre invazia rusă. Cum a fost pregătit Kievul pentru a rezista atacului # Digi24.ro
O carte de investigație, al cărei autor nu a fost încă dezvăluit, povestește cum CIA ar fi ajutat Ucraina să se pregătească înainte de invazia rusă din februarie 2022
18:10
Un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit în curtea unei unități militare din Iași: două victime # Digi24.ro
Un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit sâmbătă după-amiază în curtea unei unități militare din zona Dancu, Iași, unde se află un depozit de muniție. La bord se aflau două persoane, pilotul și un pasager.
18:00
Germania, în alertă după incursiunile dronelor. Berlinul anunță măsuri de protecție: „Există o amenințare” # Digi24.ro
Germania va adopta noi măsuri pentru a se proteja de amenințarea „ridicată” reprezentată de drone, a anunțat ministrul de Interne Alexander Dobrindt. Decizia vine după mai multe incidente în Danemarca, unde traficul aerian a fost perturbat în repetate rânduri. Autoritățile anchetează mai multe apariții suspecte în Germania.
17:50
Patronul unui cunoscut club de manele, reținut pentru furt de curent. Poliţiştii au descins atunci când pe scenă cânta Adrian Minune # Digi24.ro
Călin Lele, patronul unui cunoscut club de manele numit „The King” din comuna Măgești, județul Bihor, a fost reținut de polițiști din Aleșd, fiind cercetat pentru furt de curent și odificarea fără drept a instalaţiilor energetice, relatează Bihoreanul. În noaptea flagrantului, când poliţiştii au descins în club, pe scena The King cânta Adrian Minune, iar verificările ar fi avut loc la finalul programului.
17:40
Incursiuni rusești în spațiul NATO. Letonia solicită întărirea apărării aeriene în statele baltice # Digi24.ro
Președintele Letoniei, Edgars Rinkevics, a cerut sâmbătă ca NATO să sporească protecția asupra statelor baltice, invocând încălcările repetate ale spațiului aerian al Alianței de către Rusia. Solicitarea vine în completarea unui apel similar făcut anterior de Lituania.
17:40
Alexandru Nazare: Toate solicitările sindicaliştilor din Finanţe vor fi analizate temeinic, totuși unele doleanțe nu pot fi susținute # Digi24.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, susţine că a avut un dialog deschis cu sindicaliştii din Finanţe, care au protestat sâmbătă în faţa ministerului de resort, şi afirmă că fiecare solicitare va fi analizată temeinic, pentru a vedea câte dintre aspecte pot fi puse în practică.
17:20
Medicul Adrian Marinescu: Infecţiile nosocomiale există oriunde în lume. Ce e important este să putem să le prevenim # Digi24.ro
Medicul Adrian Marinescu a declarat, sâmbătă, după tragedia de la Spitalul de Copii din Iaşi, unde 6 bebeluşi au murit la Terapie Intensivă, că aceste infecţii nosocomiale există oriunde în lume şi nu există spital de pe mapamond unde să fie la zero aceste infecţii dar ceea ce e important este să pot să previn.
Acum 12 ore
16:50
Alexander Lukașenko i-a propus lui Vladimir Putin să construiască o centrală nucleară pentru a da energie electrică Ucrainei ocupatea # Digi24.ro
Belarus a propus construirea unei centrale nucleare pe teritoriul său, care ar putea furniza energie electrică teritoriilor ocupate de Rusia în Ucraina, a declarat președintele belarus Alexander Lukashenko, scrie Kyiv Independent.
16:50
Momentul în care drone ucrainene distrug și avariază două sisteme Tor-M2. Pierdere de 50 de milioane de dolari pentru Rusia # Digi24.ro
Operatorii de drone ucraineni au lovit două sisteme SAM cu rază scurtă de acțiune, distrugând unul și avariind altul, lovind puternic apărarea aeriană stratificată a Rusiei
16:30
Ministrul Sănătății demite conducerea DSP Iași și cere schimbarea managerului spitalului pentru copii # Digi24.ro
Ministrul Sănătății a anunțat demiterea din funcție a conducerii Direcției Publice Sanitare din județul Iași și solicită schimbarea din funcție a actualui manager al Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Sfânta Maria”. Deciziile vin în contextul în care ministrul Alexandru Rogobete a venit în vizită la spitalul unde și-au pierdut viața șase copii în urma unei infecții.
16:30
Siria a emis un mandat de arestare pentru fostul preşedinte Bashar al-Assad. El va fi dat în urmărire prin Interpol # Digi24.ro
Autorităţile siriene au emis un mandat de arestare pe numele fostului preşedinte Bashar al-Assad, care a fugit în Rusia după ce a fost înlăturat de la putere în decembrie anul trecut în urma unei ofensive fulgerătoare a rebelilor islamişti conduşi de actualul preşedinte Ahmed al-Sharaa, a anunţat sâmbătă un judecător, care a precizat că fostul preşedinte va fi dat în urmărire internaţională prin Interpol, potrivit agenţiei SANA, citată de DPA, scrie Agerpres.
16:10
Un bărbat din Cluj, de pe lista Most Wanted, a fost adus în România după mai mulți ani de la fuga din țară. Pentru ce a fost condamnat # Digi24.ro
Un bărbat din Cluj, aflat pe lista celor mai căutați infractori din România, a fost adus vineri seara în țară. Individul în vârstă de 55 de ani a fost prins în Spania. Polițiștii îl căutau de mai mulți ani, acesta fiind urmărit pentru tentativă de viol. El a fost condamnat la 6 ani de închisoare.
16:10
Cât costă cazarea în căminele studențești din București. Chiriile au crescut cu 15% în Capitală # Digi24.ro
Curțile căminelor sunt pline, în aceste zile, de tineri cu bagaje. Se apropie noul an universitar și a început goana după un loc de cazare. În căminele de la Universitatea Politehnică din București, prețurile variază între 300 și 800 de lei. Cine vrea mai multă intimitate stă în chirie - o garsonieră pornește de la 350 de euro pe lună.
16:00
Forțele ruse au obligat 48 de copii ucraineni să urmeze tratament psihiatric în Donețk, după ce i-a acuzat de „extremism” # Digi24.ro
Autoritățile de ocupație ruse au plasat cu forța 48 de copii ucraineni din Donețk, ocupată temporar, în instituții psihiatrice sub acuzația de „extremism”, au declarat vineri experți ucraineni.
15:40
UE caută „o portiță” pentru a-l izola pe Viktor Orban și a trimite 140 de miliarde către Ucraina. „Ne aflăm într-o zonă gri” # Digi24.ro
Prim-ministrul ungar Viktor Orbán se opune planului UE de a confisca active rusești sancționate în valoare de 140 de miliarde de euro și de a le împrumuta Ucrainei. Comisia Europeană consideră însă că a găsit o soluție juridică pentru a exclude Ungaria din procesul decizional, scrie Politico.
15:20
Premierul Ilie Bolojan, la catafalcul cardinalului Lucian Mureșan: Sunt prezent în semn de respect pentru viața acestuia # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a fost prezent, sâmbătă, la Blaj, la catafalcul cardinalului Lucian Mureșan, Arhiepiscopul Major al Bisericii Greco-Catolice din România. Funeraliile vor avea loc luni, iar la ceremonie va participa inclusiv președintele Nicușor Dan.
15:10
O maşină a căzut în Dunăre, la Brăila, cu tot cu barca pe care o tracta. ISU intervine cu echipa de scafandri # Digi24.ro
O maşină cu o barcă aflată pe peridoc a căzut sâmbătă în Dunăre, în zona debarcaderului de pe Faleză, iar echipaje ale ISU Brăila intervin la faţa locului pentru scoaterea autoturismului şi a ambarcaţiunii.
15:00
Președintele Iranului declară că SUA i-au cerut tot uraniul îmbogăţit în schimbul prelungirii suspendării sancţiunilor # Digi24.ro
Statele Unite au cerut Iranului să le predea „tot” uraniul îmbogăţit iranian, în schimbul unei prelungiri cu trei luni a unei suspendări a sancţiunilor impuse Teheranului, a declarat sâmbătă preşedintele iranian Massoud Pezeshkian. Liderul de la Teheran respins această cererea drept „inacceptabilă”.
14:50
Metoda „coletul”: infractorii au reinventat o escrocherie. Cum acționează și la ce trebuie să fim atenți # Digi24.ro
Infractorii au reinventat o metodă de înșelăciune: trimit colete false cu ramburs, conținând obiecte ieftine din China. Victimele plătesc pachetul crezând că este o comandă reală, iar apoi descoperă șurubelnițe, ciocane sau jocuri care nu valorează aproape nimic. Poliția recomandă verificarea etichetei și returnarea coletului dacă expeditorul este necunoscut.
14:20
Ministrul Finanțelor a ieșit să discute cu protestatarii din fața ministerului: „Sunt doleanțe pe care nu le putem satisface acum” # Digi24.ro
Ministrul Finanțelor s-a întâlnit cu protestatarii care s-au adunat sâmbătă în fața sediului instituției. Alexandru Nazare i-a invitat la discuții pentru a clarifica nevoile acestora în ceea ce privește existența unui stat și promițând analizarea „temeinică” a revendicărilor cerute, potrivit News.ro.
14:10
Acuzat de Budapesta că „vede monștri”, Zelenski îi arată Ungariei drona care a încălcat teritoriul Ucrainei # Digi24.ro
Armata ucraineană a publicat imagini cu traiectoria dronei care a devenit subiectul unei noi dispute între Kiev și Budapesta, Ucraina reproșând Ungariei că o dronă provenind din această țară a intrat neautorizat pe teritoriul Ucrainei. Budapesta a negat orice încălcare a graniței și ministrul de externe Peter Szijjarto chiar a declarat că Volodimir Zelenski „o ia razna” și „vede monștri”.
14:00
Alertă în Danemarca: noi drone suspecte au apărut deasupra celei mai mari baze aeriene din țară # Digi24.ro
Drone suspecte au apărut deasupra celei mai mari baze aeriene din Danemarca. Ministrul Apărării din țara nordică a confirmat incidentul, însă nu a oferit detalii. Spațiul aerian a fost închis, iar poliția a cerut ajutorul cetățenilor pentru identificarea aparatelor suspecte.
13:10
Ministrul Muncii dă asigurări că există bani pentru plata pensiilor și salariilor: Întotdeauna au fost și vor fi # Digi24.ro
Ministrul Muncii dă asigurări că nu există probleme în plata pensiilor și salariilor pentru români. Florin Manole susține că ministerul Muncii va primi sume de bani în plus la rectificarea bugetară, care va avea loc, cel mai probabil, săptămâna viiitoare.
13:00
Noi dezvăluiri de la spitalul din Iași unde au murit șase copii. Un bebeluș a murit în iunie, după ce s-a infectat cu o altă bacterie # Digi24.ro
Un nou-născut a murit în iunie, după ce s-a infectat cu o altă bacterie în spitalul „Sf. Maria” din Iași, iar rudele bebelușului fac acuzații grave. Informațiile au ieșit la iveală după ce șase copii au fost uciși de o bacterie periculoasă în secția ATI. Sunt anchete în plină desfășurare, iar Corpul de control al premierului face verificări. Sâmbătă va ajunge acolo și ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.
12:50
Ministrul Muncii, Florin Manole, susţine că nu îl deranjează faptul că în România au venit să lucreze mulți muncitori asiatici. El spune însă că e nevoie ca statul să ia măsuri pentru ca tinerii români, categorie în rândul căreia şomajul este ridicat, dar şi persoanele care sunt de mult timp şomere, să îşi poată găsi mai uşor un loc de muncă.
12:40
Alegeri Republica Moldova 2025. Autoritățile de la Chișinău iau în calcul mai multe scenarii de fraudare a votului # Digi24.ro
Autoritățile din Republica Moldova iau în calcul mai multe scenarii care includ întreruperea curentului, alarme false cu bombă, atacuri cibernetice, violențe stradale sau acte de vandalism. Guvernul de peste Prut precizeză că nu va admite ca furtul de voturi și acțiunile de destabilizare rusești să devină „lovitură de stat electorală”, potrivit News.ro.
12:20
Șeful statului va participa luni, 29 septembrie, la ceremonia de înmormântare a cardinalului Lucian Mureşan, Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, potrivit Administrației Prezidențiale. Ceremonia va avea loc la Catedrala Arhiepiscopală Majoră "Preasfânta Treime" din municipiul Blaj.
