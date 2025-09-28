Virgiliu Gheorghe: Numai împreună cu Hristos putem birui! Familia Ortodoxă la numărul aniversar 200! La Mulți Ani!
ActiveNews.ro, 28 septembrie 2025 01:00
Am avut prilejul să-l întâlnesc pe unul dintre cei care, prin poziția sa, cunoștea destul de bine ce se întâmplă la nivelul cel mai înalt în lume. Am purtat o discuție scurtă în care eu deplângeam faptul că pornografia și homosexualitatea vor duce la disoluția tineretului, dacă nu facem ceva ca să ne împotrivim.
• • •
Alte ştiri de ActiveNews.ro
Acum 2 ore
01:00
Virgiliu Gheorghe: Numai împreună cu Hristos putem birui! Familia Ortodoxă la numărul aniversar 200! La Mulți Ani! # ActiveNews.ro
Am avut prilejul să-l întâlnesc pe unul dintre cei care, prin poziția sa, cunoștea destul de bine ce se întâmplă la nivelul cel mai înalt în lume. Am purtat o discuție scurtă în care eu deplângeam faptul că pornografia și homosexualitatea vor duce la disoluția tineretului, dacă nu facem ceva ca să ne împotrivim.
00:50
Virgiliu Gheorghe: Numai împreună cu Hristos putem birui! Familia Ortodoxă la numărul aniversar 200! # ActiveNews.ro
Am avut prilejul să-l întâlnesc pe unul dintre cei care, prin poziția sa, cunoștea destul de bine ce se întâmplă la nivelul cel mai înalt în lume. Am purtat o discuție scurtă în care eu deplângeam faptul că pornografia și homosexualitatea vor duce la disoluția tineretului, dacă nu facem ceva ca să ne împotrivim.
Acum 4 ore
23:10
Mihnea Gheorghiu, cuvânt în memoria martirelor de la Mislea și o amintire cu IPS Teodosie de la sfințirea Paraclisului Nașterea Maicii Domnului din fosta Închisoare de femei # ActiveNews.ro
Florin Popescu: „L-am întâlnit pe IPS Teodosie în toamna lui 1994, pe data de 12 noiembrie, la sfințirea Paraclisului Nașterea Maicii Domnului de la fosta Închisoare de femei Mislea, amenajat de către doamnele trecute prin crunta temniță din perioada comunistă.
Acum 6 ore
22:20
Gheorghe Piperea: Românii și britanicii obligați să primească ceva mai rău decât Certificatul de vaccinare și bățul din nas - ID-ul DIGITAL. Este de-a dreptul legare de glie # ActiveNews.ro
România chiar s-a grăbit în raport de acest proiect distopic al UE: nu se mai pot emite cărți de identitate clasice cu care să poți circula și în țară și în străinătate. S-a trecut direct la "buletinul” digital. E mai rău ca în cazul certificatului verde de vaccinare (care putea fi suplinit cu un test cu bățul în nas). Este de-a dreptul legare de glie. Libertate?
22:20
Camelia Suruianu: Părintele ieromonah Adrian Făgețeanu – de la suferință la sfințenie. † 27 septembrie 2011, 14 ani de la trecerea sfinției sale la Domnul # ActiveNews.ro
În pofida tuturor greutăților, Părintele Adrian a ales să-și ducă crucea cu demnitate și răbdare. Cunoscându-l încă din copilărie, vă pot mărturisi, că iubea familia tradițională, copiii și bătrânii care trăiau aproape de duhovnicii noștri de prin mănăstiri. Aprecia spovedania curată și sinceră, a omului care, din tot sufletul recunoștea în fața lui Dumnezeu
22:00
Părintele Adrian Făgețeanu, mărturisitor al credinței și rugător pentru lume (+ 27 septembrie) # ActiveNews.ro
Ucenicii părintelui Adrian Făgețeanu aveau confort sufletesc și liniște știindu-l viu, prezent printre ei, rugându-se pentru ei, mijlocind la Dumnezeu și sfătuindu-i pentru luminare, mântuire și ajutor. Despărțirea de părintele Adrian în a fost un test de maturizare
22:00
”Copiilor și nepoților să nu le fie rușine să se numească români”. Execuția învățătorului Ion Pridon din Făgăraș, erou al Rezistenței Armate Anticomuniste - 27 septembrie 1952 # ActiveNews.ro
27 septembrie 1952 – execuția învățătorului Ion Pridon, conducătorul unuia dintre cele mai importante grupuri ale sprijinitorilor luptătorilor din rezistența armată anticomunistă din Munții Făgăraș
Acum 8 ore
20:00
Gheorghe Piperea: Românii și britanicii obligați să primească ceva mai rău decât Cerificatul de vaccinare și bățul din nas - ID-ul DIGITAL. Este de-a dreptul legare de glie # ActiveNews.ro
România chiar s-a grăbit în raport de acest proiect distopic al UE: nu se mai pot emite cărți de identitate clasice cu care să poți circula și în țară și în străinătate. S-a trecut direct la "buletinul” digital. E mai rău ca în cazul certificatului verde de vaccinare (care putea fi suplinit cu un test cu bățul în nas). Este de-a dreptul legare de glie. Libertate?
18:50
Alegeri în Republica Moldova. Lista formațiunilor politice excluse din alegeri și Lista posturilor de radio și televiziune cărora li s-a retras licența # ActiveNews.ro
Pe 28 septembrie 2025 vor avea loc alegeri parlamentare în Republica Moldova. Acum țara este condusă de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) care are majoritatea absolută în parlament și din care provine și președinta Maia Sandu.
Acum 12 ore
18:00
Parlamentul Slovaciei a aprobat o modificare constituțională care definește genul strict ca masculin și feminin, așa cum se cerea și în Referendumul pentru Familie de la noi boicotat de Rețeaua Soros din partide și instituții, în frunte cu intelectualii homofili din România
17:20
HAMAS AR FI CĂZUT DE ACORD CU PLANUL DE PACE AL LUI TRUMP: Ultimii 48 de ostatici în 48 de ore la schimb cu retragerea Armatei Israelului din Gaza # ActiveNews.ro
Hamas ar fi acceptat acordul lui Trump privind Gaza pentru eliberarea tuturor ostaticilor israelieni la schimb cu retragerea Armatei Israelului Tsahal din Fâșia răvășită de bombardamente și masacre.
15:50
Părintele Arhidiacon Mihail Bucă, protopsaltul Catedralei Naționale, la ceas aniversar. La Mulți Ani de la ActiveNews și Prof. Ilie Bădescu! # ActiveNews.ro
O întrebare la ceas de sărbatoare pentru Profesorul Ilie Bădescu, membru corespondent al Academiei Române, director al Institutului de Sociologie al Academiei Române, fost membru al Adunării Naționale Bisericești:
15:30
Mașina sport YangWang U9 fabricată de gigantul chinez BYD continuă să facă senzație.
15:20
Părintele Adrian Fagețeanu și Marea Resetare: NU PRIMIȚI NIMIC! Poziția sa despre Actele Electronice cu Cip și cum l-a întâlnit pe Ceaușescu la Mănăstirea Lainici și s-a rugat la cererea lui pentru sănătatea părinților dictatorului. VIDEO # ActiveNews.ro
Era mare agitație grozavă la poartă și din mașină a coborât Nicolae Ceaușescu. Îndreptându-se spre mine, m-a întrebat: „Dumneata ești preot?… Am venit cu părinții mei și aș vrea să le citești niște rugăciuni pentru sănătate”
15:20
Marina militară britanică se întoarce la nave cu pânze. Decizia, luată în urma unui experiment spectaculos # ActiveNews.ro
Într-o epocă în care se vorbește aproape exclusiv despre robotizare, drone și luptă infovalorizată, poate părea anacronic menținerea unei nave cu pânze în cadrul marinei militare.
15:00
Arhim. Mihail Stanciu: Toți creștinii ortodocși din neamurile românesc, georgian, grec, arab și slav, care l-au cunoscut pe Sfântul Antim Ivireanul, primesc mereu ajutorul și inspirația lui în sporirea râvnei pentru Dumnezeu și Biserică (27 septembrie) # ActiveNews.ro
Marele Ierarh Antim Ivireanu este prezentat în Ziarul Lumina de Părintele Arhimandrit MIhail Stanciu în lumina tuturor calităților pentru care și-a câștigat prețuirea poporului român, creștin-ortodox:
Acum 24 ore
11:50
MAE rus: Zelenski pregătește operațiuni sub steag fals în România și Polonia – "Aproape de al III-lea Război Mondial" # ActiveNews.ro
Purtătoarea de cuvânt alMinisterului rus de Externe, Maria Zaharova, a tras un semnal de alarmă înlegătură cu intențiile Kievului de a escalada războiul.
03:50
Netanyahu a ”mințit vulgar” planeta despre Gaza, în fața unei săli goale, la ONU. Jeffrey Sachs: Israelul comite un genocid și Netayahu e un criminal în masă. Trump: ”Nu voi permite Israelului să anexeze Cisiordania. E de ajuns!” - FILMĂRILE ZILEI # ActiveNews.ro
„Israelul aplică mai multe măsuri pentru a minimiza victimele civile decât orice altă armată din istorie” - a spus azi premierul israelian Benjamin Netanyahu la ONU, ornat cu un cod QR în piept, în fața unei săli goale, după ce cei mai mulți ambasadori și reprezentanți ai statelor lumii s-au ridicat și ai părăsit sala zgomotos - VIDEO mai sus.
Ieri
01:40
Jurnalista Ioana Popescu, fostă vedetă de televiziune cunoscută pentru aparițiile sale din anii 2000 și pentru cariera în presa mondenă, a murit la doar 45 de ani, transmite Click. Nu a murit din cauza vaccinului, despre care scria, chiar pe 23 august anul acesta:
00:50
27 septembrie: Sfântul Antim Ivireanul, cel mai mare tipograf al culturii vechi românești # ActiveNews.ro
Sfântul Ierarh Martir Antim Ivireanul s-a născut în Iviria (de unde și numele de Ivireanul) - Georgia de astăzi - în 1650. Însă activitatea sa în slujba bisericii și-a desfășurat-o în Țara Românească.
00:40
IPS Acad. Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, și cea mai bogată construcție simbolică a ortodoxiei # ActiveNews.ro
Acest an și această toamnă vin pentru academicianul Teodosie Arhiepiscopul Tomisului cu vești minunate. Sunt anunțate noi premii și recunoașteri internaționale din America și Italia. Câteva celebre biblioteci și arhive internaționale i-au pus la dispoziție în fotocopii color documente excepționale privitoare la vestitul Sinod de la Niceea
26 septembrie 2025
23:20
Decizia 573 pare să pornească de la o frică teribilă: aceea că oamenii politici ar putea… să vorbească. Nu pe holurile Parlamentului, nu la conferințe de presă, ci acolo unde publicul îi poate asculta fără filtru: pe internet. De ce să le lăsăm cetățenilor libertatea de a da play sau stop unui clip, când putem să-i „protejăm” de tentațiile digitale?
21:40
Pr. Bogdan Florin Vlaicu și Monahul Filotheu Bălan, în premieră ÎN DIRECT pe YouTube despre Apocalipsă - pedepsirea cetății Babilonului celui mare și tânguirea împăraților pământului - VIDEO # ActiveNews.ro
Începând cu această ediție, cursul va fi transmis în direct pe You Tube, pe contul Părintele Bogdan Florin Vlaicu, la acest link http://www.youtube.com/@ParinteleBogdanFlorinVlaicu dar și pe Facebook și pe Zoom.
21:20
26 septembrie: Adormirea Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan. Dumnezeu este Iubire # ActiveNews.ro
În ziua de 26 septembrie, Biserica pomenește: Adormirea Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan, Cuvântătorul de Dumnezeu; pe Dreptul Ghedeon; pe Sfântul Voievod Neagoe Basarab; pe Sfânta Muceniță Hira.
21:20
A fost vlăstar domnesc, născut într-o familie evlavioasă. Tatăl său era din neamul Basarabilor, iar mama sa, temătoare de Dumnezeu, era din familia Craioveștilor. Neagoe a fost unul dintre cei patru copii ai părinților săi
21:00
Apa din America Latină, bună de răcit centrele de date ale BigTech. Google apasă mai mult pedala IA pe continent # ActiveNews.ro
Dezvoltarea inteligenței artificiale (IA) în America Latină este promițătoare, dar se lovește de o „lipsă de formare”, a declarat joi pentru AFP Adriana Noreña, una dintre responsabilele Google din regiune.
19:50
Va provoca Putin NATO? Armatele europene sunt un tigru de hârtie. De ce PIB-ul pentru apărare este un criteriu vag # ActiveNews.ro
„Tigru de hârtie.” Așa a descris Donald Trump Rusia în discursul său de marți la ONU, dar judecând după performanțele lor, această critică s-ar putea aplica la fel de bine și majorității aliaților Americii.
19:00
A murit "câmpul tactic" al SRI. Aghiotantul lui Coldea, generalul Dumbravă, s-a isprăvit la 53 de ani în Spitalul SRI # ActiveNews.ro
Generalul (r) SRI Dumitru Dumbravă a murit vineri, 26 septembrie 2025, la vârsta de 53 de ani, anunță Realitatea PLUS.
18:00
Cum a creat războiul o nouă clasă de mijloc în Rusia. Putin a reușit acolo unde mulți lideri occidentali au eșuat # ActiveNews.ro
În regiunile defavorizate ale Rusiei, afectate puternic de dezindustrializarea post-URSS, războiul din Ucraina a adus după sine un important reviriment economic.
18:00
Trump pornește o nouă ofensivă în războiul comercial: suprataxe de 100% pentru medicamentele importate. Ce alte produse mai sunt pe listă # ActiveNews.ro
Noile taxe vor intra în vigoare la 1 octombrie. Președintele american a anunțat, de asemenea, suprataxe de 50% pentru mobilierul de bucătărie și chiuvetele de baie, de 30% pentru mobilierul tapițat și de 25% pentru camioanele grele.
16:00
SUA se opun obiectivelor OMS. RFK Jr. acuză organizația că apără avortul și o ideologie radicală de gen # ActiveNews.ro
Statele Unite ale Americii se opun unei declarații a Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) cu privire la maladiile cronice, semnalând, printre altele, și că această organizație apără avortul și o ideologie radicală de gen.
15:30
Ambasada Poloniei la Minsk a emis un avertisment urgent pentru cetățenii polonezi, cerându-le să părăsească imediat Belarusul.
14:50
Șase copii internați la ATI în Spitalul de Copii „Sf. Maria” din Iași au murit după infectarea cu bacteria Serratia Marcescens. Conducerea unității a amânat închiderea secției, iar DSP Iași a confirmat focarul și a anunțat o anchetă..
14:10
Guvernul Ungariei a decis să desemneze Antifa drept organizație teroristă, a anunțat vineri premierul Viktor Orban la postul public de radio.
14:00
LE-A SUNAT CEASUL. Trump a semnat un ordin executiv pentru investigarea grupurilor progresiste, vizând fundația lui George Soros # ActiveNews.ro
Președintele Donald Trump a semnat un ordin executiv care mobilizează forțele federale de aplicare a legii pentru a investiga grupurile liberal- progresiste din Statele Unite, invocând preocupări legate de terorismul intern.
12:50
Programul liturgic al proclamării locale a canonizării Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae (3-4 octombrie 2025) # ActiveNews.ro
În data de 4 octombrie 2025, va avea loc proclamarea locală a canonizării Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae. Cu acest prilej, în perioada 3-4 octombrie, va avea loc un amplu program liturgic la Mănăstirea Cernica....
12:40
Comedianta Katie Hopkins interogată de Poliția britanică pentru o glumă și amenințată cu arestarea. Tucker Carlson îl taxează pe Jimmy Kimmel: Câți oameni au fost arestați în UK pentru libertatea de exprimare și câți în SUA? # ActiveNews.ro
Katie Hopkins, comediantă britanică, susține că a fost audiată de poliție pentru o glumă. Internauții fac comparații cu Jimmy Kimmel.
12:40
Trump a semnat un ordin executiv pentru investigarea grupurilor progresiste, vizând fundația lui George Soros # ActiveNews.ro
Președintele Donald Trump a semnat un ordin executiv care mobilizează forțele federale de aplicare a legii pentru a investiga grupurile liberal- progresiste din Statele Unite, invocând preocupări legate de terorismul intern.
12:30
Ungaria devine un paradis economic: însăși perla coroanei germane – Industria Auto – se mută în ograda lui Orban # ActiveNews.ro
Ungaria este considerată debirocrația de la Bruxelles oaia neagră a Uniunii Europene. Cu toate acestea, modeluleconomic al Budapestei se dovedește un magnet pentru investițiile străine.
12:20
Comedianta Katie Hopkins audiată pentru o glumă în Marea Britanie – internauții o compară cu suspendarea lui Jimmy Kimmel în SUA. Câți oameni au fost arestați în UK pentru libertatea de exprimare? # ActiveNews.ro
Katie Hopkins, comediantă britanică, susține că a fost audiată de poliție pentru o glumă. Internauții fac comparații cu Jimmy Kimmel.
11:20
Altă meserie care va dispărea înghițită de AI este aceea de editorialist. La următoarele alegeri (dacă vor mai fi alegeri), ziare făcute de AI în trei minute vor produce editoriale politice cu o frecvență de zece pe minut, pentru a...
11:10
Comedianta Katie Hopkins audiată pentru o glumă în Marea Britanie – internauții o compară cu suspendarea lui Jimmy Kimmel în SUA # ActiveNews.ro
Katie Hopkins, comediantă britanică, susține că a fost audiată de poliție pentru o glumă. Internauții fac comparații cu Jimmy Kimmel.
10:50
SUA ar putea ridica rapid sancțiunile Turciei dacă renunță la petrolul rusesc. Trump îl face de râs pe Erdogan: ”El știe mai bine ca oricine despre alegerile trucate” # ActiveNews.ro
Președintele american Donald Trump a declarat joi că este pregătit să ridice sancțiunile impuse de SUA împotriva sectorului de apărare al Turciei ”aproape imediat”, înaintea unei întâlniri la Casa Albă cu omologul său turc Recep...
10:20
Se repetă Pfizergate: Von der Leyen anchetată după ce a șters mesajul lui Macron despre acordul Mercosur: ”Mesajele se șterg automat, doar din motive de spațiu” # ActiveNews.ro
Un mesaj text trimis de Emmanuel Macron către Ursula von der Leyen se află în centrul unei anchete a Avocatului Poporului European, potrivit Euronews.
10:10
Două decese subite în sportul internațional: Shewarge Alene și Billy Vigar au murit la 30, respectiv 21 de ani # ActiveNews.ro
Lumea sportului este în doliu după ce două pierderi dureroase au zguduit comunitățile atletice din întreaga lume: maratonista etiopiană Shewarge Alene, în vârstă de 30 de ani, și fostul jucător al academiei Arsenal, Billy Vigar.
09:50
Întâlnirea Trump – Erdogan: președintele SUA promite ridicarea rapidă a sancțiunilor pentru Turcia dacă nu mai cumpără petrol rusesc # ActiveNews.ro
Președintele american Donald Trump a declarat joi că este pregătit să ridice sancțiunile impuse de SUA împotriva sectorului de apărare al Turciei ”aproape imediat”, înaintea unei întâlniri la Casa Albă cu omologul său turc Recep...
09:40
Anchetator DOJ Dezvăluie: Epstein a Fost Agent CIA, Violuri au avut loc în timp ce Bill Clinton era în avion. Trump NU a fost implicat, dar i-a protejat pe alții # ActiveNews.ro
Un anchetator senior al Departamentului de Justiție (DOJ) pe cazul Epstein dezvăluie: „Epstein era CIA” — Confirmă că „violuri au avut loc în timp ce Bill Clinton era în avion” — Despre președintele Trump spune: „El protejează multe...
09:00
Fundația Open Society a lui Soros a direcționat 80 de milioane de dolari către grupuri cu legături teroriste # ActiveNews.ro
Din 2016, Fundațiile pentru o Societate Deschisă (Open Society Foundations – OSF) ale lui George Soros, conduse acum împreună cu fiul său Alexander, au direcționat peste 80 de milioane de dolari către grupuri asociate cu terorismul sau violența extremistă.
03:10
BREAKING: Fostul director al SRI-ului din SUA, FBI, James Comey, pus sub acuzare pentru operațiunea anti-Trump Russia Hoax. Urmează și fostul director CIA. Pam Bondi: NIMENI NU ESTE MAI PRESUS DE LEGE! Kash Patel: Corupții au folosit FBI ca pe o armă # ActiveNews.ro
Fostul director al SRI-ului SUA, FBI, James Comey, a fost pus sub acuzare de un mare juriu pentru două capete de acuzare, presupuse declarații false în jurisdicția puterii legislative și obstrucționarea procedurilor parlamentare
02:40
Sala Dalles vă așteaptă cu un nou concert de excepție: WHEN VIOLIN MEETS GUITAR din nou la București - 7 octombrie 2025, Orele 19 - 21 # ActiveNews.ro
Cu Natalia Pancec la vioară și Emilian Florentin Gheorghe la chitară, veți trăi o experiență muzicală de neuitat, plină de virtuozitate și pasiune. Rock, balade și Anotimpurile lui Vivaldi se întâlnesc într-un spectacol inedit, care vă va captiva trupul, sufletul și mintea!
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.