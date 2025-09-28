Moldova votează în tăcere » Ce a descoperit GSP în Chișinău: kickboxerii Kremlinului și AI-ul, armele lui Putin împotriva UE

18:00

Italia are oportunitatea de a-și apăra titlul mondial cucerit în 2022, după ce a trecut în semifinalele CM din Filipine de Polonia cu 3-0 (25-21, 25-22, 25-23). Adversară îi va fi Bulgaria, care s-a impus în fața Cehiei cu 3-1.Italia, campioana mondială en-titre, a controlat de la început până la final semifinala cu Polonia, liderul clasamentului mondial, cu 3-0 (25-21, 25-22, 25-23).Nu e prea mult timp de bucurie pentru că duminică, Italia joacă finala contra Bulgariei. ...