Moldova votează în tăcere » Ce a descoperit GSP în Chișinău: kickboxerii Kremlinului și AI-ul, armele lui Putin împotriva UE
Gazeta Sporturilor, 28 septembrie 2025 01:10
Republica Moldova votează astăzi. Chișinăul tace straniu, ca un oraș care respiră rar, cu teama să nu tulbure așteptarea. Străzile sunt un stadion gol, înaintea unui meci care va decide viitorul, iar corturile de campanie, așezate de-a lungul bulevardelor, inspiră abandon atunci când vezi pliante purtate de vânt și voluntari care pierd vremea pe telefon și se uită prin tine. ...
• • •
Acum 2 ore
01:10
Acum 4 ore
00:20
Marcel Bîrsan, contestat vehement de cei de la Petrolul pentru decizia care a dus la golul Rapidului: „Inventează!” # Gazeta Sporturilor
Petrolul Ploiești a suferit o înfrângere pe teren propriu la debutul pe banca tehnică al lui Eugen Neagoe (58 de ani), 0-1 cu Rapid, în etapa 11 din Superliga.Prahovenii au protestat vehement, atât în timpul meciului, dar mai ales la final, la adresa arbitrului Marcel Bîrsan. Rapid a deschis scorul în urma unei lovituri libere de la marginea careului, acordată în urma unui henț comis de Paul Papp, decizie contestată de gazde.VIDEO CU FAZA. ...
00:10
Pep Guardiola, categoric: „După meciul cu Manchester United, arătăm o altă față” # Gazeta Sporturilor
Antrenorul lui Manchester City, Josep Guardiola (54 de ani), a fost mulțumit după victoria cu 5-1 în fața lui Burnley, în etapa a 6-a din Premier League.El a declarat că, de la derby-ul cu Manchester United (3-0) încoace, echipa sa arată o altă față. Tehnicianul a lăudat, în mod special, prestația lui Jeremy Doku în meciul de astăzi. ...
00:10
Dennis Man (27 de ani) a reușit primul assist pentru PSV. Echipa lui a învins-o sâmbătă pe Excelsior, scor 2-1, în etapa 7 din Eredivise. Internaționalul român a început partida pe banca de rezerve și a intrat în repriza a doua.Tehnicianul Peter Bosz i-a oferit încredere în minutul 70, atunci când i-a luat locul lui Paul Wanner.Excelsior a deschis scorul în minutul 13, în urma reușitei semnate de polonezul Szymon Wlodarczyk. ...
00:00
Diego Simeone, după victoria concludentă împotriva lui Real Madrid: „Știam unde trebuie să-i atacăm” # Gazeta Sporturilor
Atletico Madrid a zdrobit Real, cu 5-2, în derby-ul capitalei Spaniei. Antrenorul „Los Colchoneros”, Diego Simeone, a declarat, după marele triumf, că el și fotbaliștii săi au știut de la bun început unde suferă cel mai mult adversara.Real și Barcelona, după doar șase etape jucate în La Liga, au reușit să se distanțeze considerabil de Atletico, motiv pentru care se poate spune că acest derby madrilen a fost de o importanță uriașă pentru echipa lui Diego Simeone. ...
00:00
După Petrolul - Rapid, Angelescu acuză: „Au aruncat cu sticle, au înjurat” » Un titular, OUT 5 săptămâni # Gazeta Sporturilor
Petrolul - Rapid 0-1. Victor Angelescu, acționarul minoritar al giuleștenilor, a intrat în direct după succesul de la Ploiești. Acesta a vorbit despre un conflict care a avut loc în prima repriză.Suporterii ploieșteni s-au îndreptat către loja giuleștenilor și au aruncat cu sticle și au înjurat, susține Angelescu, cel care speră ca acesta să fie un incident izolat. ...
27 septembrie 2025
23:40
Alex Dobre a rupt tăcerea despre conflictul cu suporterii Rapidului: „Oricine ar fi reacționat așa când este scuipat și înjurat” # Gazeta Sporturilor
Alex Dobre, căpitanul lui Rapid, a mărturisit la finalul victoriei din deplasare cu Petrolul, scor 1-0, că suporterii care l-au jignit etapa trecută în Giulești i-au cerut scuze.De asemenea, jucătorul a mărturisit faptul că a avut o problemă cu bicepsul femural al piciorului stâng, motiv pentru care nu a fost titular pe „Ilie Oană”. ...
23:40
Neagoe, criză de nervi după debutul la Petrolul: „Dacă a fost așa, sunt președintele României! N-am niciun virus, a trecut pandemia” # Gazeta Sporturilor
Petrolul - Rapid 0-1. Eugen Neagoe (58 de ani) a debutat cu stângul pe banca ploieștenilor. Tehnicianul a adoptat discursul lui Papp, cel care s-a plâns de arbitrajul lui Marcel Bîrsan.Tehnicianul a avut o tiradă la adresa „centralului”, pe care îl acuză de lovitura liberă pe care a dictat-o în favoarea giuleștenilor, în urma hențului comis de Papp.Din acea fază Rapid a marcat unicul gol al partidei, iar Neagoe n-a mai suportat și s-a luat de arbitraj. ...
23:30
După aproape 3 luni de pauză, campioana olimpică a revenit pe teren: „Întoarcerea mea e plăcută pentru că primesc multe cadouri din partea fanilor” # Gazeta Sporturilor
La aproape 3 luni de la ultimul meci, Qinwen Zheng (22 de ani, 9 WTA) a revenit pe teren, în turul secund de la Beijing. Campioana olimpică din 2024 a învins-o pe Emiliana Arango (24 de ani, 50 WTA) cu 6-3, 6-2 și s-a calificat în turul al treilea.În 1 iulie, în primul tur de la Wimbledon, Qinwen Zheng a fost învinsă de Katerina Siniakova (29 de ani, 62 WTA) cu scorul de 7-5, 4-6, 6-1. ...
23:30
23:30
23:20
Costel Gâlcă, imediat după ce Rapid a câștigat la limită cu Petrolul: „Nu și-au creat nicio ocazie” # Gazeta Sporturilor
Constantin Gâlcă (53 de ani), antrenorul de la Rapid, s-a declarat mulțumit de atitudinea jucătorilor săi în victoria reușită în deplasare cu Petrolul, scor 1-0.În urma eșecului suferit acasă în etapa precedentă, scor 0-1 cu Hermannstadt, tehnicianul și-a criticat jucătorii pentru modul cum au abordat partida, după ce giuleștenii au condus cu 1-0, însă au fost întorși în minutele de prelungire. ...
23:10
Ion Jianu a decedat » Fostul jurnalist a scris șapte cărți despre Universitatea Craiova # Gazeta Sporturilor
Scriitorul Ion Jianu, fost jurnalist, a încetat din viață. Anunțul a fost făcut atât de familia sa, cât și de clubul pe care l-a iubit și căruia i-a dedicat multe cărți, Universitatea Craiova.Ion Jianu, unul dintre cei mai longevivi și cunoscuți jurnaliști din Craiova, a murit în această dimineață. ...
23:00
Paul Papp a dat de pământ cu arbitrul Bîrsan: „A prins o ură pe mine, e arogant! Ce să fac, să-mi tai mâna? I-a spus lui Grozav că a greșit!” # Gazeta Sporturilor
Petrolul - Rapid 0-1. Paul Papp (35 de ani), fundașul gazdelor, a oferit prima reacție după eșecul de la Ploiești. Acesta s-a luat de „centralul” Marcel Bîrsan din cauza manierei de arbitraj.În minutul 23, mingea l-a lovit în mână pe Papp, arbitrul a dictat lovitură liberă din care a ieșit golul lui Pașcanu.Apărătorul susține că a avut brațul lipit de corp, nu avea unde să-l ducă. ...
22:50
Alex Dobre, din nou în fața galeriei după victoria Rapidului cu Petrolul » Ce s-a întâmplat # Gazeta Sporturilor
Imediat după ultimul fluier din „Primvs Derby”, la finele căruia Rapid s-a impus la limită, scor 1-0, grație reușitei lui Pașcanu, ploieștenii au dat tonul scandărilor rasiste, apoi i-au apostrofat, din nou, pe jucători. Alex Dobre a fost chemat în fața galeriei, cu care „a făcut pace” în urma incidentelor de la finalul meciului din Giulești, 0-1 cu Hermannstadt, în urma căruia căpitanul echipei a fost înjurat de câțiva suporteri. ...
22:50
22:40
Scandal în tribune la Petrolul - Rapid! A fost nevoie de intervenția jandarmilor # Gazeta Sporturilor
Petrolul - Rapid a fost un derby plin de tensiune pe „Ilie Oană”. Giuleștenii s-au impus la limită, scor 1-0, în urma reușitei semnate de Alexandru Pașcanu (26 de ani) în minutul 24. Tensiunea s-a simțit și în tribune, iar doi suporteri au fost ridicați de jandarmi.Ce s-a întâmplat? La finalul primei reprize jandarmii au evacuat doi suporteri din stadion, iar reporterii GSP au surprins momentul.VIDEO. ...
22:40
Israel-Premier Tech, convinsă să nu participe în Giro dell’Emilia, după presiunile la adresa organizatorilor: „Guvernul israelian comite crime serioase” # Gazeta Sporturilor
Echipa israeliană de ciclism Israel-Premier Tech nu va participa la ediția din acest an a Giro dell’Emilia, după ce organizatorii au purtat mai multe discuții cu liderii echipei, explicându-le că s-au făcut presiuni și că au fost amenințați cu proteste care ar putea afecta bunul mers al cursei. ...
22:30
Acum 6 ore
22:20
A plecat discret, cum a și trăit. Fără zgomot, fără cuvinte mari, așa cum pleacă doar oamenii care nu au avut nevoie de lumina reflectoarelor ca să strălucească.Nea Nelu Jianu nu a fost doar un ziarist, ci un povestitor al Craiovei, un om care a adunat mii de istorii, mii de pagini, mii de interviuri. A fost omul care a scris fotbalul craiovean, pe bune, cu dragoste și cu răbdare. ...
22:20
Ianis Stoica (22 de ani), mijlocașul stânga transferat de Estrela Amadora de la Hermannstadt, a înscris pentru a doua oară din momentul transferului în Portugalia.Echipa lui a învins-o pe teren propriu pe AFS, scor 3-0, în etapa 7 din campionatul Portugaliei. Românul a înscris golul 2 pentru Estrela după ce a îndeplinit o formalitate.FOTO. ...
22:00
Eugen Neagoe „a luat foc” la finalul primei reprize dintre Petrolul și Rapid » Dialog încins cu Marcel Bîrsan pe tunel # Gazeta Sporturilor
Eugen Neagoe (58 de ani) a fost un car de nervi la debutul său pe banca tehnică a celor de la Petrolul Ploiești, pe teren propriu, contra Rapid. Oaspeții au intrat cu un avantaj de un gol la pauză, iar tehnicianul „lupilor galbeni” i-a cerut socoteală în drumul către vestiare „centralului” Marcel Bîrsan. ...
21:50
CSM Corona Brașov, a 3-a echipă din România care va juca în grupele FIBA Europe Cup » Victorii clare contra campioanei Ucrainei # Gazeta Sporturilor
CSM Corona Brașov a învins-o de două ori pe BC Dnipro, 83-69 și 95-64, și s-a calificat în grupele FIBA Europe Cup, fiind a treia reprezentantă a României în a patra competiție continentală ca valoare. ...
21:50
Toate mesajele galeriilor din Petrolul - Rapid » Ironie nemiloasă la adresa lui Dan Șucu # Gazeta Sporturilor
Petrolul - Rapid a fost unul dintre derby-urile etapei 11 din Superliga. Galeriile celor două echipe s-au întrecut în mesaje afișate pe stadion, iar unul dintre ele l-a vizat direct pe Dan Șucu, acționarul majoritar al giuleștenilor.Reporterii GSP au surprins toate detaliile din tribune și peluze la meciul de pe „Ilie Oană”. A ieșit spectacol la Ploiești, acolo unde Alexandru Pașcanu a deschis scorul în minutul 24.GALERIE FOTO. ...
21:40
Derby-ul capitalei Spaniei, dintre Atletico și Real, a fost un meci superb, încheiat cu victoria trupei lui Diego Simeone, 5-2. La începutul meciului, s-a egalat un record individual.Concret, legendarul mijlocaș al celor de la Atletico, Jorge Resurreccion Merodio, cunoscut mai bine drept Koke (33 de ani), l-a egalat pe fostul căpitan al Realului, Sergio Ramos, într-un top aparte. ...
21:20
Blănuță, „terorizat” în Ucraina! Ce s-a întâmplat la ultimul meci pentru Dinamo Kiev # Gazeta Sporturilor
Vladislav Blănuță (23 de ani) a fost titularizat într-un meci „nebun”. Dinamo Kiev, formația lui, a remizat pe terenul celor de la Karapty Lvov, scor 3-3, în etapa 7 din campionatul Ucrainei.Vârful a fost schimbat în minutul 71 cu Eduardo Guerrero, atunci când echipa lui conducea cu 3-2.Reconfirmat la echipă, cel puțin temporar, de patronul Surkis, Blănuță a fost din nou ținta fanilor lui Dinamo din cauza postărilor sale pro-ruse, descoperite înaintea sosirii la Kiev. ...
21:00
SHOW în startul partidei dintre Petrolul și Rapid » „Lupii”, coregrafie cu tentă rasistă + inspirație din „Războiul Stelelor” # Gazeta Sporturilor
Spectacol total în debutul partidei dintre Petrolul și Rapid, episodul cu numărul 132 din „Primvs Derby”. Suporterii prahovenilor și cei ai giuleștenilor au încins duelul încă din primul minut. Cele două grupări ale suporterilor prahoveni, Peluza Latină și Peluza „Ilie Oană” au afișat și două scenografii de amploare - pânze uriașe pe suprafața celor două peluze. ...
20:30
Mihai Stoica: „A venit mutilat complet, niciodată nu mi s-a întâmplat așa ceva” # Gazeta Sporturilor
Mihai Stoica (60 de ani), oficialul celor de la FCSB, admite că nu s-a mai confruntat de-a lungul timpului cu o situație precum cea de joi, atunci când campioana s-a deplasat în Olanda, pentru meciul cu Go Ahead Eagles, din grupa principală de Europa League.Ce s-a întâmplat? Mihai Lixandru (24 de ani) a făcut deplasarea, urma să fie pe banca de rezerve, însă a fost operat de urgență de apendicită. ...
Acum 8 ore
20:20
Răsturnare: NU joacă în FCSB - Oțelul: „Am decis după antrenamentul din seara asta” # Gazeta Sporturilor
Adrian Șut (26 de ani) nu va juca în FCSB - Oțelul Galați, partidă care contează pentru etapa 11 din Superliga. Anunțul a fost făcut Mihai Stoica (60 de ani), oficialul campioanei României. Asta deși Elias Charalambous (45 de ani) explicase în conferință faptul că fotbalistul este apt de joc. ...
20:10
Gâlcă n-a stat pe gânduri după scandalul dintre Alex Dobre și suporterii Rapidului » Decizia luată în legătură cu căpitanul # Gazeta Sporturilor
Constantin Gâlcă (53 de ani), antrenorul lui Rapid, a luat decizia de a-l scoate din „primul 11” pe căpitanul Alex Dobre (27 de ani) la meciul cu Petrolul Ploiești, după ce etapa trecută jucătorul a intrat în conflict cu suporterii de pe Giulești.În meciul anterior, disputat acasă, Rapid a pierdut pe teren propriu contra celor de la Hermannstadt, scor 1-2, consemnând primul eșec din acest sezon din Superliga. ...
20:10
Roger Federer și Rafael Nadal, împreună pe terenul de golf pentru un mesaj important # Gazeta Sporturilor
Roger Federer (44 de ani) și Rafael Nadal (39 de ani) au transmis un mesaj de sprijin pentru Echipa Europei din Ryder Cup, o prestigioasă competiție de golf masculin organizată din doi în doi ani.Roger Federer și Rafael Nadal se bucură de retragere, cei doi fiind filmați împreună pe un teren de golf din Mallorca. Elvețianul și spaniolul au transmis vineri un mesaj video de susținere pentru echipa Europei înainte de începerea Ryder Cup. ...
20:00
Eric Bicfalvi și-a găsit echipă » Unde a ajuns fostul jucător de la FCSB și Dinamo # Gazeta Sporturilor
Eric Bicfalvi (37 de ani) nu a stat foarte mult timp fără angajament. Legitimat ultima dată la Oțelul Galați, atacantul se va întoarce în țara unde a evoluat în cea mai mare parte a carierei sale, Rusia. Dar va evolua într-un campionat altfelPotrivit presei rusești, citată de sport.ro, Bicfalvi a fost ofertat de SindEkat, o echipă din Football Media League. Aceasta din urmă reprezintă o competiție semiprofesionistă din Rusia, ce a fost înființată în 2022. ...
20:00
Deian Sorescu (28 de ani), mijlocașul dreapta de la Gaziantep, a avut parte de un moment umilitor în meciul de sâmbătă. Echipa lui a remizat pe teren propriu cu Samsunspor, scor 2-2, în etapa 7 din campionatul Turciei.Internaționalul român a fost titularizat de antrenorul Burak Yilmaz alături de Alexandru Maxim (35 de ani). ...
19:50
19:30
Manchester United a pierdut împotriva lui Brentford, 1-3, și a ajuns la 3 înfrângeri în 6 etape în Premier League. După încheierea partidei, antrenorul oaspeților, Ruben Amorim, a analizat desfășurarea meciului.Portughezul în vârstă de 40 de ani a descris modul în care au fost primite golurile și incapacitatea echipei de a reacționa atunci când s-a aflat în dezavantaj. Pentru el, "diavolii roșii" nu au reușit niciodată să-și "impună jocul". ...
19:30
Cristi Borcea a numit cea mai mare umilință din istoria fotbalului românesc: „Știți de ce?” # Gazeta Sporturilor
Cristi Borcea (55 de ani), fostul acționar majoritar de la Dinamo, e convins că eliminarea celor de la FCSB de către Shkendija, din preliminariile Ligii Campionilor, reprezintă cea mai mare umilință din istoria fotbalului românesc.Campioana României a fost eliminată surprinzător de formația din Macedonia de Nord în turul doi preliminar din Liga Campionilor, la sfârșitul lunii iulie.A pierdut turul cu 1-0 și returul de pe Arena Națională cu 2-1. ...
19:30
Conducătorul și-a pus la punct antrenorul după discursul de azi: „A bătut câmpii!” # Gazeta Sporturilor
La finalul meciului de astăzi, contra CS Tunari, antrenorul Politehnicii Iași, Anthony „Tony” Da Silva, a dat câteva declarații ciudate, spunând că i s-au cerut bani pentru a se scrie pozitiv despre el.Gazeta Sporturilor a încercat să afle cine a făcut solicitarea despre care a vorbit portughezul, cerând o poziție oficială din partea clubului. ...
19:30
UMILINȚĂ în Atletico - Real Madrid, derby fenomenal cu 7 goluri! Oaspeții, primul eșec din acest sezon # Gazeta Sporturilor
Atletico Madrid a învins-o în derby pe Real, scor 5-2, în etapa 7 din La Liga. A fost o partidă plină de evenimente, iar elevii lui Xabi Alonso au suferit primul eșec din acest sezon.Gazdele au început „ca din tun” partida. Giuliano Simeone i-a centrat perfect lui Le Normand, iar acesta a înscris cu o lovitură de cap (14). Real a întors scorul într-un interval de 11 minute. ...
19:10
Jannik Sinner a trecut printr-o sperietură, dar s-a calificat în sferturi de finală la Beijing # Gazeta Sporturilor
Jannik Sinner (24 de ani, 2 ATP) este în sferturi de finală la turneul de la Beijing, după ce a căzut pe gleznă și a pierdut un set în meciul cu Terence Atmane (23 de ani, 68 ATP), partidă pe care a câștigat-o cu 6-4, 5-7, 6-0.Jannik Sinner merge mai departe în turneul de la Beijing, unul de categorie ATP 500, având unele mici probleme. El a fost testat de francezul Terence Atmane, cel pe care îl învinsese în semifinale la Cincinnati cu 7-6 (4), 6-2. ...
19:00
Jose Mourinho, la 25 de ani de antrenorat: „Nu m-am simțit niciodată un geniu… provocator poate puțin” # Gazeta Sporturilor
Jose Mourinho (62 de ani) a asigurat că dorința de a munci nu s-a schimbat, a amintit o conversație cu Sir Alex Ferguson și a reiterat dorința de a se bucura de victorii.Antrenorul Benficăi a sărbătorit recent 25 de ani de când este antrenor principal, dar, conform propriilor sale spuse, dorința de a antrena rămâne intactă, scrie abola.pt. ...
18:50
Maturitatea Mirrei Andreeva, după un sezon cu suișuri și coborâșuri: „Învăț să fiu mai blândă cu mine, să nu mă judec aspru” # Gazeta Sporturilor
După calificarea în turul al treilea de la Beijing, Mirra Andreeva (18 ani, 5 WTA) a oferit un interviu mai amplu, în care a discutat și despre sezonul cu suișuri și coborâșuri pe care l-a avut, ea nereușind să mai performeze la același nivel după Roland Garros. ...
18:30
Carlos Alcaraz, recuperare miraculoasă, e în sferturi de finală la Tokyo: „Am cel mai bun fizioterapeut din lume” # Gazeta Sporturilor
Carlos Alcaraz (22 de ani, 1 ATP) a trecut peste problemele de la glezna stângă și s-a calificat în sferturi de finală la Tokyo, învingându-l pe belgianul Zizou Bergs (26 de ani, 45 ATP) cu 6-4, 6-3.Carlos Alcaraz continuă în turneul de la Tokyo, unul de categorie ATP 500, după un prim tur în care s-a ales cu o accidentare la glezna stângă. ...
Acum 12 ore
18:20
Revine la FCSB după 3 meciuri! Anunțul lui Charalambous » Dar campioana are alt absent: „Va lipsi două-trei săptămâni” # Gazeta Sporturilor
Elias Charalambous (45 de ani), antrenorul lui FCSB, a susținut conferința de presă premergătoare duelului de pe teren propriu cu Oțelul Galați, în etapa 11 din Superliga. Duelul a fost programat duminică, 28 septembrie, de la 20:30.Antrenorul cipriot a anunțat faptul că Adrian Șut (26 de ani), accidentat la echipa națională în meciul cu Cipru, e apt de joc și va face parte din lotul echipei. ...
18:20
Surpriză în lumea baschetului! Cel mai tânăr star de la EuroBasket 2025 a semnat cu viitoarea adversară a lui U-BT Cluj-Napoca # Gazeta Sporturilor
Miikka Muurinen (18 ani), cel mai bun tânăr jucător de la Campionatul European de baschet masculin, a luat surprinzătoarea decizie de a reveni în Europa și de a semna cu Partizan Belgrad, echipă de Euroligă și viitoarea adversară a lui U-BT Cluj-Napoca în liga ABA. ...
18:20
Adrian Mihalcea, dezamăgit de atitudinea jucătorilor după o nouă remiză: „Trebuie să fie mai raționali” # Gazeta Sporturilor
Adrian Mihalcea (49 de ani), antrenorul de la UTA Arad, s-a declarat dezamăgit de atitudinea jucătorilor săi în remiza de pe teren propriu cu Csikszereda, scor 0-0.Deși arădenii au jucat mai bine de o repriză în inferioritate numerică, tehnicianul nu a fost mulțumit de deznodământul partidei și consideră că dacă jucătorii ar fi fost mai montați echipa sa ar fi bifat prima victorie după 6 etape în care a obținut 5 remize și o înfrângere. ...
18:00
Italia, a doua finalistă la Campionatul Mondial din Filipine, după ce a trecut de Polonia # Gazeta Sporturilor
Italia are oportunitatea de a-și apăra titlul mondial cucerit în 2022, după ce a trecut în semifinalele CM din Filipine de Polonia cu 3-0 (25-21, 25-22, 25-23). Adversară îi va fi Bulgaria, care s-a impus în fața Cehiei cu 3-1.Italia, campioana mondială en-titre, a controlat de la început până la final semifinala cu Polonia, liderul clasamentului mondial, cu 3-0 (25-21, 25-22, 25-23).Nu e prea mult timp de bucurie pentru că duminică, Italia joacă finala contra Bulgariei. ...
18:00
Rămas fără victorie în Superliga, Robert Ilyeș a răbufnit după remiza cu UTA: „Nu pot să conduc așa o echipă” # Gazeta Sporturilor
Robert Ilyeș (51 de ani), antrenorul lui Csikszereda, a răbufnit după remiza „albă” obținută în deplasare, cu UTA Arad, în etapa 11 din Superliga. Echipa din Miercurea Ciuc nu a reușit să profite de avantajul numeric, după ce Marius Coman a fost eliminat în minutul 44.Nou promovotata Csikszereda este în continuare fără victorie în Superliga, având un bilanț de 5 remize și 5 înfrângeri. Trupa lui Ilyeș mai are de jucat o restanță, cu vicecampioana CFR Cluj. ...
17:40
Lorenzo Musetti, plin de regrete după niște comentarii la adresa fanilor chinezi: „Modul în care m-am exprimat a fost greșit și nepotrivit” # Gazeta Sporturilor
Lorenzo Musetti (23 de ani, 9 ATP) și-a prezentat scuzele fanilor chinezi, după niște comentarii făcute în timpul meciului de la Beijing cu Giovanni Mpetshi Perricard (22 de ani, 36 ATP), care au fost considerate rasiste de urmăritorii tenisului din țara asiatică.După înfrângerea dureroasă din finala turneului de la Chengdu, 3-6, 6-2, 6-7 (5) vs. ...
17:30
Alex Pop ridică și mai mult nivelul așteptărilor dinamoviștilor: „Cred și sper. De ce nu?!” # Gazeta Sporturilor
Alex Pop, 25 de ani, este de părere că Dinamo se poate bate pentru podium, poate chiar și pentru titlu, el dorindu-și să ajungă cu „haita” în cupele europeneAlex Pop, 25 de ani, a fost din nou decisiv pentru Dinamo. S-a întâmplat și la Cluj, când a intrat în ultimul sfert de oră și a marcat golul victoriei cu U, a repetat isprava și vineri seară, în Bănie, când a fost aruncat din nou în luptă pe final și a adus golul egalizator, în remiza, 2-2, cu Universitatea. ...
