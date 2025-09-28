O tânără de 24 de ani și-a pierdut viața în accidentul produs între Sânnicolau Mare și Saravale
Timis Online, 28 septembrie 2025 01:20
Tragedie sâmbătă seara, între localitățile Sânnicolau Mare și Saravale din Timiș. În urma unui accident rutier produs într-o zonă de câmp, o tânără de 24 de ani a murit.
• • •
Alte ştiri de Timis Online
Acum 2 ore
01:20
O tânără de 24 de ani și-a pierdut viața în accidentul produs între Sânnicolau Mare și Saravale # Timis Online
Tragedie sâmbătă seara, între localitățile Sânnicolau Mare și Saravale din Timiș. În urma unui accident rutier produs într-o zonă de câmp, o tânără de 24 de ani a murit.
Acum 4 ore
27 septembrie 2025
23:30
Două persoane rănite, dintre care una inconștientă, într-un accident rutier la Saravale # Timis Online
Sâmbătă seara, în jurul orei 22:00, pompierii din cadrul Secției Sânnicolau Mare au fost solicitați să intervină în comuna Saravale, după ce un autoturism s-a răsturnat.
Acum 6 ore
22:20
USR acuză CJT că oferă Sala Revoluției pentru propaganda lui Putin. CJT: Ne delimităm ferm de conținutul volumului sau opiniile autorului # Timis Online
Mihail Neamțu își lansează, duminică, la Timișoara, cartea „Șah însângerat: tragedia Ucrainei, gâlceava ideologiilor și jocul marilor puteri”. USR Timiș a transmis sâmbătă seara că protestează ferm față de decizia Consiliului Județean Timiș de a permite organizarea unei lansări de carte a deputatului AUR pro Putin Mihail Neamțu chiar în Sala Revoluției, simbol al luptei pentru libertate și democrație. Reprezentanții CJT declară că aprobarea folosirii unei săli nu echivalează cu asumarea ideilor promovate de unii autori.
Acum 12 ore
18:10
Un timișean este în stare gravă în urma unui incendiu care a cuprins vegetația uscată din curtea casei sale # Timis Online
Un incendiu care a izbucnit în grădina unui localnic din comuna Ghilad s-a extins în curtea imobilului, iar în încercarea de a-l stinge, bărbatul a suferit arsuri extrem de grave.
18:10
Cartușe de vânzare în piața de vechituri de la Făget. O razie de amploare a avut loc în oraș și comunele limitrofe # Timis Online
186 de persoane au fost legitimate și 153 de autovehicule au fost controlate, vineri, în intervalul orar 08:00-12:00, când agenții din cadrul Poliției Orașului Făget și ai Secției 10 Poliție Rurală Făget au desfășurat o razie de amploare în oraș și împrejurimi. La acțiune au mai participat angajați de la ITM, Garda Forestieră și Protecția Consumatorului.
17:10
VIDEO. O viață de film. Principesa Elisabeta Karadordević și-a lansat cartea autobiografică la Timișoara # Timis Online
Singura fată din familia regală Karadordević, Principesa Elisabeta a fost un copil neastâmpărat. A fost nevoită să ia calea exilului, a cunoscut trei președinți americani, a fost prietenă cu marele actor Richard Burton, iar fiica sa a jucat în serialul Dinastia. Are o viață de film pentru care de altfel a și fost scris scenariul, însă momentan nu are finanțare. Alteța Sa Regală și-a lansat la Timișoara, vineri seara, volumul autobiografic „Tamo Daleko” (Acolo departe).
14:00
O fetiță de doi ani și părinții ei, răniți într-un accident la Timișoara. Bărbatul conducea regulamentar # Timis Online
Un tânăr șofer în vârstă de 28 de ani a izbit o mașină care circula regulamentar pe strada Protopop George Popovici. În urma accidentului, o fetiță de doi ani și părinții ei, ambii de 43 de ani, au fost răniți.
Acum 24 ore
13:00
Moldovenii din Timișoara pot vota la două secții la alegerile parlamentare din 28 septembrie # Timis Online
Duminică, 28 septembrie 2025, cetățenii Republicii Moldova stabiliți la Timișoara – temporar sau permanent – vor putea merge la urne pentru a-și alege reprezentanții în Parlamentul de la Chișinău.
12:50
Spațiile pentru comunitate pot fi descoperite de timișoreni. Tur ghidat și sesiune de networking # Timis Online
Timișorenii sunt invitați să (re) descopere spațiile pentru comunitate. În 7 octombrie, locurile incluse în programul „Spații pentru comunitate” pot fi văzute într-un tur ghidat cu Alexandra Irimia de la Timișoara Tour Guide.
12:00
Lecțiile de viață ale „Micului Prinț”, într-un spectacol cu muzică live, la Cinema Timiș # Timis Online
Pe 3 octombrie, de la ora 19:00, publicul timișorean este invitat la o întâlnire specială cu una dintre cele mai îndrăgite povești din literatura universală. „Micul Prinț – spectacol pentru oameni mari”, regizat de Ștefan Ruxanda, se va juca anul acesta la Cinema Timiș, aducând pe scenă farmecul și profunzimea operei lui Antoine de Saint-Exupéry.
12:00
Concurs la Dudeștii Vechi: Varză la cazan cu carne, preparat vedetă pentru comunitatea bulgară # Timis Online
Primăria Dudeștii Vechi organizează sâmbătă, 4 octombrie, un concurs gastronomic inedit.
11:40
„Jocul banilor - Drumul către casă”. Atelier de educație financiară pentru copii, la Târgul Imobiliar Timișoara # Timis Online
Cum pot copiii să învețe ce înseamnă economisirea și gestionarea banilor? Prin joacă! Atelierul interactiv „Jocul banilor – Drumul către casă”, dedicat copiilor cu vârste între 9 și 12 ani, îi provoacă pe cei mici să descopere, pas cu pas, cum să ia decizii financiare optime în viața de zi cu zi – de la plata cheltuielilor curente până la economii pentru un obiectiv mare. Evenimentul are loc în cadrul ediției de toamnă a Târgului Imobiliar Timișoara.
11:40
Vremea va fi mai rece decât în mod obișnuit pe parcursul săptămânii viitoare, cu ploi și vânt în majoritatea zonelor țării, iar la altitudini mari va ninge, potrivit prognozei emise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM), valabilă până în 4 octombrie, scrie Agerpres.
11:10
O refinanțare în condiții mai bune? CreditMonitor te ține la curent cu oportunitățile apărute # Timis Online
Ai un credit ipotecar și îți dorești să fii anunțat din timp dacă apare o ofertă mai bună pe piață? Imobiliare.ro Finance îți pune la dispoziție serviciul gratuit CreditMonitor. Economisești timp și energie pentru că nu mai ești nevoit să urmărești constant ofertele băncilor, iar noi te informăm în timp real atunci când identificăm o variantă de refinanțare mai avantajoasă pentru împrumutul tău actual.
09:40
Rod Festival a deschis vineri, 26 septembrie, cea de-a șasea ediție în Piața Badea Cârțan, unde s-a mai desfășurat și în 2021. Programul a adus în fața publicului proiecții de filme realizate de Mihai Dragolea în cadrul Rezidenței Rod, dar și alte creații filmate în piața de vechituri Ocska. Totodată, a fost prezentată o animație inspirată din versurile poetului Ion Monoran, ilustrată cu fotografii de Oliver Merce.
09:30
Locuri de parcare din zona centrală, rezervate luni și marți, cu ocazia Timișoara Cities Summit # Timis Online
De luni la amiază până la finalul zilei de marți, mai multe locuri de parcare din zona centrală a orașului vor fi rezervate pentru Timișoara Cities Summit.
Ieri
26 septembrie 2025
21:20
Alin Popoviciu răspunde unor acuzații politice: „Unii politicieni preferă atacurile personale, ironiile ieftine și denaturarea realității” # Timis Online
După ce senatorul USR de Timiș, Sorin Sipoș, a lansat un atac la adresa lui Alin Popoviciu, numindu-l „un blestem” asupra unui oraș ca Timișoara, liberalul vine cu propria poziție.
18:20
PROGRAM. Dădaca rebelă, Ursul păcălit de vulpe și alte spectacole la Festivalul Teatrului Merlin # Timis Online
A zecea ediție a Festivalului Internațional de Animație „Sub bagheta lui Merlin” începe duminică, 28 septembrie, la Timișoara. Programul pregătit de organizatori este variat.
17:00
Filmul săptămânii: „One Battle After Another”, cu Leonardo DiCaprio în mijlocul unui grup de foști revoluționari # Timis Online
Recomandarea de film din această săptămână este „One Battle After Another”, noul film regizat de Paul Thomas Anderson, care reunește nume cunoscute de la Hollywood, precum Leonardo DiCaprio, Regina Hall, Benicio del Toro și Sean Penn.
15:40
Șase copii au murit la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași. Erau infectați cu Serratia Marcescens # Timis Online
Ministerul Sănătății a anunțat vineri că la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria” din Iași nouă pacienți cu vârsta sub un an au fost infectați cu bacteria Serratia Marcescens. În unitatea sanitară au fost înregistrate șase decese.
15:40
Administrația Canalului Navigabil Bega, despre locuința plutitoare de pe canal: „Ne exprimăm regretul față de pozițiile primăriei” # Timis Online
Joi, o construcție plutitoare de pe Bega a creat o dispută între Primăria Timișoara, prin viceprimărița Paula Romocean, pe de o parte, și proprietar și Administrația Canalului Navigabil Bega, pe de altă parte. Vineri, a oferit un punct de vedere și entitatea aflată în subordinea Ministerului Transporturilor.
15:30
Alexandru Iovescu, vicepreședintele Consiliului Județean Timiș, are vești bune pentru părinții din Săcălaz și Moșnița Nouă. Astfel, din 2026, vor fi mai multe locuri în creșe și grădinițe, plus sprijin pentru copii, părinți și dascăli.
15:00
Furt de 50.000 de euro în Timiș. Percheziții, arme și arestări în Jimbolia, Reșița și Oțelu Roșu # Timis Online
Cinci persoane au fost arestate preventiv, iar alte două sunt căutate de polițiști, după un furt de 50.000 de euro comis într-o locuință din comuna Lenauheim. În urma anchetei, oamenii legii au descins în mai multe localități din Timiș și Caraș-Severin, unde au găsit bani, bijuterii, arme și alte obiecte suspecte.
13:50
Sterilizarea câinilor, obligatorie în Timiș: amenzi de până la 10.000 lei pentru nerespectare # Timis Online
În cadrul unei acțiuni recente Timiș, mai mulți câini au fost sterilizați gratuit pentru a preveni înmulțirea necontrolată și pentru a proteja sănătatea animalelor.
13:50
FOTO. Se dau ultimele lopeți pe descărcarea de pe A1 de la Sânandrei. Va purta indicativul DN 69A și se va putea circula cu 100 km/h # Timis Online
Drumul de legătură dintre A1 și DN 69, cunoscut și ca „descărcarea de la Sânandrei”, este la 97% grad de finalizare, având termen de finalizare în prima parte a lunii octombrie. DRDP Timișoara anunță și ce indicativ va purta noul drum – DN 69A –, dar și faptul că se va putea circula cu 100 km/h pe el.
13:40
Grupul austriac Lagermax a inaugurat un nou centru logistic ultramodern în Arad.
13:30
Sorin Sipoș: „Ce blestem pe un oraș ca Timișoara ca PNL local să fie condus de un om ca Alin Popoviciu?” # Timis Online
Senatorul USR de Timiș, Sorin Sipoș, lansează un atac la adresa liberalului Alin Popoviciu, secretar general PNL Timiș și vicepreședinte al Consiliului Județean Timș. Într-o declarație publică, Sipoș se întreabă „ce blestem” s-ar fi putut abate asupra unui oraș ca Timișoara, „profund liberal, ca PNL local să fie condus de un om ca Alin Popoviciu?”.
13:30
Sâmbătă, în cartierul Modern din Timișoara, are loc „Petrecerea străzii”, un eveniment inedit, organizat chiar de locuitorii de pe strada Tibiscum. Inițiativa vrea să dea startul unei tradiții în care micile comunități de la nivel de stradă se strâng împreună și organizează astfel de petreceri.
13:00
Un sfert dintre elevii de gimnaziu din România petrec timp pe Internet ca la la școală # Timis Online
Aproximativ un sfert dintre elevii de gimnaziu din România petrec pe Internet peste cinci ore zilnic, un timp comparabil cu programul școlar, potrivit unei analize realizate de Ministerul Educației în colaborare cu UNICEF România și Comisia Europeană.
12:40
Lansarea proiectului ,,Cresterea competitivitatii GYM TWO SRL prin achizitie de echipamente”, cod SMIS 333283 # Timis Online
GYM TWO S.R.L., cu sediul în Municipiul Timișoara, str. Carei, nr. 5, camera 3, etaj 1, ap. 4, judeţul Timiș, România, CUI 30315663, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș sub nr. J35/1437/2012, isi extinde gama de servicii de fitness oferite prin implementarea proiectului cu titlul: „Cresterea competitivitatII GYM TWO SRL prin achizitie de echipamente”, cod SMIS 333283, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare nr. 279/16.07.2025, încheiat cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Vest în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Vest (AM PR Vest).
12:30
Parcurile, piețele, zona centrală și Complexul Studențesc din Timișoara „lăsate” fără cerșetori. Peste 140 au fost adunați de Poliția Locală # Timis Online
144 de cerșetori și oameni ai străzii au fost adunați de polițiștii locali de pe străzile Timișoarei. Aceștia se aflau în special în parcuri, piețe, zona centrală, dar și în Campusul Universitar.
12:20
Guvernul a aprobat Programul pentru școli 2025-2026: lapte, fructe și produse de panificație pentru 1,85 milioane de elevi # Timis Online
Guvernul a adoptat joi, 25 septembrie, Hotărârea privind Programul pentru școli al României pentru anul școlar 2025-2026. Documentul reglementează distribuirea de fructe, legume, lapte și produse de panificație pentru preșcolarii din grădinițele de stat cu program normal și pentru elevii din ciclul primar și gimnazial, inclusiv cel special.
11:50
Elevii, așteptați să treacă pragul Muzeului Apei. Ce îi așteaptă la OZN-ul din zona Urseni # Timis Online
„Hai la Muzeu!”. Astfel sună îndemnul lansat, vineri, de Fundația Aquatim, care dă startul proiectului cultural cu același nume.
11:40
Campania națională „#CuUnPasÎnainte” atrage atenția supra legăturii dintre consumul de alcool și cancer # Timis Online
În cadrul campaniei „#CuUnPasÎnainte”, Societatea Națională de Oncologie Medicală din România explică care sunt factorii de risc care pot duce la apariția cancerului. Unul dintre factorii de risc este alcoolul, care apare chiar și la consum redus sau moderat și crește proporțional cu cantitatea ingerată, avertizează specialiștii.
10:50
Școli pilot 2025: Elevii de clasa a XII-a de la Colegiul Național Bănățean vor studia fizic doar materiile pentru Bacalaureat # Timis Online
Elevii de clasa a XII-a de la Colegiul Național Bănățean din Timișoara vor merge la școală, începând anul școlar în curs, 2025-2026, doar pentru materiile la care vor susține examenul de Bacalaureat și pentru ora de Educație fizică. În plus, aceștia pot opta pentru o oră de Consiliere psihopedagogică pe săptămână, unde vor fi abordate teme precum tehnici de învățare rapidă, managementul timpului și gestionarea emoțiilor.
10:30
Siguranța începe acasă – și continuă oriunde ne aflăm. Pentru a preveni accidentele cauzate de utilizarea incorectă a echipamentelor electrice, Departamentul pentru Situații de Urgență, în parteneriat cu Rețele Electrice România, a lansat Ghidul siguranței în domeniul electric, un instrument esențial pentru oricine își dorește o locuință și un mediu mai sigur.
10:10
Tinerii între 18 și 35 de ani se pot înscrie în Asociația Studenților Creștini Ortodocși din Timișoara # Timis Online
Asociația Studenților Creștini Ortodocși (ASCOR) din Timișoara își deschide porțile și face înscrieri pentru tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 și 35 de ani.
09:50
O mașină s-a lovit de parapeți pe A1, în zona Margina: un copil de 4 ani, transportat la spital # Timis Online
Un copil de 4 ani a fost rănit și transportat la spital, după ce mașina în care se afla a lovit parapeții de beton pe Autostrada A1, în zona nodului rutier Margina.
08:20
Vineri, 26 septembrie, au loc mai multe lucrări realizate de SDM Timișoara care vizează reparații rutiere.
08:20
Într-un nou episod marca „Legendele Timișoarei”, Muzeul Național al Banatului ne prezintă informații inedite despre Harta mănăstirilor din veacul medieval. În Timișoara de început de Ev Mediu târziu, clopotele trase la ore fixe, lanternele procesiunilor și pașii călugărilor desenează prima hartă a orașului.
08:20
26 septembrie - Ziua Mondială a Contracepției: România încă se confruntă cu prejudecăți și lipsa educației sexuale # Timis Online
Astăzi, 26 septembrie, este marcată Ziua Mondială a Contracepției, o ocazie pentru a reflecta asupra progresului medical în domeniul sănătății reproductive, la 65 de ani de la apariția primei pilule contraceptive. În România, însă, provocările persistă, iar rușinea, miturile și lipsa educației sexuale continuă să limiteze accesul tinerilor la informații corecte și metode moderne de contracepție.
08:10
O buburuză, un greiere și un fluture, fiecare măsurând aproximativ doi metri și jumătate, alături de alte insecte gigantice îi așteaptă pe curioși în Iulius Town. Expoziția educativă „Giant Bugs” vine în premieră în Timișoara cu 24 de exponate animatronice, de dimensiuni impresionante, ce pot fi admirate din 27 septembrie până pe 19 octombrie 2025, în Iulius Gardens. Accesul este gratuit.
Mai mult de 2 zile în urmă
25 septembrie 2025
20:20
PROGRAM. Timișenii sunt așteptați, duminică, la Otelec, să ia parte la Picnic în pustă # Timis Online
Toți pasionații de natură, gastronomie, tradiții și teatru în aer liber sunt invitați de Visit Timiș la a treia ediție a evenimentului Picnic în Pustă. Acesta va avea loc duminică, 28 septembrie, în comuna timișeană Otelec.
20:10
Galeria Bastion 3 din Timișoara va găzdui „FemZine Expo”, eveniment care marchează încheierea proiectului „FemZine. Rezistență prin cultură”, organizat de Asociația SPICC. Expoziția prezintă creațiile tinerilor care au participat la atelierele și sesiunile educative din cadrul proiectului.
19:00
Cea de-a șasea ediție a Festivalului „Ceaunul Chișozean” va avea loc duminică, 5 octombrie, în satul Chișoda din comuna Giroc. Participanții se vor delecta cu preparate la ceaun, muzică și dansuri populare.
17:30
Cursuri de dansuri populare pentru copii și pentru adulți, la Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș # Timis Online
Horă, brâu, „de doi”, Soroc sau sârbă? Un instructor de dansuri populare carismatic și talentat, un spațiu superb și o atmosferă prietenoasă și plăcută. Toate, la Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș, care propune publicului de toate vârstele două noi cursuri de dansuri populare.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.