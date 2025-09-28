Celebra violonistă care a urcat pe scenă alături de Andrea Bocelli! A devenit un fenomen în lumea muzicii: „Când am câștigat prima bursă...”
Click.ro, 28 septembrie 2025 02:10
Click! a stat de vorbă cu fabuloasa violonistă Rusandra Panfili, cea care a cântat alături de Andrea Bocelli și care a ajuns la Conservatorul de Muzică din Viena.
• • •
Ea este femeia care l-a crescut pe Horia Brenciu. I-a fost alături după moartea mamei: „A adus multă bucurie în familia noastră atunci când mama ne-a părăsit” # Click.ro
Mereu afișează un zâmbet larg și apare în fața oamenilor cu având o energie debordantă, dar durerea din sufletul său este una puternică. Horia Brenciu a vorbit recent despre persoana care a ținut locul mamei sale, după decesul acesteia.
În timp ce tratamentele precum Ozempic au cucerit lumea farmaceutică, promițând transformări spectaculoase și rezultate rapide, un studiu recent citat de ScienceAlert, prezentat la reuniunea anuală a Societății Americane pentru Chirurgie Metabolică și Bariatrică (ASMBS) din 2025.
Horoscop duminică, 28 septembrie. Bani mulți pentru Berbeci, forță interioară pentru Tauri, prudență pentru Raci # Click.ro
Lorina, astrologul Click!, vine cu predicțiile complete pentru toate cele 12 semne zodiacale, pentru ziua de duminică, 28 septembrie.
Cum arată cel mai simpatic animal din lume, pe care oamenii de știință abia l-au descoperit. Are coadă de puf și nume de prințesă! # Click.ro
O descoperire uimitoare din inima junglei peruviene a atras atenția oamenilor de știință și a iubitorilor de natură din întreaga lume.
Porumbul, unul dintre cele mai vechi și mai răspândite alimente de bază din lume, nu este doar o sursă accesibilă de energie, ci și un adevărat rezervor de nutrienți valoroși.
Răsturnare de situația în cazul morții Andreei Cuciuc. Diana, mama acesteia, susține că fiica sa ar fi fost omorâtă: „A fost otrăvită de o mână criminală!” # Click.ro
După nici un an de zile de la moartea Andreei Cuciuc, singura fiică a interpretului de muzică populară Igor Cuciuc, apar noi semne de întrebare referitoare la cauza decesului. La scurt timp după moartea adolescentei de 17 ani, cauza anunțată a fost un stop cardio-respirator.
Ce spune Oana Lis despre moartea Ioanei Popescu. S-au văzut cu puțin timp înainte de tragedie: „Măcar a trăit intens” # Click.ro
Oana Lis regretă moartea jurnalistei Ioana Popescu. Soția fostului edil al Capitalei mărturisește cum a decurs ultima revedere cu aceasta.
Gabriela Lucuțar și-a organizat propria înmormântare. „Regina Întunericului” a șocat prin afirmațiile făcute: „Nu pot să mă ocup eu, că ar fi perfect” # Click.ro
Gabriela Lucuțar, cunoscută pentru înmormântările pompoase pe care le face pentru nume sonore din România, s-a gândit deja la propria înmormântare. Iată declarațiile care i-au înmărmurit pe oamenii de acasă.
Adda, cu sufletul distrus înainte de plecarea în competiția Power Couple. Ce s-a întâmplat între ea și fiul ei: „Își dorește să fim luptători și să mergem cât mai departe” # Click.ro
Adda și Cătălin Rizea vor participa în sezonul 3, Power Couple, cu speranța că vor reuși să depășsească cele mai dure probe și să testeze limitele relației de cuplu. Cu toate acestea, cântăreața este copleșită de emoțiile simțite față de fiul ei, Alex, cu care are o relație apropiată.
Alimentul banal din bucătărie cu care Ramona Bădescu se menține tânără și frumoasă. În sfârșit a spus secretul ei! # Click.ro
Ajunsă la vârsta de 56 de ani, tinerețea Ramonei Bădescu stârnește interesul reprezentantelor sexului frumos. Vedeta a început să le răspundă întrebărilor fanilor referitoare la trucurile de frumusețe care o ajută să se mențină în formă. Iată ce rol are bicarbonatul de sodiu și pentru ce îl foloseșt
Ispita Teo de la Insula Iubirii, primele imagini cu părinții și sora acestuia. Cu cine seamănă? Foto # Click.ro
Teo Costache, una dintre cele mai controversate ispite masculine din cadrul show-ului Insula Iubirii, le-a făcut fanilor cunoștință cu părinții săi. Acesta a postat în social media o imagine cu cei care i-au dat viață și sora sa. Cu cine vi se pare că seamănă cel mai mult?
Zodiile cu care Berbecul nu se înțelege deloc! Zero compatibilitate, conflicte și tensiuni la tot pasul # Click.ro
Berbecul este semnul de foc exploziv al zodiacului, plin de energie, impulsivitate și dorință de a conduce. Îi place să fie primul, să ia decizii rapide și să trăiască intens fiecare moment.
Un colț ascuns al Europei. Orașul spaniol fără aglomerație, dar plin de farmec unde se află „Casa luminii” # Click.ro
Când ne gândim la Spania, primele imagini care ne apar în minte sunt legate de destinații celebre: piețele însorite din Madrid, bulevardele aglomerate din Barcelona sau energia fără sfârșit a Sevillei.
Serialul spaniol de pe Netflix cu un scenariu greu de privit. Nu toată lumea reușește să-l vadă din cauza acțiunii lui # Click.ro
Lansat pe 19 septembrie 2025, Billionaires’ Bunker este cea mai nouă producție spaniolă semnată de Álex Pina și Esther Martínez Lobato, creatorii faimosului La Casa de Papel.
Fructul de toamnă care ne îngrașă mai rău decât carnea sau zahărul! Mihaela Bilic: „Dacă nu vreți să vă treziți cu colăcei de grăsime pe burtă...” # Click.ro
În plin sezon de toamnă, strugurii se numără printre cele mai populare fructe. Datorită gustului inegalabil și proprietăților acestora, anumite persoane tind să îi consume în exces. Însă medicul nutriționist Mihaela Bilic trage un semnal de alarmă și spune care este doza recomandată.
Încep înscrierile pentru viitorii luptători comando. 40 de locuri și 33 de săptămâni de antrenamente dure # Click.ro
Forțele pentru Operațiuni Speciale din România deschid înscrierile pentru viitorii subofițeri comando. Până pe 24 octombrie 2025, civili sau militari pasionați de provocări extreme pot depune dosarele
Ce religie are, de fapt, Cătălin Zmărăndescu. El și soția sa participă la Power Couple 2026 # Click.ro
Cătălin Zmărăndescu este unul dintre cei mai apreciați antrenori de arte marțiale de contact din România! Recent, a vorbit despre credința lui și modul în care a ales să se raporteze la viață și la oamenii din jur.
Ai IQ peste 140 și vedere de șoim? Găsește copacul „ciudat” ascuns în această iluzie optică! # Click.ro
Ești pregătit să-ți testezi inteligența și puterea de observație? O nouă provocare vizuală te așteaptă! Într-o pădure desenată artistic, printre mai mulți copaci asemănători, se ascunde un copac diferit.
Bătut în propria casă pentru un „like” pe Facebook: „Nu mai ai voie să dai un like. Au venit peste el” # Click.ro
Două echipaje de poliție și o ambulanță au intervenit într-o localitate din Sibiu, într-un scandal monstru iscat între două familii. Motivul? Un like pe Facebook dat de un localnic, căsătorit și cu copii acasă,
Viața Ioanei Popescu, un întreg chin! Boala cu care s-a confruntat mama sa: „Era să omoare niște copii” # Click.ro
Viața regretatei jurnaliste Ioana Popescu a fost presărată de nenumărate momente dificile pe plan personal. Vedeta mărturisea ani în urmă cât de cruntă a fost perioada în care și-a îngrijit mama diagnosticată cu Alzheimer.
Șase copii au murit în secția ATI a unui spital din Iași. Noi detalii despre cazul bebelușului din iunie # Click.ro
Șase copii au murit recent în secția de Terapie Intensivă (ATI) a Spitalului „Sf. Maria” din Iași, după ce au fost infectați cu o bacterie periculoasă. Noile informații relevă că tragedia se întinde și în luna iunie, când un nou-născut a decedat în urma unei infecții dobândite în spital.
Unul dintre cei mai mari criminologi ai lumii despre Putin: un psihopat, o personalitate întunecată # Click.ro
Profesorul spaniol Vicente Garrido, una dintre cele mai respectate voci în criminologie, descrie fără menajamente chipul ascuns al puterii absolute. Vladimir Putin nu ar fi doar un autocrat rece și calculat, ci un „psihopat integrat”: individul care poartă masca respectabilității,
Competiția se va relua, la finele lunii următoare.
Fiul celui supranumit „Regele” își încearcă norocul în Turcia.
Oltenii au cedat, pe finele meciului, alb-roșii plecând cu un punct.
Drama neștiută din viața Ioanei Popescu. Ar fi pierdut o sarcină, după ce a fost bătută de un fost iubit # Click.ro
Ioana Popescu a părăsit această lume la vârsta de 45 de ani, din cauza unor probleme de sănătate. Moartea acesteia a venit ca un șoc în lumea jurnalistică și mondenă, iar cei dragi își amintesc de toate momentele care i-au marcat viața, printre ele fiind vorba de pierderea unui copil.
Final de septembrie, mai rece decât ultimele ierni. Ce aduce octombrie în termometre: prognoza completă # Click.ro
La sfârșitul lunii septembrie 2025, România traversează o perioadă de vreme rece și instabilă, specifică mai degrabă lunilor de iarnă decât toamnei. Temperaturile au scăzut semnificativ
Prețurile meditațiilor pentru elevi, în creștere. Ce materii sunt în topul cererilor și cât costă o singură oră # Click.ro
Odată cu începerea noului an școlar, părinții români scot din ce în ce mai mulți bani din buzunar pentru educația copiilor. Meditațiile au devenit o parte esențială a pregătirii elevilor, iar costurile acestora au înregistrat o creștere semnificativă în ultimul an.
Mara Bănică, mesaj sfâșietor după moartea Ioanei Popescu. Ce asemănare a găsit la ea și la Costin Mărculescu: „S-a pierdut pe drum” # Click.ro
Ioana Popescu a încetat din viață neașteptat, la doar 45 de ani. Supranumită „devoratoarea de fotbaliști”, jurnalista a fost mereu o prezență vizibilă în spațiul public, atrăgând atenția prin declarațiile sale controversate și aparițiile îndrăznețe. Printre cei șocați de moartea acesteia se numără ș
Chinezii vor să studieze creierul lui Einstein, decedat acum 70 de ani, folosind o tehnică revoluționară # Click.ro
O echipă de cercetători chinezi a făcut un pas surprinzător în știință: ei speră să studieze creierul lui Albert Einstein, conservat din 1955, folosind o tehnică revoluționară de cartografiere a ARN-ului.
La 34 de ani, Simona Halep, fosta campioană de la Wimbledon și Roland Garros, își scrie un nou capitol în viața sa. Retrasă oficial din competițiile de tenis, sportiva din Constanța își reinventează cariera și se dedică unor proiecte ambițioase în afara terenului.
Ion Țiriac, cel mai bogat român și una dintre figurile emblematice ale sportului românesc, continuă să atragă atenția prin gesturile sale extravagante. La 86 de ani, fostul mare tenismen recunoaște că plătește anual o sumă colosală pentru un moft de lux care îi aduce, însă, satisfacție personală.
Cetăţeni români, instruiţi în Serbia să provoace haos la alegerile de mâine din Moldova. Care era planul? # Click.ro
Autorităţile sârbe au arestat două persoane suspectate că au instruit cetăţeni români şi moldoveni pentru a provoca haos în ziua alegerilor din Moldova, mâine, 28 septembrie.
Ioana Popescu, jurnalista excentrică, salvată de moarte de trei ori. Cine i-a semnalat pericolul: „Mă trăgea de picior și m-a dus în bucătărie” # Click.ro
Presa românească este în doliu după moartea fulgerătoare a Ioanei Popescu. Jurnalista care s-a stins din viață la vârsta de doar 45 de ani a fost salvată de mai multe ori din calea morții. Iată prin ce cumpene a trecut în ultimii ani de viață.
Ce s-a schimbat în viața Elenei Udrea, după ce a ieșit din închisoare. Ce relație are cu fiica ei, Eva Maria # Click.ro
Elena Udrea a revenit recent în prim-plan după eliberarea din penitenciar, iar cel mai emoționant moment pentru ea a fost reîntoarcerea acasă, alături de fiica și partenerul său, Adrian Alexandrov. Fostul ministru a împărtășit public un clip video surprins chiar în clipa în care a intrat pe ușă, mom
Peste 100.000 de oferte la Târgul Național Imobiliar. Cea mai bună ofertă: 45.000 de euro # Click.ro
Târgul Național Imobiliar a revenit cu o nouă ediție la București, aducând în prim-plan piața locuințelor și tendințele actuale din domeniu. Evenimentul reunește dezvoltatori, agenții și furnizori de soluții moderne pentru locuire.
Fosta vedetă de televiziune Ioana Popescu s-a stins din viață la doar 45 de ani, în noaptea de 20 spre 21 septembrie 2025. Moartea jurnalistei a șocat lumea media, iar primele mărturii venite din partea iubitului său conturează o poveste dureroasă, marcată de probleme grave de sănătate și de refuzul
Studenții care își încep anul universitar în București în 2025 au la dispoziție multiple opțiuni de cazare, atât în căminele de stat, cât și în unitățile private. Prețurile variază semnificativ, iar alegerea unui loc depinde nu doar de proximitatea față de facultate, ci și de bugetul disponibil și f
Grecia a devenit o destinație tot mai atractivă, iar de această dată nu este vorba doar despre turiști, ci despre investitori din întreaga lume care caută să devină proprietari pe pământ elen. După ce, în ultimii ani,
Un record mondial care îţi lasă gura apă! Oraşul New Haven, din statul Connecticut, a împărţit peste 9.000 de felii de pizza pentru a stabili un record Guinness pentru cea mai mare petrecere cu pizza din lume.
Ce anunț a putut să facă de Octavian Strunilă înainte de premiera emisiunii „Hai că poți”! „Am bani mulți de dat” # Click.ro
Mai sunt doar câteva zile până când hohotele de râs vor lua în stăpânire platoul de la „Hai că poți!", la Kanal D.
Pregătiri la Iași pentru hramul Sfintei Parascheva. Peste 140.000 de porții de mâncare, iar primii pelerini au ajuns deja # Click.ro
Cu o săptămână înainte de deschiderea oficială a pelerinajului la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva, Iașiul a devenit deja loc de rugăciune pentru primii credincioși. Oamenii au venit din diferite zone ale țării
Un oraș din România, surpriza Europei. A depășit Amsterdam și Copenhaga, iar București este mult în urmă # Click.ro
Un oraș din România a reușit să atragă atenția Europei printr-o ascensiune economică spectaculoasă. Într-un studiu realizat de Oxford Economics, municipiul a fost clasat pe locul patru între marile centre urbane ale continentului
Cum se pregătește ciorba de vițel cu ciuperci și smântână. Ai nevoie de câteva ingrediente simple # Click.ro
Este o rețetă la care mulți dintre noi ne gândim ca la un preparat care se găsește numai în restaurantele de lux. În realitate, este foarte ușor de pregătit și acasă și nici nu avem nevoie de ingrediente prea complicate!
Testul de inteligență pe care numai 3% din populație îl poate rezolva. Ai nevoie de ochi de vultur ca să găsești peștele ascuns în imagine # Click.ro
La prima vedere, acest test de inteligență poate părea a fi destul de simplu. Practic, tot ce ni se cere să facem este să găsim peștele ascuns în desenul de mai jos. Însă imediat ce vom încerca să rezolvăm provocarea, ne vom da seama că ea este mult mai dificilă decât am anticipat.
Trucul unui bucătar renumit pentru un somon delicios. Va fi gata în doar 7 minute și nu este nevoie de tigaie # Click.ro
Somonul se numără printre cele mai sănătoase tipuri de pește din întreaga lume, fiind recomandat mereu de către nutriționiști. Iar dacă dorim să preăgtim o masă delicioasă în numai șapte minute, trebuie să știm că somonul poate fi făcut ușor și fără a fi nevoie să utilizăm o tigaie!
Cardi B (32 de ani) şi-a şocat fanii zilele trecute, după ce a anunţat că a trecut printr-o operaţie de reducere a feselor pentru a elimina siliconul din zona respectivă.
O tânără din Timiș a trecut printr-o experiență dureroasă și neașteptată: banii și bijuteriile pe care le primise de la mama sa, care lucrase în străinătate și făcuse un credit pentru a o ajuta, au dispărut într-o singură noapte. Totul s-a întâmplat din cauza unei trădări venite chiar din partea une
Un medicament obișnuit care poate fi mortal dacă nu este folosit corect. Ce spune un medic renumit # Click.ro
Mulți dintre noi avem acasă un medicament aparent inofensiv: paracetamolul. Folosit frecvent pentru febră sau dureri ușoare, acesta poate deveni extrem de periculos dacă nu respectăm dozele recomandate.
