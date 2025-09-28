Dennis Man, decisiv pentru PSV Eindhoven: Pasă de gol în meciul cu Excelsior Video
SportMedia, 28 septembrie 2025 02:10
Dennis Man (27 de ani) a adus prima sa contribuție pentru PSV, de la transferul din Italia. Man a început pe banca de rezerve meciul Excelsior – PSV, din Eredivisie, dar a fost introdus pe teren în minutul 70 de antrenorul Peter Bosz. Internaționalul român a avut impact imediat! La doar două minute de când
• • •
Acum 30 minute
02:10
Mii de observatori la alegerile parlamentare din Republica Moldova. Câți sunt din străinătate # SportMedia
Peste 3.400 de observatori vor monitoriza desfășurarea alegerilor parlamentare de duminică din Republica Moldova, a anunțat, sâmbătă, Comisia Electorală Centrală (CEC). Potrivit unui comunicat al CEC, pentru acest scrutin au fost acreditați, în total, 3.423 observatori, dintre care 912 sunt observatori străini. Din numărul observatorilor naționali, 2.496 reprezintă 8 asociații obștești din țară. Cei mai
02:10
02:10
NATO este pregătită pentru o posibilă repoziționare globală a forțelor militare ale SUA, în sensul reducerii prezenței acestora în Europa, a declarat președintele Comitetului Militar al NATO, amiralul italian Giuseppe Cavo Dragone, la finalul unei reuniuni a acestui comitet desfășurată sâmbătă în capitala letonă Riga, transmite agenția EFE. „Pentru Statele Unite, NATO este importantă și
02:10
Cancelarul german Friedrich Merz a declarat că țara sa a încetat efectiv să mai trăiască în condiții de pace din cauza numărului tot mai mare de atacuri hibride asupra infrastructurii și rețelelor critice. Nu se mai poate vorbi despre pace în Germania, având în vedere numărul tot mai mare de atacuri asupra rețelelor și infrastructurii
02:10
Republica Moldova își alege noul Parlament: 3,3 milioane de cetățeni sunt așteptați la urne # SportMedia
Aproape 3,3 milioane de moldoveni cu drept de vot sunt așteptați duminică, 28 septembrie, să-și aleagă viitorul Parlament. Scrutinul, considerat unul cu miză istorică, va decide direcția țării pentru următorii patru ani: continuarea drumului european, odată cu apropierea negocierilor de aderare la UE, sau o eventuală revenire în sfera de influență a Federației Ruse. Cetățenii
02:10
Vârsta explică, dar nu scuză. Cum personalitatea și nivelul de dezvoltare al spiritului comunitar dau direcție vieții noastre # SportMedia
În viața de zi cu zi, avem tendința să simplificăm explicațiile pentru comportamentele celorlalți: „E copil, normal că nu ascultă", „E adolescent, normal că nu gândește în perspectivă", „E adult, e obosit, de aceea e nervos", „E bătrân, normal că e morocănos". Aceste afirmații conțin un sâmbure de adevăr, pentru că fiecare etapă de viață
02:10
Le interzicem șoferilor începători mașinile puternice? Ce spune deputatul USR care vrea să schimbe legea și care e părerea expertului # SportMedia
Deputatul USR Cezar Drăgoescu vrea ca șoferii începători să nu mai poată conduce mașini puternice. Scopul: să scadă riscul ca aceștia să provoace accidente grave. „Și o singură viață sau 2 sau 10 dacă am salva cu această lege, ar fi un succes", a declarat Drăgoescu pentru Spotmedia.ro. Titi Aur – expert în siguranță
Acum 4 ore
00:10
Ministerul Apărării Naționale (MApN) a anunțat, sâmbătă, că 2.400 de militari francezi care vor participa la exercițiul DACIAN FALL 2025 vor intra în țară până la data de 30 septembrie, pe la punctele de frontieră din Giurgiu și Vama Veche. Cei 2.400 de militari francezi care vor participa la exercițiu, în plus față de cei
Acum 6 ore
22:10
Germania va înăspri legislația în domeniul aviatic, pe măsură ce incursiunile cu drone se înmulțesc. Ministrul german de Interne, Alexander Dobrindt, a anunțat sâmbătă revizuirea legii securității aviatice a țării pentru a le da forțelor armate autoritatea de a doborî aeronave ostile. Dobrindt a descris creșterea numărului recent de incursiuni cu drone deasupra Germaniei și
22:10
Volodimir Zelenski a declarat că peste 90 de drone rusești s-au îndreptat spre Polonia în noaptea de 9 spre 10 septembrie, dar Ucraina le-a doborât pe cele mai multe în spațiul său aerian. Putin testează capacitatea Europei de a răspunde atacurilor sale hibride și a demonstrat până acum că europenii nu au capacitatea de a-și
Acum 8 ore
20:10
Pilotul italian Francesco Bagnaia (Ducati) a câștigat sâmbătă cursa de sprint premergătoare Marelui Premiu al Japoniei la MotoGP, a 17-a etapa din cele 22 ale Campionatului mondial, pe circuitul de la Motegi, scrie AFP. Pornit din pole position, așa cum o va face și duminică, Bagnaia, dublu campion mondial în 2022 și 2023, a condus
20:10
Persoanele conștiincioase au un risc cu 15% mai mic de mortalitate față de cele neglijente, reiese dintr-un studiu făcut pe 22.000 de participanți. Cercetătorii de la Universitatea din Limerick au analizat cinci trăsături esențiale de personalitate și au urmărit mortalitatea participanților între 6 și 28 de ani. Rezultatele, publicate în Journal of Psychosomatic Research, arată
20:10
Un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit sâmbătă în apropierea unei unități militare din municipiul Iași. La bordul avionului se aflau două persoane, relatează Ziarul de Iași. La fața locului au fost trimise de urgență două autospeciale de stingere cu modul de descarcerare, un echipaj de prim-ajutor calificat și două echipaje medicale din cadrul Serviciului
Acum 12 ore
18:10
Drone misterioase survolează iar cea mai mare bază militară din Danemarca. Autoritățile ridică din umeri: „Nu le-am doborât” (Video) # SportMedia
Drone neidentificate au fost observate vineri seara deasupra bazei aeriene Karup, cea mai mare din Danemarca, au anunțat autoritățile. Incidentul s-a produs în jurul orei locale 20.15 și a durat mai multe ore, potrivit ofițerului de poliție Simon Skelsjaer. „Una sau două drone au fost observate în afara și deasupra bazei aeriene. Nu le-am doborât",
18:10
David Suazo s-a convins de Cristi Chivu: Declarație plină de sinceritate la adresa antrenorului lui Inter # SportMedia
Cristi Chivu, antrenorul Interului, este lăudat de un fost coleg de echipă. David Suazo, fost atacant cu cinci trofee în câștigate în tricoul lui Inter, a vorbit în termeni frumoși despre Cristi Chivu, noul antrenor al „nerazzurrilor". Suazo a spus că este normal să existe dificultăți pentru Chivu la început, dar românul a făcut o
18:10
Accidentat grav în luna februarie, Radu Drăgușin (23 de ani) se află din ce în ce mai aproape de revenirea pe teren. Prin vocea lui Thomas Frank, antrenorul echipei, Tottenham a anunțat o veste excelentă despre internaționalul român. Recuperarea sa progresează bine, iar în câteva săptămâni acesta va reveni în lot. „Progresează bine. De câteva
16:10
Românii își schimbă obiceiurile de joc. Dacă în urmă cu doar câțiva ani sălile de jocuri erau pline seara de seară, astăzi tot mai mulți jucători preferă să rămână acasă și să își testeze norocul pe telefon sau laptop. Fenomenul este vizibil în toate marile orașe din țară și se extinde rapid și în mediul
16:10
Concluzia trasă de presa din Turcia în privința lui Ianis Hagi după Alanyaspor – Galatasaray # SportMedia
Presa din Turcia a tras o concluzie despre Ianis Hagi (26 de ani), după ce internaționalul român a jucat în Alanyaspor – Galatasaray 0-1. Introdus pe teren în minutul 71, Ianis n-a avut mari realizări, dar a reușit, totuși, să le ia ochii jurnaliștilor turci. Hagi Jr. a fost catalogat drept un jucător matur, iar
16:10
Ministrul Sănătății coordonează ancheta de la Spitalul „Sf. Maria” din Iași, unde au murit șase copii # SportMedia
E anchetă de proporții la Spitalul „Sf. Maria" din Iași, acolo unde șase copii au murit în ultimele zile, fiind infectați cu bacteria „Serratia Marcescens". Potrivit Ministerului Sănătății, Alexandru Rogobete, coordonează controlul care are loc în această după-amiază, împreună cu șeful Corpului de control și șeful Inspecției Sanitare de Stat din cadrul Ministerului Sănătății. Preşedintele
16:10
Ce se va întâmpla cu sistemul de pensii odată cu retragerea generației „decrețeilor”. Anunțul ministrului Muncii # SportMedia
Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat că deficitul bugetului de pensii s-a ridicat la 4 miliarde de lei în primele cinci luni din 2025, chiar dacă Guvernul a cumulat contribuțiile la Pilonul 1 și Pilonul 2. Oficialul spune că ecartul nu este dramatic și poate fi acoperit prin combaterea muncii la negru. Totodată, Manole a
16:10
În viața de zi cu zi, avem tendința să simplificăm explicațiile pentru comportamentele celorlalți: „E copil, normal că nu ascultă", „E adolescent, normal că nu gândește în perspectivă", „E adult, e obosit, de aceea e nervos", „E bătrân, normal că e morocănos". Aceste afirmații conțin un sâmbure de adevăr, pentru că fiecare etapă de viață
16:10
Jucătoarea poloneză de tenis Iga Swiatek (2 WTA), principala favorită, s-a calificat sâmbătă în runda a treia a turneului WTA 1000 de la Beijing, dotat cu premii de 8.963.700 dolari, după ce a trecut lejer, în două seturi, 6-0, 6-3, de chinezoaica Yuan Yue (110 WTA), beneficiara unui wild card. Swiatek și-a adjudecat partida după
14:10
Ziua 1312 Rusia ascunde prizonieri torturați și execută dezertori. Navă rusească de sabotaj lângă cablurile submarine. Zelenski: Ofensiva rusă din 2025 a eșuat # SportMedia
Ziua 1312 a războiului a adus un nou atac amplu cu drone asupra Ucrainei: 115 aparate lansate, dintre care 97 doborâte. Restul au provocat pagube în șase regiuni, inclusiv la infrastructuri critice în Viniţia și Odesa. La Zaporojie, aproape 9.000 de locuințe au rămas fără curent, iar la Harkov patru civili au fost răniți într-un
14:10
Canotaj: Echipajul de 8+1 feminin, medalie de argint la Campionatul Mondial de la Shanghai # SportMedia
Curg medaliile pentru România la Campiontul Mondial de canotaj de la Shanghai. Echipajul de 8+1 feminin a obținut, sâmbătă, medalia de argint la capătul unei curse terminate cu timpul de 6:10,83. Cristina Drugă, Roxana Anghel, Iulia-Liliana Bălăucă, Maria Lehaci, Ancuţa Bodnar, Geanina Dumitriţa Juncanariu, Adriana Adam, Amalia Bereş şi Victoria Petreanu sunt româncele care au
14:10
Săptămâna viitoare vine cu o răcire accentuată a vremii, semn că toamna abia acum începe să își facă simțită cu adevărat prezența în toată țara. Meteorologii anunță ploi frecvente, vânt intens în unele zone și chiar lapoviță și ninsoare la munte. Temperaturile nu vor mai trece de 22 de grade ziua, iar nopțile vor fi
14:10
Cancelarul Friedrich Merz critică starea democrației din SUA și lipsa de respect pentru reguli # SportMedia
Cancelarul german Friedrich Merz a lansat vineri un avertisment dur privind declinul respectului faţă de statul de drept la nivel global, vizând în mod special Statele Unite. Într-un discurs neobişnuit de tranşant rostit la un forum de afaceri la Berlin, Merz a afirmat că „SUA s-au schimbat atât de fundamental în ultimii ani, poate chiar
14:10
Entuziasmul recent al lui Donald Trump față de victoria Ucrainei a dat un impuls important de încredere, însă încheierea războiului va necesita un angajament susținut din partea SUA și o coordonare internațională solidă. Președintele american și-a schimbat în ultimele luni poziția, declarând sprijin ferm pentru integritatea teritorială a Ucrainei și numind Rusia „un tigru de
14:10
FCSB a numit, după victoria cu Go Ahead Eagles, singurul fotbalist aflat pe lista neagră. Prin vocea lui Gigi Becali, patronul echipei, FCSB a anunțat că David Kiki (31 de ani) ar putea pleca în pauza de iarnă. Întrebat despre posibile mutări în perioada de mercato din iarnă, Becali a spus că David Kiki ar
14:10
În sporturile de contact, recuperarea este la fel de importantă ca antrenamentul. Fiecare sesiune lasă urme în țesuturi, articulații și sistemul nervos, iar fără o strategie de refacere corectă, performanța scade și riscul de accidentare crește. Vestea bună este că tehnologia a evoluat semnificativ în această direcție, iar sportivii au acum acces la echipamente special concepute
14:10
Fiecare ieșire la munte poate schimba modul în care privești natura și aventura. Dacă vrei să descoperi o destinație de top care îmbină trasee montane ușor accesibile, priveliști neobișnuite și experiențe care provoacă
14:10
Andrei Trandafir – Povestea fabuloasă tânărului care a transformat TikTok-ul într-o fabrică de milioane # SportMedia
Andrei Trandafir are doar 24 de ani, dar este deja unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați antreprenori ai generației digitale. Fondatorul Artok, prima agenție de TikTok din România, a schimbat regulile jocului și a demonstrat că platforma preferată de tineri nu e doar despre distracție, ci și despre business serios. Cum a început totul … The post Andrei Trandafir – Povestea fabuloasă tânărului care a transformat TikTok-ul într-o fabrică de milioane appeared first on spotmedia.ro.
Acum 24 ore
12:10
FCSB i-a găsit înlocuitor lui Daniel Bîrligea (25 de ani), atacant aflat pe lista lui Ajax Amsterdam. Prin vocea lui Gigi Becali, patronul echipei, FCSB a anunțat atacantul cu care îl înlocuiește pe Daniel Bîrligea dacă acesta este transferat de Ajax în iarnă. Olandezii au anunțat că Ajax și-a trimis scouteri pentru a-l urmări pe … The post FCSB i-a găsit înlocuitor lui Daniel Bîrligea appeared first on spotmedia.ro.
12:10
Peter Bosz, întrebat dacă și-a pierdut răbdarea cu Dennis Man: Răspunsul antrenorului lui PSV # SportMedia
Peter Bosz, antrenorul lui PSV Eindhoven, a fost întrebat despre Dennis Man (27 de ani) și jocul său neconvingător din Olanda. Dennis Man n-a arătat nimic notabil la PSV, de când s-a transferat de la Parma, însă Peter Bosz are răbdare cu internaționalul român. Antrenorul batavilor a spus că este normal ca Dennis Man, care … The post Peter Bosz, întrebat dacă și-a pierdut răbdarea cu Dennis Man: Răspunsul antrenorului lui PSV appeared first on spotmedia.ro.
12:10
Louis Munteanu (23 de ani), golgheterul lui CFR Cluj în sezonul trecut, a fost extrem de curtat în perioada de transferuri din vară. Ajax Amsterdam, una dintre echipele-gigant din Olanda, a făcut o ofertă concretă de 9 milioane de euro pentru transferul lui Louis Munteanu. Doar că transferul nu s-a realizat pentru că CFR Cluj … The post Ofertă concretă de 9 milioane de euro pentru Louis Munteanu: CFR Cluj a dat răspunsul appeared first on spotmedia.ro.
12:10
Experții juridici ai UE analizează o modalitate de a evita unanimitatea pentru a direcționa 140 de miliarde de euro către Kiev. Premierul ungar Viktor Orbán blochează planul Uniunii Europene de a confisca 140 de miliarde de euro din activele rusești sancționate și de a le împrumuta Ucrainei. Însă Comisia Europeană crede că a găsit o … The post Bruxelles caută o portiță legală pentru a izola Ungaria și a trimite miliarde Ucrainei appeared first on spotmedia.ro.
12:10
Ianis Hagi, pe teren 25 de minute în Alanyaspor – Galatasaray: Nota primită și reacția internaționalului român # SportMedia
Ianis Hagi (26 de ani) a intrat pe teren în minutul 71 al meciului Alanyaspor – Galatasaray, din Superliga Turciei. Transferat recent la Alanyaspor, în Turcia, Ianis Hagi a început de pe bancă meciul cu Galatasaray (0-1) și a intrat pe teren în minutul 71, sub privirile tatălui său, Gică Hagi, aflat în tribune. Hagi … The post Ianis Hagi, pe teren 25 de minute în Alanyaspor – Galatasaray: Nota primită și reacția internaționalului român appeared first on spotmedia.ro.
12:10
Are înălțimea unui bloc cu 13 etaje și plutește. China a lansat cea mai puternică turbină eoliană din lume # SportMedia
China a lansat cea mai puternică turbină eoliană zburătoare din lume, o structură asemănătoare unui dirijabil, înaltă cât un bloc cu 13 etaje și capabilă să producă un MW de energie electrică. O „bancă de energie” gigantică, planantă, ar putea ajuta comunitățile să se deconecteze de la rețeaua electrică în timpul penelor de curent și … The post Are înălțimea unui bloc cu 13 etaje și plutește. China a lansat cea mai puternică turbină eoliană din lume appeared first on spotmedia.ro.
12:10
„Plahotniuc a scăpat din lesă”. Profesorul Radu Carp explică rolul României și de ce Maia Sandu a surprins Bucureștiul # SportMedia
Aducerea la Chișinău a oligarhului fugar Vladimir Plahotniuc, înaintea alegerilor parlamentare din 28 septembrie, nu va schimba semnificativ rezultatul scrutinului, afirmă Radu Carp, profesor de relații internaționale la Facultatea de Științe Politice a Universității din București. El susține, într-un interviu pentru News.ro, că adevăratele tensiuni vor apărea după vot, când Rusia va încerca să declanșeze … The post „Plahotniuc a scăpat din lesă”. Profesorul Radu Carp explică rolul României și de ce Maia Sandu a surprins Bucureștiul appeared first on spotmedia.ro.
12:10
Jucătoarea română de tenis Gabriela Ruse (98 WTA) a fost eliminată sâmbătă, în runda a doua a turneului WTA 1.000 de la Beijing (China), dotat cu premii totale de 8.963.700 de dolari, după ce a cedat în două seturi, 6-3, 7-6 (7/0), în fața americancei Emma Navarro (17 WTA, favorită nr. 16). Navarro s-a impus … The post Gabriela Ruse, eliminată în turul doi la Beijing appeared first on spotmedia.ro.
10:10
Români și moldoveni, instruiți să atace forțele de ordine în ziua votului din Moldova. Arestări la Belgrad # SportMedia
Poliţia sârbă a anunţat vineri arestarea a două persoane suspectate că au organizat instruirea unor cetăţeni români şi moldoveni pentru a provoca haos în ziua alegerilor parlamentare din Republica Moldova, programate pe 28 septembrie, relatează Balkan Insight. Una dintre persoanele reţinute, identificată cu iniţialele L.P., este acuzată că a coordonat antrenamente într-o unitate de ospitalitate … The post Români și moldoveni, instruiți să atace forțele de ordine în ziua votului din Moldova. Arestări la Belgrad appeared first on spotmedia.ro.
10:10
Angajații din finanțe ies în stradă. Au 10 revendicări, între care digitalizare și salarii motivante # SportMedia
Sindicaliștii din finanțe anunță un protest sâmbătă, între orele 12:00 și 14:00, în fața sediului Ministerului Finanțelor. Acțiunea este organizată de Sindicatul Național Finanțe Publice – SindFISC și se desfășoară într-o zi liberă, pentru a nu afecta programul de lucru. ”Prin această manifestare dorim să atragem atenția asupra celor 10 revendicări esențiale – «10 pentru … The post Angajații din finanțe ies în stradă. Au 10 revendicări, între care digitalizare și salarii motivante appeared first on spotmedia.ro.
10:10
Moldova își alege viitorul: Ce trebuie să știi despre alegerile care au loc mâine peste Prut # SportMedia
Republica Moldova organizează pe 28 septembrie alegeri parlamentare cu miză istorică, scrutin care ar putea decide dacă țara își continuă parcursul european sau se întoarce în sfera de influență a Rusiei. Votul are loc în contextul acuzațiilor de amestec al Moscovei în campanie și al incertitudinii privind șansele partidului pro-european PAS de a-și păstra majoritatea … The post Moldova își alege viitorul: Ce trebuie să știi despre alegerile care au loc mâine peste Prut appeared first on spotmedia.ro.
10:10
Ucraina, cu ochii pe scrutinul din Moldova: ce pericole vede Kievul în alegerile de la 28 septembrie # SportMedia
Noul guvern care urmează să fie format la Chişinău va avea o importanţă decisivă nu numai pentru viitorul acestui stat, ci şi al Ucrainei. Şi problema nu este numai dacă Moldova va anunţa oficial o schimbare de direcţie către Rusia. Mult mai reale şi, în acelaşi timp, mai periculoase sunt variantele „hibride” la care lucrează … The post Ucraina, cu ochii pe scrutinul din Moldova: ce pericole vede Kievul în alegerile de la 28 septembrie appeared first on spotmedia.ro.
10:10
Armatele occidentale nu pot continua să doboare dronele care se apropie cu rachete scumpe, a declarat joi secretarul general al NATO, Mark Rutte, adăugând că NATO învaţă rapid de la Ucraina cum să contracareze dronele ruseşti, relatează Bloomberg. „Nu este sustenabil să dobori drone care costă o mie sau două mii de dolari cu rachete … The post Mark Rutte: NATO nu își poate permite să doboare drone cu rachete scumpe appeared first on spotmedia.ro.
Ieri
02:10
Washington Post: De ce îi convoacă șeful Pentagonului pe toți comandanții de rang înalt în Virginia # SportMedia
Secretarul apărării urmează să țină o prelegere despre „etosul războinicului” care va dura mai puțin de o oră. Însă generalii de rang înalt se pregătesc pentru posibile concedieri sau retrogradări. Secretarul Apărării, Pete Hegseth, a ordonat sutelor de generali americani, cu o convocare scurtă, să vină din întreaga lume pentru a-l asculta ținând un scurt … The post Washington Post: De ce îi convoacă șeful Pentagonului pe toți comandanții de rang înalt în Virginia appeared first on spotmedia.ro.
02:10
Curtea de Apel București a decis, vineri, arestarea preventivă pentru 30 de zile a elevului în vârstă de 17 ani, acuzat că a trimis în ultimele zile mesaje de amenințare către școli și spitale. Tânărul este acuzat de DIICOT de săvârșirea infracțiunii de amenințare în scop terorist. Procurorii spun că adolescentul a fost ajutat de … The post Elevul acuzat că a trimis amenințări către școli și spitale a fost arestat preventiv appeared first on spotmedia.ro.
02:10
Prezența unui urs a fost semnalată, vineri seara, în localitatea dâmbovițeană Ochiuri, situată în zona de dealuri a județului, la mai puțin de 20 de kilometri de municipiul Târgoviște, iar cetățenii au fost avertizați printr-un mesaj Ro-Alert. Un echipaj de jandarmi și unul al SMURD au fost trimise în zonă, informează Inspectoratul județean pentru Situații … The post Mesaj Ro-Alert după ce un urs a ajuns la mai puțin de 20 de kilometri de Târgoviște appeared first on spotmedia.ro.
02:10
Elon Musk și prințul Andrew sunt menționați în noi documente publicate în cazul Epstein # SportMedia
Miliardarul Elon Musk şi prinţul Andrew sunt menţionaţi în noi dosare făcute publice de democraţii din Congresul SUA în cazul finanţistului pedofil Jeffrey Epstein. Dosarele predate Comitetului de Supraveghere şi Reformă Guvernamentală al Camerei Reprezentanţilor de către moştenitorii lui Jeffrey Epstein par să arate că Elon Musk a fost invitat pe insula lui Epstein în … The post Elon Musk și prințul Andrew sunt menționați în noi documente publicate în cazul Epstein appeared first on spotmedia.ro.
02:10
Drone detectate în nordul Germaniei, lângă granița cu Danemarca: Autoritățile au deschis anchetă pentru spionaj # SportMedia
Noi drone au fost observate vineri în nordul Germaniei, în apropierea graniței cu Danemarca, determinând autoritățile să deschidă o anchetă pentru spionaj, a anunțat Ministerul de Interne al landului Schleswig-Holstein. Potrivit mass media locală NDR, citată de AFP, autoritățile locale sunt în „contact intens” cu guvernul federal. Regiunea a mai fost implicată în mai multe … The post Drone detectate în nordul Germaniei, lângă granița cu Danemarca: Autoritățile au deschis anchetă pentru spionaj appeared first on spotmedia.ro.
02:10
UE a construit elicopterul viitorului – e cu 50% mai rapid decât celelalte, are emisii reduse și poate zbura ca un avion (Video) # SportMedia
Brice Makinadjian și Stephane Deport, ambii ingineri la Airbus Helicopters, au privit cu mândrie cum un elicopter rafinat vopsit în albastru și alb a zburat peste mulțime la Spectacolul aviatic de la Paris din iunie 2025. Cerul a fost brăzdat de Airbus RACER (Rapid and Cost-Effective Rotorcraft – giravion rapid și rentabil), un prototip avansat … The post UE a construit elicopterul viitorului – e cu 50% mai rapid decât celelalte, are emisii reduse și poate zbura ca un avion (Video) appeared first on spotmedia.ro.
