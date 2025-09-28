Reacții online la vizita lui Bolojan în Alba: cereri de scădere a prețului la curent și ironii despre „haina călcată în picioare”

19:30

Un bărbat în vârstă de 44 de ani din judeţul Cluj, plecat cu alți doi bărbați la cules de ciuperci, a fost rănit, după ce a fost lovit în cap. Cei trei s-au certat pe tema locului de cules ciuperci, după ce victima a reproşat unor necunoscuţi că adună ciupercile din apropierea satului său, deşi ei nu sunt din zonă. Agresorul a fost reținut de poliție, fiind pus sub acuzare pentru comiterea infracţiunilor de tulburarea ordinii şi liniştii publice, lovire sau alte violenţe şi ameninţare.