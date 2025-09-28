Caz neobișnuit la Iași: adolescentul care se identifică cu Bugs Bunny. Ce înseamnă pentru psihologi „fenomenul furry”?

15:20

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, afirmă, despre cazul focaruluiu de infecţie şi al deceselor de la Spitalul de Copii "sfâmnta Maria" din Iaşi că este „inacceptabil ca aceste situaţii să nu fie raportate şi să nu fie luate măsurile specifice". Rogobete spune că nu se poate pronunţa încă dacă există „o legătură directă de cauzalitate" între „infecţiile asociate şi celelalte patologii sau comorbidităţi ale pacienţilor", dar precizează că primul caz de infecţie a fost raportat la DSP abia după cinci zile, iar Ministerul Sănătăţii a aflat „abia astăzi", după 13 zile de la primul caz. Potrivit datelor preliminare, spitalul nu a luat la timp măsurile necesare de izolare a infecţiei, în Secţia de Terapie Intensivă. „Am dispus de urgenţă un control comun de la minister. Cei care nu şi-au făcut treaba vor pleca acasă fără discuţie", avertizează ministrul, scrie news.ro. Potrivit ministrului, până acum, inspectorii sanitari din cadrul DSP Iaşi au aplicat amenzi de 70.000 de lei la spital.