Olimpiada trișorilor
Ziarul de Iasi, 28 septembrie 2025 03:20
Jocurile îmbunătățite vor debuta anul viitor în Las Vegas, paradisul păcănelelor, și nu vor avea restricții antidoping. Articolul Olimpiada trișorilor apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
• • •
Alte ştiri de Ziarul de Iasi
Acum o oră
03:20
Jocurile îmbunătățite vor debuta anul viitor în Las Vegas, paradisul păcănelelor, și nu vor avea restricții antidoping. Articolul Olimpiada trișorilor apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Caz neobișnuit la Iași: adolescentul care se identifică cu Bugs Bunny. Ce înseamnă pentru psihologi „fenomenul furry”? # Ziarul de Iasi
Fenomenul „furry”, în care oamenii se identifică cu animale antropomorfizate, a devenit un mod de exprimare a identității pentru mulți adolescenți din întreaga lume. În România, acest tip de comportament a ajuns în atenția specialiștilor în sănătate mintală, inclusiv la Institutul de Psihiatrie Socola din Iași, unde psihologul clinician Cristian Grigore a evaluat un caz special. Articolul Caz neobișnuit la Iași: adolescentul care se identifică cu Bugs Bunny. Ce înseamnă pentru psihologi „fenomenul furry”? apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Poți sau nu decide dacă îți vei dona organele după moarte? Ce se întâmplă dacă familia nu va vrea? Inedită dezbatere ZDI cu medici, legiști, specialiști în etică # Ziarul de Iasi
Indiferent cât de hotărât ești să devii donator de organe, decizia ta nu va putea fi respectată, chiar dacă e lăsată scris la notar, dacă familia nu își dă în final acordul, după deces. Notarul Traian Irimia pune punctul pe I: „Legea și normele metodologice nu prevăd ce se întâmplă dacă familia persoanei decedate nu este de acord”. Ce spun alți specialiști consultați de „Ziarul de Iași”? Articolul Poți sau nu decide dacă îți vei dona organele după moarte? Ce se întâmplă dacă familia nu va vrea? Inedită dezbatere ZDI cu medici, legiști, specialiști în etică apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Chirii la Iași: patru din zece chiriași vor să plătească sub 300 de euro pe lună. Piața nu îi ajută deloc: cere mult mai mult # Ziarul de Iasi
Toamna aduce cu ea valul obișnuit de mutări, mai ales în orașele universitare, iar Iașul nu face excepție. Studenții revin în campusuri, tinerii angajați caută locuințe aproape de birou, iar familiile aflate la început de drum se orientează spre apartamente care să le ofere un minim de confort. Dincolo de dorințe, însă, realitatea pieței de închirieri pare să joace după alte reguli. Articolul Chirii la Iași: patru din zece chiriași vor să plătească sub 300 de euro pe lună. Piața nu îi ajută deloc: cere mult mai mult apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Acum 8 ore
20:20
EXCLUSIV Imagini cu avionul arhitectului prăbușit în pădure, la Iași. A luat foc după impact # Ziarul de Iasi
În cursul zilei de sâmbătă 27 septembrie, ora 16.59, un avion civil de mici dimensiuni model Ikarus, la bordul căruia se aflau două persoane, s-a prăbușit în interiorul perimetrului unei unități militare din subordinea Batalionului 198 Sprijin Logistic ,,Prut", localitatea Dancu, județul Iași. Articolul EXCLUSIV Imagini cu avionul arhitectului prăbușit în pădure, la Iași. A luat foc după impact apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Acum 12 ore
19:30
Cazul copiilor decedați la Sfânta Maria: Mărturia unei familii. „S-a luptat, se trezise” # Ziarul de Iasi
După ce șase copii internați în secția ATI a Spitalului de Copii „Sfânta Maria” din Iași – toți cu afecțiuni grave și comorbidități – au murit în ultimele zile în urma infectării cu bacteria Serratia marcescens, noi mărturii ale familiilor care au trecut prin situații similare ridică semne de întrebare privind infecțiile nosocomiale din unitate. Articolul Cazul copiilor decedați la Sfânta Maria: Mărturia unei familii. „S-a luptat, se trezise” apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
18:20
Perechile Sorana Cîrstea/ Anna Kalinskaia (România/Rusia) şi Jaqueline Cristian/ Leylah Fernandez (România/Canada) au fost eliminate, sâmbătă, în primul tur al probei de dublu la China Open. Articolul Sorana Cîrstea şi Jaqueline Cristian, eliminate la dublu, la China Open apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
18:20
Ministrul Sănătății cere anchetă prelungită la Iași: „Germenul a fost identificat și pe 14 august în spital. DSP trebuia să reacționeze imediat” # Ziarul de Iasi
Ministrul Sănătății a făcut astăzi personal un control de 4 ore la Spitalul „Sf. Maria” din Iași. Vă prezentăm mai jos principalele declarații și întrebările primite din partea presei. Articolul Ministrul Sănătății cere anchetă prelungită la Iași: „Germenul a fost identificat și pe 14 august în spital. DSP trebuia să reacționeze imediat” apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
18:20
În cursul zilei de astăzi, un avion de mici dimensiuni, la bordul căruia se aflau două persoane, s-a prăbușit în apropierea unei unități militare din municipiul Iași. Articolul Un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit în Dancu apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
17:20
UPDATE Ministrul Rogobete, de la Iași, cere demisia directorului Spitalului de Copii și a întregii conduceri DSP # Ziarul de Iasi
Ministrul Sănătații a precizat, în fața jurnaliștilor, că dacă multiplele controale declanșate vor arăta că au fost și "alte neglijențe", atunci va înainta cazul Parchetului General. Articolul UPDATE Ministrul Rogobete, de la Iași, cere demisia directorului Spitalului de Copii și a întregii conduceri DSP apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
15:20
Antrenorul interimar al CS Tunari șochează după prestația jalnică din Copou: „Sunt mulțumit de echipa mea!” # Ziarul de Iasi
Iată ce a declarat antrenorul interimar al CS Tunari, Alin Ilin, la finalul meciului de azi, din Copou, disputat în cadrul etapei a VIII-a a Ligii a II-a de fotbal în compania Politehnicii Iași, meci încheiat cu scorul de 2-0. Articolul Antrenorul interimar al CS Tunari șochează după prestația jalnică din Copou: „Sunt mulțumit de echipa mea!” apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
15:20
Politehnica Iași a jucat astăzi, pe teren propriu, cu gruparea CS Tunari, în etapa a VIII-a a Ligii a II-a de fotbal. La finalul partidei încheiată cu scorul de 2-0, antrenorul gazdelor, Anthony „Tony” Da Silva, a făcut declarații. Articolul Tony, mulțumit după succesul cu Tunari. „Azi n-am văzut greșeli individuale” apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Acum 24 ore
13:20
Performanţă istorică la Campionatul Mondial de Para-Tir cu Arcul – Mihai Bursuc a câştigat medalia de bronz la categoria Visually Impaired 2/3 # Ziarul de Iasi
Sportivul Mihai Bursuc a scris istorie la Campionatul Mondial de Para-Tir cu Arcul – Gwangju 2025, unde a cucerit medalia de bronz la categoria Visually Impaired 2/3. Articolul Performanţă istorică la Campionatul Mondial de Para-Tir cu Arcul – Mihai Bursuc a câştigat medalia de bronz la categoria Visually Impaired 2/3 apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
12:20
LIVE TEXT: Fotbal, Liga II, etapa a VIII-a; Politehnica Iași-CS Tunari, ora 11:00 (1:0) # Ziarul de Iasi
Astăzi, de la ora 11:00, pe „Emil Alexandrescu”, Politehnica Iași întâlnește mai modesta formație CS Tunari, în etapa a VIII-a a Ligii a II-a de fotbal. Articolul LIVE TEXT: Fotbal, Liga II, etapa a VIII-a; Politehnica Iași-CS Tunari, ora 11:00 (1:0) apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
11:20
Din publicistica eminesciană sunt selectate și comentate sintagmele latinești risum teneatis, amici, emunctae naris și in contrarium. Articolul Inserate latinești în scrieri ale lui Eminescu (IX) apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
04:20
„Moldova are nevoie să fie salvată, să se trezească. Nu există alternativă”. Vocile puternice ale basarabenilor din Iași înaintea votului decisiv de duminică # Ziarul de Iasi
Pe cât de cruciale sunt alegerile de duminică din Republica Moldova pentru viitorul țării vecine, în noul context strategic actual, acestea sunt totodată extrem de importante și pentru vecinii ei, Ucraina și, mai ales, România. Cum văd basarabenii din Iași acest vot? Ce mesaj au pentru compatrioții lor de acasă? Articolul „Moldova are nevoie să fie salvată, să se trezească. Nu există alternativă”. Vocile puternice ale basarabenilor din Iași înaintea votului decisiv de duminică apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Ieri
03:50
Jucați și voi fotbal? Bateți odată clar o echipă de comună a cărei populație încape lejer pe stadionul din Copou! # Ziarul de Iasi
Astăzi, de la ora 11:00, pe „Emil Alexandrescu”, Politehnica Iași întâlnește mai modesta formație CS Tunari, în etapa a VIII-a a Ligii a II-a de fotbal. Avacronica meciului. Articolul Jucați și voi fotbal? Bateți odată clar o echipă de comună a cărei populație încape lejer pe stadionul din Copou! apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:50
Zile de foc pe Aeroportul Iași: ieri se căutau 1.000 locuri de cazare. Aerogara va fi mai aglomerată decât de obicei: vârful pelerinajului hasidic dinspre Ucraina # Ziarul de Iasi
Mii de participanți la pelerinajul religios din orașul Uman, Ucraina, se întorc să ia avionul de la Iași. Prefectul a făcut apel la instituțiile ieșene pentru alocarea a o mie de locuri de cazare. Articolul Zile de foc pe Aeroportul Iași: ieri se căutau 1.000 locuri de cazare. Aerogara va fi mai aglomerată decât de obicei: vârful pelerinajului hasidic dinspre Ucraina apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:50
Se trasează marcaje pe bulevardul Poitiers: lucrările sunt pe final. Pe șoseaua Bucium ne va prinde însă iarna în șantier # Ziarul de Iasi
Primăria a intrat pe ultima sută de metri cu finalizarea lucrărilor de modernizare a bulevardului Poitiers. La șoseaua Bucium, lucrările vor continua până în decembrie. Articolul Se trasează marcaje pe bulevardul Poitiers: lucrările sunt pe final. Pe șoseaua Bucium ne va prinde însă iarna în șantier apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:50
Iașul, peste Amsterdam, Copenhaga sau Budapesta. Suntem în topul orașelor cu cea mai rapidă creștere economică din Europa – analiză Oxford Economics # Ziarul de Iasi
Iașul a intrat oficial în clubul select al marilor orașe europene cu cea mai rapidă creștere din ultimii cincisprezece ani. O analiză recentă realizată de Oxford Economics și citată de platforma Curs De Guvernare plasează municipiul pe locul patru între centrele urbane majore ale continentului, cu o evoluție comparabilă cu cea a Varșoviei și peste capitale consacrate ale Europei de Vest. Bucureștiul ocupă poziția a zecea în același clasament. Articolul Iașul, peste Amsterdam, Copenhaga sau Budapesta. Suntem în topul orașelor cu cea mai rapidă creștere economică din Europa – analiză Oxford Economics apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Într-o lume normală, n-ar exista nici un fel de semne de întrebare privind votul de duminică din Republica Moldova. Un vot crucial, suntem cu toții de acord. N-am prevăzut însă amploarea și intensitatea propagandei rusești și, mai ales, agresivitatea cozilor de topor (sau, dacă preferați, a idioților utili) care, în România, s-au pus în slujba Kremlinului. E o realitate tristă și care în urmă cu decenii, în epoca „podului de flori”, părea o idee absurdă. Articolul Un vot crucial apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Pe 28 septembrie, Moldova își va alege nu doar parlamentul, ci și destinul. Iar noi, la Iași, la București, la Bruxelles, vom fi martori și sprijin pentru această alegere. Pentru că, la final, indiferent cât de mult bate Rusia din picior, drumul Republicii Moldova este deja trasat, ireversibil: spre Uniunea Europeană. Și nimic nu-l mai poate opri. Articolul Republica Moldova: 28 septembrie, ultima bătălie pentru viitorul țării apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Anabolizante cu risc major confiscate la frontiera Sculeni. Acestea au fost găsite în bagajul unui cetățean israelian # Ziarul de Iasi
Un cetățean israelian a fost prins la Frontiera Sculeni cu anabolizante cu grad de mare risc, ascunse în bagaj. Substanțele au fost confiscate, iar polițiștii au deschis dosar penal. Articolul Anabolizante cu risc major confiscate la frontiera Sculeni. Acestea au fost găsite în bagajul unui cetățean israelian apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
La o bere în garaj: un afacerist decăzut le-a tăiat burțile de la un cap la altul cu un cutter amicilor de pahar. Sentință surpriză dictată de instanță # Ziarul de Iasi
Un ieșean și-a atacat cu un cutter doi prieteni pentru a vedea dacă își pot lipi rănile cu superglue. Judecătorii numai nu s-au crucit când au auzit această justificare. Cei mai energici apărători ai agresorului în proces au fost, culmea, victimele. Unul dintre răniți a fost la un pas de a fi judecat el însuși, pentru mărturie mincinoasă. Articolul La o bere în garaj: un afacerist decăzut le-a tăiat burțile de la un cap la altul cu un cutter amicilor de pahar. Sentință surpriză dictată de instanță apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Clubul sportiv al Primăriei, din nou în dezbaterea Consiliului Local. Miza: preluarea conducerii CSM 2020 și controlul fondurilor consistente de aici # Ziarul de Iasi
Două proiecte vor fi pe masa consilierilor locali în ședința de marți, 30 septembrie, în raport cu CSM 2020: organizarea concursului pentru postul de director și desemnarea reprezentanților în consiliul de administrație. Articolul Clubul sportiv al Primăriei, din nou în dezbaterea Consiliului Local. Miza: preluarea conducerii CSM 2020 și controlul fondurilor consistente de aici apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Mort în lupta cu sistemul: ceruse drept la tratament salvator. Curtea de Apel Iași i-a dat parțial câștig de cauză. CINIC: i-a dat și drept de recurs, deși știa că murise # Ziarul de Iasi
Un ieșean a murit luptând cu sistemul medical pentru dreptul său la viață. El a fost unul dintre zecile de bolnavi nevoiți să dea statul în judecată pentru a obține medicamentul vital tratamentului. L-a câștigat. În paralel, a mai făcut un pas, cerând includerea acestuia pe lista medicamentelor compensate pentru tipul de cancer de care suferea. Victoria i-ar fi scutit pe alții, aflați în aceeași situație, să mai parcurgă o dată drumul justiției. Articolul Mort în lupta cu sistemul: ceruse drept la tratament salvator. Curtea de Apel Iași i-a dat parțial câștig de cauză. CINIC: i-a dat și drept de recurs, deși știa că murise apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Ministrul Sănătății, după cele șase decese de la Spitalul de Copii: „Cine nu și-a făcut treaba pleacă acasă, fără discuție”. S-a sesizat și Poliția. Ce spun epidemiologii despre bacterie # Ziarul de Iasi
Un focar de infecții nosocomiale cutremură Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Maria” din Iași. Nouă pacienți internați în secția de Terapie Intensivă au fost diagnosticați cu bacteria Serratia marcescens, iar șase dintre ei, toți copii cu vârste fragede, dar și afecțiuni grave, și-au pierdut viața. Rămâne de văzut dacă infecția a fost sau nu cauza decesului. Articolul Ministrul Sănătății, după cele șase decese de la Spitalul de Copii: „Cine nu și-a făcut treaba pleacă acasă, fără discuție”. S-a sesizat și Poliția. Ce spun epidemiologii despre bacterie apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
00:20
Superliga: Universitatea Craiova – Dinamo 2-2, oltenii au jucat o jumătate de oră în inferioritate # Ziarul de Iasi
Echipa bucureşteană Dinamo a terminat la egalitate vineri seara, în deplasare, scor 2-2, cu gruparea Universitatea Craiova, în etapa a 11-a din Superligă. Articolul Superliga: Universitatea Craiova – Dinamo 2-2, oltenii au jucat o jumătate de oră în inferioritate apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
26 septembrie 2025
22:20
Federaţia Turcă de Fotbal insistă ca FIFA şi UEFA să suspende Israelul din competiţii # Ziarul de Iasi
Preşedintele Federaţiei Turce de Fotbal, Ibrahim Haciosmanoglu, a expediat o scrisoare deschisă către FIFA, UEFA şi către preşedinţii asociaţiilor naţionale de fotbal, îndemnându-i să impună o interdicţie Israelului în ceea ce priveşte participarea la competiţii sportive, a relatat vineri presa turcă, scrie news.ro. Articolul Federaţia Turcă de Fotbal insistă ca FIFA şi UEFA să suspende Israelul din competiţii apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
21:20
Jucători ai naţionalei Malaysiei, suspendaţi după ce au folosit documente falsificate pentru a juca în calificările pentru Cupa Asiei împotriva Vietnamului # Ziarul de Iasi
Facundo Garces, de la Deportivo Alaves, se numără printre cei şapte jucători suspendaţi pentru un an de FIFA, vineri, după ce forul mondial a descoperit că au fost folosite documente falsificate pentru ca aceştia să poată juca în meciul de calificare pentru Cupa Asiei, dintre Malaysia şi Vietnam, relatează Reuters, citată de news.ro. Articolul Jucători ai naţionalei Malaysiei, suspendaţi după ce au folosit documente falsificate pentru a juca în calificările pentru Cupa Asiei împotriva Vietnamului apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
20:20
Alexandru Mitriţă a oferit două pase de gol şi a participat la remontada prin care echipa sa, Zhejiang, a egalat la 3 în meciul cu formaţia Rongcheng, din etapa a 25-a a Chinese Super League. Scorul final a fost 3-3. Articolul China: Mitriţă a dat două pase de gol în Zhejiang – Rongcheng 3-3 apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
19:20
Schimbarea mașinii dintr-o parcare cu plată în una fără l-a adus pe un jurist în fața instanței. Venise la Iași cu Mercedesul personal să cumpere casă, după o ceartă cu soția # Ziarul de Iasi
După o seară petrecută într-un bar, un șofer a constatat că nu mai are bani de parcare. Decizia de a-și muta mașina a fost prost inspirată, aducându-l în fața justiției. Articolul Schimbarea mașinii dintr-o parcare cu plată în una fără l-a adus pe un jurist în fața instanței. Venise la Iași cu Mercedesul personal să cumpere casă, după o ceartă cu soția apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
18:20
Sorana Cîrstea, locul 64 WTA, a fost eliminată, vineri, în turul doi al turneului de categorie WTA 1000 China Open, de la Beijing, competiţie la care campioana va primi 1,1 milioane de dolari. Articolul Sorana Cîrstea a fost eliminată de Muchova în turul doi al China Open apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
18:20
Tragedia de la Spitalul de Copii din Iași. Președintele României, Nicușor Dan, cere transparență și un plan național de combatere a infecțiilor nosocomiale # Ziarul de Iasi
Președintele României, Nicușor Dan, a transmis un mesaj public după tragedia petrecută la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iași, unde șase copii și-au pierdut viața în urma unor complicații încă investigate de autorități. Articolul Tragedia de la Spitalul de Copii din Iași. Președintele României, Nicușor Dan, cere transparență și un plan național de combatere a infecțiilor nosocomiale apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
17:20
Să presupunem că am murit. Sufletul s-a desprins de trup şi este dus înaintea lui Dumnezeu. Căci toţi cei ce mor, creştini sau nu, credincioşi sau atei, se vor întâlni cu Dumnezeu. Toţi, fără excepţie. Şi ce vom face odată ajunşi înaintea Creatorului nostru, al „tuturor celor văzute şi nevăzute”? Cum ne vom raporta la El? În ce măsură vom fi „absorbiţi” de această Prezenţă divină, de această întâlnire faţă către Faţă? Ne va bucura sau ne va tulbura prezenţa Lui iubitoare? Articolul Cum pot să fiu atent mereu la Dumnezeu? apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
17:20
Alegeri cruciale peste Prut – „Ziarul de Iași” a trimis un reporter în capitala Republicii Moldova. „Urmăriți-ne! Voi sta trei zile printre oameni” # Ziarul de Iasi
Republica Moldova se pregătește pentru un scrutin parlamentar cu miză uriașă, într-un context geopolitic tensionat și cu așteptări mari din partea cetățenilor privind viitorul țării. Despre emoțiile și gândurile alegătorilor, dar și despre felul în care aceștia privesc opțiunea europeană și realitatea unui război aflat la graniță, veți putea citi relatări în exclusivitate în „Ziarul de Iași”. Articolul Alegeri cruciale peste Prut – „Ziarul de Iași” a trimis un reporter în capitala Republicii Moldova. „Urmăriți-ne! Voi sta trei zile printre oameni” apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
15:20
Ministrul Sănătăţii, despre cazul de la Spitalul de Copii din Iaşi: E inacceptabil. Am trimis Corpul de control. Cei care nu şi-au făcut treaba pleacă acasă fără discuţie # Ziarul de Iasi
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, afirmă, despre cazul focaruluiu de infecţie şi al deceselor de la Spitalul de Copii ”sfâmnta Maria” din Iaşi că este „inacceptabil ca aceste situaţii să nu fie raportate şi să nu fie luate măsurile specifice”. Rogobete spune că nu se poate pronunţa încă dacă există „o legătură directă de cauzalitate” între „infecţiile asociate şi celelalte patologii sau comorbidităţi ale pacienţilor”, dar precizează că primul caz de infecţie a fost raportat la DSP abia după cinci zile, iar Ministerul Sănătăţii a aflat „abia astăzi”, după 13 zile de la primul caz. Potrivit datelor preliminare, spitalul nu a luat la timp măsurile necesare de izolare a infecţiei, în Secţia de Terapie Intensivă. „Am dispus de urgenţă un control comun de la minister. Cei care nu şi-au făcut treaba vor pleca acasă fără discuţie”, avertizează ministrul, scrie news.ro. Potrivit ministrului, până acum, inspectorii sanitari din cadrul DSP Iaşi au aplicat amenzi de 70.000 de lei la spital. Articolul Ministrul Sănătăţii, despre cazul de la Spitalul de Copii din Iaşi: E inacceptabil. Am trimis Corpul de control. Cei care nu şi-au făcut treaba pleacă acasă fără discuţie apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
15:20
Cazuri ieșite din comun la Iași, la veterinar. Cum a ajuns un șoim la cabinet, între pisici și câini? # Ziarul de Iasi
Vulpi, bursuci sau șoimi, alături de alte animale sălbatice, ajung aproape săptămânal la cabinetele veterinare din Iași. Deși poate părea ciudat pentru publicul larg, în această săptămână, între pisici și câini, a fost adus un șoim rănit la aripă. Articolul Cazuri ieșite din comun la Iași, la veterinar. Cum a ajuns un șoim la cabinet, între pisici și câini? apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
14:20
Argint şi pentru echipajul de patru rame masculin, la CM de Canotaj. Este a patra medalie a României # Ziarul de Iasi
Echipajul de patru rame masculin, format din Ştefan Berariu, Sergiu Bejan, Andrei Mândrilă şi Ciprian Tudosă, a câştigat vineri medalia de argint la Campionatul Mondial de Canotaj de la Shanghai, scrie news.ro. Articolul Argint şi pentru echipajul de patru rame masculin, la CM de Canotaj. Este a patra medalie a României apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
13:20
Trump: Meciurile de la Cupa Mondială vor fi mutate dacă oraşele gazdă nu sunt „sigure” # Ziarul de Iasi
Preşedintele american Donald Trump intenţionează să mute meciurile de la Cupa Mondială din 2026 dacă va considera că vreunul dintre oraşele americane care vor găzdui competiţia nu este sigur, relatează Reuters, preluat de news.ro. Articolul Trump: Meciurile de la Cupa Mondială vor fi mutate dacă oraşele gazdă nu sunt „sigure” apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
13:20
IMAGINI – Cum arată cel mai nou proiect imobiliar propus în Păcurari – Blocuri de 15 etaje # Ziarul de Iasi
Consilierii locali vor dezbate mai multe planuri urbanistice la începutul săptămânii viitoare. Articolul IMAGINI – Cum arată cel mai nou proiect imobiliar propus în Păcurari – Blocuri de 15 etaje apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
12:20
Digitalizarea este una dintre activitățile umane care provoacă, sub ochii noștri, schimbări dintre cele mai profunde la nivel societal. Articolul Digitalizarea energiei și energia digitalizării apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
12:20
Alegeri la Chișinău, consecințe la Iași. Miza unui vot cu ecou regional: rolul Iașului și României în cele două scenarii – ANALIZĂ # Ziarul de Iasi
Alegerile parlamentare din Republica Moldova, programate pentru duminică, se anunță decisive nu doar pentru scena politică de la Chișinău, ci și pentru dinamica relațiilor economice transfrontaliere și, evident, și cu Iașul. „Ziarul de Iași” a discutat cu mai mulți specialiști, pentru a desluși cum s-ar putea repercuta aici rezultatele alegerilor, indiferent care ar fi acestea. Articolul Alegeri la Chișinău, consecințe la Iași. Miza unui vot cu ecou regional: rolul Iașului și României în cele două scenarii – ANALIZĂ apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
11:20
Cinci copii cu boli asociate au murit la Spitalul „Sf. Maria” din Iași infectați cu bacteria Serratia marcescens. Secția ATI a fost închisă # Ziarul de Iasi
Un focar de infecții nosocomiale zguduie Spitalul Clinic de Copii „Sf. Maria” din Iași, după ce cinci copii internați la secția ATI, având și ate comorbidități sau boli asociate, au murit în ultimele zile, în urma infectării cu bacteria Serratia marcescens. Articolul Cinci copii cu boli asociate au murit la Spitalul „Sf. Maria” din Iași infectați cu bacteria Serratia marcescens. Secția ATI a fost închisă apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
09:20
Fotbalist de 21 de ani, decedat în Anglia în urma unei accidentări suferite la un meci # Ziarul de Iasi
Billy Vigar, fost atacant al academiei clubului Arsenal şi al echipei Chichester City FC, a decedat în urma unei „leziuni cerebrale grave” pe care a suferit-o la un meci, relatează BBC, citată de news.ro. Articolul Fotbalist de 21 de ani, decedat în Anglia în urma unei accidentări suferite la un meci apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
04:20
Cel mai tânăr fermier din Iași are doar 19 ani: iese la muncă înainte de răsărit. Cum împacă ferma cu facultatea? Povestea lui Alex de la Focuri # Ziarul de Iasi
Pentru Alex Popa, din comuna Focuri, drumul în agricultură a început alături de bunicul și tatăl său, pe câmpurile familiei. Ce a fost cândva o simplă curiozitate s-a transformat într-o meserie făcută cu pasiune și responsabilitate. Astăzi, la doar 19 ani, între Facultatea de Agricultură și muncile agricole, tânărul privește spre viitor cu planuri ambițioase: modernizarea fermei și transformarea ei într-un model de eficiență. Articolul Cel mai tânăr fermier din Iași are doar 19 ani: iese la muncă înainte de răsărit. Cum împacă ferma cu facultatea? Povestea lui Alex de la Focuri apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Mai mult de 2 zile în urmă
03:40
Administraţia Trump va interveni dacă FIFA va exclude Israelul din fotbalul internaţional din cauza conflictului din Gaza # Ziarul de Iasi
Administraţia Trump va depune eforturi pentru a împiedica FIFA să excludă Israelul din fotbalul internaţional înaintea Cupei Mondiale din 2026, relatează Sky News, citată de news.ro. Articolul Administraţia Trump va interveni dacă FIFA va exclude Israelul din fotbalul internaţional din cauza conflictului din Gaza apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:40
FOTBAL Poli nu poate fi văzută decât în Copou! Care sunt meciurile televizate ale rundei ce începe mâine și se încheie marți # Ziarul de Iasi
Etapa a VIII-a a Ligii a II-a de fotbal începe mâine, când sunt programate opt partide. Două dintre acestea vor putea fi vizionate în direct. Articolul FOTBAL Poli nu poate fi văzută decât în Copou! Care sunt meciurile televizate ale rundei ce începe mâine și se încheie marți apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:40
Ședință la Consiliul Local: sediu nou cu 6 etaje pentru ApaVital, blocuri cu până la 16 niveluri în Dacia, Păcurari și CUG # Ziarul de Iasi
Consilierii locali vor dezbate mai multe planuri urbanistice importante la începutul săptămânii viitoare. Pe lângă inițiativele private, există și o investiție publică: ApaVital va construi un sediu operațional lângă Piața Păcurari. Articolul Ședință la Consiliul Local: sediu nou cu 6 etaje pentru ApaVital, blocuri cu până la 16 niveluri în Dacia, Păcurari și CUG apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:40
A fost definitivat programul! Lista completă a artiștilor care vor concerta la Iași cu ocazia Sărbătorilor orașului # Ziarul de Iasi
Primăria a definitivat programul manifestărilor dedicate Sărbătorilor Iașului. Cel mai recent artist contract este Ștefan Bănică Junior. Firma care îl va aduce pe acesta la Iași va încasa aproape 20.000 euro. Articolul A fost definitivat programul! Lista completă a artiștilor care vor concerta la Iași cu ocazia Sărbătorilor orașului apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.