Sancţiuni ONU împotriva Iranului intră în vigoare după eşecul negocierilor nucleare. Sancţiunile interzic tranzacţiile legate de programul nuclear şi de rachete balistice al Teheranului şi se aşteaptă să aibă efecte asupra economiei sale deja afectate
News.ro, 28 septembrie 2025 05:50
Sancţiuni extinse ale ONU împotriva Iranului au reintrat în vigoare pentru prima dată după un deceniu, după ce ultimele negocieri nucleare cu puterile occidentale nu au reuşit să producă un rezultat, transmite The Guardian. Sancţiunile, care au intrat în vigoare sâmbătă seară, la trei luni după ce Israelul şi SUA au bombardat Iranul, interzic tranzacţiile legate de programul nuclear şi de rachete balistice al Teheranului şi se aşteaptă să aibă efecte mai ample asupra economiei sale fragile.
• • •
„Aduceţi-i acasă acum” - mii de israelieni au manifestat la Tel Aviv pentru un acord care să permită eliberarea ostaticilor din Gaza # News.ro
Mii de israelieni s-au adunat sâmbătă seară la Tel Aviv pentru a cere un acord care să pună capăt războiului din Fâşia Gaza, cu două zile înainte de întâlnirea prevăzută între premierul Benjamin Netanyahu, relatează AFP.
IGPR - Percheziţii la domiciliile a 7 bărbaţi din Bihor, suspectaţi că au spart cu sticle mai multe geamuri ale unui imobil din Arad, precum şi geamurile a două autoturisme / Patru dintre ei au fost reţinuţi - FOTO, VIDEO # News.ro
Patru bărbaţi din Bihor dintre cei 7 duşi la audieri, fiind suspectaţi că au spart cu sticle mai multe geamuri ale unui imobil din Arad, precum şi geamurile a două autoturisme, au fost reţinuţi, urmând ca duminică să fie prezentaţi Parcvhetului pentru luarea de măsuri preventive. Ei sunt cercetaţi pentru ameninţare, distrugere şi tulburarea ordinii şi liniştii publice.
Prinţul Harry spune că „surse cu intenţia de a sabota” se află în spatele relatărilor despre întâlnirea tensionată cu Regele # News.ro
Prinţul Harry a sugerat că există persoane care încearcă să saboteze reconcilierea lui cu regele Charles, respingând relatările din presă despre recenta lor întâlnire drept „invenţii alimentate” de surse răuvoitoare, conform The Guardian.
Alegeri în R. Moldova - Primul votant la alegerile parlamentare, o studentă din Japonia: Am votat pentru pace, pentru dezvoltare şi pentru o Moldovă prosperă, pe drumul său european - FOTO, VIDEO # News.ro
Alegerile parlamentare din Republica Moldova au început odată cu deschiderea secţiei de votare la sediul ambasadei din Japonia, iar primul votant, după intonarea imnului de stat, a fost Ana Teişanu, studentă la Universitatea din Tsukuba, Japonia. Tânăra a mers la secţia de votare din Tokio pentru a-şi exercita dreptul la vot şi pentru a transmite un mesaj de responsabilitate şi optimism,
Alegeri în R. Moldova - Suspans total. A sosit momentul încleştării dintre UE şi Rusia pe terenul războiului hibrid # News.ro
Alegerile parlamentare de duminică din Republica Moldova atrag un interes deosebit, pentru că soarta acestei mici ţări este considerată esenţială pentru viitorul Europei şi are valoare de simbol pentru încleştarea dintre Occident şi ambiţiile imperialiste ale Moscovei, o confruntare ce se duce pe terenul războiului hibrid.
Cum a ajuns un site cu imagini intime false să transforme un grup de prietene în voci-cheie împotriva pornografiei generate de AI # News.ro
Un grup de femei din Minneapolis a ajuns în centrul unei lupte naţionale împotriva pornografiei generate prin inteligenţă artificială, după ce au descoperit că fotografiile lor personale fuseseră folosite pentru a crea imagini şi videoclipuri sexuale false, cunoscute drept deepfake-uri, relatează CNBC.
Miracolul Coreei de Sud sub ameninţare: Prăbuşirea natalităţii riscă să anuleze decenii de creştere economică # News.ro
Coreea de Sud se confruntă cu o criză demografică majoră, care ameninţă să inverseze ”miracolul de pe râul Han” şi să blocheze ritmul de creştere al economiei în următoarele decenii, relatează CNBC.
Premier League: Tottenham a egalat in extremis, acasă, şi a făcut 1-1 cu ultima clasată, Wolverhampton # News.ro
Echipa engleză Wolverhampton a terminat la egalitate sâmbătă seara, în deplasare, scor 1-1, cu formaţia londoneză Tottenham, în etapa a şasea din Premier League.
Echipa italiană Inter Milano, antrenată de românul Cristian Chivu, a dispus sâmbătă seara, în deplasare, scor 2-0, de formaţia sardă Cagliari, în etapa a cincea din Serie A.
NATO a anunţat sâmbătă că îşi intensifică prezenţa în Marea Baltică, cu o fregată de apărare aeriană şi alte mijloace, ca răspuns la incidentele cu drone din Danemarca, relatează Reuters.
Eredivisie: Dennis Man a intrat şi a dat assist la golul victoriei în Excelsior – PSV Eindhoven 1-2 - VIDEO # News.ro
Atacantul român Dennis Man a fost autorul pasei decisive la golul prin care PSV Eindhoven s-a impus sâmbătă seara, în deplasare, la Rotterdam, 2-1 cu Excelsior.
Persoană care s-a rătăcit în timp ce culegea ciuperci, căutată de Salvamont şi Jandarmerie, în apropiere de Baia Mare # News.ro
Salvamontişti şi jandarmi din Maramureş participă, sâmbătă seară, la o acţiune de căutare a unei persoane care s-a rătăcit, în timp ce se afla la cules ciuperci, în apropiere de municipiul Baia Mare. Este a treia acţiune derulată de Salvamont Maramureş, sâmbătă.
India: Cel puţin 36 de morţi şi peste 50 de răniţi în urma unei busculade la mitingul actorului devenit politician Vijay # News.ro
Cel puţin 36 de persoane au murit şi peste 50 au fost rănite sâmbătă într-o busculadă la un miting organizat de actorul Vijay, aflat în campanie electorală, a declarat ministrul-şef al statului Tamil Nadu, potrivit Reuters.
Cercetătorii americani au dezvoltat primul model de „plămân pe cip” dotat cu un sistem imunitar funcţional, capabil să se protejeze asemenea unui organ viu, reproducând fidel modul în care un plămân real reacţionează la infecţii şi inflamaţii. Această inovaţie ar putea revoluţiona studiul bolilor pulmonare, testarea tratamentelor şi ar putea reduce semnificativ utilizarea animalelor în cercetarea medicală.
Atacantul român Ianis Stoica a încris un gol în victoria pe care echipa sa, Estrela Amadora, a înregistrat-o sâmbătă seara, pe teren propriu, în faţa formaţiei AVS, în etapa a şaptea din Liga Portugal.
Echipa bucureşteană Rapid a învins sâmbătă seara, în deplasare, scor 1-0, gruparea Petrolul Ploieşti, în etapa a 11-a din Superligă.
Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene anunţă că prelungeşte termenul de depunere pentru apelul de proiecte „O şansă în plus prin învăţământul profesional şi tehnic” până la 15 octombrie 2025 # News.ro
Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene anunţă sâmbătă că prelungeşte termenul de depunere pentru apelul de proiecte „O şansă în plus prin învăţământul profesional şi tehnic” până la data de 15 octombrie 2025. Astfel, levii aflaţi în risc de abandon şcolar, cei din medii dezavantajate şi cei eligibili pentru burse sociale vor avea astfel acces la o educaţie de calitate, care îi sprijină în dezvoltarea competenţelor profesionale necesare pentru viitor.
UPDATE - Pilotul avionului care s-a prăbuşit în judeţul Iaşi, în stare critică / Aparatul de zbor ar fi luat foc imediat după impactul cu solul / Deputat AUR: Ar fi fost vorba despre o defecţiune tehnică la motor # News.ro
Arhitectul Marian Jan Chiriţa, consilier AUR, şeful comisiei de Urbanism din Consiliul Local Iaşi, care pilota sâmbătă avionul de mici dimensiuni care s-a prăbuşit în judeţul Iaşi se află în stare gravă, potrivit medicilor acesta având arsuri pe jumătate din suprafaţa corpului. Starea celui de-al doilea pacient este mai bună, acesta fiind conştient şi cooperant, fără a fi identificate fracturi. Deputatul AUR Silviu Gurlui a scris pe Facebook că din informaţiile disponibile până acum, ar fi fost vorba despre o defecţiune tehnică la motor, care ar fi cedat la decolare.
Preşedintele rus Vladimir Putin va extinde războiul din Ucraina atacând o altă ţară europeană, susţine Volodimir Zelenski, care a acuzat Rusia de recentele incursiuni cu drone, pe care le-a calificat drept o încercare de a testa apărarea NATO, relatează The Guardian.
Pilotul avionului care s-a prăbuşit în judeţul Iaşi, în stare critică / Aparatul de zbor ar fi luat foc imediat după impactul cu solul # News.ro
Arhitectul Marian Jan Chiriţa, consilier AUR, şeful comisiei de Urbanism din Consiliul Local Iaşi, care pilota sâmbătă avionul de mici dimensiuni care s-a prăbuşit în judeţul Iaşi se află în stare gravă, potrivit medicilor acesta având arsuri pe jumătate din suprafaţa corpului. Starea celui de-al doilea pacient este mai bună, acesta fiind conştient şi cooperant, fără a fi identificate fracturi.
Bundesliga: Scor de tenis, cu 10 goluri, în Borussia Monchengladbach – Eintracht Frankfurt 4-6 # News.ro
Echipa germană Eintracht Frankfurt a învins sâmbătă seara, în deplasare, scor 6-4, formaţia Borussia Monchengladbach, într-un meci din etapa a 5-a din Bundesliga.
Cătălina Ionescu, despre cererea ministrului Sănătăţii de a fi demisă din funcţia de manager al Spitalului de Copii din Iaşi: E alegerea lui şi eu o respect # News.ro
Managerul spitalului de Copii ”Sfânta Maria” din Iaşi, medicul Cătălina Ionescu a declarat, referindu-se la cererea ministrului Sănătăţii, Alexandru Rogobete, de a-şi da demisia, că este alegerea lui şi că o respectă.
Echipa italiană Atalanta Bergamo a încheiat la egalitate sâmbătă seara, în deplasare, scor 1-1, cu formaţia torineză Juventus, în etapa a cincea din Serie A.
Autospecială de poliţie, implicată într-o tamponare, pe principalul bulevard care traversează municipiul Buzău - FOTO / VIDEO # News.ro
O autospecială de politie a IPJ Buzău a fost implicată, sâmbătă seară, într-o tamponare pe principalul bulevard care traversează municipiul Buzău. Potrivit IPJ Buzău, autospeciala de poliţie era in misiune si se deplasa la un accident.
Prinţul William i-a mărturisit starului serialului „Schitt’s Creek”, Eugene Levy, că 2024 a fost cel mai greu an din viaţa sa, relatează AP.
Baschet masculin: Corona Braşov, a doua victorie cu BC Dnipro şi se califică în grupele FIBA Europe Cup # News.ro
Echipa Corona Braşov a învins şi sâmbătă, pe teren propriu, formaţia ucraineană BC Dnipro, scor 95-64 (52-34), în manşa retur din preliminariile FIBA Europe Cup. Corona se califică în grupa C, în care va juca şi vicecampioana CSM Oradea.
Handbal feminin: Brest Bretagne Handball - CSM Bucureşti, scor 34-31, în etapa a III-a din grupa B a Ligii Campionilor # News.ro
Campioana CSM Bucureşti a fost învinsă sâmbătă, în deplasare, de liderul grupei B a Ligii Campionilor, Brest Bretagne Handball, scor 34-31 (17-17), în meci contând pentru etapa a III-a.
Oana Ţoiu, întâlnire cu preşedintele Adunării Generale a ONU: Menţinerea păcii şi securităţii internaţionale, promovarea drepturilor omului, dezvoltarea durabilă, cooperarea în domeniul digital, reforma ONU, domenii majore de interes pentru România # News.ro
Ministrul afacerilor externe, Oana Ţoiu, a avut vineri o întrevedere cu Annalena Baerbock, preşedinta celei de-a 80-a Adunări Generale a ONU, în cadrul discuţiilor, aceasta subliniind sprijinul României pentru viziunea şi priorităţile preşedintei Adunării Generale şi asigurând de cooperarea constructivă a ţării noastre în exercitarea mandatului, pe parcursul întregii sesiuni. Menţinerea păcii şi securităţii internaţionale, promovarea drepturilor omului, dezvoltarea durabilă, cooperarea în domeniul digital şi reforma ONU sunt domenii majore de interes pentru România, a precizat Ţoiu.
Ministrul rus de externe: Orice agresiune împotriva ţării noastre va fi întâmpinată cu "un răspuns ferm" # News.ro
Şeful diplomaţiei ruse a insistat sâmbătă în faţa liderilor mondiali că ţara sa nu are intenţia de a ataca Europa, dar orice agresiune împotriva ţării sale „va primi un răspuns ferm”, relatează AP.
Echipa Rapid Bucureşti a învins sâmbătă, în deplasare, formaţia austriacă Hypo Viena, scor 32-24 (19-12), în prima manşă din turul secund al European League.
Materiale pirotehnice, găsite ascunse în instalaţia sanitară a stadionului din Ploieşti înaintea partidei de fotbal dintre Petrolul Ploieşti şi Rapid Bucureşti - VIDEO # News.ro
Mai multe materiale pirotehnice au fost descoperite de către jandarmi ascunse în instalaţia sanitară a stadionului „Ilie Oană” înaintea meciului de fotbal dintre Petrolul Ploieşti şi Rapid Bucureşti care se desfăşoară sâmbătă seară, la Ploieşti.
Premier League: Înfrângeri pentru Chelsea şi FC Liverpool, victorie la scor pentru Manchester City # News.ro
Campioana Angliei, FC Liverpool a fost învinsă sâmbătă, la Londra, de către echipa Crystal Palace, scor 2-1, în etapa a şasea din Premier League. Chelsea a fost învinsă în prelungiri.
Ministerul Apărării anunţă deplasări de tehnică militară: 2400 de militari francezi care vor participa la exerciţiul DACIAN FALL 2025 vor intra în ţară, până în data de 30 septembrie, pe la punctele de frontieră din Giurgiu şi Vama Veche # News.ro
Ministerul Apărării anunţă pentru perioada următoare deplasări de tehnică militară, 2400 de militari francezi care vor participa la exerciţiul DACIAN FALL 2025 urmând să intre în ţară, până în data de 30 septembrie, pe la punctele de frontieră din Giurgiu şi Vama Veche.
Căţărătorul francez Titouan Leduc, arestat în timp ce escaladează cu mâinile goale cel mai înalt zgârie-nori din UE, Varso Tower, la Varşovia # News.ro
Căţărătorul francez Titouan Leduc, în vârstă de 24 de ani, a fost arestat sâmbătă de poliţie în timpul unei escaladări - cu mâinile goale şi fără protecţie - a celui mai înalt zgârie-nori din Uniunea Europeană (UE), la Varşovia, au constatat jurnalişti AFP.
Costel Alexe, şeful Consiliului Judeţean Iaşi, despre demiterea managerului spitalului de copii: Situaţia o vom analiza luni la prima oră. Copiii comunităţii noastre trebuie să fie îngrijiţi cu celeritate # News.ro
Preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, Costel Alexe, a declarat că situaţia conducerii spitalului de copii din Iaşi va fi analizată luni dimineaţă, el sugerând că va proceda la înlocuirea actualului manager al unităţii, medicul Cătălina Ionescu.
Alexandru Rogobete, după ce a inspectat Spitalul de Copii din Iaşi: Este unul din puţinele spitale de pediatrie din ţară care arată atât de bine. Pacienţii nu beneficiază însă de aceste investiţii, pentru că unii cred că merge şi aşa # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat că apreciază investiţia făcută la spitalul de copii ”Sfânta Maria” şi că este una dintre unităţile de pediatrie din ţară care arată ”atât de bine”, dar că pacienţii nu beneficiază de aceste investiţii, pentru că unii cred că ”merge şi aşa”.
Trump ordonă desfăşurarea armatei la Portland ”devastat de război”, ”împotriva teroriştilor interni” # News.ro
Preşedintele american Donald Trump ordonă sâmbătă desfăşurarea armatei într-un nou oraş - Portland -, în nord-vestul Statelor Unite, pentru a apăra instalaţiile Poliţiei Imigraţiei (ICE), asediate, în opinia sa, de ”Antifa şi alţi terorişti interni”, relatează AFP.
Echipa spaniolă Atletico Madrid a dispus sâmbătă, pe teren propriu, de formaţia Real Madrid, scor 5-2, în derby-ul madrilen din La Liga.
Arbitrii Horaţiu Feşnic şi Ionuţ Coza vor conduce la centru partidele care se vor disputa, duminică, în etapa a 11-a a Superligii.
Accident grav pe DN 79, în judeţul Arad, un motociclist a suferit leziuni grave după ce a intrat în coliziune cu un autoturism / Traficul rutier, oprit pe ambele sensuri pentru a permite intervenţia elicopterului SMURD # News.ro
Un accident grav a avut loc sămbătă, pe DN 79, în localitatea Vârfurile, din judeţul Arad, un motociclist suferind leziuni grave, după ce a intrat în coliziune cu un autoturism. Traficul rutier au fost oprit pe ambele sensuri pentru a permite intervenţia elicopterului SMURD.
Premierul Ilie Bolojan, vizită la compania Transavia: Am discutat despre cum facem să debirocratizăm avizările şi obţinerea autorizaţiilor şi cum stabilim politici publice ce susţin creşterea producţiei interne şi a exporturilor # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a efectuat, sâmbătă, o vizită la compania Transavia, el arătând că a discutat despre debirocratizarea avizărilor şi obţinerea autorizaţiilor şi cum stabilesc politici publice ce susţin creşterea producţiei interne şi a exporturilor.
Căţărătorul francez Titouan Leduc, arestat în timp ce escaladează cu mâna goală cel mai înalt zgârie-nori din UE, Varso Tower, la Varşovia # News.ro
Căţărătorul francez Titouan Leduc, în vârstă de 24 de ani, a fost arestat sâmbătă de poliţie în timpul unei escaladări - cu mâna goală şi fără protecţie - a celui mai înalt zgârie-nori din Uniunea Europeană (UE), la Varşovia, au constatat jurnalişti AFP.
UPDATE - Iaşi: Un avion de mici dimensiuni s-a prăbuşit în apropierea unei unităţi militare. Două persoane aflate la bord au fost găsite conştiente / Surse: În avion se afla arhitectul Marian Jan Chiriţă, consilier local AUR Iaşi # News.ro
Un avion de mici dimensiuni s-a prăbuşit sâmbătă după-amiază la Iaşi, cele două persoane aflate la bord fiind găsite conştiente de către echipajele de salvare sosite la faţa locului. Potrivit unor surse, în avion se afla arhitectul Marian Jan Chiriţă, consilier local AUR Iaşi. Acesta este rănit şi a fost transportat la spital.
Echipa germană Borussia Dortmund a învins sâmbătă, în deplasare, scor 2-0, formaţia FSV Mainz, în etapa a cincea din Bundesliga.
FBI dă afară 15 agenţi fotografiaţi îngenunchind într-un omagiu adus afroamericanului George Floyd, ucis de către un poliţist alb # News.ro
Cincisprezece agenţi ai prestigiosului serviciu federal american de poliţie (FBI) au fost concediaţi pentru că şi-au exprimat solidaritatea faţă de manifestaţii care-l omagiau pe Georges Floyd, un afroamerican ucis prin asfixiere cu genunchiul de către un poliţist alb la Minneapolis, în 2020, relatează CNN.
Maramureş: Două intervenţii ale Salvamont în sprijinul unor turişti care s-au accidentat pe munte şi nu s-au mai putut deplasa - VIDEO # News.ro
Salvamontiştii maramureşeni au primit, sâmbătă, două apeluri prin care au fost solicitaţi să intervină în sprijinul unor turişti care s-au accidentat pe munte, s-au rănit la picioare nu şi s-au mai putut deplasa. Una dintre acţiuni este în desfăşurare la ora transmiterii acestei ştiri.
Reputaţia îi precede: Suporterii echipei Ajax au interdicţie de deplasare la Marsilia pentru meciul cu Olympique, din Liga Campionilor # News.ro
Suporterii echipei Ajax Amsterdam au interdicţie de a se deplasa la Marsilia pentru meciul cu Olympique de marţi, din Liga Campionilor, potrivit unui decret publicat sâmbătă în Monitorul Oficial de la Paris, relatează AFP.
