NATO mută echipamente în Marea Baltică, după incursiunile cu drone din Danemarca

Alegerile din Republica Moldova ar putea avea consecințe majore asupra eforturilor sale de aderare la Uniunea Europeană, în contextul în care acuză un presupus amestec al Rusiei în afacerile interne, relatează Reuters, care face o prezentare generală a ceea ce se poate aștepta de la acest scrutin cu mize mari în țara cu 2,4 milioane de locuitori situată între România și Ucraina.