Tragedia copiilor decedați la Iași. ”Sancțiunile nu rezolvă problema de fond„
Cotidianul de Hunedoara, 28 septembrie 2025 08:10
Președintele Colegiului Medicilor din România (CMR), Cătălina Poiană, [...] The post Tragedia copiilor decedați la Iași. ”Sancțiunile nu rezolvă problema de fond„ appeared first on Cotidianul RO.
• • •
Alte ştiri de Cotidianul de Hunedoara
Acum 30 minute
08:10
Tragedia copiilor decedați la Iași. ”Sancțiunile nu rezolvă problema de fond„ # Cotidianul de Hunedoara
Președintele Colegiului Medicilor din România (CMR), Cătălina Poiană, [...] The post Tragedia copiilor decedați la Iași. ”Sancțiunile nu rezolvă problema de fond„ appeared first on Cotidianul RO.
Acum o oră
07:50
Peste 3.400 de observatori vor monitoriza desfășurarea [...] The post R. Moldova. Peste 3.400 de observatori, acreditați la Parlamentare appeared first on Cotidianul RO.
Acum 2 ore
07:30
NATO este pregătită pentru o posibilă repoziționare [...] The post NATO, pregătită pentru o posibilă retragere a SUA de pe flancul estic appeared first on Cotidianul RO.
07:10
Duminică au loc alegeri parlamentare în Republica Moldova. [...] The post R. Moldova. Aproape 3,3 milioane de alegători sunt așteptați la vot appeared first on Cotidianul RO.
Acum 12 ore
22:10
Președintel Donald Trump a ordonat sâmbătă [...] The post Trump a ordonat desfășurarea armatei pe străzile orașului Portland appeared first on Cotidianul RO.
21:40
Aproximativ 20 de articole pirotehnice din diverse categorii [...] The post Articole pirotehnice, descoperite înainte de meci appeared first on Cotidianul RO.
21:20
Un avion de mici dimensiuni s-a prăbuşit [...] The post Politician AUR, în stare critică. Avion prăbușit în Iași appeared first on Cotidianul RO.
21:00
Ministerul Apărării Naționale (MApN) a anunță că 2.400 [...] The post Manevre militare. Mii de soldați francezi sosesc în țara noastră appeared first on Cotidianul RO.
20:50
Liderii AUR de la Chișinău neagă că partidul se retrage din cursa electorală # Cotidianul de Hunedoara
Partidul Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) din Republica [...] The post Liderii AUR de la Chișinău neagă că partidul se retrage din cursa electorală appeared first on Cotidianul RO.
19:50
Ghinion, Pilonul 2 nu este depozit [...] The post Ministrul Muncii: „Ghinion, Pilonul 2 nu este depozit de economii!” appeared first on Cotidianul RO.
Acum 24 ore
19:30
Întrebat în emisiunea Insider Politic, de la Prima Tv, [...] The post Ministrul Muncii nu susține creşterea vârstei de pensionare appeared first on Cotidianul RO.
19:30
Ilie Bolojan a participat la evenimentul care celebrează [...] The post Aniversarea SMURD. Premierul laudă curajul lui Arafat appeared first on Cotidianul RO.
18:40
Simptomele subtile sau evidente ale deficitului de vitamine [...] The post Cum îți dai seama că ai deficit de vitamine appeared first on Cotidianul RO.
18:40
Premierul Ilie Bolojan s-a recules sâmbătă, [...] The post Premierul, alături de parteneră la un eveniment public appeared first on Cotidianul RO.
18:20
Birocrația, metoda parșivă a autorităților. Situația e comparabilă cu criza din 2008” # Cotidianul de Hunedoara
Birocrația a devenit o metodă parșivă utilizată de autorități [...] The post Birocrația, metoda parșivă a autorităților. Situația e comparabilă cu criza din 2008” appeared first on Cotidianul RO.
18:00
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, [...] The post Ministrul Sănătății, măsuri drastice după tragedia de la Iași appeared first on Cotidianul RO.
17:20
Considerat capul de afiș al etapei a 11-a din SuperLigă meciul [...] The post Craiova-Dinamo, în celebrul The Sun, pentru incidentul Bancu-Armstrong appeared first on Cotidianul RO.
17:00
Premierul Ilie Bolojan s-a recules sâmbătă, în Catedrala Arhiepiscopală [...] The post Bolojan, omagiu la catafalcul cardinalului Lucian Mureșan appeared first on Cotidianul RO.
17:00
Ce trebuie să știi înainte să cumperi freză dentară pentru implantologie și endodonție? # Cotidianul de Hunedoara
Alegerea corectă a frezelor dentare influențează direct calitatea [...] The post Ce trebuie să știi înainte să cumperi freză dentară pentru implantologie și endodonție? appeared first on Cotidianul RO.
16:40
Cea mai bună jucătoare din istoria tenisului feminin românesc, [...] The post Cum a contribuit, fără să vrea, Becali la aniversarea Simonei Halep appeared first on Cotidianul RO.
16:00
Ministrul Muncii, la Prima Tv. ”Dacă operaţia e de succes îţi pasă prea puţin dacă medicul e arab sau român„ # Cotidianul de Hunedoara
Invitat la Prima Tv, ministrul Muncii Florin Manole [...] The post Ministrul Muncii, la Prima Tv. ”Dacă operaţia e de succes îţi pasă prea puţin dacă medicul e arab sau român„ appeared first on Cotidianul RO.
15:30
O maşină cu o barcă aflată pe peridoc a căzut [...] The post O maşină a ajuns în Dunăre cu tot cu barca pe care o tracta appeared first on Cotidianul RO.
14:50
Medicina modernă ne pune la dispoziție metode prin [...] The post Ce sunt testele genetice și când sunt ele necesare? appeared first on Cotidianul RO.
14:40
Avertismentul lui Rafila. În infecțiile nosocomiale trebuie intervenit imediat # Cotidianul de Hunedoara
Fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rafila, a vorbit despre [...] The post Avertismentul lui Rafila. În infecțiile nosocomiale trebuie intervenit imediat appeared first on Cotidianul RO.
14:10
Șase copii au murit la Spitalul ”Sf. Maria„ [...] The post Deputat, nemulțumit că nu se respectă legea în spitale appeared first on Cotidianul RO.
13:40
Astăzi o sărbătorim pe Simona Halep! Născută la Constanța în urmă cu 34 de ani, campioana României a câștigat turnee de GRAND SLAM și i-a inspirat pe tineri de-a lungul anilor. A început să joace tenis la vârsta de 4 ani, [...] The post La mulți ani, Simona Halep! appeared first on Cotidianul RO.
13:10
Ediția de toamnă a Târgului Național Imobiliar [...] The post Târgul Național Imobiliar, oferte și prețuri appeared first on Cotidianul RO.
12:40
Când a fost ultima oară când ai mâncat un burger de vită delicios? [...] The post Cum combini burgerul de vită și băuturile. Secretele unui pairing reușit appeared first on Cotidianul RO.
12:20
Temperaturile maxime nu vor depăși [...] The post Cum va fi vremea săptămâna viitoare appeared first on Cotidianul RO.
12:20
Înmormântarea cardinalului Lucian Mureșan. Nicușor Dan merge luni, la Blaj # Cotidianul de Hunedoara
Președintele Nicușor Dan participă luni, la Blaj, la ceremonia [...] The post Înmormântarea cardinalului Lucian Mureșan. Nicușor Dan merge luni, la Blaj appeared first on Cotidianul RO.
12:10
5 limbi străine pe care merită să le înveți pentru un viitor profesional reușit # Cotidianul de Hunedoara
Granițele economice și culturale devin din ce în ce mai flexibile [...] The post 5 limbi străine pe care merită să le înveți pentru un viitor profesional reușit appeared first on Cotidianul RO.
11:30
Proceduri de întinerire care par la fel, dar nu sunt: sfaturi de la o clinică estetică București # Cotidianul de Hunedoara
Proceduri de întinerire [...] The post Proceduri de întinerire care par la fel, dar nu sunt: sfaturi de la o clinică estetică București appeared first on Cotidianul RO.
11:30
Control în cazul copiilor morți în spital. Ministrul Sănătăţii merge la Iaşi # Cotidianul de Hunedoara
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, merge sâmbătă [...] The post Control în cazul copiilor morți în spital. Ministrul Sănătăţii merge la Iaşi appeared first on Cotidianul RO.
11:20
Un incendiu a izbucnit, în noaptea de vineri spre sâmbătă [...] The post Incendiu la Spitalul Municipal Rădăuți. Pacienți evacuați appeared first on Cotidianul RO.
11:00
Echipajul feminin de 8+1 al României a cucerit medaliile [...] The post România cucerește argintul la Mondiale appeared first on Cotidianul RO.
10:20
Maia Sandu a avertizat asupra unei puternice [...] The post Maia Sandu, înaintea alegerilor Parlamentare appeared first on Cotidianul RO.
10:00
Top 5 utilaje bucătărie profesionale care îți salvează meniul la ore de vârf # Cotidianul de Hunedoara
Orele de vârf într-un restaurant pun presiune pe toată echipa, atât în bucătărie [...] The post Top 5 utilaje bucătărie profesionale care îți salvează meniul la ore de vârf appeared first on Cotidianul RO.
09:20
Cumpărăturile făcute pe internet au devenit un obicei pentru [...] The post Cum să cumperi în siguranță bijuterii online? appeared first on Cotidianul RO.
09:10
SindFISC, Sindicatul Naţional Finanţe [...] The post Sindicaliştii din finanţe protestează appeared first on Cotidianul RO.
Ieri
08:30
Trump îndeamnă Microsoft să concedieze o fostă responsabilă a administrației Biden # Cotidianul de Hunedoara
Președintele Statelor Unite Donald Trump a afirmat [...] The post Trump îndeamnă Microsoft să concedieze o fostă responsabilă a administrației Biden appeared first on Cotidianul RO.
08:00
Președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a luat [...] The post Maduro ia în derâdere YouTube appeared first on Cotidianul RO.
07:30
Regele Charles al III-lea, șeful Bisericii Anglicane, și regina Camilla vor [...] The post Regele Charles, prima întâlnire cu noul suveran pontif appeared first on Cotidianul RO.
07:10
Sorosismul, ca politică, și repercusiunile sale sunt puse azi în discuție [...] The post Sorosismul – fundația și ideologia appeared first on Cotidianul RO.
26 septembrie 2025
22:40
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a repetat vineri apelul său adresat femeilor însărcinate și copiilor cu vârste fragede de a nu mai utiliza popularul [...] The post Trump dă iar sfaturi medicale: „Nu utilizați Tylenol” appeared first on Cotidianul RO.
21:50
Raportările în cazul Spitalului pentru copii "Sfânta Maria" din Iaşi au fost "tardive" şi vor urma măsuri "ferme", a [...] The post Rogobete: Raportările de la Iaşi au fost tardive appeared first on Cotidianul RO.
21:30
Arest preventiv pentru elevul acuzat că a trimis o mie de mesaje de ameninţare # Cotidianul de Hunedoara
Procurorii spun că adolescentul a fost ajutat de o fată în vârstă de 14 ani să trimită mesaje de ameninţare la aproximativ 1.000 de adrese de email aparţinând [...] The post Arest preventiv pentru elevul acuzat că a trimis o mie de mesaje de ameninţare appeared first on Cotidianul RO.
20:50
Ministrul ungar de externe Peter Szijjarto a estimat vineri că președintele ucrainean Volodimir Zelenski 'începe să o ia razna', după ce acesta din urmă [...] The post Ungaria îl insultă pe Zelenski. „Începe să o ia razna” appeared first on Cotidianul RO.
20:30
În urmă cu 16 ani, după trei luni de coordonare a ziarului Cotidianul, am aflat că ziarul nu va mai apărea. [...] The post ”Vînzarea” de la Cotidianul appeared first on Cotidianul RO.
20:20
Bolojan, după tragedia din spital: „Nu voi avea nicio ezitare să sancționez” # Cotidianul de Hunedoara
Premierul Ilie Bolojan a transmis un mesaj de condoleanțe familiilor care au pierdut copii în tragedia din ultimele zile de la Spitalul 'Sfânta Maria' din Iași [...] The post Bolojan, după tragedia din spital: „Nu voi avea nicio ezitare să sancționez” appeared first on Cotidianul RO.
19:40
Cei doi suspecți sunt acuzați de organizarea de antrenamente tactico-combatante pentru cetățeni din Moldova și România, care ar fi avut ca scop [...] The post Anchetă în Serbia. Români și moldoveni, antrenați pentru conflicte armate appeared first on Cotidianul RO.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.