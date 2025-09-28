Rusia spune că nu vrea să atace nicio țară din Uniunea Europeană sau NATO. Dar ”se mai întâmplă accidente”
StirileProtv.ro, 28 septembrie 2025 08:20
În plenul Adunării Generale a ONU de la New York, șeful diplomației ruse a transmis că țara lui nu are nicio intenție să atace vreun stat membru al Uniunii Europene sau al NATO.
Acum 5 minute
08:30
Vremea de azi, 28 septembrie. Soare și vânt domol în mare parte din țară. Maximele ajung la 23 de grade # StirileProtv.ro
Duminică avem o zi însorită în estul și în sud-estul României, dar în celelalte zone se adună norii și vin câțiva stropi de ploaie, pe spații mici.
Acum 15 minute
08:20
Acum 30 minute
08:10
„Aduceţi-i acasă acum”. Mii de israelieni au protestat la Tel Aviv pentru un acord de eliberare a ostaticilor din Gaza. FOTO # StirileProtv.ro
Mii de israelieni s-au adunat sâmbătă seară la Tel Aviv pentru a cere un acord care să pună capăt războiului din Fâşia Gaza, cu două zile înainte de întâlnirea prevăzută între premierul Benjamin Netanyahu, relatează AFP.
08:10
Accident în Buzău. O autospecială a Poliției, lovită în timpul unei misiuni de un livrator care le-ar fi tăiat calea # StirileProtv.ro
Intervenția unui echipaj de poliție din Buzău s-a încheiat înainte să înceapă. Autospeciala în care se aflau agenții avea semnalele acustice și luminoase în funcțiune atunci când s-a ciocnit cu o mașină de livrări.
08:10
Donald Trump a aprobat desfășurarea Gărzii Naționale în Portland, oraș democrat. „Autorizez folosirea forței maxime” # StirileProtv.ro
Într-o nouă decizie controversată, Donald Trump a ordonat desfășurarea armatei în Portland, cel mai mare oraș din statul Oregon, condus de un primar democrat.
Acum o oră
08:00
Alegeri în Moldova. ”Scrutinul este crucial, va fi monitorizat de peste 3.400 de observatori naționali și internaționali” # StirileProtv.ro
Astăzi, cetățenii moldoveni își aleg reprezentanții în Parlament. Vorbim de un scrutin considerat decisiv pentru viitorul Republicii Moldova.
07:50
Alegerile din Republica Moldova. ”Primul caz-test major în confruntarea dintre Rusia și Europa” # StirileProtv.ro
Astăzi au loc alegerile parlamentare din Republica Moldova. Cel puțin la vecinii de peste Prut și la noi, urnele tocmai ce s-au deschis.
07:50
Premierul Ilie Bolojan a adus un omagiu cardinalului Lucian Mureșan, la Blaj: „Sunt aici în semn de respect” # StirileProtv.ro
Premierul Ilie Bolojan a fost ieri la Blaj, la Catedrala „Sfânta Treime”, unde este depus trupul cardinalului Lucian Mureșan.
07:40
Cum s-ar fi produs accidentul aviatic din Iași. Pilotul, un consilier local, are arsuri grave pe jumătate din corp # StirileProtv.ro
Accident aviatic în județul Iași. Un avion ultraușor s-a prăbușit pe terenul unei unități militare, la scurt timp de la decolare. La impactul cu solul, aparatul de zbor a izbucnit în flăcări.
Acum 2 ore
07:30
Alegeri în R. Moldova. O studentă din Japonia, primul votant: „Am votat pentru pace, dezvoltare şi o Moldovă prosperă”. VIDEO # StirileProtv.ro
Alegerile parlamentare din Republica Moldova au început odată cu deschiderea secţiei de votare la sediul ambasadei din Japonia, iar primul votant, după intonarea imnului de stat, a fost Ana Teişanu, studentă la Universitatea din Tsukuba, Japonia.
07:20
ONU a reintrodus sancțiunile împotriva Iranului, după un deceniu. Interdicții asupra programelor nucleare și balistice # StirileProtv.ro
ONU a reimpus, pentru prima dată după un deceniu, sancțiuni extinse împotriva Iranului, ca urmare a eșuării negocierilor nucleare cu Occidentul, potrivit The Guardian.
07:10
Alegeri parlamentare Republica Moldova 2025, LIVE TEXT: prezența la vot, incidente și rezultate în timp real # StirileProtv.ro
Moldovenii votează astăzi componența noului Parlament în alegerile parlamentare 2025. Aproape 3,3 milioane de cetățeni au drept de vot. Urnele s-au deschis la ora 07:00 și se vor închide la ora 21:00.
Acum 12 ore
22:30
Brigitte Bardot împlinește 91 de ani. Povestea de viață a legendei cinematografiei franceze. GALERIE FOTO # StirileProtv.ro
Actrița Brigitte Bardot (Brigitte Anne-Marie Bardot), legendă a cinematografiei franceze și sex-simbol al anilor ’50 și ’60, împlinește 91 de ani.
22:20
Cel puțin 36 de persoane au fost ucise și peste 50 rănite într-o busculadă care s-a produs la un miting politic în India # StirileProtv.ro
Cel puțin 36 de persoane au fost ucise și peste 50 rănite, sâmbătă, într-o busculadă care s-a produs la un miting organizat de actorul Tamil Vijay, care face campanie electorală, a declarat ministrul-șef al statului Tamil Nadu.
22:00
Prințul William, confesiuni despre anul 2024: „A fost cel mai greu an din viața mea. Se spune că viața ne pune la încercare” # StirileProtv.ro
Prinţul William i-a mărturisit starului serialului „Schitt’s Creek”, Eugene Levy, că 2024 a fost cel mai greu an din viaţa sa, relatează AP.
22:00
VIDEO. Misterioasa unitate ucraineană ”Fantome” vânează avioane de luptă rusești în Crimeea. Încă două lovituri, executate # StirileProtv.ro
Unitatea ucraineană supranumită „Fantome” a revendicat încă două avioane rusești distruse, săptămâna aceasta, susținând că a distrus două avioane de transport rusești și a lovit două sisteme radar într-un atac cu drone.
21:50
Lavrov la ONU: Până în prezent, nici Kievul şi nici susţinătorii săi europeni nu par să înţeleagă urgenţa situaţiei # StirileProtv.ro
Rusia nu vede niciun interes din partea Ucrainei şi a ţărilor europene aliate ale acesteia să negocieze un "acord de pace echitabil", a afirmat sâmbătă ministrul rus de externe Serghei Lavrov.
21:20
Horoscop 28 septembrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care astăzi își va întâlni perechea # StirileProtv.ro
Horoscop 28 septembrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi reușită!
21:00
Selena Gomez, în febra pregătirilor de nuntă. Cum arată locul unde actrița și Benny Blanco se vor căsători. GALERIE FOTO # StirileProtv.ro
Pregătirile pentru nunta Selenei Gomez și a lui Benny Blanco sunt în plină desfășurare. Cei doi își vor spune „Da” sâmbătă, la hotelul El Encanto din Santa Barbara, California, în prezența a trei sute de invitați.
20:50
2400 de militari francezi intră în România în următoarele zile. Ministerul Apărării: ”Se pregătesc pentru exerciţiu” # StirileProtv.ro
Ministerul Apărării anunţă pentru perioada următoare deplasări de tehnică militară. Astfel, 2400 de militari francezi care vor participa la exerciţiul DACIAN FALL 2025 urmează să intre în ţară.
20:50
Zelenski: „Dacă rușii ne amenință cu o pană de curent în Kiev, ar trebui să știe că va exista o pană de curent și în Moscova” # StirileProtv.ro
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat un răspuns simetric la amenințările Rusiei de a dezactiva sistemul energetic al Ucrainei în perioada toamnă-iarnă.
19:50
Trump trimite Garda Națională la Portland: „oraș devastat de război” și „asediat de teroriști interni” # StirileProtv.ro
Preşedintele american Donald Trump ordonă sâmbătă desfăşurarea armatei într-un nou oraş - Portland -, în nord-vestul Statelor Unite, pentru a apăra instalaţiile Poliţiei Imigraţiei (ICE), asediate, în opinia sa, de ”Antifa şi alţi terorişti interni”.
Acum 24 ore
19:30
Tot mai mulți maghiari vin să muncească în România, pentru salariile mai mari. ”Aici câștig mult mai bine” # StirileProtv.ro
De când s-au deschis granițele, slujbele din vestul României au devenit atractive pentru vecinii maghiari. Găsesc la noi salarii mai mari, așa că fac zilnic naveta cel puțin 30 de minute.
19:30
România atrage tot mai mulți turiști străini. Aceștia evită aglomerația și preferă satele autentice și mâncarea tradițională # StirileProtv.ro
În primele 7 luni din acest an ne-au vizitat mai mulți turiști străini față de aceeași perioadă a anului trecut.
19:30
Alertă în Europa, din cauza dronelor. În Berlin, autoritățile au deschis o anchetă pentru acte de spionaj și sabotaj # StirileProtv.ro
În Berlin, autoritățile au deschis o anchetă pentru acte de spionaj și sabotaj, după ce drone suspecte au fost zărite și în nordul Germaniei, aproape de granița cu Danemarca.
19:30
ANAF vrea să reducă fraudele fiscale folosind tehnologie de ultimă generație. Inspectorii ar putea fi dotați cu drone # StirileProtv.ro
Autoritățile vor să reducă fraudele fiscale folosind tehnologie de ultimă generație. Inspectorii ANAF deja nu mai merg "în orb", ci sunt ghidați de un soft avansat unde să meargă în control, spun responsabilii de la Finanțe.
19:30
De ce sunt decisive alegerile din Republica Moldova pentru viitorul țării. Miză uriașă și pentru Europa de Est # StirileProtv.ro
Republica Moldova a intrat în linie dreaptă pentru alegerile parlamentare de duminică, un scrutin considerat decisiv pentru viitorul țării, cu o miză uriașă și pentru Europa de Est.
19:30
Salvamontiştii maramureşeni au primit, sâmbătă, două apeluri prin care au fost solicitaţi să intervină în sprijinul unor turişti care s-au accidentat pe munte, s-au rănit la picioare nu şi s-au mai putut deplasa.
19:30
Unul dintre cei mai căutați infractori români a fost prins în Spania și adus la Otopeni. Era pe lista ”Most Wanted” din 2023 # StirileProtv.ro
Unul dintre cei mai căutați infractori din România a fost adus vineri-noapte pe Aeroportul Otopeni, flancat de polițiști. Bărbatul fusese condamnat la șase ani de închisoare, după ce a încercat să violeze o copilă de 10 ani și a fost prins în Spania.
19:30
Val de concedieri în România. Aproape 12.000 de angajați au fost afectați în prima jumătate a anului 2025 # StirileProtv.ro
Cu o economie care încetinește și bugete tot mai mici pentru investiții, concedierile devin inevitabile în tot mai multe companii.
19:30
Zelenski anunţă un acord cu Trump pentru furnizarea „armelor adecvate” Ucrainei. Israelul a livrat un sistem Patriot # StirileProtv.ro
Volodimir Zelenski a anunțat că a convenit cu Donald Trump livrarea de „arme adecvate” Ucrainei și că a primit din partea Israelului un sistem antiaerian Patriot.
19:30
Românii au rărit mesele la restaurant, sar peste băuturi și desert și lasă bacșiș mai mic. Motivul? Creșterea prețurilor # StirileProtv.ro
Creșterea prețurilor i-a făcut pe oameni să fie mult mai atenți atunci când ies la restaurant. Potrivit unui studiu recent, 74% dintre cei intervievați spun că frecvența meselor în oraș a scăzut.
19:30
Zacusca de casă este mai scumpă în 2025. O soluție mai ieftină și sățioasă este zacusca proteică din fasole # StirileProtv.ro
Anul acesta, zacusca de casă va fi mai scumpă, prin urmare unii românii vor face mai puțină.
19:30
Fraude sociale masive în Germania. Românii și bulgarii sunt folosiți de traficanți pentru a obține beneficii financiare # StirileProtv.ro
Autoritățile germane au început inspecții și descinderi ca să identifice și să aresteze indivizi care aduc străini săraci, cu precădere români și bulgari, nu ca să muncească, ci ca să exploateze sistemul generos de asistență socială al acestei țări.
19:10
Demiteri la DSP Iași și la Spitalul de Pediatrie, după moartea a șase copii. Managerul interimar: ”Îmi pare rău” # StirileProtv.ro
După amenzi, au urmat demiteri în cazul celor șase copii morți în Spitalul de Pediatrie „Sfânta Maria” din Iași.
19:00
Ministrul Nazare, precizări despre rectificarea bugetară: Nu putem asigura 80 de miliarde de lei, cât au cerut ordonatorii # StirileProtv.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare vine sâmbătă cu precizări despre rectificarea bugetară, arătând că nu pot asigura 80 de miliarde de lei, cât au cerut ordonatorii, dar fac în aşa fel încât aceştia să aibă resursele de care au nevoie.
18:50
Donald Trump dispune desecretizarea informaţiilor despre dispariţia aviatoarei Amelia Earhart # StirileProtv.ro
Donald Trump a anunţat vineri că va ordona desecretizarea şi publicarea dosarelor despre celebra aviatoare Amelia Earhart, a cărei dispariţie în timpul unui zbor deasupra Pacificului în anul 1937 nu a fost niciodată elucidată.
18:40
Accident cu cinci victime pe DN 15 A, în judeţul Mureş. Doi dintre răniţi sunt copii # StirileProtv.ro
Cinci persoane au fost rănite, sâmbătă după amiază, într-un accident rutier produs pe drumul naţional 15A, în judeţul Mureş. Doi dintre răniţi sunt copii.
18:30
Un avion de mici dimensiuni s-a prăbuşit în apropierea unei unităţi militare din Iași. Doi oameni se aflau la bord # StirileProtv.ro
Un avion de mici dimensiuni s-a prăbuşit sâmbătă după-amiază la Iaşi, cele două persoane aflate la bord fiind găsite conştiente de către echipajele de salvare sosite la faţa locului.
17:40
Carnea este o sursă majoră de emisii – dar puține publicații scriu despre asta, arată o analiză # StirileProtv.ro
Alimentele și agricultura contribuie cu o treime la emisiile globale de gaze cu efect de seră – fiind pe locul al doilea după arderea combustibililor fosili.
17:10
Cel puțin 38 de oameni au fost uciși în Fâșia Gaza. Israelul ignoră apelurile internaționale de încetare a focului # StirileProtv.ro
Atacurile Israelului în centrul și nordul Gazei au ucis cel puțin 38 de persoane, au declarat sâmbătă oficialii locali din domeniul sănătății, în ciuda presiunii internaționale asupra Israelului pentru un armistițiu.
17:00
Adrian Marinescu: Aceste infecţii nosocomiale există oriunde în lume. Nu există spital de pe mapamond unde să fie la zero # StirileProtv.ro
Medicul Adrian Marinescu a declarat, sâmbătă, după tragedia de la Spitalul de Copii din Iaşi, unde 6 bebeluşi au murit la Terapie Intensivă, că aceste infecţii nosocomiale există oriunde în lume.
17:00
Un judecător sirian a anunţat emiterea unui mandat de arestare pe numele fostului preşedinte Bashar al-Assad, refugiat în Rusia după înlăturarea sa de la putere, acesta urmând să fie dat în urmărire internaţională prin Interpol.
16:50
Ministrul Sănătății vrea să demită conducerea DSP Iași și cere schimbarea din funcţie a managerului spitalului „Sf. Maria” # StirileProtv.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat sâmbătă, după ce a vizitat Spitalul de Copii ”Sfânta Maria” că discutăm de o lipsă de aplicare a protocoalelor, el arătând că s-a reacţionat mult prea târziu.
16:40
Peste 150 de tone de ţigări de contrabandă au fost confiscate într-o fabrică clandestină din Italia # StirileProtv.ro
Poliţia vamală italiană a descoperit lângă Cassino, într-un buncăr subteran, cea mai mare fabrică clandestină de ţigări din Italia, de unde au fost confiscate peste 150 de tone de contrabandă.
16:40
Fructul de cactus, superalimentul exotic care îți întărește imunitatea. Beneficii, valori nutritive și cum se consumă corect # StirileProtv.ro
Fructul de cactus este un superaliment exotic, apreciat pentru conținutul bogat de vitamine și antioxidanți, care sprijină imunitatea și sănătatea generală. Consumat corect, aduce multiple beneficii nutriționale și poate fi integrat ușor în dietă.
16:40
Unde a avut loc cea mai mare horă din lume. Au participat aproape 10.000 de persoane și s-a întâmplat în România # StirileProtv.ro
Cea mai mare horă din lume a avut loc în România, unde aproape 10.000 de persoane s-au prins în dans tradițional simultan, stabilind un record impresionant și promovând cultura populară românească.
16:40
Alergiile de toamnă apar frecvent. Simptomele sunt multe, iar tratamentele eficiente pot include antihistaminice, decongestionante, picături nazale și evitarea factorilor declanșatori.
16:40
Porumb - alimentul de bază care ascunde beneficii nebănuite pentru sănătate. Valori nutritive și moduri sănătoase de consum # StirileProtv.ro
Porumbul, unul dintre cele mai vechi și răspândite alimente de bază din lume, nu este doar o sursă de energie accesibilă, ci și un rezervor de nutrienți valoroși.
16:30
Fritz: Mâine, Preşedinta Maia Sandu are nevoie de fiecare vot pentru a ţine Moldova pe drumul european # StirileProtv.ro
Primarul Timişoarei, Dominic Fritz, declară că preşedinta Maia Sandu are nevoie, la alegerile parlamentare de duminică, de fiecare vot pentru a ţine Moldova pe drumul european.
