Razie de amploare în weekend. Poliţiştii din Ilfov au dat amenzi de peste 50.000 de lei

19:30

Ministrul Sănătății demite conducerea DSP Iași și cere schimbarea managerului interimar al Spitalului Sf. Maria, unde şase copii au fost ucişi de o bacterie periculoasă. Acum ies la iveală noi cazuri. Un bebeluş a murit în iunie după ce s-a infectat cu o altă bacterie, în acelaşi spital, în aceeaşi secţie. Rudele fac acuzaţii grave: focare existau încă din primăvară, dar au fost raportate tot cu întârziere. Şi mai grav, nici măcar acum, autorităţile nu au descoperit sursa infecţiei, într-un spital renovat din temelie, cu peste 30 de milioane de euro.