Care este cea mai bună zacuscă din comerț, potrivit Asociației pentru Protecția Consumatorilor din România
Gândul, 28 septembrie 2025 08:20
Care este cea mai bună zacuscă din comerț, potrivit Asociației pentru Protecția Consumatorilor din România. Care este cea mai bună zacuscă din comerț, potrivit Asociației pentru Protecția Consumatorilor din România Asociația Pro Consumatori a analizat conținutul a 55 mărci de zacuscă de/cu ciuperci, de/cu vinete, de fasole, țărănească, macedoneană, clasică, cu pește, comercializate în marile […]
Acum 15 minute
08:20
08:20
Mihai Voropchievici dezvăluie care este singura zodie născută pentru a conduce lumea, potrivit horoscopului mayaș # Gândul
Mihai Voropchievici dezvăluie care este singura zodie născută pentru a conduce lumea, potrivit horoscopului mayaș. Mihai Voropchievici dezvăluie care este singura zodie născută pentru a conduce lumea, potrivit horoscopului mayaș Zodia Pax (22 mai – 10 iunie) – Săgeata, Semănatul, Puma – este cea „aleasă”, potrivit numerologului Mihai Voropchievici. Nativii împrumută trăsăturile Pumei și sunt […]
Acum 30 minute
08:10
Răsturnare de situație în cazul preotului care a ucis o tânără în parcarea AFI Cotroceni. Judecătorii au decis: ani grei de închisoare și despăgubiri colosale/”Prietenaș, poți să mă omori, dar nu am ce să fac!” # Gândul
Un accident șocant a avut loc în parcarea mall-ului AFI Cotroceni, în 2022. Antonia Ivanciu, în vârstă de doar 29 de ani, se afla pe locul din dreapta în mașina condusă de soțul ei atunci când preotul teleormănean Marius Vișan a făcut o manevră cu spatele, a accelerat nejustificat și a izbit vehiculul în care […]
08:10
În emisiunea „Marius Tucă Show” din 22 septembrie 2025, Valentin Stan explică clar cine poate fi membru al partidelor politice în România. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Valentin Stan subliniază că, potrivit Legii Partidelor Politice și Constituției, pentru a face parte dintr-un partid politic, trebuie să fii cetățean român. Articolul 6, da? Legea […]
Acum o oră
08:00
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1313. Avertismentul lui Zelenski: Putin se pregătește să atace un alt stat european # Gândul
Războiul din Ucraina a intrat duminică, 28 septembrie 2025, în a 1.313-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină. Volodimir Zelenski avertizează: președintele Rusiei, Vladimir Putin, nu va aștepta sfârșitul războiului din Ucraina și „va deschide o altă cale” pentru conflict în Europa. Deocamdată, nimeni nu știe unde va lovi Moscova, spune […]
07:50
Ora de iarnă 2025 | Lista țărilor care au renunțat la schimbarea orei. Ce se întâmplă în România # Gândul
Ora de iarnă 2025 | Lista țărilor care au renunțat la schimbarea orei. Ce se întâmplă în România. Ora de iarnă 2025 Până în prima parte a anului 2017, scrie uzpr.ro, din cele 192 de state ale lumii, peste 100 au refuzat să schimbe ora. Motivele sunt diferite, de la cele religioase, până la refuzuri […]
07:40
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 723. Protest de amploare în Germania: zeci de mii de nemți au manifestat la Berlin împotriva Israelului # Gândul
Aproximativ 50.000 de persoane au manifestat, sâmbătă, la Berlin, împotriva genocidului care are loc în Fâșia Gaza. Manifestația a fost convocată de mai multe organizații ale societății civile. Potrivit agenției EFE, participanții au cerut oprirea crimelor împotriva palestinienilor din Fâșia Gaza. Stare de foamete în Fâșia Gaza Această demonstrație a fost una dintre cele mai […]
Acum 2 ore
07:30
BANCUL ZILEI | La supermarket. Următorul banc are scopul de a vă binedispune în această zi ușor răcoroasă de duminică, 28 septembrie. Acum 10 ani intrai în supermarket cu 15 lei și ieșeai cu pâine, lapte, brânză și bere, acum nu mai ieși cu nimic, că e plin de camere! Să râdem în continuare: Bulă […]
07:30
BANC | Preocuparea lui Bulă. Pitorescul personaj Bulă revine cu o neliniște sufletească greu de explicat în cuvinte. – Bulă, de ce ești așa preocupat și agitat? – Nu știu ce să fac, să mă duc sau să nu mă duc mâine la nuntă? – Dar cine se însoară? – Eu! Să râdem în continuare: […]
07:20
Bancul de duminică | Două prăjituri cu ciocolată. Iată bancul „dulce” al acestui sfârșit de săptămână, care vă va cadorisi și cu un zâmbet. Azi am fost la cofetărie: – Două prăjituri cu ciocolată, vă rog! – Le serviți aici sau acasă? – Aici, că acasă țin dietă! BANCUL ZILEI | Rămas șomer, Bulă se […]
07:20
28 SEPTEMBRIE, calendarul zilei: Brigitte Bardot împlinește 91 de ani, Naomi Watts 57/ Moare Coolio # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de duminică, 28 septembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Brigitte Bardot, născută pe 28 septembrie 1934 la Paris, este una dintre cele mai emblematice actrițe ale cinematografiei franceze și un adevărat simbol al anilor ‘50 și ‘60. Cu o prezență magnetică […]
07:20
Pensionarii din România care au pierdut mii de lei la pensie. Ce s-a întâmplat după Mica Recalculare, de fapt # Gândul
07:10
START VOT în Republica Moldova. Secțiile de peste Prut s-au deschis. Procesul electoral se încheie la ora 21. Cine sunt candidații rămași în cursă # Gândul
În Republica Moldova au loc cele mai importante alegeri parlamentare din istoria țarii. Totul despre partidele politice, candidați și importanța scrutinului de peste Prut. Cetățenii moldoveni sunt așteptați la urne pentru a-și alege deputații care să-i reprezinte. Scrutinul, care va decide structura Parlamentului Republicii Moldova de legislatura a XII-a, va fi declarat valabil dacă la […]
Acum 8 ore
01:20
Ilie Bolojan, pentru prima oară alături de Ioana, partenera sa de viață, la un eveniment oficial. Slujba funerară a Cardinalului Mureşan # Gândul
Acum 12 ore
23:50
Miting politic sângeros în sudul Indiei. Zeci de bărbați, femei și copii au murit STÂLCIȚI și SUFOCAȚI la parada electorală a unui celebru actor tamil # Gândul
Cel puţin 36 de persoane au murit şi peste 50 au fost rănite sâmbătă într-o busculadă în India la un miting organizat de popularul actor Vijay, aflat în campanie electorală, a declarat ministrul-şef al statului Tamil Nadu, potrivit Reuters. Ministrul şef MK Stalin al statului a declarat că opt copii şi 16 femei se aflau […]
23:00
După două jocuri cu Spider-Man, Sony dezvăluie jocul video mult așteptat cu Wolverine. Când se va lansa # Gândul
După două jocuri video de succes cu Spider-Man. Sony a anunțat că va lansa primul joc video cu legendarul Wolverine, o „armă vie” la propriu cu schelet din adamantium, cu puteri de regenerare și vindecare, și cu o pereche de gheare mortale. În acest joc, Wolverine (Logan) va căuta să afle despre trecutul său. Jucătorii […]
22:00
În 1932, Amelia Mary Earhart a devenit prima femeie pilot care a realizat un zbor solo transatlantic. Ea a mai realizat acest zbor în 1928, dar ca pasager. În 1937, încercând să devină și prima femeie care ar fi realizat primul înconjur al lumii cu o aeronavă Lockheed, alături de navigatorul Fred Noonan, Amelia a […]
21:40
Petarde și fumigene descoperite în instalațiile sanitare ale stadionului la meciul Petrolul – Rapid # Gândul
Aproximativ 20 de articole pirotehnice din diverse categorii au fost depistate, sâmbătă, de jandarmii din cadrul Grupării Mobile Ploiești înaintea meciului Petrolul Ploiești – Rapid București. În urma controalelor efectuate, în zona Peluzei 2 au fost descoperite aproximativ 20 de articole pirotehnice, din diverse categorii, ascunse într-o țeavă a instalației sanitare a stadionului. Materialele au […]
21:30
Partidul Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) din Republica Moldova nu se retrage din alegerile parlamentare de duminică, a anunțat președintele acestei formațiuni politice, Boris Volosatîi. Acesta a infirmat informațiile transmise vineri de AUR București cu privire la retragerea din cursa electorală a formațiunii politice cu aceeași denumire din Republica Moldova, transmite Agerpres. Vineri, în cadrul unei conferințe […]
20:50
Întrevedere Oana Țoiu – Annalena Baerbock, președinta celei de-a 80-a Adunări Generale a ONU. Care sunt provocările globale stringente # Gândul
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a avut o întrevedere cu Annalena Baerbock, președinta celei de-a 80-a Adunări Generale a ONU. În cadrul discuțiilor au fost abordate principalele provocări globale și rolul organizației în gestionarea acestora. În discuții, șefa diplomației române a subliniat angajamentul României pentru menținerea păcii și securității internaționale, promovarea drepturilor omului, dezvoltarea durabilă, […]
20:30
Ilie Bolojan în Alba. Potențialul agricol al României trebuie valorificat prin companiile care au crescut în ultimii ani # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a mers sâmbătă la sediul companiei Transavia din județul Alba, unde s-a întâlnit cu fondatorul Ioan Popa. Șeful Executivului a subliniat importanța firmelor românești care reușesc să producă și să creeze locuri de muncă. „Cu firme ca Transavia se poate dezvolta România. I-am mulţumit azi, la sediul din judeţul Alba al companiei Transavia, domnului Ioan Popa, […]
20:30
Nu există motive de panică. Exerciţiul DACIAN FALL 2025. 2400 de militari francezi urmează să intre în România dinspre Bulgaria # Gândul
Ministerul Apărării anunţă pentru perioada următoare deplasări de tehnică militară, 2400 de militari francezi care vor participa la exerciţiul DACIAN FALL 2025. Convoaiele urmează să intre în ţară, până în data de 30 septembrie, pe la punctele de frontieră din Giurgiu şi Vama Veche. ”Deplasări de tehnică militară. DACIAN FALL 2025. Cei 2400 de militari […]
20:10
Câți bani a dat un turist pe un „cannolo” în VENEȚIA, o gustare dulce de origine siciliană pe care nu prea o găsești în cofetăriile din București # Gândul
Veneția, supramumită „La Serenissima”, este un oraș pe apă unic în Europa. Splendoarea sa monumentală și culturală, canalele navigabile și atmosfera sa romantică fac ca orașul să atragă anual milioane de turiști. În 2023, Veneția a atras 5,7 milioane de vizitatori. Orașul se confruntă cu fenomenul post-pandemic cunoscut sub numele de „supraturism”, determinând autoritățile locale […]
20:00
Un polonez a scris istorie. A urcat Everestul și l-a coborât pe schiuri fără suport de oxigen. Povestea incredibilă a unui efort SUPRAOMENESC # Gândul
Un tânăr polonez a devenit prima persoană din istorie care a ajuns pe vârful Muntelui Everest fără suport de oxigen și apoi a coborât pe schiuri până la tabăra de bază. Ascensiunea a fost a treia încercare a lui Andrzej Bargiel de a urca pe Everest – cel mai înalt munte de pe pământ, cu […]
19:40
Elias Charalambous anunță înainte de FCSB – Oțelul Galați o revenire importantă în lot. „S-a întors, e ok” # Gândul
Elias Charalambous, antrenorul de la FCSB, a spus că pentru meciul cu Oțelul Galați, din etapa 11 a Superligii, de duminică, 28 septembrie, ora 20:30, Adrian Șut e apt de joc. Șut s-a accidentat la echipa națională în meciul cu Cipru din preliminariile Campionatului Mondial 2026. Dar, Mihai Lixandru va lipsi două-trei săptămâni după ce […]
19:40
Consilierul local AUR Marian Jan Chiriță s-a păbușit cu avionul în curtea unității militare din Dancu, Iași. Pilotul este în stare critică # Gândul
Sâmbătă după-amiaza a avut loc un accident aviatic foarte grav în curtea unității militare Dancu, Iași. Din primele informații obținute de reporterii BZI, consilierul local AUR, arhitectul Marian Jan Chiriță se afla în avionul prăbușit împreună cu pilotul. Se pare că după ce a decolat, motorul a cedat. La fața locului s-au deplasat mai multe […]
Acum 24 ore
19:30
NASA a anunțat data la care ar putea trimite astronauți pe orbita Lunii, în cadrul programului Artemis. Din anul 1972, niciun om n-a mai pășit pe Lună # Gândul
NASA a anunțat marți că ar putea trimite astronauți în 2026, cel mai devreme în primăvară, în luna aprilie. Există posibilitatea ca lansarea să fie chiar mai curând în februarie. Numele misiunii este Artemis II, numită după zeița greacă a nopții și a vânătorii. Administrația Trump încearcă să mențină Statele Unite ale Americii în poziția […]
19:10
Eveniment. Ilie Bolojan, pentru prima oară alături de Ioana, partenera sa de viață, la un eveniment oficial. Slujba funerară a Cardinalului Mureşan # Gândul
18:50
De la clubbing la ajutat victimele cutremurelor: Cine este liderul protestelor Gen Z din NEPAL, viitor CANDIDAT la alegerile din martie # Gândul
Sudan Gurung, liderul recentelor proteste conduse de tinerii din Nepal, care au răsturnat Guvernul în câteva zile, a anunțat că va candida la alegerile generale din martie. El spune că mișcarea sa va „lupta până la sfârșit” pentru a construi un guvern popular. Sudan Gurung a declarat că grupul său mobilizează deja susținători la nivel […]
18:40
Antrenorul a răbufnit după UTA – Csikszereda 0-0. „E ceva de neimaginat. Nu pot să continui în halul ăsta” # Gândul
Csikszereda a terminat la egalitate, 0-0, meciul cu UTA din etapa a 11-a din Superliga. Formația din Arad a jucat în inferioritate numerică din minutul 44, când Marius Coman a fost eliminat pentru cumul de cartonașe. Nou promovata din Miercurea Ciuc nu a câștigat în Superliga și are 5 remize și 5 înfrângeri. Mai are […]
18:40
Un avion de mici dimensiuni în care se afla un consilier local AUR și un alt bărbat s-a prăbușit în județul Iași. Cei doi sunt grav răniți # Gândul
18:10
Fugarul Bashar al-Assad, dat în urmărire internațională. Acuzații înfiorătoare, crime cu premeditare şi tortură cauzatoare de moarte # Gândul
18:00
Iubitul Ioanei Popescu crede că aceasta și-ar fi ÎNSCENAT moartea: „Luni o să verific. Dacă nu e cadavrul, atunci apare întrebarea unde este” # Gândul
18:00
Ce este tariful binom, noul sistem de calcul care ar putea schimba radical FACTURILE de electricitate ale românilor # Gândul
Autoritățile din România se gândesc la implementarea unui nou mod de calcul al facturilor la energie electrică, inspirat de modelul folosit în majoritatea statelor europene. Sistemul, numit tarif binom, combină o componentă fixă cu una variabilă și ar putea aduce beneficii pentru milioane de consumatori. Ideea este ca fiecare client să plătească atât pentru energia […]
17:50
Iubitul Ioanei Popescu încearcă să profite de pe urma decesului jurnalistei. El crede că și-ar fi ÎNSCENAT moartea # Gândul
17:50
Cum a aflat o tânără de 24 de ani că are CANCER în stadiul 3. Un medic i-a spus că, având în vedere vârsta ei, e puțin probabil să fie ceva grav # Gândul
Meagan Meadows, o tânără de 24 de ani din California, a fost diagnosticată cu cancer de colon în stadiul 3, după ce a observat urme vagi de sânge în scaun. Ea abia începuse practica pedagogică, cu o diplomă proaspăt obținută de master în educație, când ceva i-a atras atenția odată cu mersul la toaletă, scrie […]
17:30
Desertul turcesc al copilăriei, cu textură cremoasă și cu o aromă ORIENTALĂ. Ingredientele de care ai nevoie pentru a-l prepara # Gândul
Este desertul care te poate duce până în Antalya, într-o sâmbătă dimineața, pe plaja Konyaaltı, pe malul Mării Mediteraneene cu ape azurii, sau chiar în vârfurile munților înzăpeziți Taurus. Budinca de orez turcească, cu o textură cremoasă, gust dulce, dar delicat, este rezultată din ingrediente simple, îmbinate cu aromele orientale. Este un desert hrănitor și […]
17:20
Tragedia bebelușilor. Alexandru Rogobete demite „fără nicio explicaţie şi fără nicio discuţie” conducerea DSP Iaşi # Gândul
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete anunţă că va demite „fără nicio explicaţie şi fără nicio discuţie” conducerea Direcţiei de Sănătate Publică din Iaşi, în urma deceselor copiilor infectaţi cu o bacterie la Spitalul de Pediatrie din municipiu. Acesta cere de asemenea demisia conducerii spitalului de Copii ”Sfânta Maria”, în condiţiile în care controalele au arătat că, […]
17:00
Ioana Popescu, „devoratoarea de fotbaliști”, ar fi avut o relație cu Ilie Dumitrescu. Legătura neștiută, dezvăluită cu câteva ore înainte să moară # Gândul
Decesul jurnalistei la numai 45 de ani, supranumită „devoratoarea de fotbaliști”, a întristat întreg mapamondul. Unele secrete din viața Ioanei Popescu încep să iasă la iveală, mai ales din viața ei amoroasă și cea profesională. Potrivit CANCAN, ea ar fi avut o legătură cu Ilie Dumitrescu, fost fotbalist român, antrenor și analist sportiv. Cu câteva […]
17:00
NBC News: SUA ar putea lansa operațiuni militare împotriva cartelurilor de droguri din Venezuela în curând. O schimbare de REGIM nu este exclusă # Gândul
Oficialii militari americani elaborează scenarii pentru atacuri împotriva traficanților de droguri din Venezuela, iar operațiunile ar putea începe în câteva săptămâni. Statele Unite au trimis recent cel puțin opt nave cu peste 4.000 de oameni în apele din regiune și avioane de luptă F-35 în Puerto Rico. Un atac al SUA în Venezuela nu ar […]
17:00
Satrapul sirian Bashar al-Assad, dat în urmărire pe Terra. Acuzații înfiorătoare, crime cu premeditare şi tortură cauzatoare de moarte # Gândul
17:00
Iubitul Ioanei Popescu, apel DISPERAT pentru ca jurnalista „să aibă parte de o înmormântare creștinească”. Nu poate acoperi singur costurile necesare # Gândul
Iubitul Ioanei Popescu nu poate susține financiar înmormântarea celebrei jurnaliste, care a murit la doar 45 de ani, astfel că a lansat un apel pe rețelele de socializare pentru a fi ajutat. Ioana își pierduse ambii părinții și nu mai avea alte rude apropiate, astfel că bărbatul rămăsese singura persoană care i-a fost alături în […]
16:50
Un alt caz revoltător la Maternitatea „Sf. Maria” din Iași. Un bebeluș a fost ucis de bacteria Klebsiella # Gândul
16:50
Infrastructură Sector 5 anunță că s-a implicat activ în modernizarea zonei exterioare a Școlii Nr. 135 „Ștefan cel Mare”, printr-o serie de intervenții menite să îmbunătățească atât siguranța, cât și confortul elevilor și al cadrelor didactice. Într-o primă etapă, lucrările au vizat partea de infrastructură sanitară: au fost realizate noi rețele de colectare a apei […]
16:40
Salubrizare Sector 5 S.A. vine în sprijinul locuitorilor care desfășoară lucrări de renovare și au nevoie de colectarea sacilor cu moloz. Procedura este simplă: 1. Apelezi call centerul companiei: 031.9450 2. Soliciți ridicarea sacilor de moloz și oferi adresa exactă. 3. Un reprezentant îți va comunica ziua și intervalul orar în care echipa ajunge la […]
16:40
Bombardierul din Târgu Jiu a fost depistat. Șoferul agresiv a rămas pieton și a fost amendat în urma filmărilor devenite virale # Gândul
Un șofer care a devenit violent și a agresat un alt șofer, după ce tot el a efectuat o depășire neregulamentară în Târgu Jiu, a fost identificat de poliție și amendat. Oamenii legii s-au autosesizat după ce imaginele cu momentul violent au ajuns în online. Agresorul a fost amendat cu 1.620 lei şi a rămas […]
16:10
Ce RISCĂ șoferii care trec pe culoarea galbenă a semaforului. Regulile sunt stricte, iar Codul Rutier din 2025 stabilește clar sancțiunile # Gândul
16:00
Ce RISCĂ șoferi care trec pe culoarea galbenă a semaforului. Regulile sunt stricte, iar Codul Rutier din 2025 stabilește clar sancțiunile # Gândul
15:50
Un alt caz revoltărtor la Maternitatea „Sf. Maria” din Iași. Un bebeluș a fost ucis de bacteria Klebsiella # Gândul
15:50
România, printre statele din estul UE care au ajuns la o înțelegere cu privire la „ZIDUL împotriva dronelor” # Gândul
Statele din prima linie a flancului estic al Uniunii Europene au ajuns la o înțelegere cu privire la necesitatea unui „zid împotriva dronelor” cu capabilități avansate de detectare, urmărire și interceptare. Anunțul a fost făcut vineri de comisarul european pentru Apărare, Andrius Kubilius. După o videoconferință cu miniștrii Apărării din statele membre UE din prima […]
