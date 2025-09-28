Care este cea mai bună zacuscă din comerț, potrivit Asociației pentru Protecția Consumatorilor din România

18:00

Mihai, iubitul jurnalistei Ioana Popescu, care a decedat pe 26 septembrie la vârsta de 45 de ani, pe patul de spital, cere bani pentru înmormântarea partenerei sale. Însă, el se îndoiește de moartea ei. Acesta nu crede că jurnalista ar fi murit și că e posibil chiar ca aceasta să-și fi înscenat propria moarte, cu […]