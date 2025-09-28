ALEGERI PARLAMENTARE ÎN REPUBLICA MOLDOVA: Moldovenii au de ales din nou între Europa şi Rusia

Veridica.ro, 28 septembrie 2025 08:20

Scrutinul are loc pe fondul încercărilor Moscovei de a-şi reinstaura influenţa la Chişinău.

Acum 15 minute
08:20
Acum 24 ore
18:20
Fostul șef al Statului Major al Armatei Iugoslave, Nebojsa Pavkovic, condamnat pentru crime în timpul războiului din Kosovo, ar putea fi eliberat anticipat Veridica.ro
Curtea Penală Internațională (CPI), cu sediul la Haga, în Olanda, nu și-a anunțat încă decizia.
16:20
Rusia și Belarus revin ca membri cu drepturi depline ai Comitetul Internațional Paralimpic Veridica.ro
Ucraina invadată de ruși acuză trădarea „valorilor olimpice”.
15:00
INVESTIGAȚIE VERIDICA.MD: Rețeaua „Siloviki”: Pavăza grupării Șor și conexiunea cu „Furtul Miliardului” Veridica.ro
Foști angajați ai instituțiilor de forță ale Republicii Moldova se află în solda rețelei criminale Șor, coordonată de la Kremlin. Mai exact, este vorba de lucrători ai Serviciului de Pază și Protecție de Stat, foști ofițeri din Ministerul Afacerilor Interne și ofițeri ai Serviciului de Informații și Securitate. Toți aceștia asigură protecția fizică capilor rețelei Șor și au grijă de menținerea ordinii în timpul acțiunilor de protest plătite de la Moscova. În același timp, ei sunt suspectați de autorități că prestează servicii de filaj și interceptări pentru gruparea criminală Șor.
Ieri
14:10
Dmitri Kozak, strateg lui Putin pentru Moldova, forțat să plece pentru că e prea moderat Veridica.ro
Demisia forțată a lui Kozak arată că „garda veche” de la Kremlin e înlocuită de o echipă gata să execute ordinele șefului fără să comenteze, scrie presa rusă independentă. Aceasta arată și ce face acum un agent GRU/FSB fugit din Occident după ce a dat un tun de 2 miliarde și ce probleme bugetare are Rusia.
12:00
Fost director FBI pus sub acuzare într-o decizie fără precedent în Statele Unite Veridica.ro
James Comey este unul din criticii preşedintelui Trump, iar folosirea justiţiei în refuieli personale îi îngrijorează pe mulţi.
11:00
Atacul hibrid al Rusiei în Polonia, EXPUS - [PROFILAKTIKA] Veridica.ro
La PROFILAKTIKA, o analiză detaliată a jocurilor informaționale periculoase ale Moscovei, a manipulării experților și a noilor pași ai Kremlinului pentru a-și consolida influența în Occident.
11:00
Trump spune că nu va permite anexarea Cisiordaniei Veridica.ro
Preşedintele american urmează să-l primească pe premierul israelian la începutul săptămânii viitoare.
10:10
A treia alertă de drone în cinci zile în Danemarca Veridica.ro
Autorităţile acuză un atac hibrid profesionist.
09:50
Atac rusesc masiv la Herson, în sudul Ucrainei Veridica.ro
Ruşii au folosit bombe aeriene şi rachete de artilerie.
09:00
Lavrov acuză NATO şi UE că au declarat deja război Rusiei Veridica.ro
Acuzaţiile apar după ce preşedintele Trump şi-a înăsprit poziţia faţă de Moscova.
08:40
Un elev de 17 ani, reținut de DIICOT pentru că a trimis mesaje de amenințare către școli și spitale Veridica.ro
Astăzi, el va fi prezentat Curții de Apel București, cu propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile.
Mai mult de 2 zile în urmă
01:00
De ce sunt cruciale alegerile din Moldova Veridica.ro
Știu că poate v-ați săturat de alegeri și politică, dar vin și vă întreb scurt pe doi - aveți cinci minute să vorbim despre Republica Moldova și alegerile care se întâmplă pe acolo? Sigur, o să dureze ceva mai mult de fapt, dar eu zic că o să merite. Nu de alta, dar, dincolo de faptul că suntem frați de neam și limbă și că e un pod de flori între noi, în lumea asta în care geopolitica a luat-o razna ce se întâmplă peste Prut are șanse mari să reverbereze și pe la noi prin țărișoară. Nu știu dacă ați auzit recent, dar un fost ofițer de rang înalt din serviciile secrete din Moldova, Alexandru Balan pe numele lui, a fost arestat de autoritățile române, pentru trădare, fiind acuzat că trimitea informații secrete către KGBul din Belarus, afectând securitatea națională a României. Chiar și cu știrea asta la bord, probabil veți spune - dar care mai e faza cu Moldova iar?
25 septembrie 2025
17:10
Falși observatori internaționali pentru alegerile din Republica Moldova Veridica.ro
Serviciile de informații ucrainene avertizează că persoane cu reputația dubioasă vor să supravegheze votul
16:10
Slovacia ar vrea compensații pentru renunțarea la petrolul rusesc Veridica.ro
Ministrul slovac de externe respinge acuzația că țara sa și Ungaria ar fi singurele din UE care cumpără energie din Rusia
15:40
Președintele Zelenski se declară gata să renunțe la funcție după război Veridica.ro
În pofida scăderii de popularitate, Zelenski păstrează cea mai mare cotă de încredere din partea ucrainenilor
14:40
Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy a fost condamnat la cinci ani de închisoare Veridica.ro
Sarkozy a fost declarat vinovat în dosarul de finanțare libiană a campaniei sale electorale
14:30
Ucrainenii doboară un bombardier rusesc Veridica.ro
Ucraina a fost atacată de forțele ruse și cu aproape 180 de drone.
14:20
Salariul mediu net la nivel național a crescut anul trecut cu 547 de lei Veridica.ro
De asemenea, numărul salariaţilor a crescut până la 5,75 milioane.
13:30
Estonia a răspuns atacurilor avioanelor de vânătoare rusești cu calm imperturbabil Veridica.ro
Expert: „Am dormit în timp ce curgeau știrile despre avioanele MiG-31 rusești care survolau teritoriul Estoniei. Iar asta spune multe. Când ai alte lucruri mai importante de făcut, înseamnă că acest incident nu a fost unul atât de serios”
12:30
Danemarca se declară ținta unui atac hibrid comis de un profesionist Veridica.ro
O serie de incursiuni cu drone a perturbat activitatea pe mai multe aeroporturi
12:20
PROPAGANDĂ DE RĂZBOI: Pacea în Ucraina nu este posibilă fără înlăturarea lui Zelenski Veridica.ro
Președintele Ucrainei urăște Rusia și va continua războiul, motiv pentru care pacea ar fi posibilă doar după înlăturarea sa, potrivit presei pro-Kremlin.
11:10
Coreea de Nord deține aproximativ două tone de uraniu îmbogățit Veridica.ro
Coreea de Sud a anunțat joi că Phenianul ar putea deține până la două tone de uraniu puternic îmbogățit, suficient pentru a construi un număr mare de arme nucleare, în ciuda anilor de sancțiuni.
11:00
Sondajele de opinie anunță o cursă strânsă la alegerile din Republica Moldova Veridica.ro
Partidul de guvernământ pro-european din Republica Moldova se confruntă cu o luptă grea pentru a-și menține majoritatea parlamentară împotriva oponenților care solicită legături mai strânse cu Moscova, un nou sondaj confirmând o cursă strânsă, în timp ce mulți alegători rămân indeciși înaintea alegerilor de duminică.
10:50
Danemarca închide încă un aeroport din cauza dronelor Veridica.ro
Aeroportul Aalborg din Danemarca a fost închis timp de mai multe ore din cauza dronelor intrate în spațiul său aerian, a anunțat poliția locală joi dimineață, la două zile după ce principalul aeroport din Copenhaga a fost închis din cauza unor aparate de zbor fără pilot intrate pe cerul danez și care au dat peste cap traficul aerian în Europa. 
10:30
Forțele suedeze și poloneze simulează apărarea insulei Gotland pe fondul tensiunilor baltice Veridica.ro
Insula suedeză Gotland deține cheia controlului asupra Mării Baltice, potrivit ofițerilor suedezi și polonezi care participă la exerciții militare din această săptămână menite să descurajeze un posibil atac rusesc pe fondul escaladării tensiunilor dintre NATO și Moscova.
24 septembrie 2025
23:00
CĂNUȚĂ CONVOACĂ XATU MIC Veridica.ro
Jurnalul lui Tetelu în Ziua 40
21:00
INVESTIGAȚIE VERIDICA.MD: Rețeaua „Siloviki”: Pavăza grupării Șor și conexiunea cu „Furtul Miliardului” Veridica.ro
Foști angajați ai instituțiilor de forță ale Republicii Moldova se află în solda rețelei criminale Șor, coordonată de la Kremlin. Mai exact, este vorba de lucrători ai Serviciului de Pază și Protecție de Stat, foști ofițeri din Ministerul Afacerilor Interne și ofițeri ai Serviciului de Informații și Securitate. Toți aceștia asigură protecția fizică capilor rețelei Șor și au grijă de menținerea ordinii în timpul acțiunilor de protest plătite de la Moscova. În același timp, ei sunt suspectați de autorități că prestează servicii de filaj și interceptări pentru gruparea criminală Șor.
19:10
Comisia Europeană a agreat un deficit bugetar de 8,4% pentru România, în 2025 Veridica.ro
Anul viitor, deficitul ar putea ajunge la 6 procente din PIB.
15:20
Cum n-o dai! (episod special) - Noua dezordine Veridica.ro
„Cum n-o dai!” este un serial animat (stop-motion) creat de Micleușanu M. & Diafragma Studio, conceput ca o radiografie crudă a realității social-politice și culturale în care trăim.
15:20
Cum n-o dai! (3) - Vals cu dracu! Veridica.ro
Realizator: Micleușeanu M.
14:50
Ucraina, ajutată de armata poloneză, dar în pericol de a fi ocupată de cea franceză Veridica.ro
Polonia trimite trupe să ajute Ucraina, Franța vrea să ocupe Ucraina, iar Zelenski câștigă miliarde, potrivit dezinformărilor ruso-chineze. Bonus: în Statele Unite extremiștii de stânga boicotează funearliile lui Charlie Kirk.
14:40
Moțiunea împotriva ministrului Mediului, respinsă de Camera Deputaților Veridica.ro
AUR acuză „interesele străine” care au dus la acest rezultat.
12:30
Atac repetat cu drone asupra unui mare complex petrochimic din Rusia Veridica.ro
Intensificarea atacurilor ucrainene a provocat penurie de carburanţi în mai multe regiuni ruseşti
12:30
FAKE NEWS: UE și NATO vor să ocupe Moldova cu ajutorul Maiei Sandu Veridica.ro
UE vrea ca, după alegeri, să ocupe Moldova cu ajutorul trupelor NATO, iar Maia Sandu e implicată în plan și va cere trimiterea de trupe străine, potrivit unei dezinformări a Serviciului de informații externe al Rusiei.
11:30
Alertă în sudul Chinei din cauza unei furtuni tropicale violente Veridica.ro
Taifunul Ragasa a făcut zeci de victime în Taiwan și a lovit Hong Kong-ul cu vânturi şi ploi puternice.
10:50
Rețeaua electrică precară provoacă indendii în Grecia Veridica.ro
O anchetă a scos la iveală că un incendiu devastator, din apropierea Atenei, a fost provocat de un scurt circuit la un cablu electric slăbit.
10:40
Nou mesaj de amenințare trimis la mai multe școli din țară Veridica.ro
Autoritățile spun că mesajul nu reprezintă o amenințare reală.
10:30
YouTube redeschide conturile interzise din cauza dezinformării Veridica.ro
YouTube urmează să repună în funcțiune conturile interzise anterior pentru promovarea dezinformării despre Covid-19 și a conținutului fals legat de alegeri, potrivit unei scrisori trimise marți de compania-mamă Alphabet unui parlamentar republican.
10:20
Atac asupra flotilei umanitare care se îndreaptă spre Gaza Veridica.ro
Italia cere Israelului să garanteze protecţia personalului de la bord.
10:10
Ministerul rus de finanțe propune creșterea TVA-ului pentru a ajuta la finanțarea războiului din Ucraina Veridica.ro
Ministerul rus de finanțe a anunțat miercuri că propune majorarea cotei taxei pe valoarea adăugată (TVA) de la 20% la 22% începând cu 2026, pentru a finanța cheltuielile militare în ceea ce va fi al patrulea an al războiului din Ucraina.
09:10
Într-o schimbare radicală de poziţie, Trump afirmă că Ucraina îşi poate recuceri toate teritoriile ocupate de ruşi Veridica.ro
Preşedintele american spune că a ajuns să înţeleagă mai bine situaţia militaro-economică a conflictului.
08:40
Casa Albă cere o anchetă după ce Donald Trump a rămas blocat pe o scară rulantă la ONU Veridica.ro
Un purtător de cuvânt vorbeşte despre încercarea de umilire a preşedintelui american
07:40
Noua dezordine - Vals cu dracu! Veridica.ro
Realizator: Micleușeanu M.
23 septembrie 2025
22:00
Drone în spațiul aerian danez Veridica.ro
Aeroporturile de la Copenhaga și Oslo, cele mai aglomerate din zona nordică, au fost temporar închise din cauza unor drone care au intrat în spațiul aerian al acestora.
21:50
Italia va recunoaște Palestina doar dacă Hamas va fi exclusă și toți ostaticii vor fi eliberați Veridica.ro
Italia va recunoaște un stat palestinian doar dacă toți ostaticii israelieni vor fi eliberați și gruparea militantă Hamas va fi exclusă din orice rol guvernamental, a declarat marți premierul italian Giorgia Meloni.
21:40
Serviciile Secrete americane au închis o rețea care ar fi putut afecta serviciul de telefonie mobilă din New York Veridica.ro
În timp ce aproape 150 de lideri mondiali se pregăteau să sosească la Manhattan pentru Adunarea Generală a ONU, Serviciul Secret al SUA demonta în liniște o rețea masivă de telecomunicații ascunsă din zona New York-ului , un sistem despre care anchetatorii spun că ar fi putut paraliza turnurile de telefonie mobilă, bruia apelurile la 911 și inunda rețelele cu haos chiar în momentul în care orașul era cel mai vulnerabil.
21:30
„Nu acordați atenție”: agențiile globale de sănătate resping afirmația falsă a lui Trump despre paracetamol Veridica.ro
Agențiile și autoritățile de reglementare din domeniul sănătății la nivel global au respins sfaturile neștiințifice ale lui Donald Trump care au stabilit o legătură nedovedită între autism și utilizarea analgezicelor și vaccinurilor de zi cu zi.
21:20
NATO avertizează Rusia să înceteze acțiunile „escaladatoare” după încălcarea spațiului aerian estonian Veridica.ro
NATO a avertizat Rusia marți că va folosi „toate instrumentele militare și non-militare necesare” pentru a se apăra, condamnând Moscova pentru încălcarea spațiului aerian estonian într-un „model de comportament din ce în ce mai iresponsabil”.
20:20
Spania interzice vânzările de arme în Israel Veridica.ro
Decizia este parte a unui pachet de măsuri menite să preseze Israel să pună capăt războiuloui din Gaza.
