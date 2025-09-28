Reghecampf, curg veștile proaste: dezvăluirea arabilor arată situația sa deosebit de gravă

La nici două luni după ce a preluat Al-Hilal Omdurman (Sudan), tehnicianul de 50 de ani joacă, astăzi (ora 19.00), un meci care îi poate aduce demiterea!

