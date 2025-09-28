Maia Sandu a votat pentru “un Parlament cu care o să construim în continuare Moldova Europeană”: Să arătăm lumii că nu ne vindem țara
CaleaEuropeana, 28 septembrie 2025 09:50
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un apel ferm către cetățeni după ce și-a exprimat votul în cadrul alegerilor parlamentare. „Am votat pentru un Parlament care respectă Republica Moldova și cetățenii săi, pentru un Parlament cu care o să construim în continuare Moldova Europeană”, a declarat șefa statului de peste Prut, după ieșirea de […] The post Maia Sandu a votat pentru “un Parlament cu care o să construim în continuare Moldova Europeană”: Să arătăm lumii că nu ne vindem țara appeared first on caleaeuropeana.ro.
• • •
Alte ştiri de CaleaEuropeana
Acum 30 minute
09:50
Maia Sandu a votat pentru “un Parlament cu care o să construim în continuare Moldova Europeană”: Să arătăm lumii că nu ne vindem țara # CaleaEuropeana
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un apel ferm către cetățeni după ce și-a exprimat votul în cadrul alegerilor parlamentare. „Am votat pentru un Parlament care respectă Republica Moldova și cetățenii săi, pentru un Parlament cu care o să construim în continuare Moldova Europeană”, a declarat șefa statului de peste Prut, după ieșirea de […] The post Maia Sandu a votat pentru “un Parlament cu care o să construim în continuare Moldova Europeană”: Să arătăm lumii că nu ne vindem țara appeared first on caleaeuropeana.ro.
09:40
De la tribuna ONU, România avertizează asupra “ingerințelor” Rusiei în “cele mai importante alegeri” din istoria R. Moldova. Oana Țoiu reafirmă sprijinul pentru Ucraina și securitatea Mării Negre # CaleaEuropeana
Ministrul afacerilor externe Oana Țoiu a susținut sâmbătă spre duminică intervenția națională a României în plenul Adunării Generale a ONU, în cadrul săptămânii de nivel înalt a celei de-a 80-a sesiuni, oficialul român subliniind angajamentul ferm al României pentru multilateralism, sprijinul pentru Ucraina și Republica Moldova, precum și rolul Mării Negre în arhitectura de securitate […] The post De la tribuna ONU, România avertizează asupra “ingerințelor” Rusiei în “cele mai importante alegeri” din istoria R. Moldova. Oana Țoiu reafirmă sprijinul pentru Ucraina și securitatea Mării Negre appeared first on caleaeuropeana.ro.
Acum 2 ore
08:50
Ucraina pregătește un “Mega Deal” cu SUA pentru arme americane de 90 de miliarde de dolari, anunță Zelenski. Kievul propune și un “Drone Deal” pentru a exporta dronele produse # CaleaEuropeana
O delegație ucraineană va merge în această toamnă în Statele Unite pentru a finaliza acorduri privind achiziția de arme americane și exportul de drone produse pe plan intern, a anunțat președintele Volodimir Zelenski, într-o conferință de presă susținută sâmbătă, la Kiev. Declarațiile vin după vizita sa recentă în SUA, unde s-a întâlnit cu președintele american […] The post Ucraina pregătește un “Mega Deal” cu SUA pentru arme americane de 90 de miliarde de dolari, anunță Zelenski. Kievul propune și un “Drone Deal” pentru a exporta dronele produse appeared first on caleaeuropeana.ro.
08:40
Oana Țoiu și Annalena Baerbock au discutat despre întărirea rolului Adunării Generale a ONU în abordarea provocărilor globale # CaleaEuropeana
Ministrul afacerilor externe Oana Țoiu a avut vineri, 26 septembrie, o întrevedere cu Annalena Baerbock, președinta celei de-a 80-a Adunări Generale a ONU. Discuțiile au evidențiat preocupările comune în fața provocărilor globale actuale, precum și necesitatea consolidării rolului Adunării Generale pentru abordarea acestora. Potrivit unui comunicat al MAE remis CaleaEuropeană.ro, ministrul român de externe a […] The post Oana Țoiu și Annalena Baerbock au discutat despre întărirea rolului Adunării Generale a ONU în abordarea provocărilor globale appeared first on caleaeuropeana.ro.
Acum 24 ore
17:00
Franța își exprimă solidaritatea cu Danemarca după survolurile cu drone neidentificate și reafirmă sprijinul pentru securitatea spațiului aerian # CaleaEuropeana
Președintele Franței, Emmanuel Macron, a transmis vineri seară un mesaj de sprijin pentru Danemarca, în urma incidentelor repetate cu drone neidentificate care au afectat operațiunile aeroportului din Copenhaga și au vizat cea mai mare bază militară daneză. „Tocmai am vorbit cu prim-ministrul danez Mette Frederiksen. Am exprimat solidaritatea deplină a Franței cu Danemarca în urma […] The post Franța își exprimă solidaritatea cu Danemarca după survolurile cu drone neidentificate și reafirmă sprijinul pentru securitatea spațiului aerian appeared first on caleaeuropeana.ro.
14:10
Șefa diplomației române, Oana Țoiu, la Universitatea Princeton: România susține consolidarea parteneriatului transatlantic # CaleaEuropeana
Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, a participat joi, 25 septembrie, la o discuție pe tema optimizării parteneriatului transatlantic în vederea abordării provocărilor geopolitice și globale, găzduită de Școala de Afaceri Publice și Internaționale a Universității Princeton, informează un comunicat al MAE. Ministrul român a susținut că un parteneriat transatlantic robust, caracterizat de cooperare, coordonare și […] The post Șefa diplomației române, Oana Țoiu, la Universitatea Princeton: România susține consolidarea parteneriatului transatlantic appeared first on caleaeuropeana.ro.
13:50
Eurodeputatul Gheorghe Falcă: Votul de duminică al moldovenilor va decide între ”viitorul european” și ”întunericul rusesc” # CaleaEuropeana
Europarlamentarul Gheorghe Falcă a transmis un mesaj de încurajare cetățenilor Republicii Moldova, cu o zi înainte de alegerile parlamentare, pe care le consideră un moment decisiv pentru viitorul țării. „28 septembrie este o zi decisiva pentru Republica Moldova, o zi care poate deschide ferm și pentru totodateauna ușa spre Europa, sau o poate închide pentru […] The post Eurodeputatul Gheorghe Falcă: Votul de duminică al moldovenilor va decide între ”viitorul european” și ”întunericul rusesc” appeared first on caleaeuropeana.ro.
Ieri
09:50
Delegația Parlamentului European a sosit la Chișinău pentru a monitoriza alegerile parlamentare de duminică # CaleaEuropeana
O delegație de deputați europeni a ajuns la Chișinău pentru a observa desfășurarea alegerilor parlamentare din Republica Moldova, programate pentru această duminică, 28 septembrie, informează un comunicat oficial al Legislativului European. De asemenea, din delegație fac parte și reprezentanți ai altor instituții internaționale, rolul lor fiind acela de a asigura un proces electoral liber și […] The post Delegația Parlamentului European a sosit la Chișinău pentru a monitoriza alegerile parlamentare de duminică appeared first on caleaeuropeana.ro.
09:30
Zelenski susține că singura ”vindecare” pentru ”virusul rus al războiului” rămâne forța: decizii ferme și sprijin internațional # CaleaEuropeana
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a transmis un mesaj dur la adresa liderului de la Kremlin, subliniind că Rusia își marchează eșecurile militare prin minciuni și propagandă. „Putin minte liderii care încă mai vorbesc cu el atunci când spune că forțele de ocupație își ating obiectivele. De ani zile, ei sunt obligați să inventeze motive noi […] The post Zelenski susține că singura ”vindecare” pentru ”virusul rus al războiului” rămâne forța: decizii ferme și sprijin internațional appeared first on caleaeuropeana.ro.
26 septembrie 2025
23:50
Maia Sandu evocă “cele mai importante alegeri din istoria” țării: Rezultatul va decide dacă “vom adera la UE sau Rusia ne va trage înapoi într-o zonă gri” # CaleaEuropeana
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un nou apel către cetățeni înaintea scrutinului de duminică, pe care îl consideră decisiv pentru viitorul țării. „Duminica aceasta, Moldova se îndreaptă către cele mai importante alegeri din istoria sa. Rezultatul acestora va decide dacă ne vom consolida democrația și vom adera la UE sau dacă Rusia ne […] The post Maia Sandu evocă “cele mai importante alegeri din istoria” țării: Rezultatul va decide dacă “vom adera la UE sau Rusia ne va trage înapoi într-o zonă gri” appeared first on caleaeuropeana.ro.
23:40
Kubilius: “Eastern Flank Watch”, cu “Zidul de drone” ca element central, va deservi întreaga Europă și va oferi securitate la Marea Baltică și Marea Neagră # CaleaEuropeana
Comisarul european pentru apărare Andrius Kubilius a prezidat vineri o videoconferință la nivel înalt pentru a accelera implementarea inițiativei de apărare „Eastern Flank Watch”, descrisă drept o inițiativă emblematică menită „să protejeze întreaga Uniune Europeană de amenințările de securitate tot mai mari”. Kubilius a subliniat că „încălcările repetate ale spațiului nostru aerian sunt inacceptabile. Mesajul […] The post Kubilius: “Eastern Flank Watch”, cu “Zidul de drone” ca element central, va deservi întreaga Europă și va oferi securitate la Marea Baltică și Marea Neagră appeared first on caleaeuropeana.ro.
23:10
Secretarul general al NATO îl ironizează pe Lavrov: Să nu acordăm prea multă atenție ministrului din vremea lui Iisus Hristos # CaleaEuropeana
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, îndeamnă ca aliații și opinia publică internațională să nu acorde prea multă atenție declarațiilor ministrului rus de externe, Serghei Lavrov. Rutte, un longeviv lider al Olandei înainte de a prelua cârma Alianței, a remarcat în mod special că Lavrov este ministru de externe al Rusiei „încă de la nașterea […] The post Secretarul general al NATO îl ironizează pe Lavrov: Să nu acordăm prea multă atenție ministrului din vremea lui Iisus Hristos appeared first on caleaeuropeana.ro.
18:50
EXCLUSIV România a cerut o finanțare separată pentru “zidul de drone” de pe flancul estic propus de UE, anunță ministrul Ionuț Moșteanu # CaleaEuropeana
Ministrul apărării naționale, Ionuț Moșteanu, a anunțat că România susține inițiativa europeană și aliată privind crearea unui „zid de drone” pe flancul estic al UE și NATO, subliniind că este nevoie de un mecanism de finanțare separat și de o coordonare mai strânsă cu statele membre, cu UE și cu NATO. Moșteanu a declarat în […] The post EXCLUSIV România a cerut o finanțare separată pentru “zidul de drone” de pe flancul estic propus de UE, anunță ministrul Ionuț Moșteanu appeared first on caleaeuropeana.ro.
18:40
EXCLUSIV Ministrul apărării: România vrea să producă drone cu tehnologie ucraineană, prin finanțare europeană SAFE, pentru Ucraina și Armata Română # CaleaEuropeana
România intenționează să valorifice oportunitatea oferită de mecanismul european SAFE pentru a construi în țară drone echipate cu tehnologie dezvoltată în Ucraina, a declarat ministrul apărării naționale Ionuț Moșteanu, în exclusivitate pentru CaleaEuropeană.ro, după ce agenția Reuters a relatat că Bucureștiul și Kievul ar putea colabora pentru fabricarea de drone în cadrul programului de apărare […] The post EXCLUSIV Ministrul apărării: România vrea să producă drone cu tehnologie ucraineană, prin finanțare europeană SAFE, pentru Ucraina și Armata Română appeared first on caleaeuropeana.ro.
17:00
Eurodeputatul Dan Motreanu a interpelat Comisia Europeană privind măsurile de combatere a amenințărilor digitale la adresa sănătății mintale a tinerilor # CaleaEuropeana
Eurodeputatul Dan Motreanu (PNL/PPE) a interpelat Comisia Europeană privind măsurile de combatere a amenințărilor digitale la adresa sănătății mintale a tinerilor, potrivit unui mesaj transmis, vineri, pe Facebook. Mai exact, eurodeputatul român a solicitat Comisiei să precizeze „ce măsuri va lua pentru combaterea practicilor digitale dăunătoare, garantarea un conținut adecvat fiecărei vârste și sprijinirea binelui […] The post Eurodeputatul Dan Motreanu a interpelat Comisia Europeană privind măsurile de combatere a amenințărilor digitale la adresa sănătății mintale a tinerilor appeared first on caleaeuropeana.ro.
16:40
Ministrul Apărării a discutat cu investitorii italieni Fincanteri despre programele de înzestrare și modernizare ale Forțelor Navale Române # CaleaEuropeana
Ministrul Apărării Ionuț Moșteanu a primit vineri, 26 septembrie, vizita reprezentanților companiei italiene Fincantieri, la sediul MApN, potrivit unui comunicat. Discuțiile au vizat programele de înzestrare și modernizare ale Forțelor Navale Române și modalitățile prin care acestea pot beneficia de investițiile efectuate de compania Fincanteri în România, în șantierele navale de la Tulcea și Brăila. […] The post Ministrul Apărării a discutat cu investitorii italieni Fincanteri despre programele de înzestrare și modernizare ale Forțelor Navale Române appeared first on caleaeuropeana.ro.
16:20
Ministrul Finanțelor, discuție cu premierul Bolojan: Accelerarea digitalizării ANAF și a Autorității Vamale Române va aduce mai multă transparență și trasabilitate a informațiilor și activităților # CaleaEuropeana
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, s-a întâlnit vineri dimineață cu premierul Ilie Bolojan la sediul ministerului, unde cei doi oficiali au discutat atât despre calendarul rectificării bugetare, cât și despre reformele care vizează ANAF și Autoritatea Vamală Română. „Am discutat împreună cu Premierul calendarul actualizat al rectificării bugetare, în urma solicitărilor și nevoilor multiple de finanțare […] The post Ministrul Finanțelor, discuție cu premierul Bolojan: Accelerarea digitalizării ANAF și a Autorității Vamale Române va aduce mai multă transparență și trasabilitate a informațiilor și activităților appeared first on caleaeuropeana.ro.
16:00
Maia Sandu, un ultim apel la vot: Moldova este casa noastră și merită salvată de fiecare dată. Mergeți la vot, pentru voi și pentru Moldova # CaleaEuropeana
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a lansat vineri un apel către cetățeni să participe la alegerile parlamentare din 28 septembrie, subliniind că votul este o responsabilitate pentru viitorul țării. „Moldova este casa noastră – ea merită mereu timpul și atenția noastră. Moldova merită salvată de fiecare dată. Mergeți la vot, pentru voi și pentru Moldova”, […] The post Maia Sandu, un ultim apel la vot: Moldova este casa noastră și merită salvată de fiecare dată. Mergeți la vot, pentru voi și pentru Moldova appeared first on caleaeuropeana.ro.
15:30
Șefa diplomației finlandeze: În fața unei puteri imperialiste, diplomația abia dacă ajută. Rusia înțelege doar limbajul puterii militare # CaleaEuropeana
Ministrul de externe al Finlandei, Elina Valtonen, a declarat într-un interviu acordat DW, în marja Adunării Generale a ONU, că diplomația are un efect limitat în relația cu Rusia. „În fața unei puteri imperialiste precum Rusia, diplomația abia dacă ajută”, a afirmat Valtonen. „Am încercat ani de zile… Nimic nu a funcționat, ei au continuat […] The post Șefa diplomației finlandeze: În fața unei puteri imperialiste, diplomația abia dacă ajută. Rusia înțelege doar limbajul puterii militare appeared first on caleaeuropeana.ro.
15:10
Ministrul Economiei cere Comisiei Europene limitarea importurilor de ciment din afara UE: România are un specific diferit și trebuie tratată echitabil # CaleaEuropeana
Ministrul Economiei, Radu Miruță, a discutat, joi, cu Denis Redonnet, adjunctul directorului general al Direcției Generale pentru Comerț (DG Trade) din cadrul Comisiei Europene, despre impunerea unor limite pentru importurile de ciment provenite din state non-UE, pentru a proteja industria românească de concurența neloială. Oficialul român a explicat că a primit, în urmă cu o […] The post Ministrul Economiei cere Comisiei Europene limitarea importurilor de ciment din afara UE: România are un specific diferit și trebuie tratată echitabil appeared first on caleaeuropeana.ro.
14:40
NATO a mobilizat avioane de vânătoare pentru a intercepta aparate rusești deasupra Mării Baltice # CaleaEuropeana
Avioane interceptoare ale NATO au fost ridicate de la sol în această săptămână pentru a răspunde prezenței unor aeronave militare ruse în apropierea spațiului aerian aliat deasupra Mării Baltice, a anunțat Alianța, citată de agenția dpa, preluat de Agerpres. Joi seară, Comandamentul Forțelor Aeriene ale NATO a transmis că avioane de luptă ungare au fost […] The post NATO a mobilizat avioane de vânătoare pentru a intercepta aparate rusești deasupra Mării Baltice appeared first on caleaeuropeana.ro.
13:50
Victor Negrescu: Grupul social-democrat din PE propune o dezbatere privind dronele rusești și o rezoluție pentru dezvoltarea unei „Cupole de Fier Europene” pentru protejarea împotriva amenințărilor de acest tip # CaleaEuropeana
Eurodeputatul Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European, a anunțat că grupul social-democrat a propus organizarea unei dezbateri la următoarea sesiune plenară a legislativului european pe tema dronelor rusești care au încălcat spațiul aerian al unor state membre ale UE, printre care și România. „Grupul social-democrat a propus ca Parlamentul European să organizeze o dezbatere la […] The post Victor Negrescu: Grupul social-democrat din PE propune o dezbatere privind dronele rusești și o rezoluție pentru dezvoltarea unei „Cupole de Fier Europene” pentru protejarea împotriva amenințărilor de acest tip appeared first on caleaeuropeana.ro.
12:30
Trump anunță noi tarife vamale: 100% pe medicamentele de marcă importate și taxe suplimentare pentru camioane și mobilă # CaleaEuropeana
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat joi o nouă rundă de tarife comerciale, care include o taxă vamală de 100% pe importurile de medicamente de marcă sau brevetate, aplicabilă de la 1 octombrie, cu excepția companiilor care construiesc fabrici în SUA, informează BBC. Washingtonul va introduce, de asemenea, o taxă de import de 25% […] The post Trump anunță noi tarife vamale: 100% pe medicamentele de marcă importate și taxe suplimentare pentru camioane și mobilă appeared first on caleaeuropeana.ro.
12:10
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a aprobat joi, prin decret, planul prin care aplicația de videoclipuri scurte TikTok va trece sub controlul unor investitori americani, măsură necesară pentru ca platforma să continue să funcționeze pe teritoriul SUA, relatează agenția Kyodo, potrivit Agerpres. Documentul nu oferă detalii precise privind viitoarea structură a acționariatului, dar stabilește că […] The post Donald Trump a semnat decretul pentru trecerea TikTok sub control american appeared first on caleaeuropeana.ro.
12:00
Trump l-a primit pe Erdogan la Casa Albă după șase ani, cerându-i să stopeze importul de petrol rusesc. SUA ar putea permite Turciei să cumpere avioane F-35 # CaleaEuropeana
Președintele Donald Trump a declarat joi că este convins că Turcia va accepta solicitarea sa de a opri achizițiile de petrol rusesc și că ar putea ridica sancțiunile americane impuse Ankarei pentru a-i permite să cumpere avioane de luptă americane F-35, relatează Reuters și Associated Press. După două ore de discuții cu președintele turc Recep […] The post Trump l-a primit pe Erdogan la Casa Albă după șase ani, cerându-i să stopeze importul de petrol rusesc. SUA ar putea permite Turciei să cumpere avioane F-35 appeared first on caleaeuropeana.ro.
11:20
Antonio Costa la ONU: Lumea se află în fața unei alegeri cruciale – pace și multilateralism sau haos și unilateralism. UE va rămâne un apărător ferm al ordinii internaționale bazate pe reguli # CaleaEuropeana
Președintele Consiliului European, Antonio Costa, a pledat pentru multilateralism, solidaritate și respectarea Cartei ONU la cea de-a 80-a Adunare Generală a Organizației Națiunilor Unite. În discursul său, a abordat criza umanitară din Gaza, agresiunea Rusiei asupra Ucrainei și importanța parteneriatelor globale pentru un sistem internațional bazat pe reguli. „Lumea se află în fața unei alegeri […] The post Antonio Costa la ONU: Lumea se află în fața unei alegeri cruciale – pace și multilateralism sau haos și unilateralism. UE va rămâne un apărător ferm al ordinii internaționale bazate pe reguli appeared first on caleaeuropeana.ro.
Mai mult de 2 zile în urmă
10:00
Siegfried Mureșan: „De votul cetățenilor Republicii Moldova depinde și cât de sigure vor fi România și Uniunea Europeană în viitor” # CaleaEuropeana
Deputatul european Siegfried Mureșan, președintele Delegației Parlamentului European pentru relațiile cu Republica Moldova, a transmis vineri un mesaj, remis caleaeuropeană.ro, cu privire la alegerile parlamentare din Republica Moldova, programate duminică, subliniind importanța lor nu doar pentru parcursul european al țării, ci și pentru securitatea regională. „Alegerile de duminică din Republica Moldova sunt esențiale pentru parcursul […] The post Siegfried Mureșan: „De votul cetățenilor Republicii Moldova depinde și cât de sigure vor fi România și Uniunea Europeană în viitor” appeared first on caleaeuropeana.ro.
09:10
Nicușor Dan apreciază că “Rusia nu este capabilă să atace NATO”, dar avertizează asupra războiului hibrid împotriva Occidentului unde “România este cu un pas în spatele Rusiei” # CaleaEuropeana
Președintele Nicușor Dan apreciază că șansele extinderii conflictului militar dincolo de granița Ucrainei sunt „extrem de mici”. Într-un interviu acordat joi postului Digi 24, șeful statului a declarat că Rusia nu ar fi capabilă, în acest moment, să atace NATO, însă a precizat că războiul Moscovei contra Occidentului se desfășoară în câmpul informațional, unde România […] The post Nicușor Dan apreciază că “Rusia nu este capabilă să atace NATO”, dar avertizează asupra războiului hibrid împotriva Occidentului unde “România este cu un pas în spatele Rusiei” appeared first on caleaeuropeana.ro.
09:10
Industria farmaceutică din Europa trebuie să facă față competiției globale cu Statele Unite și cu țările asiatice, atenționează Alexandru Rafila # CaleaEuropeana
Președintele Comisiei pentru Sănătate din Camera Deputaților, Alexandru Rafila, a participat la cea de-a patra ediție a Forumului Pacienților din Europa Centrală și de Est. În intervenția sa, fostul ministru al sănătății a subliniat importanța parteneriatului dintre asociațiile de pacienți, industrie, administrația publică și organizațiile profesionale medicale, pentru a asigura un acces mai bun la […] The post Industria farmaceutică din Europa trebuie să facă față competiției globale cu Statele Unite și cu țările asiatice, atenționează Alexandru Rafila appeared first on caleaeuropeana.ro.
09:00
Nicușor Dan afirmă că anularea alegerilor din 2024, o decizie “neobișnuită” și “foarte curajoasă”: Georgescu nu a fost un “călăreț singuratic”, ci a avut în spate o “rețea cu români cu bani”; A fost influența unui actor statal # CaleaEuropeana
Președintele Nicușor Dan a declarat, joi, la Digi24, că decizia Curții Constituționale din 6 decembrie 2024 de anulare a alegerilor prezidențiale a fost una „extrem de neobișnuită” și „foarte curajoasă”. „Evident că toată lumea a greșit, inclusiv Klaus Iohannis, însă ceea ce eu vreau să apreciez este că la acel moment de 6 decembrie, când […] The post Nicușor Dan afirmă că anularea alegerilor din 2024, o decizie “neobișnuită” și “foarte curajoasă”: Georgescu nu a fost un “călăreț singuratic”, ci a avut în spate o “rețea cu români cu bani”; A fost influența unui actor statal appeared first on caleaeuropeana.ro.
25 septembrie 2025
17:10
Premierul polonez avertizează împotriva „iluziilor” provocate de schimbarea de discurs a lui Donald Trump față de Ucraina # CaleaEuropeana
Premierul polonez Donald Tusk a avertizat joi împotriva oricăror „iluzii” cu privire la poziția lui Donald Trump față de Ucraina, după ce președintele SUA a afirmat – într-o schimbare bruscă de discurs – că el crede că Kievul și-ar putea recuceri toate teritoriile ocupate de Rusia, potrivit Reuters, citat de Agerpres. Comentariile lui Donald Trump […] The post Premierul polonez avertizează împotriva „iluziilor” provocate de schimbarea de discurs a lui Donald Trump față de Ucraina appeared first on caleaeuropeana.ro.
16:20
Ministrul german al apărării avertizează cu privire la amenințarea tot mai mare reprezentată de Rusia în spațiu și cere dezvoltarea capabilităților ofensive # CaleaEuropeana
Ministrul german al apărării, Boris Pistorius, a avertizat joi asupra amenințării tot mai mari generate de operațiunile spațiale ale Rusiei, subliniind îngrijorarea provocată de doi sateliți ruși care urmăresc sateliții Intelsat utilizați de forțele germane și de alții, potrivit The Guardian. „Rusia și China și-au extins rapid, în ultimii ani, capacitățile de război în spațiu […] The post Ministrul german al apărării avertizează cu privire la amenințarea tot mai mare reprezentată de Rusia în spațiu și cere dezvoltarea capabilităților ofensive appeared first on caleaeuropeana.ro.
15:50
BERD: Perspectivele de creștere pentru unele țări din centrul și sud-estul Europei, inclusiv România, s-au înrăutățit din cauza taxelor vamale americane și a concurenței chineze # CaleaEuropeana
Perspectivele de creștere pentru unele țări din centrul și sud-estul Europei, inclusiv Ungaria, România și Slovenia, s-au înrăutățit, pe fondul efectelor taxelor vamale americane și al sporirii concurenței chineze asupra exporturilor lor, potrivit raportului „Regional Economic Prospects”, publicat joi de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), informează Euronews, citat de Agerpres. Avansul economiilor celor […] The post BERD: Perspectivele de creștere pentru unele țări din centrul și sud-estul Europei, inclusiv România, s-au înrăutățit din cauza taxelor vamale americane și a concurenței chineze appeared first on caleaeuropeana.ro.
15:40
Ministrul apărării, după ședința CSAT: Comandantul misiunii decide doborârea dronelor sau avioanelor militare care încalcă spațiul aerian al României. Doborârea, o măsură de ultimă instanță # CaleaEuropeana
Consiliul Suprem de Apărare a Țării s-a reunit joi, la Palatul Cotroceni, pentru a analiza și completa cadrul legal privind protecția spațiului aerian național, într-un context regional marcat de tensiuni și amenințări persistente, principalul subiect al discuțiilor fiind stabilirea unor proceduri clare pentru intervenția împotriva dronelor și aeronavelor neautorizate. Ministrul apărării naționale, Ionuț Moșteanu, a […] The post Ministrul apărării, după ședința CSAT: Comandantul misiunii decide doborârea dronelor sau avioanelor militare care încalcă spațiul aerian al României. Doborârea, o măsură de ultimă instanță appeared first on caleaeuropeana.ro.
15:20
Guvernul danez califică prezența mai multor drone deasupra unor aerodromuri și instalații militare drept un „atac hibrid sistematic”: „Nu pare o coincidență” # CaleaEuropeana
Guvernul danez a calificat joi prezența mai multor drone deasupra unor aerodromuri și instalații militare drept un „atac hibrid sistematic”, la doar câteva zile după un incident similar ce a forțat închiderea aeroportului din Copenhaga pentru câteva ore, relatează EFE, potrivit Agerpres. „Nu pare o coincidență, ci mai degrabă ceva sistematic. Nu putem spune cu […] The post Guvernul danez califică prezența mai multor drone deasupra unor aerodromuri și instalații militare drept un „atac hibrid sistematic”: „Nu pare o coincidență” appeared first on caleaeuropeana.ro.
14:40
CE solicită României să transpună integral Directiva privind punctul unic european de acces pentru a asigura accesul investitorilor la informațiile publice corporative # CaleaEuropeana
Comisia Europeană a decis să inițieze o procedură de infringement prin trimiterea unei scrisori de punere în întârziere României și altor 14 state membre pentru netranspunerea integrală a Directivei Omnibus privind punctul unic european de acces (ESAP) Potrivit comunicatului oficial, Directiva Omnibus ESAP face parte din pachetul legislativ ESAP, care creează un mecanism centralizat pentru […] The post CE solicită României să transpună integral Directiva privind punctul unic european de acces pentru a asigura accesul investitorilor la informațiile publice corporative appeared first on caleaeuropeana.ro.
14:00
Ministrul Ionuț Moșteanu, vizită oficială în Luxemburg: România are nevoie de parteneriate puternice, investiții în tehnologie și de un dialog constant cu aliații # CaleaEuropeana
România are nevoie de parteneriate puternice, investiții în tehnologie și de un dialog constant cu aliații, a declarat ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, care s-a aflat miercuri într-o vizită oficială în Luxemburg, unde s-a întâlnit cu omologul său, Yuriko Backes. Potrivit unui comunicat al MApN, întâlnirea a oferit celor doi oficiali prilejul de a evidenția […] The post Ministrul Ionuț Moșteanu, vizită oficială în Luxemburg: România are nevoie de parteneriate puternice, investiții în tehnologie și de un dialog constant cu aliații appeared first on caleaeuropeana.ro.
13:20
Oana Țoiu a evidențiat, la reuniunea miniștrilor de externe ai Procesului de Cooperare în Europa de Sud-Est, importanța colaborării cu SUA pentru stabilitatea și securitatea regiunii # CaleaEuropeana
Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, a participat la 24 septembrie 2025, în marja Adunării Generale a ONU, la reuniunea informală a miniștrilor afacerilor externe ai Procesului de Cooperare în Europa de Sud-Est (SEECP), organizată de Bulgaria, în calitate de președinție în exercițiu a Procesului, împreună cu Consiliul Cooperării Regionale (RCC). Potrivit unui comunicat al MAE, […] The post Oana Țoiu a evidențiat, la reuniunea miniștrilor de externe ai Procesului de Cooperare în Europa de Sud-Est, importanța colaborării cu SUA pentru stabilitatea și securitatea regiunii appeared first on caleaeuropeana.ro.
12:20
Dan Motreanu a votat măsurile pentru simplificarea Politicii Agricole Comune: Fermierii vor putea accesa mai ușor fondurile europene și vor primi sume mai mari # CaleaEuropeana
Eurodeputatul Dan Motreanu a votat măsurile pentru simplificarea Politicii Agricole Comune, în ședința Comisiei pentru Agricultură a Parlamentului European. „Fermierii vor putea accesa mai ușor fondurile europene și vor primi sume mai mari. Am votat măsurile pentru simplificarea Politicii Agricole Comune, în ședința Comisiei pentru Agricultură a Parlamentului European. Sunt responsabil din partea grupului PPE […] The post Dan Motreanu a votat măsurile pentru simplificarea Politicii Agricole Comune: Fermierii vor putea accesa mai ușor fondurile europene și vor primi sume mai mari appeared first on caleaeuropeana.ro.
11:50
Ursula von der Leyen cere Chinei să își folosească influența pentru a încuraja Rusia să vină la masa negocierilor: „Acest lucru ar transmite un semnal puternic întregii lumi” # CaleaEuropeana
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, i-a cerut premierului chinez Li Qiang ca țara sa să își folosească influența pentru a contribui la încetarea războiului din Ucraina și pentru a încuraja Rusia să participe la negocierile de pace. „Am avut un schimb de opinii bun și sincer cu premierul chinez Li Qiang. Principala temă […] The post Ursula von der Leyen cere Chinei să își folosească influența pentru a încuraja Rusia să vină la masa negocierilor: „Acest lucru ar transmite un semnal puternic întregii lumi” appeared first on caleaeuropeana.ro.
11:10
Marco Rubio a discutat cu Serghei Lavrov și a îndemnat Moscova să facă „pași concreți” pentru soluționarea durabilă a războiului din Ucraina # CaleaEuropeana
Secretarul de stat american, Marco Rubio, s-a întâlnit miercuri cu ministrul rus de externe, Serghei Lavrov. În cadrul discuțiilor, Rubio a reiterat apelul președintelui Donald Trump de a opri crimele și a subliniat necesitatea ca Moscova să facă pași concreți pentru o soluționare durabilă a războiului din Ucraina, informează Departamentul de Stat al SUA într-un […] The post Marco Rubio a discutat cu Serghei Lavrov și a îndemnat Moscova să facă „pași concreți” pentru soluționarea durabilă a războiului din Ucraina appeared first on caleaeuropeana.ro.
10:50
„Cina Transatlantică 2025”. Rubio subliniază importanța diplomației pentru a pune capăt războiului din Ucraina și necesitatea de a contracara „influența malignă a Chinei” # CaleaEuropeana
Secretarul de stat american Marco Rubio a găzduit miercuri „Cina Transatlantică 2025”, la care au participat miniștrii de externe ai statelor membre UE și NATO, secretarul general al NATO Mark Rutte, șefa diplomației europene Kaja Kallas, precum și miniștrii de externe ai Armeniei, Azerbaidjanului, Elveției și Ucrainei. Potrivit unui comunicat al Departamentului de Stat al […] The post „Cina Transatlantică 2025”. Rubio subliniază importanța diplomației pentru a pune capăt războiului din Ucraina și necesitatea de a contracara „influența malignă a Chinei” appeared first on caleaeuropeana.ro.
10:40
Eurodeputatul Gabriela Firea: Voi susține măsuri concrete pentru prevenirea violenței de gen, protejarea victimelor și promovarea egalității de șanse în România și UE # CaleaEuropeana
Eurodeputatul social-democrat Gebrierla Firea salută prioritățile și măsurile anunțate de președinția daneză a Consiliului UE pentru combaterea violenței de gen, reiterând sprijinul pentru implementarea acestora. „Ca europarlamentar, în Comisia FEMM, voi susțin măsuri concrete pentru prevenirea violenței de gen, protejarea victimelor, și promovarea egalității de șanse pentru femei și bărbat, atât în România, cât și […] The post Eurodeputatul Gabriela Firea: Voi susține măsuri concrete pentru prevenirea violenței de gen, protejarea victimelor și promovarea egalității de șanse în România și UE appeared first on caleaeuropeana.ro.
10:00
Consiliul UE stimulează competitivitatea companiilor europene prin digitalizare, specificații comune și sprijin pentru întreprinderile mici cu capitalizare medie # CaleaEuropeana
Consiliul Uniunii Europene a adoptat miercuri poziții pentru a spori competitivitatea companiilor europene prin digitalizare, specificații comune și sprijin pentru întreprinderile mici cu capitalizare medie. Potrivit comunicatului oficial, reprezentanții statelor membre (Coreper) au aprobat pozițiile Consiliului privind mai multe propuneri ale Comisiei, care fac parte din așa-numitul pachet legislativ „Omnibus IV” și care conțin două […] The post Consiliul UE stimulează competitivitatea companiilor europene prin digitalizare, specificații comune și sprijin pentru întreprinderile mici cu capitalizare medie appeared first on caleaeuropeana.ro.
09:00
Iulian Chifu: Republica Moldova sub guvernare pro-rusă – amenințare de securitate pentru România, Ucraina, UE și NATO # CaleaEuropeana
de Iulian Chifu* Perioada preelectorală a adus în prim plan o temă și mai importantă, și mai stringentă chiar decât securitatea și prosperitatea cetățenilor Republicii Moldova. Scenariile prin care se urmărește modelarea cum ar arăta lumea dacă se realizează scenariul rus, dincolo de informațiile despre proiectul plăsmuit la Kremlin și implementat cu bani și prin […] The post Iulian Chifu: Republica Moldova sub guvernare pro-rusă – amenințare de securitate pentru România, Ucraina, UE și NATO appeared first on caleaeuropeana.ro.
08:50
Nicușor Dan îi îndeamnă pe basarabenii din România să voteze la alegerile de peste Prut: Legătura dintre România și R. Moldova este vie, construită de oameni, familii și valori # CaleaEuropeana
Președintele României, Nicușor Dan, a transmis miercuri un mesaj cu ocazia alegerilor parlamentare din Republica Moldova, programate pentru duminică, 28 septembrie, subliniind importanța acestui scrutin pentru viitorul țării vecine. „Legătura dintre România și Republica Moldova nu este doar una istorică – este o legătură vie, construită în fiecare zi prin oameni, familii și valori comune”, […] The post Nicușor Dan îi îndeamnă pe basarabenii din România să voteze la alegerile de peste Prut: Legătura dintre România și R. Moldova este vie, construită de oameni, familii și valori appeared first on caleaeuropeana.ro.
08:40
Bolojan: Programul SAFE va finanța achizițiile militare ale României în următorii cinci ani. Dobânzile acestui credit, de patru ori mai mici decât cele standard # CaleaEuropeana
Propunerile României pentru Programul SAFE, în baza căruia țara noastră va beneficia de un credit de 16,6 miliarde de euro, vor fi elaborate până la jumătate lunii octombrie, a declarat, miercuri, premierul Ilie Bolojan, acesta susținând că suma alocată achizițiilor militare în bugetul apărării va fi acoperită de acest program de creditare, cu dobânzi de […] The post Bolojan: Programul SAFE va finanța achizițiile militare ale României în următorii cinci ani. Dobânzile acestui credit, de patru ori mai mici decât cele standard appeared first on caleaeuropeana.ro.
08:30
Bolojan: Am convenit cu Comisia Europeană să încheiem anul cu un deficit de 8,4%. Anul viitor vom avea un deficit de 6% din PIB # CaleaEuropeana
România ar urma să aibă în acest an un deficit bugetar de 8,4% din PIB, conform celor convenite cu reprezentanții Comisiei Europene, a declarat miercuri premierul Ilie Bolojan. Pachetele fiscale adoptate vor avea un efect de 0,6 – 0,7% din PIB anul acesta, dar vor crește la peste 2,5% din PIB anul viitor, a spus […] The post Bolojan: Am convenit cu Comisia Europeană să încheiem anul cu un deficit de 8,4%. Anul viitor vom avea un deficit de 6% din PIB appeared first on caleaeuropeana.ro.
24 septembrie 2025
20:20
Europa nu-și poate permite să lase Moldova să revină pe orbita Rusiei, afirmă Zelenski de la tribuna ONU # CaleaEuropeana
Europa nu-și poate permite să lase Republica Moldova să revină pe orbita Rusiei, a afirmat miercuri președintele ucrainean Volodimir Zelenski, în discursul pe care l-a susținut la Adunarea Generală a ONU. “Rusia încearcă să facă din Moldova ceea ce Iranul a făcut odinioară în Liban, iar acum, la fel ca atunci, răspunsul internațional este insuficient’, […] The post Europa nu-și poate permite să lase Moldova să revină pe orbita Rusiei, afirmă Zelenski de la tribuna ONU appeared first on caleaeuropeana.ro.
20:20
Industria de apărare a României trebuie să joace un rol activ în Europa, le-a transmis Nicușor Dan reprezentanților Airbus și ambasadorilor Franței, Germaniei și Spaniei # CaleaEuropeana
Industria românească de apărare trebuie să joace un rol activ în parteneriatele europene, iar acest lucru este o oportunitate și o responsabilitate, a afirmat, miercuri, președintele Nicușor Dan. Acesta a transmis pe platforma X că a avut “o întâlnire foarte bună” la Palatul Cotroceni cu reprezentanții companiei Airbus, alături de ambasadorii Franței, Germaniei și Spaniei […] The post Industria de apărare a României trebuie să joace un rol activ în Europa, le-a transmis Nicușor Dan reprezentanților Airbus și ambasadorilor Franței, Germaniei și Spaniei appeared first on caleaeuropeana.ro.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.