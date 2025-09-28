Maia Sandu a votat pentru “un Parlament cu care o să construim în continuare Moldova Europeană”: Să arătăm lumii că nu ne vindem țara

08:30

România ar urma să aibă în acest an un deficit bugetar de 8,4% din PIB, conform celor convenite cu reprezentanții Comisiei Europene, a declarat miercuri premierul Ilie Bolojan. Pachetele fiscale adoptate vor avea un efect de 0,6 – 0,7% din PIB anul acesta, dar vor crește la peste 2,5% din PIB anul viitor, a spus