În urma prăbușirii avionului de mici dimensiuni, la Iaşi, pilotului i-au fost amputate ambele picioare / Pilotul este un cunoscut arhitect ieșean, consilier local AUR
G4Media, 28 septembrie 2025 09:50
Avionul prăbuşit sâmbătă în zona unei unităţi militare din Iaşi era pilotat de arhitectul Marian Jan Chiriţa, consilier AUR, şeful comisiei de Urbanism din Consiliul... © G4Media.ro.
Acum 30 minute
09:50
09:40
Dosarul nuclear iranian: ONU reimpune sancţiuni Iranului după zece ani / Secretarul de stat american Marco Rubio a făcut apel la Teheran să „accepte discuţii directe, cu bună credinţă # G4Media
Sancţiunile ONU împotriva Iranului au fost restabilite sâmbătă seara după eşecul negocierilor privind programul nuclear între Teheran şi ţările occidentale, care însă au făcut imediat... © G4Media.ro.
Acum o oră
09:10
Cum vede presa internațională “bătălia” electorală din Moldova, în dimineața alegerilor: Moment de răscruce pentru viitorul țării, cu implicare directă a Moscovei și a extremei drepte din România # G4Media
Moldovenii își aleg duminică noul Legislativ, într-un scrutin electoral care a ajuns să fie văzut drept o adevărată “bătălie” pentru viitorul țării, purtată între pro-europenii... © G4Media.ro.
Acum 2 ore
09:00
Rusia a lansat sâmbătă noaptea sute de drone şi rachete asupra Ucrainei, informează autoritățile de la Kiev # G4Media
Rusia a lansat, în noaptea de sâmbătă spre duminică, un atac „masiv” asupra Ucrainei, anunţă autorităţile de la Kiev, subliniind că sute de drone şi... © G4Media.ro.
09:00
Toate zonele populate din Ungaria vor avea acces la internetul gigabit şi conectivitatea mobilă 5G, prin programul „Gigabit Ungaria”, în valoare de 85 de miliarde... © G4Media.ro.
08:50
Un student IT-ist stabilit în China s-a trezit la 6:00 pentru a ajunge la Ambasada Republicii Moldova să voteze # G4Media
În Chin, primul vot în cadrul alegerilor pentru Republica Moldova a venit din partea unui student IT-ist, stabilit la Beijing. „S-a trezit la ora 6:00... © G4Media.ro.
08:40
Cel mai probabil, Stația Spațială Internațională nu va mai fi vizitată niciodată de un avion spațial # G4Media
Stația Spațială Internațională (ISS), simbol al cooperării umane în cosmos, se apropie de sfârșitul existenței sale. După mai bine de două decenii de experimente, descoperiri... © G4Media.ro.
08:40
Traian Băsescu: Este ora! Tricolorul la catarg! 28 Septembrie 2025 va fi ziua în care o ţară mică precum Republica Moldova îi va administra o bătaie umilitoare lui Vladimir Putin şi supuşilor lui de la Kremlin # G4Media
Fostul preşedinte Traian Băsescu a postat pe pagina sa Facebook un mesaj cu ocazia alegerilor parlamentare de duminică, din Republca Moldova, afirmând că ”va fi... © G4Media.ro.
08:30
Doi adolescenți recrutați pe Telegram, arestați în Olanda sub acuzații de spionaj pentru Rusia / Ce este un „wi-fi sniffer”, dispozitivul folosit de aceștia în etapa premergătoare atacului # G4Media
Doi băieți în vârstă de 17 ani au fost arestați sub suspiciunea de „interferență de stat” în Olanda, potrivit procurorilor, într-un caz cu legături raportate... © G4Media.ro.
08:20
VIDEO | România începe să refacă râurile. Bariere și praguri vechi demolate pentru biodiversitate și siguranță / Interviuri cu hidrologi american și român, un biolog și un ihtiolog # G4Media
România intră pe un teritoriu nou, cel al restaurării ecologice a râurilor, prin încercarea de a îndepărta barierele și pragurile artificiale construite în urmă cu... © G4Media.ro.
08:10
La graniță cu rușii. În satele-problemă din Transnistria, controlate de Chișinău (II) – Corespondență din Republica Moldova # G4Media
Am trecut Nistrul cândva după prânz, printr-un punct de control ”trilateral”, adică prin care nu mișunau doar trupe de supraveghere ruse și moldovene, ci și... © G4Media.ro.
08:10
Cum sunt gestionate infecţiile nosocomiale în Franţa. Medic: Avem o cultură a recunoaşterii erorilor medicale şi că vrem să ne îndreptăm. Nu e văzut ca şi când eu o să-mi iau amendă sau şeful va fi dat afară. Funcţionăm foarte mult pe comunicare # G4Media
Alma Stancu, oncolog medical la Institut du Cancer Sainte- Catherine Avignon, Provence, unul dintre cele mai mari centre oncologice din Franţa, care primeşte anual mai... © G4Media.ro.
Acum 4 ore
07:50
FOTO | O specie nouă de rozătoare, descoperită de oamenii de știință în jungla din Peru. Şoarecele a primit un nume special # G4Media
O echipă de oameni de ştiinţă din Peru a anunţat descoperirea unei noi specii de rozătoare, necunoscută până acum, în jungla din centrul ţării. Mamiferul, denumit Daptomys... © G4Media.ro.
07:50
Un înalt oficial ungar invocă „Tratatul de la Trianon” pentru a motiva invazia Rusiei și necesitatea ca Ucraina să cedeze din teritoriu pentru a-și asigura pacea: „Experiența Ungariei arată că pacea poate fi uneori dureroasă” # G4Media
Ministru adjunct al Afacerilor Externe al Ungariei, Magyar Levente a spus în timpul unei conferințe la Paris că Ucraina ar putea fi nevoită să renunțe la... © G4Media.ro.
07:30
„Aduceţi-i acasă acum”/ Mii de israelieni au manifestat la Tel Aviv pentru un acord care să permită eliberarea ostaticilor din Gaza # G4Media
Mii de israelieni s-au adunat sâmbătă seară la Tel Aviv pentru a cere un acord care să pună capăt războiului din Fâşia Gaza, cu două... © G4Media.ro.
07:30
La Buenos Aires, manifestanţii cer dreptate în cazul unui triplu „narco-femicid”, după ce corpurile a trei tinere femei au fost descoperite îngropate # G4Media
Câteva mii de persoane au manifestat sâmbătă la Buenos Aires pentru a cere dreptate, după asasinarea, în această săptămână, a trei tinere, o crimă care... © G4Media.ro.
07:20
Cine s-a aflat în spatele operațiunii speciale „diaspora”, care a vizat alegerile din Moldova: bani și conexiuni, inclusiv politice, la Chișinău, București și Moscova # G4Media
O anchetă zdg.md arată cum sute de reprezentanți ai unor concurenți electorali în diaspora au fost ademeniți și racolați cu „salarii” a câte 300-500 de... © G4Media.ro.
06:50
23 de secţii de votare sunt deschise în România pentru alegerile legislative din Republica Moldova / Aproximativ 30.000 de persoane aşteptate la urne # G4Media
Cetăţenii Republicii Moldova îşi aleg duminică reprezentanţii în viitorul Legislativ, scrutinul fiind descris drept crucial pentru parcursul european al ţării vecine, transmite Agerpres. În România... © G4Media.ro.
06:50
Miracolul Coreei de Sud sub ameninţare: Prăbuşirea natalităţii riscă să anuleze decenii de creştere economică # G4Media
Coreea de Sud se confruntă cu o criză demografică majoră, care ameninţă să inverseze ”miracolul de pe râul Han” şi să blocheze ritmul de creştere... © G4Media.ro.
06:50
NATO a anunţat sâmbătă că îşi intensifică prezenţa în Marea Baltică, cu o fregată de apărare aeriană şi alte mijloace, ca răspuns la incidentele cu... © G4Media.ro.
06:50
O studentă din Japonia, prima votantă în cadrul alegerilor din Republica Moldova: Am votat pentru pace, pentru dezvoltare şi pentru o Moldovă prosperă, pe drumul său european # G4Media
Alegerile parlamentare din Republica Moldova au început odată cu deschiderea secţiei de votare la sediul ambasadei din Japonia, iar primul votant, după intonarea imnului de... © G4Media.ro.
06:40
VIDEO | Știai că poți face pairing între cafea și biscuiți? Stelian Calagiu, Coffee Ambassador: „Cafeaua cu lapte merge foarte bine cu biscuiții cu ciocolată, dar nu și cu cei cu fistic” / „Amaretti se potrivesc cu cafele intense, din inspirația italiană” # G4Media
Asocierea dintre cafea și biscuiți nu este o știință exactă, ci mai degrabă o experiență personală, bazată pe preferințe și deschidere către explorare, a explicat... © G4Media.ro.
06:40
Prinţul Harry spune că „surse cu intenţia de a sabota” se află în spatele relatărilor despre întâlnirea tensionată cu Regele # G4Media
Prinţul Harry a sugerat că există persoane care încearcă să saboteze reconcilierea lui cu regele Charles, respingând relatările din presă despre recenta lor întâlnire drept... © G4Media.ro.
Acum 12 ore
23:20
Cancelarul german Friedrich Merz a declarat că țara sa a încetat efectiv să mai trăiască în condiții de pace din cauza numărului crescând de atacuri... © G4Media.ro.
23:10
Cel puţin 36 de morţi şi peste 50 de răniţi în India, în urma unei busculade la mitingul actorului devenit politician Vijay # G4Media
Cel puţin 36 de persoane au murit şi peste 50 au fost rănite sâmbătă într-o busculadă la un miting organizat de actorul Vijay, aflat în... © G4Media.ro.
23:10
Cum te ține minte pisica? Un nou studiu demonstrează cât de puternic este atașamentul pisicii față de tine # G4Media
Te-ai întrebat vreodată cum te poate recunoaște pisica ta dintre mai mulți oameni? Un nou studiu publicat în PLOS One arată că felina este capabilă să facă... © G4Media.ro.
23:10
O persoană care s-a rătăcit în timp ce culegea ciuperci, căutată de Salvamont şi Jandarmerie în apropiere de Baia Mare # G4Media
Salvamontişti şi jandarmi din Maramureş participă, sâmbătă seară, la o acţiune de căutare a unei persoane care s-a rătăcit, în timp ce se afla la... © G4Media.ro.
22:40
Suporterii echipei Ajax au interdicţie de deplasare la Marsilia pentru meciul cu Olympique, din Liga Campionilor, din pricina incidentelor pe care le provoaca # G4Media
Suporterii echipei Ajax Amsterdam au interdicţie de a se deplasa la Marsilia pentru meciul cu Olympique de marţi, din Liga Campionilor, potrivit unui decret publicat... © G4Media.ro.
22:30
Putin se pregăteşte să atace o altă ţară europeană, avertizează Zelenski: Putin nu va aştepta să-şi termine războiul în Ucraina. Va deschide o altă direcţie # G4Media
Preşedintele rus Vladimir Putin va extinde războiul din Ucraina atacând o altă ţară europeană, susţine Volodimir Zelenski, care a acuzat Rusia de recentele incursiuni cu... © G4Media.ro.
22:20
Când este cel mai bine să mâncăm pește pentru sănătatea inimii și a creierului / Avantajele sunt diferite dacă e consumat la cină sau la prânz # G4Media
Peștele este una dintre cele mai importante surse de acizi grași Omega-3, în special EPA (acid eicosapentaenoic) și DHA (acid docosahexaenoic). Acești nutrienți susțin sănătatea... © G4Media.ro.
22:20
Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene anunţă prelungirea termenului de depunere pentru apelul de proiecte „O şansă în plus prin învăţământul profesional şi tehnic” până la 15 octombrie 2025 # G4Media
Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene anunţă sâmbătă că prelungeşte termenul de depunere pentru apelul de proiecte „O şansă în plus prin învăţământul profesional şi tehnic”... © G4Media.ro.
22:10
OpenAI afirmă că GPT-5 se ridică la nivelul oamenilor într-o gamă largă de profesii, însă doar în sarcini specifice # G4Media
OpenAI a prezentat un nou benchmark (test de referință pentru evaluarea performanței), denumit GDPval, care evaluează performanța modelelor de inteligență artificială în comparație cu profesioniștii... © G4Media.ro.
22:10
Aproximativ 50.000 de persoane au participat sâmbătă la Berlin la o demonstraţie la care au cerut oprirea genocidului împotriva palestinienilor în Fâşia Gaza, manifestaţie convocată... © G4Media.ro.
21:50
NATO se declară pregătită pentru o posibilă regrupare a SUA pe flancul estic, în sensul reducerii prezenţei militare în Europa # G4Media
NATO este pregătită pentru o posibilă repoziţionare globală a forţelor militare ale SUA, în sensul reducerii prezenţei acestora în Europa, a declarat preşedintele Comitetului Militar... © G4Media.ro.
21:50
Cătălina Ionescu, despre cererea ministrului Sănătăţii de a fi demisă din funcţia de manager al Spitalului de Copii din Iaşi: E alegerea lui şi o respect # G4Media
Managerul spitalului de Copii ”Sfânta Maria” din Iaşi, medicul Cătălina Ionescu a declarat, referindu-se la cererea ministrului Sănătăţii, Alexandru Rogobete, de a-şi da demisia, că... © G4Media.ro.
21:40
SMURD, aniversarea a 35 de ani de la înființare în Târgu Mureș / Bolojan: Acum 20 de ani am avut un accident și SMURD a intervenit pentru mine / Araft: Am transformat o idee într-un sistem / Primarul Soós: 35 de ani de viziune # G4Media
Eveniment care marchează 35 de ani de la înființarea Serviciului Mobil de Urgenţă, Reanimare şi Descarcerare (SMURD), organizat sâmbătă la Târgu Mureș în prezența liderilor... © G4Media.ro.
21:20
Prinţul William i-a mărturisit starului serialului „Schitt’s Creek”, Eugene Levy, că 2024 a fost cel mai greu an din viaţa sa, relatează AP, transmite News.ro.... © G4Media.ro.
21:10
Autorităţile electorale din Republica Moldova au acreditat peste 3.400 de observatori, dintre care 912 internaţionali # G4Media
Peste 3.400 de observatori vor monitoriza desfăşurarea alegerilor parlamentare de duminică din Republica Moldova, a anunţat, sâmbătă, Comisia Electorală Centrală (CEC), transmite Agerpres. Potrivit unui... © G4Media.ro.
Acum 24 ore
21:00
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov: Orice agresiune împotriva ţării noastre va fi întâmpinată cu un răspuns ferm # G4Media
Şeful diplomaţiei ruse a insistat sâmbătă în faţa liderilor mondiali că ţara sa nu are intenţia de a ataca Europa, dar orice agresiune împotriva ţării... © G4Media.ro.
20:50
Oana Ţoiu, întâlnire cu preşedintele Adunării Generale a ONU, Annalena Baerbock: Discuțiile au evidențiat preocupările comune în fața provocărilor globale actuale # G4Media
Ministrul afacerilor externe, Oana Ţoiu, a avut vineri o întrevedere cu Annalena Baerbock, preşedinta celei de-a 80-a Adunări Generale a ONU, în cadrul discuţiilor, aceasta... © G4Media.ro.
20:40
Bloomberg: Meta va fi acuzată de UE pentru că nu a controlat în mod adecvat conținutul ilegal # G4Media
Meta Platforms va fi acuzată de Uniunea Europeană pentru că nu a controlat în mod adecvat conținutul ilegal, riscând amenzi pentru încălcarea regulilor de moderare... © G4Media.ro.
20:30
Materiale pirotehnice, găsite ascunse în instalaţia sanitară a stadionului din Ploieşti înaintea partidei de fotbal dintre Petrolul Ploieşti şi Rapid Bucureşti # G4Media
Mai multe materiale pirotehnice au fost descoperite de către jandarmi ascunse în instalaţia sanitară a stadionului „Ilie Oană” înaintea meciului de fotbal dintre Petrolul Ploieşti... © G4Media.ro.
20:30
Partidul Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR) din Republica Moldova nu se retrage din alegerile parlamentare de duminică, susține preşedintele acestei formaţiuni politice, Boris Volosatîi, conform... © G4Media.ro.
20:20
Ministerul Apărării anunţă deplasări de tehnică militară: 2400 de militari francezi care vor participa la exerciţiul DACIAN FALL 2025 vor intra în ţară, până în data de 30 septembrie, pe la punctele de frontieră din Giurgiu şi Vama Veche # G4Media
Ministerul Apărării anunţă pentru perioada următoare deplasări de tehnică militară, 2400 de militari francezi care vor participa la exerciţiul DACIAN FALL 2025 urmând să intre... © G4Media.ro.
20:20
Rogobete anunță un program naţional AP-IAAM, finanţat direct de Ministerul Sănătăţii, pentru achiziţia de dezinfectanţi, materiale de protecţie, echipamente, filtre HEPA şi consumabile pentru reducerea infecţiilor asociate asistenţei medicale # G4Media
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat, sâmbătă, măsuri „ferme şi concrete” pentru prevenirea şi limitarea infecţiilor nosocomiale, el arătând că tragedia de la Spitalul „Sf.... © G4Media.ro.
20:20
Autorităţile din Norvegia investighează o posibilă apariţie a unor drone deasupra instalaţiilor militare, potrivit presei locale citate sâmbătă de agenţia EFE. „Putem confirma că am... © G4Media.ro.
20:00
Congresmanul Turner: Incursiunile dronelor în spaţiul aerian al României demonstrează o ameninţare clară la adresa NATO şi a stabilităţii regiunii # G4Media
Recentele provocări ale Rusiei, inclusiv incursiunile dronelor în spaţiul aerian al Poloniei şi României şi încălcările spaţiului aerian estonian de către avioane de vânătoare, demonstrează... © G4Media.ro.
20:00
Premierul Bolojan, la aniversarea SMURD: Aţi putea fi un model pentru alte sisteme care nu funcţionează # G4Media
Serviciul Mobil de Urgenţă, Reanimare şi Descarcerare (SMURD) funcţionează şi ar putea fi un exemplu pentru alte sisteme care nu funcţionează la fel de bine,... © G4Media.ro.
19:50
Colegiul Medicilor, despre cazul copiilor decedaţi la Iaşi: Sancţiunile nu rezolvă problema de fond # G4Media
Preşedintele Colegiului Medicilor din România (CMR), Cătălina Poiană, spune că sancţiunile aplicate de DSP după ce şase copii internaţi la Spitalul „Sf. Maria” din Iaşi... © G4Media.ro.
19:50
Costel Alexe, şeful Consiliului Judeţean Iaşi, despre demiterea managerului spitalului de copii: „Situaţia o vom analiza luni la prima oră. Copiii comunităţii noastre trebuie să fie îngrijiţi cu celeritate” # G4Media
Preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, Costel Alexe, a declarat că situaţia conducerii spitalului de copii din Iaşi va fi analizată luni dimineaţă, el sugerând că va... © G4Media.ro.
