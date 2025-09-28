Venezuela mobilizează armata pentru o serie de exerciţii militare, în plină criză cu Statele Unite

13:30

Sunt anchete complexe la Spitalul Sfânta Maria din Iaşi, după ce şase copii au murit din cauza unei bacterii ucigaşe de la ATI. Managerii spun că au respectat protocoalele, însă părinţii fac acuzaţii grave - cadrele medicale purtau echipament de protecţie doar în timpul controalelor anunţate. S-au găsit şi alte nereguli, printre care şi raportarea cu întârziere a primelor cazuri. Din acest motiv, Ministrul Sănătăţii a trimis la Iaşi un Corp de Control extins, pentru verificări amănunţite. Inclusiv ministrul este aşteptat astăzi acolo.