Capitala ucraineană Kiev a fost ținta unor bombardate intense rusești duminică dimineața
Rador, 28 septembrie 2025 09:50
Capitala ucraineană Kiev a fost ținta unor bombardate intense rusești duminică dimineața, monitorii independenți spunând că acesta este unul dintre cele mai mari atacuri rusești asupra capitalei ucrainene de când a început războiul. Potrivit oficialilor locali, cel puțin șase oameni au fost răniți. Multe regiuni din întreaga țară se află sub alerte de raid aerian, […]
Acum 30 minute
09:50
09:50
NATO a transmis agenției de știri Reuters că își îmbunătățește misiunile derulate în Marea Baltică, ca răspuns la incursiunile unor drone neidentificate în spațiul aerian danez. Noile măsuri vor include utilizarea unei fregate pentru apărare aeriană. Mai multe state NATO au acuzat Moscova de încălcare a spațiului lor aerian, însă Rusia a avertizat împotriva „agresiunii […]
09:50
Iranul cere secretarului general ONU să prevină reluarea mecanismelor de implementare a sancțiunilor # Rador
Ministrul iranian de Externe, Abbas Araqchi, l-a îndemnat duminică pe secretarul general al ONU să prevină reluarea mecanismelor de implementare a sancțiunilor ONU după ce acestea au fost reimpuse Teheranului. „Vă îndemnăm să preveniți orice încercare de a relua mecanismele de sancțiuni, inclusiv Comitetul de sancțiuni și Grupul de experți”, a scris Araqchi într-o scrisoare […]
Acum 2 ore
08:30
Cetățenii Republicii Moldova din țară și din străinătate sunt așteptați astăzi să își aleagă noul Parlament, determinant pentru continuarea traseului european. Pentru cele 101 de mandate de deputați concurează patru blocuri electorale, 14 partide și patru candidați independenți. Primele secții de vot s-au deschis de la ora 7:00, ora Chișinăului și se vor închide la […]
08:20
Au fost proteste la Ministerul Finanțelor. Angajații instituției s-au adunat în ziua lor liberă în fața sediului ministerului ca să susțină o listă cu 10 revendicări, printre care un mecanism salarial motivant, recompensarea performanței și a efortului suplimentar. Ministrul Alexandru Nazare i-a invitat la discuții, a promis analizarea temeinică a revendicărilor, dar a spus și […]
Acum 24 ore
19:50
Angajaţii federali din SUA sunt speriaţi şi dezorientaţi de perspectiva unor concedieri în masă # Rador
Angajații federali din toate agențiile guvernamentale din Statele Unite se declară „îngroziți”, „dezorientați” și plini de anxietate în timp ce se pregătesc pentru o posibilă închidere a activității, după ce Casa Albă a avertizat că va deschide calea pentru noi runde accelerate de concedieri în masă. Există o confuzie generalizată și teamă în rândul lucrătorilor […]
19:50
Un avion de mici dimensiuni cu două persoane la bord s-a prăbușit în apropierea unei unități militare de lângă municipiul Iași # Rador
Un avion de mici dimensiuni cu două persoane la bord s-a prăbușit sâmbătă în apropierea unei unități militare dintr-o localitate de lângă municipiul Iași. Potrivit reprezentanților ISU, cele două persoane aflate la bord au fost găsite conștiente, dar în stare gravă, și au fost transportate la spital./abranescu/asalar (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂŢI – 27 septembrie)
19:50
La microfon, Angelica Dan
19:40
Tinerii din Peru se mobilizează sâmbătă pentru o nouă rundă de proteste împotriva președintei Dina Boluarte, la o săptămână după ce demonstrațiile din capitală au dus la ciocniri cu poliția, în urma cărora zeci de polițiști, protestatari și jurnaliști au fost răniți. Protestele au izbucnit la 20 septembrie în urma reformei sistemului de pensii al […]
19:00
Președintele american Donald Trump a declarat sâmbătă că i-a cerut secretarului american al apărării, Pete Hegseth, să trimită trupe pentru a proteja oraşul Portland și agenţiile federale pentru imigrări (ICE). „La cererea secretarului securității interne, Kristi Noem, îi ordon secretarului de război, Pete Hegseth, să furnizeze toate trupele necesare pentru a proteja Portlandul devastat de […]
19:00
Din 12 noiembrie, la Ryanair se va face check-in doar prin intermediul aplicației, eliminând biletele de hârtie # Rador
Pe 12 noiembrie, era biletelor de îmbarcare pe hârtie se încheie pentru Ryanair. Cel mai mare transportator low-cost din Europa a anunțat că, începând din acea zi, cărțile de îmbarcare vor fi exclusiv digitale și emise în aplicația sa mobilă. Prin urmare, peste 200 de milioane de persoane pe an vor fi obligate să descarce […]
18:50
Declarații de presă ale ministrului sănătății, Alexandru Rogobete, și președintelui Consiliului Județean Iași, Costel Alexe # Rador
Alexandru Rogobete: Am identificat, sigur, o serie de neconcordanțe în aplicarea protocoalelor pentru limitarea infecțiilor asociate activității medicale. Practic, în perioada 15 septembrie-24 septembrie nu se poate face dovada, pentru că nu există niciun proces verbal și niciun document care să confirme cum și dacă au fost limitate și aplicate procedurile pentru limitarea răspândirii infecțiilor […]
18:00
La Palatul Parlamentului din capitală se desfășoară, la acest sfârșit de săptămână, Târgul Național Imobiliar, la care sunt prezentate peste 100.000 de oferte, cu prețuri începând de la 45.000 de euro, și oportunități de investiții în Bulgaria, Grecia sau Emiratele Arabe Unite. Participanții au pregătit oferte exclusive, valabile doar pe durata târgului, iar reducerile cumulate […]
18:00
Președintele Letoniei, Edgars Rinkevics, a îndemnat sâmbătă NATO să sporească protecția statelor baltice, citând încălcările spațiului aerian al alianței de către Rusia. Apelul Letoniei se adaugă celui făcut de Lituania. Liderii europeni au declarat că Rusia a încălcat în mod repetat spațiul aerian al NATO, inclusiv în statele baltice și Polonia, unde la începutul acestei […]
18:00
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, s-a oferit să ajute ţările europene să se protejeze de incursiunile dronelor ruseşti. Preşedintele Zelenski a spus că Ucraina a doborât zeci de drone pe care Rusia le-a direcţionat spre Polonia la începutul lunii. Ucraina este capabilă să produsă sisteme de interceptare robuste, dar nu are deocamdată fonduri, a mai spus […]
17:50
Ministrul sănătății a prezentat rezultatele preliminare ale verificărilor la Spitalului „Sfânta Maria” Iași # Rador
Demiterea directorului Spitalului „Sfânta Maria” din Iași și a conducerii Direcției Județene de Sănătate Publică sunt primele decizii stabilite în urma deceselor de la unitatea medicală. Ministrul sănătății, Alexandru Rogobete, a prezentat rezultatele preliminare ale verificărilor încă în derulare pe care le fac la spital Corpul de Control și Inspecția Sanitară de Stat, iar concluzia […]
17:50
Rusia nu a fost aleasă în consiliul de conducere al Organizaţiei Internaţionale a Aviaţiei Civile # Rador
Rusia nu a obținut sâmbătă suficient sprijin pentru a fi aleasă în consiliul de conducere al agenției aviatice a Organizației Națiunilor Unite, fiind cea mai recentă mustrare a Moscovei pentru acțiunile întreprinse după invazia sa din 2022 în Ucraina. Rusia nu a obținut sprijinul necesar pentru a obține un loc în consiliul de conducere al […]
17:20
Oficiali din Ucraina vor vizita SUA pentru discuţii privind economia şi armele (Volodimir Zelenski) # Rador
Oficiali ai guvernului ucrainean vor vizita Statele Unite la sfârșitul lunii septembrie sau octombrie pentru discuții privind economia și armele, a declarat sâmbătă președintele Volodimir Zelenski. Preşedintele Zelenski s-a aflat în Statele Unite în această săptămână, unde a participat la Adunarea Generală a ONU și s-a întâlnit cu președintele american Donald Trump. El a declarat […]
16:50
Aproximativ 40% dintre lumânări sunt periculoase pentru sănătate, în special cele parfumate, deoarece fitilurile lor pot conţine plumb care, odată aprins, eliberează în atmosferă substanţe toxice. Pentru a evita riscurile, se recomandă lumânările din ceară de albine cu fitile din bumbac. De asemenea, o serie de alte produse şi obiecte din locuinţele noastre, aparent inofensive, […]
16:30
Este ultima zi pentru solicitarea tichetelor de energie aferente lunilor iulie și august pentru plata facturilor la electricitate # Rador
Sâmbătă este data limită până la care mai pot fi solicitate tichetele de energie aferente lunilor iulie și august pentru plata facturilor la electricitate. Beneficiarii se vor putea înscrie în continuare pentru a obține ajutorul de 50 de lei, însă vor primi doar sumele începând cu luna în curs până pe 31 martie 2026, cât […]
16:10
Atacurile israeliene și focurile de armă din centrul și nordul Fâşiei Gaza au ucis cel puțin 38 de persoane, au declarat sâmbătă oficiali locali din domeniul sănătății, în ciuda presiunii internaționale asupra Israelului și a apelurilor tot mai numeroase pentru încetarea focului în enclava devastată de război. Loviturile de sâmbătă dimineață au demolat o casă […]
16:00
În Mexico City a fost inaugurat un nou muzeu care expune viaţa şi cariera celebrei artiste plastice mexicane Frida Kahlo. Este primul muzeu dedicat artistei care va fi administrat de familia acesteia. Muzeul, care conţine obiecte, fotografii şi lucrări care nu au mai fost expuse, oferă o imagine a vieţii de familie a Fridei Kahlo, […]
15:40
Peste 15.000 de persoane s-au arătat interesate de tichetele de energie, în ultima săptămână # Rador
Peste 15.000 de persoane s-au arătat interesate de tichetele de energie, în ultima săptămână, și au solicitat informații prin intermediul call center-ului Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, creat special în acest sens. 90% dintre apeluri au fost rezolvate direct de către operatori. Ministrul muncii, Florin Manole, a vizitat sâmbătă sediul agenției, unde angajații […]
15:40
La București se desfășoară cel mai mare târg educațional dedicat studiului în străinătate – World Education Fair # Rador
Realizator: Mihaela Enache – World Education Fair – cel mai mare târg educațional dedicat studiului în străinătate – are loc sâmbătă în capitală până la ora 17:00. Doritorii pot descoperi numeroase oportunități de burse oferite de universitățile participante, reduceri de taxe de școlarizare și alte tipuri de ajutor financiar. Belgia, Germania, Austria și Irlanda sunt […]
15:40
Traficul rutier pe Podul Prieteniei dintre Giurgiu și Ruse va fi întrerupt temporar, pentru desfășurarea unui eveniment sportiv # Rador
Traficul rutier pe Podul Prieteniei dintre Giurgiu și Ruse va fi întrerupt temporar duminică, între orele 11:00 și 11:45, pentru desfășurarea unui eveniment sportiv – informează Poliția de Frontieră Giurgiu. Aproximativ 300 de participanți, alături de persoane însoțitoare, vor traversa podul, iar măsura restricționării circulației este necesară pentru a asigura desfășurarea cursei în condiții de […]
10:30
Irakul reia exportul de țiței din regiunea semiautonomă Kurdistan către Turcia, după doi ani și jumătate # Rador
Sâmbătă a fost reluat fluxul de țiței printr-o conductă din regiunea semiautonomă Kurdistan din nordul Irakului către Turcia, pentru prima dată în doi ani și jumătate, după ce un acord interimar a deblocat situația, a transmis postul de televiziune kurd Rudaw. Acordul, convenit între guvernul federal irakian, guvernul regional kurd și producătorii străini de petrol […]
10:30
Organizaţia medicală umanitară internaţională Medici fără Frontiere (Médecins Sans Frontieres – MSF) a anunțat că a suspendat întreaga activitate în Gaza City din cauza ofensivei israeliene. MSF a transmis că clinicile sale sunt încercuite de forțele israeliene, tancurile avansând la mai puțin de un kilometru distanță de facilitățile sale. Israelul a îndemnat palestinienii să părăsească […]
Ieri
09:40
Polițiștii din Arad au făcut în această dimineață mai multe percheziții domiciliare la locuințele a șapte bărbați cu vârste cuprinse între 35 și 49 de ani, toți din județul Bihor. Ei sunt bănuiți că în noaptea de 27 spre 28 august ar fi spart cu sticle mai multe geamuri ale unui imobil din Arad, precum […]
08:20
Proiectul de rectificare bugetară, primul din acest an, va fi lansat luni în consultare publică, urmând că adoptarea acestuia să aibă loc la sfârșitul săptămânii viitoare, după noi discuții în coaliție. Precizările au fost făcute de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, după întâlnirea de ieri cu premierul Ilie Bolojan. Ministrul Nazare a declarat că s-a întârziat […]
08:20
Mai multe anchete sunt în desfășurare la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iaşi după ce șase copii au murit la secția de terapie intensivă # Rador
Mai multe anchete sunt în desfășurare la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iași în legătură cu un posibil focar de infecție cu o bacterie, după ce șase copii au murit la secția de terapie intensivă. Ministerul Sănătății a transmis că în total nouă pacienți cu vârsta sub un an au fost infectați. Momentan secția […]
07:00
– De la curele elegante la trench-uri voluminoase și mocasini clasici – Anul 2025 aduce o varietate de stiluri și piese esențiale care combină eleganța clasică cu accente moderne, inspirate din moda stradală, și vintage, dar și un amestec fascinant între minimalism sofisticat și accente futuriste. Moda feminină devine tot mai expresivă, punând accent pe […]
26 septembrie 2025
23:10
Donald Trump i-a spus lui Volodimir Zelenski că este dispus să-i furnizeze arme noi cu rază lungă de acțiune, relatează WSJ # Rador
Președintele american Donald Trump i-a spus omologului său ucrainean, Volodimir Zelenski că este dispus să ridice restricțiile privind utilizarea armelor cu rază lungă de acțiune fabricate în America de către Ucraina pentru a ataca obiective din interiorul Rusiei, dar nu s-a angajat să facă acest lucru în cadrul întâlnirii lor de marți, a relatat vineri […]
22:00
Premiera Teatrului Naţional Radiofonic la Radio România Cultural: „SOFIAN – Duhovnicul Sfânt al Bucureștilor” # Rador
Teatrul Național Radiofonic prezintă în premieră spectacolul SOFIAN – Duhovnicul Sfânt al Bucureștilor la Radio România Cultural, marți, 30 septembrie 2025, de la ora 19:00. Spectacolul este o producţie din cadrul proiectului Biografii, memorii, cu un scenariu radiofonic realizat de Ion-Costin Manoliu şi cu regia artistică semnată de Cristina Chirvasie. Din distribuție fac parte actorii: […]
22:00
Premierul României a transmis un mesaj de condoleanţe părinţilor care şi-au pierdut copiii în tragedia de la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași # Rador
Premierul Ilie Bolojan a transmis un mesaj de condoleanțe familiilor care au pierdut copii în tragedia din ultimele zile de la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași și a adăugat că autoritățile trebuie să facă ceea ce este necesar ca astfel de drame să nu mai aibă loc în spitalele din țara noastră. El a mai […]
21:40
Non, les Roumains n’ont pas été privés d’antibiotiques au profit des pays développés de l’UE, mais parce que la Roumanie est championne de la surconsommation # Rador
Un rapport de la Cour des comptes européenne sur les pénuries de médicaments dans l’UE et les instruments disponibles pour y remédier a donné naissance à une nouvelle théorie du complot, selon laquelle la Roumanie serait un pays sacrifié au profit d’intérêts majeurs. Bref, l’existence de problèmes d’approvisionnement en médicaments au niveau européen est interprétée […]
21:20
Nu, românilor nu li ”s-au luat antibioticele” în beneficiul țărilor dezvoltate din UE, ci pentru că România este campioană la consumul excesiv # Rador
Un raport al Curții Europene de Conturi despre deficitele de medicamente în UE și instrumentele disponibile pentru combaterea unor astfel de deficite a prilejuit propagarea unei noi conspirații pe linia narativului că România este o țară sacrificată pentru marile interese. Pe scurt, existența unor probleme în aprovizionarea cu medicamente la nivel european este interpretată tendențios […]
21:00
Avioanele ruseşti de luptă efectuează toate zborurile în strictă concordanţă cu legile internaţionale, a spus Dmitri Peskov # Rador
Autorităţile de la Kremlin au criticat declaraţiile despre doborârea avioanelor ruseşti de luptă care intră în spaţiul aerian al NATO ca fiind „nesăbuite şi periculoase”. Reacţia a venit după incidente recente în cursul cărora avioanele ruseşti au făcut exact acest lucru, încălcând inclusiv spaţiul aerian al Estoniei deasupra Mării Baltice. Aceste incursiuni au amplificat tensiunile […]
19:10
Președintele american Donald Trump a emis vineri un mesaj optimist cu privire la un acord care ar pune capăt războiului din Fâşia Gaza și ar facilita eliberarea ostaticilor rămași, deși nu a oferit detalii despre niciun plan. „Cred că poate avem o înțelegere cu privire la Gaza și suntem foarte aproape de o înțelegere cu […]
18:30
Lucrările pe tronsonul Bacău-Pașcani, în lungime de aproape 80 de km al autostrăzii Moldovei, se apropie de 40%, anunță directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Cristian Pistol. Constructorul român este mobilizat pe toate cele trei loturi cu peste 700 de muncitori și mai mult de 450 de utilaje. Conform contractului, pe […]
18:10
Premierul Israelului şi-a început discursul la ONU prin a prezenta operaţiunile împotriva Iranului şi a protejaţilor acestuia # Rador
Premierul israelian Benjamin Netanyahu și-a început discursul la Adunarea Generală a ONU prin a prezenta operațiunile Israelului împotriva Iranului și a protejaţilor acestuia în Orientul Mijlociu. „În ultimul an, i-am lovit pe houthi, inclusiv ieri. Am zdrobit cea mai mare parte a mașinăriei teroriste Hamas. Am paralizat Hezbollah, eliminându-i majoritatea liderilor și o mare parte […]
17:10
Institutul Cultural Român de la Stockholm va decerna scriitorului și eseistului Henrik Nilsson Premiul „Marin Sorescu” 2025 – distincție cu tradiție și notorietate în lumea culturală suedeză. Înfiinţat de ICR Stockholm în 2007, acest premiu literar este acordat, în urma voturilor unui juriu, unui scriitor suedez care face posibilă comunicarea între diferite forme de expresie […]
15:50
Zelenski susţine că ţările NATO ar fi trebuit să doboare toate dronele și avioanele rusești care le-au încălcat spațiul aerian # Rador
Peşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat că ţările membre NATO ar fi trebuit să doboare toate dronele și avioanele rusești care le-au încălcat spațiul aerian. În timpul unui interviu pentru Axios, jurnalistul l-a întrebat pe Zelenski dacă, în opinia sa, a fost insuficientă reacția autorităţilor la încălcările spațiului aerian al țărilor NATO de către avioane […]
15:30
Călătoria studențiilor români/străini înmatriculați la instituțiile de învățământ superior acreditate din România CFR Călători informează că, în conformitate cu legislația în vigoare, în cursul anului universitar 2025/2026, studenții români/străini, în vârstă de până la 30 de ani, care sunt înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență în instituțiile de învățământ superior acreditate din România, beneficiază […]
14:20
Premiera Teatrului Naţional Radiofonic la Radio România Cultural: „SOFIAN – Duhovnicul Sfânt al Bucureștilor” # Rador
13:50
Realizator: Nicoleta Turcu – Institutul Cultural Român sărbătoreşte vineri Ziua Europeană a Limbilor, un eveniment menit să aducă mai aproape de public diversitatea culturală şi lingvistică a naţiunilor europene. Cu 24 de limbi oficiale şi numeroase dialecte, continentul nostru este unul dintre cele mai diverse din punct de vedere lingvistic, iar acest lucru reprezintă oportunităţi […]
13:50
Președintele Volodimir Zelenski a declarat că este convins că liderul american, Donald Trump, își dorește victoria Ucrainei în războiul declanşat de Rusia. Potrivit RBC-Ucraina, Zelenski a făcut această afirmație într-un interviu pentru Axios. „Așadar, credeți acum că președintele Trump vrea, în cele din urmă, victoria Ucrainei?” – l-a întrebat jurnalistul pe liderul ucrainean. Zelenski a […]
13:40
Miniștrii apărării de pe flancul estic pun la punct cu executivul comunitar inițierea proiectului Zidul Anti-drone # Rador
Realizator: Nicoleta Turcu – Miniștrii apărării de pe flancul estic al Uniunii Europene, între care și cel român, pun la punct în acest moment cu executivul comunitar inițierea proiectului Zidul Anti-drone. Numai Ungaria lipsește de la videoconferința cu comisarul european pentru apărare. În schimb, este prezentă Ucraina – singura țară cu experiență de război modern. […]
13:40
La microfon, Angelica Dan
13:30
Numeroase benzinării din Rusia își încetează activitatea, din cauza scăderii volumului de producție la rafinăriile de petrol – potrivit Serviciului de Informații Externe al Ucrainei. Spionajul ucrainean transmite că, în ultimele două luni, numărul stațiilor de alimentare din Federația Rusă a scăzut cu 360 – o reducere de 2,6%. Conform statisticilor, una din 50 de […]
13:30
Realizator: Nicoleta Turcu – Republica Moldova este în ultima zi de campanie electorală înaintea alegerilor parlamentare de duminică. Scrutinul din 28 septembrie este considerat decisiv pentru direcția democratică și viitorul european al țării. Relatează Victoria Cernea de la Radio Chișinău. Reporter: Campania electorală din acest an s-a desfășurat sub presiuni externe fără precedent. Miza alegerilor […]
