CCIA Timiș și AJOFM oferă o nouă șansă celor aflați în căutarea unui loc de muncă printr-un parteneriat

Cum pot copiii să învețe ce înseamnă economisirea și gestionarea banilor? Prin joacă! Atelierul interactiv „Jocul banilor – Drumul către casă”, dedicat copiilor cu vârste între 9 și 12 ani, îi provoacă pe cei mici să descopere, pas cu pas, cum să ia decizii financiare optime în viața de zi cu zi – de la plata cheltuielilor curente până la economii pentru un obiectiv mare. Evenimentul are loc în cadrul ediției de toamnă a Târgului Imobiliar Timișoara.