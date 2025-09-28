Polonia mobilizează avioane, în timp ce Ucraina este supusă unor atacuri aeriene intense din partea Rusiei
Financial Intelligence, 28 septembrie 2025 09:50
Polonia a mobilizat avioane de vânătoare în spațiul său aerian duminică dimineață, au declarat forțele armate ale țării, […] The post Polonia mobilizează avioane, în timp ce Ucraina este supusă unor atacuri aeriene intense din partea Rusiei appeared first on Financial Intelligence.
• • •
Alte ştiri de Financial Intelligence
Acum 10 minute
10:00
Mass media mainstream din SUA spune că știe despre ce este vorba în întâlnirea misterioasă a lui Hegseth cu sute de generali (Zero Hedge) # Financial Intelligence
Washington Post și CNN afirmă că știu despre ce este vorba în convocarea de către șeful Pentagonului, Pete […] The post Mass media mainstream din SUA spune că știe despre ce este vorba în întâlnirea misterioasă a lui Hegseth cu sute de generali (Zero Hedge) appeared first on Financial Intelligence.
Acum 30 minute
09:50
Polonia mobilizează avioane, în timp ce Ucraina este supusă unor atacuri aeriene intense din partea Rusiei # Financial Intelligence
Polonia a mobilizat avioane de vânătoare în spațiul său aerian duminică dimineață, au declarat forțele armate ale țării, […] The post Polonia mobilizează avioane, în timp ce Ucraina este supusă unor atacuri aeriene intense din partea Rusiei appeared first on Financial Intelligence.
09:50
Alegeri în Republica Moldova/ Preşedintele Maia Sandu: Am votat să păstrăm pacea / Moldova, casa noastră scumpă, este în primejdie – VIDEO # Financial Intelligence
Moldova, casa noastră scumpă, este în primejdie, a spus Preşedintele Republicii Moldova Maia Sandu, duminică, după ce şi-a exercitat […] The post Alegeri în Republica Moldova/ Preşedintele Maia Sandu: Am votat să păstrăm pacea / Moldova, casa noastră scumpă, este în primejdie – VIDEO appeared first on Financial Intelligence.
09:40
Preşedintele Maia Sandu: Moldova, casa noastră scumpă, este în primejdie; Să nu permitem hoţilor şi trădătorilor să decidă pentru noi! # Financial Intelligence
Preşedintele Republicii Moldova Maia Sandu a declarat duminică, după ce şi-a exercitat dreptul de vot la alegerile parlamentare, […] The post Preşedintele Maia Sandu: Moldova, casa noastră scumpă, este în primejdie; Să nu permitem hoţilor şi trădătorilor să decidă pentru noi! appeared first on Financial Intelligence.
Acum o oră
09:30
Traian Băsescu, despre alegerile din Moldova: Este ora! Tricolorul la catarg! # Financial Intelligence
Traian Băsescu spune că 28 septembrie 2025 va fi ziua în care o ţară mică precum Republica Moldova […] The post Traian Băsescu, despre alegerile din Moldova: Este ora! Tricolorul la catarg! appeared first on Financial Intelligence.
09:20
Ucraina declară că a fost atacată de Rusia cu “sute de drone şi rachete”; Moscova anunţă doborârea de drone ucrainene # Financial Intelligence
Rusia a lansat asupra Ucrainei, în noaptea de sâmbătă spre duminică, un atac masiv cu sute de drone […] The post Ucraina declară că a fost atacată de Rusia cu “sute de drone şi rachete”; Moscova anunţă doborârea de drone ucrainene appeared first on Financial Intelligence.
Acum 4 ore
07:30
Sancţiuni ONU împotriva Iranului intră în vigoare după eşecul negocierilor nucleare. Sancţiunile interzic tranzacţiile legate de programul nuclear şi de rachete balistice al Teheranului şi se aşteaptă să aibă efecte asupra economiei sale deja afectate # Financial Intelligence
Sancţiuni extinse ale ONU împotriva Iranului au reintrat în vigoare pentru prima dată după un deceniu, după ce […] The post Sancţiuni ONU împotriva Iranului intră în vigoare după eşecul negocierilor nucleare. Sancţiunile interzic tranzacţiile legate de programul nuclear şi de rachete balistice al Teheranului şi se aşteaptă să aibă efecte asupra economiei sale deja afectate appeared first on Financial Intelligence.
07:30
Miracolul Coreei de Sud sub ameninţare: Prăbuşirea natalităţii riscă să anuleze decenii de creştere economică # Financial Intelligence
Coreea de Sud se confruntă cu o criză demografică majoră, care ameninţă să inverseze ”miracolul de pe râul […] The post Miracolul Coreei de Sud sub ameninţare: Prăbuşirea natalităţii riscă să anuleze decenii de creştere economică appeared first on Financial Intelligence.
07:20
Lavrov la ONU: Rusia nu vede un interes la Kiev şi în Europa de soluţionare a conflictului, dar păstrează o speranţă faţă de Trump # Financial Intelligence
Rusia nu vede niciun interes din partea Ucrainei şi a ţărilor europene aliate ale acesteia să negocieze un […] The post Lavrov la ONU: Rusia nu vede un interes la Kiev şi în Europa de soluţionare a conflictului, dar păstrează o speranţă faţă de Trump appeared first on Financial Intelligence.
07:20
NATO se declară pregătită pentru o posibilă retragere a SUA de pe flancul estic # Financial Intelligence
NATO este pregătită pentru o posibilă repoziţionare globală a forţelor militare ale SUA, în sensul reducerii prezenţei acestora […] The post NATO se declară pregătită pentru o posibilă retragere a SUA de pe flancul estic appeared first on Financial Intelligence.
Acum 24 ore
20:50
Parlamentare Republica Moldova/ Aproape 3,3 milioane de alegători, așteptați la vot duminică # Financial Intelligence
Aproape 3,3 milioane de cetățeni cu drept de vot din Republica Moldova sunt așteptați, duminică, la urne, pentru […] The post Parlamentare Republica Moldova/ Aproape 3,3 milioane de alegători, așteptați la vot duminică appeared first on Financial Intelligence.
20:40
BYD i-a mulțumit lui Warren Buffett pentru că a crezut în companie; “Faptul că și-a monetizat poziția, este exact ceea ce face Berkshire Hathaway: cumpără, câștigă și vinde” # Financial Intelligence
Producătorul chinez de vehicule electrice BYD a confirmat vestea că Berkshire Hathaway, compania miliardarului Warren Buffett, și-a vândut […] The post BYD i-a mulțumit lui Warren Buffett pentru că a crezut în companie; “Faptul că și-a monetizat poziția, este exact ceea ce face Berkshire Hathaway: cumpără, câștigă și vinde” appeared first on Financial Intelligence.
20:40
Autorităţile din Norvegia investighează o posibilă apariţie a unor drone deasupra instalaţiilor militare # Financial Intelligence
Autorităţile din Norvegia investighează o posibilă apariţie a unor drone deasupra instalaţiilor militare, potrivit presei locale citate sâmbătă […] The post Autorităţile din Norvegia investighează o posibilă apariţie a unor drone deasupra instalaţiilor militare appeared first on Financial Intelligence.
19:40
Congresman american: Incursiunile dronelor în spaţiul aerian al României demonstrează o ameninţare clară la adresa NATO şi a stabilităţii regiunii # Financial Intelligence
Congresmanul american Michael Turner consideră că recentele provocări ale Rusiei, inclusiv incursiunile dronelor în spaţiul aerian al Poloniei […] The post Congresman american: Incursiunile dronelor în spaţiul aerian al României demonstrează o ameninţare clară la adresa NATO şi a stabilităţii regiunii appeared first on Financial Intelligence.
19:00
Un avion de mici dimensiuni s-a prăbuşit în apropierea unei unităţi militare, în județul Iași; Surse: În avion se afla arhitectul Marian Jan Chiriţă, consilier local AUR Iaşi; cele două persoane de la bord, transportate la spital # Financial Intelligence
Un avion de mici dimensiuni s-a prăbuşit sâmbătă după-amiază la Iaşi, cele două persoane aflate la bord fiind […] The post Un avion de mici dimensiuni s-a prăbuşit în apropierea unei unităţi militare, în județul Iași; Surse: În avion se afla arhitectul Marian Jan Chiriţă, consilier local AUR Iaşi; cele două persoane de la bord, transportate la spital appeared first on Financial Intelligence.
17:50
Centrala nucleară Zaporojie, deconectată de patru zile de la alimentarea externă # Financial Intelligence
Ucraina a acuzat Rusia sâmbătă că a deconectat centrala nucleară Zaporojie de la reţeaua electrică ucraineană în urmă […] The post Centrala nucleară Zaporojie, deconectată de patru zile de la alimentarea externă appeared first on Financial Intelligence.
17:40
Valentin Ionescu (ISF): Academia de Investiții – program dedicat tinerilor pentru pregătirea în domeniul financiar # Financial Intelligence
Într-o economie în continuă transformare, caracterizată de volatilitate, incertitudine și inovație tehnologică accelerată, capitalul uman calificat devine un […] The post Valentin Ionescu (ISF): Academia de Investiții – program dedicat tinerilor pentru pregătirea în domeniul financiar appeared first on Financial Intelligence.
17:40
Nazare: Toate solicitările sindicaliştilor din Finanţe vor fi analizate temeinic # Financial Intelligence
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, susţine că a avut un dialog deschis cu sindicaliştii din Finanţe, care au protestat […] The post Nazare: Toate solicitările sindicaliştilor din Finanţe vor fi analizate temeinic appeared first on Financial Intelligence.
17:40
Moody’s şi Fitch au revizuit în creştere ratingul Spaniei, pe fondul îmbunătăţirii economiei şi pieţei muncii # Financial Intelligence
Spania a primit vineri un dublu impuls de la agenţiile de evaluare financiară Moody’s şi Fitch, care s-au […] The post Moody’s şi Fitch au revizuit în creştere ratingul Spaniei, pe fondul îmbunătăţirii economiei şi pieţei muncii appeared first on Financial Intelligence.
13:30
Preşedintele SindFISC, despre protestul de sâmbătă: Important este să transmitem semnalul şi să încercăm să ne aşezăm la masa discuţiilor # Financial Intelligence
Câteva sute de angajaţi din structurile Ministerului de Finanţe, membri ai Sindicatul Naţional Finanţe Publice – SindFISC, protestează […] The post Preşedintele SindFISC, despre protestul de sâmbătă: Important este să transmitem semnalul şi să încercăm să ne aşezăm la masa discuţiilor appeared first on Financial Intelligence.
12:40
Ştefan Jicol şi-a recâştigat în instanţă postul de director general al Direcției de Politici Publice Strategii și Control Intern Managerial # Financial Intelligence
Potrivit instanţei, trebuie să se desfiinţeze 48 de posturi din SGG “După ce mi-au desfiinţat postul, nu mi-au […] The post Ştefan Jicol şi-a recâştigat în instanţă postul de director general al Direcției de Politici Publice Strategii și Control Intern Managerial appeared first on Financial Intelligence.
11:00
ONJN: Vineri noaptea a avut loc o acțiune amplă de control la nivel național, în sălile de jocuri de noroc – video # Financial Intelligence
Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN), sub coordonarea directă a Președintelui ONJN, domnul Vlad-Cristian SOARE, a desfășurat […] The post ONJN: Vineri noaptea a avut loc o acțiune amplă de control la nivel național, în sălile de jocuri de noroc – video appeared first on Financial Intelligence.
Ieri
09:50
Fly Lili şi Jurgen Faff resping acuzaţiile privind sprijinirea plecării lui Horaţiu Potra în Dubai # Financial Intelligence
Compania aeriană Fly Lili şi administratorul şi proprietarul acesteia, Jurgen Faff, resping acuzaţiile potrivit cărora ar fi facilitat […] The post Fly Lili şi Jurgen Faff resping acuzaţiile privind sprijinirea plecării lui Horaţiu Potra în Dubai appeared first on Financial Intelligence.
09:20
Scăderea de 300 de miliarde de dolari a pieței cripto, din această săptămână, marchează cel mai mare de vânzare din ultimele luni # Financial Intelligence
Criptomonedele au pierdut aproximativ 300 de miliarde de dolari, în această săptămână, pe măsură ce un val de […] The post Scăderea de 300 de miliarde de dolari a pieței cripto, din această săptămână, marchează cel mai mare de vânzare din ultimele luni appeared first on Financial Intelligence.
08:50
SindFISC protestează sâmbătă la Ministerul Finanţelor pentru drepturile şi demnitatea finanţiştilor # Financial Intelligence
Sindicatul Naţional Finanţe Publice – SindFISC organizează sâmbătă, între orele 12:00 – 14:00, un protest în faţa sediului […] The post SindFISC protestează sâmbătă la Ministerul Finanţelor pentru drepturile şi demnitatea finanţiştilor appeared first on Financial Intelligence.
08:40
Netanyahu afirmă că țările occidentale „au cedat” în recunoașterea statului palestinian, în timp ce discursul aprins din cadrul ONU provoacă ieșiri din sală – CNN # Financial Intelligence
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a criticat vineri recunoașterea recentă a statalității palestiniene de către țările occidentale, acuzând liderii […] The post Netanyahu afirmă că țările occidentale „au cedat” în recunoașterea statului palestinian, în timp ce discursul aprins din cadrul ONU provoacă ieșiri din sală – CNN appeared first on Financial Intelligence.
08:30
Agenția pentru Securitate Cibernetică și Infrastructură emite o directivă de urgență, în contextul unei campanii majore de hacking care vizează Cisco # Financial Intelligence
CISA emite o directivă de urgență care impune agențiilor federale să identifice și să atenueze vulnerabilitățile Cisco Zero-Day […] The post Agenția pentru Securitate Cibernetică și Infrastructură emite o directivă de urgență, în contextul unei campanii majore de hacking care vizează Cisco appeared first on Financial Intelligence.
08:20
Noul prim-ministru francez a exclus introducerea unui impozit pe avere și își propune să reducă deficitul bugetar la 4,7% în 2026 # Financial Intelligence
Vineri, viitorul prim-ministru francez, Sébastien Lecornu, a exclus introducerea unui impozit pe avere sau suspendarea unei reforme nepopulare […] The post Noul prim-ministru francez a exclus introducerea unui impozit pe avere și își propune să reducă deficitul bugetar la 4,7% în 2026 appeared first on Financial Intelligence.
08:10
Ungaria afirmă că Zelenski „și-a pierdut mințile”, după comentariul privind dronele # Financial Intelligence
Drone de recunoaștere care au încălcat spațiul aerian al Ucrainei ar fi putut zbura din Ungaria pentru a […] The post Ungaria afirmă că Zelenski „și-a pierdut mințile”, după comentariul privind dronele appeared first on Financial Intelligence.
08:10
Statele estice ale UE sunt de acord cu necesitatea unui „zid anti-drone”, afirmă șeful apărării blocului comunitar # Financial Intelligence
Țările din flancul estic al Uniunii Europene au convenit asupra necesității unui „zid de drone” cu capacități avansate […] The post Statele estice ale UE sunt de acord cu necesitatea unui „zid anti-drone”, afirmă șeful apărării blocului comunitar appeared first on Financial Intelligence.
08:10
Criza combustibilului din Rusia provoacă cozi lungi și dureri de cap pentru șoferi # Financial Intelligence
O coadă lungă de mașini în fața unei benzinării din Sevastopol, un oraș portuar din Crimeea controlată de […] The post Criza combustibilului din Rusia provoacă cozi lungi și dureri de cap pentru șoferi appeared first on Financial Intelligence.
07:10
Şefii ANPC se pot întoarce la serviciu. Curtea de Apel Bucureşti a înlăturat dintre obligaţiile din cadrul controlului judiciar interdicţia exercitării funcţiei / Decizia este definitivă # Financial Intelligence
Şeful interimar al ANPC Sebastan Ioan Hotca, acuzat de abuz în serviciu, şi directorul general din ANPC Paul […] The post Şefii ANPC se pot întoarce la serviciu. Curtea de Apel Bucureşti a înlăturat dintre obligaţiile din cadrul controlului judiciar interdicţia exercitării funcţiei / Decizia este definitivă appeared first on Financial Intelligence.
07:10
Bloomberg: Putin îşi intensifică campania hibridă împotriva Europei. Forţele neconvenţionale active în Moldova evidenţiază amploarea eforturilor Kremlinului # Financial Intelligence
Preşedintele rus Vladimir Putin îşi intensifică eforturile de destabilizare a Occidentului, forţând liderii europeni să reevalueze amploarea ameninţării […] The post Bloomberg: Putin îşi intensifică campania hibridă împotriva Europei. Forţele neconvenţionale active în Moldova evidenţiază amploarea eforturilor Kremlinului appeared first on Financial Intelligence.
07:10
China păstrează tăcerea după anunţul lui Donald Trump privind acordul privind vânzarea TikTok # Financial Intelligence
La o zi după ce preşedintele american Donald Trump a semnat ordinul executiv prin care aprobă un acord […] The post China păstrează tăcerea după anunţul lui Donald Trump privind acordul privind vânzarea TikTok appeared first on Financial Intelligence.
07:00
Citatul săptămânii: „Legile sunt ca pânzele de păianjen care prind musculițe și lasă să treacă viespile”. – Jonathan Swift # Financial Intelligence
The post Citatul săptămânii: „Legile sunt ca pânzele de păianjen care prind musculițe și lasă să treacă viespile”. – Jonathan Swift appeared first on Financial Intelligence.
07:00
Aproximativ 2,3 milioane de persoane au rămas fără electricitate vineri în sud-estul Mexicului din cauza unei pene de […] The post Mexic: 2,3 milioane de persoane fără electricitate în sud-estul țării appeared first on Financial Intelligence.
07:00
Preşedintele naţionalist al Poloniei, Karol Nawrocki, a semnat o lege care prelungeşte protecţia temporară acordată refugiaţilor ucraineni, dar […] The post Polonia menţine protecţia acordată refugiaţilor ucraineni appeared first on Financial Intelligence.
07:00
Preşedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a luat în derâdere vineri închiderea canalului său de YouTube săptămâna trecută, numindu-i pe […] The post Venezuela: Maduro persiflează YouTube care i-a închis contul appeared first on Financial Intelligence.
06:50
Donald Trump îndeamnă Microsoft să concedieze o fostă responsabilă a administraţiei Biden: “Reprezintă un pericol pentru securitatea naţională a Statelor Unite, în special având în vedere contractele dintre Microsoft şi guvernul american” # Financial Intelligence
Donald Trump, preşedintele Statelor Unite, a afirmat vineri că Microsoft ar trebui să o concedieze pe Lisa Monaco, […] The post Donald Trump îndeamnă Microsoft să concedieze o fostă responsabilă a administraţiei Biden: “Reprezintă un pericol pentru securitatea naţională a Statelor Unite, în special având în vedere contractele dintre Microsoft şi guvernul american” appeared first on Financial Intelligence.
26 septembrie 2025
19:20
O delegație a EURODEFENSE s-a întâlnit cu Andrius Kubilius, comisarul pentru spațiu și apărare, şi cu membri ai Parlamentului European # Financial Intelligence
În perioada 24-25 septembrie 2025, o delegație EURODEFENSE formată din președinții filialelor naționale a efectuat o vizită la […] The post O delegație a EURODEFENSE s-a întâlnit cu Andrius Kubilius, comisarul pentru spațiu și apărare, şi cu membri ai Parlamentului European appeared first on Financial Intelligence.
19:10
Ministerul Energiei: Vânzarea de acțiuni deținute de Statul român la OMV Petrom SA, către salariații societății, nu este posibil a se realiza în 2025, datorită litigiilor aflate în instanțele competente # Financial Intelligence
Vânzarea de acțiuni deținute de Statul român prin Ministerul Energiei la OMV Petrom SA, către salariații societății, conform […] The post Ministerul Energiei: Vânzarea de acțiuni deținute de Statul român la OMV Petrom SA, către salariații societății, nu este posibil a se realiza în 2025, datorită litigiilor aflate în instanțele competente appeared first on Financial Intelligence.
18:50
KMGI Internațional N.V. a renunțat la angajamentul de a plăti 200 milioane de euro pentru răscumpărarea a 26,6959%, partea statului, de la “Rompetrol Rafinare” Constanţa # Financial Intelligence
KMGI Internațional N.V. a renunțat la angajamentul de a plăti 200 milioane de euro pentru răscumpărarea a 26,6959%, partea statului, […] The post KMGI Internațional N.V. a renunțat la angajamentul de a plăti 200 milioane de euro pentru răscumpărarea a 26,6959%, partea statului, de la “Rompetrol Rafinare” Constanţa appeared first on Financial Intelligence.
18:30
Fostul general SRI Dumitru Dumbravă a încetat din viață vineri, potrivit unor surse Digi24.ro. Dumitru Dumbravă avea 53 […] The post A murit fostul general SRI Dumitru Dumbravă appeared first on Financial Intelligence.
16:20
Reducere de 90% la preţul biletelor de tren pentru studenţi,doar între localitatea de domiciliu şi cea în care studiază # Financial Intelligence
Studenţii beneficiază, în anul universitar 2025-2026, de o reducere de 90% la transportul feroviar intern clasa a 2-a […] The post Reducere de 90% la preţul biletelor de tren pentru studenţi,doar între localitatea de domiciliu şi cea în care studiază appeared first on Financial Intelligence.
16:20
Trump îl califică drept “poliţist corupt” pe James Comey, fostul şef al FBI inculpat # Financial Intelligence
Preşedintele american Donald Trump l-a atacat din nou vineri pe fostul director al FBI James Comey, numindu-l “poliţist […] The post Trump îl califică drept “poliţist corupt” pe James Comey, fostul şef al FBI inculpat appeared first on Financial Intelligence.
16:20
România doreşte un parteneriat cu Ucraina pentru fabricarea dronelor (Reuters) # Financial Intelligence
România are în vedere un parteneriat cu Ucraina pentru fabricarea de drone cu ajutorul noului mecanism comunitar SAFE […] The post România doreşte un parteneriat cu Ucraina pentru fabricarea dronelor (Reuters) appeared first on Financial Intelligence.
15:30
Banca Centrală Europeană va efectua anul viitor noi experimente cu privire la ceea ce ar putea fi realizat […] The post BCE va efectua anul viitor noi experimente cu euro digital appeared first on Financial Intelligence.
15:10
Laurențiu Urluescu, reales președinte al AFEER pentru un nou mandat de doi ani # Financial Intelligence
Adunarea Generală a Asociației Furnizorilor de Energie din România (AFEER), întrunită în data de 24 septembrie 2025, și-a […] The post Laurențiu Urluescu, reales președinte al AFEER pentru un nou mandat de doi ani appeared first on Financial Intelligence.
14:50
Belarus afirmă că ar putea furniza energie nucleară zonelor din Ucraina controlate de Rusia # Financial Intelligence
Belarus propune construirea unei centrale nucleare în estul ţării, care ar putea furniza electricitate zonelor din Ucraina controlate […] The post Belarus afirmă că ar putea furniza energie nucleară zonelor din Ucraina controlate de Rusia appeared first on Financial Intelligence.
14:20
IIF: Datoria mondială, la aproape 338.000 de miliarde dolari, pe fondul atenuării condiţiilor financiare globale şi a deprecierii dolarului # Financial Intelligence
Datoria mondială a crescut în trimestrul doi din 2025, pe fondul atenuării condiţiilor financiare globale şi a deprecierii […] The post IIF: Datoria mondială, la aproape 338.000 de miliarde dolari, pe fondul atenuării condiţiilor financiare globale şi a deprecierii dolarului appeared first on Financial Intelligence.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.