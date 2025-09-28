Argint mondial pentru echipajul feminin de 8+1 al României la Shanghai
PSNews.ro, 28 septembrie 2025 09:50
Echipajul feminin de 8+1 al României a cucerit medaliile de argint la Campionatele Mondiale de Canotaj de la Shanghai, cu un timp de 06:10.83. Echipajul feminin de 8+1 al României a obținut sâmbătă medaliile de argint la Campionatele Mondiale de canotaj de la Shanghai. Sportivele tricolore au încheiat cursa cu un timp de 06:10.83. Din […] Articolul Argint mondial pentru echipajul feminin de 8+1 al României la Shanghai apare prima dată în PS News.
• • •
Acum 30 minute
09:50
09:40
Nazare, despre rectificarea bugetară: „Nu putem asigura 80 de miliarde, dar păstrăm 150 de miliarde pentru investiții” # PSNews.ro
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat că, la rectificarea bugetară, ordonatorii de credite nu vor primi toate cele 80 de miliarde de lei solicitate, însă resursele necesare pentru funcționarea instituțiilor vor fi asigurate. În schimb, Guvernul menține 150 de miliarde de lei destinate investițiilor. „Am obținut o țintă de deficit de 8,4%, ceea ce ne […] Articolul Nazare, despre rectificarea bugetară: „Nu putem asigura 80 de miliarde, dar păstrăm 150 de miliarde pentru investiții” apare prima dată în PS News.
Acum o oră
09:30
VIDEO Alegeri în R. Moldova. Maia Sandu a votat: „Să arătăm lumii că suntem oameni demni, care nu-și vând țara” # PSNews.ro
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a votat duminică, la ora 9:00, pentru alegerile parlamentare de peste Prut. După vot, președinta a oferit declarații presei. Ea a vorbit despre „primejdia” în care se află Moldova și despre parcursul pro-european al țării pe care o conduce. În declarațiile sale de după vot, Maia Sandu a subliniat de […] Articolul VIDEO Alegeri în R. Moldova. Maia Sandu a votat: „Să arătăm lumii că suntem oameni demni, care nu-și vând țara” apare prima dată în PS News.
Acum 2 ore
09:00
Florin Manole: „Nu susțin creșterea vârstei de pensionare peste 65 de ani, nu poți munci până în ultimul moment” # PSNews.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, a afirmat, în cadrul unei emisiuni la Prima Tv, că nu susține creșterea vârstei de pensionare peste 65 de ani. Acesta consideră însă necesară opțiunea legală pentru cei care vor să muncească și după această vârstă. Ministrul Muncii respinge ideea creșterii vârstei de pensionare peste 65 de ani Ministrul Muncii, Petre […] Articolul Florin Manole: „Nu susțin creșterea vârstei de pensionare peste 65 de ani, nu poți munci până în ultimul moment” apare prima dată în PS News.
09:00
Alegeri Parlamentare, R. Moldova: Românii de peste Prut decid azi dacă se îndreaptă spre UE sau Rusia. Prezența la vot # PSNews.ro
Republica Moldova organizează duminică, 28 septembrie, alegeri parlamentare pe care președintele Maia Sandu le-a numit „cele mai importante din istoria micii țări”. Rezultatul va decide dacă Moldova, un stat de 2,4 milioane de locuitori, își continuă parcursul european sau riscă să revină în sfera de influență a Rusiei. „Europa nu-și poate permite să piardă și […] Articolul Alegeri Parlamentare, R. Moldova: Românii de peste Prut decid azi dacă se îndreaptă spre UE sau Rusia. Prezența la vot apare prima dată în PS News.
Acum 12 ore
21:40
Accident aviatic la Iași: avion mic prăbușit cu un consilier AUR la bord, amândoi răniți grav # PSNews.ro
Cine era pasagerul: consilier local AUR și un însoțitor Cum s-a petrecut prăbușirea și reacții oficiale Starea celor două victime și intervenția salvatorilor Cauzele mecanice suspectate și investigații inițiate Cine era pasagerul: consilier local AUR și un însoțitor Un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit sâmbătă după-amiază în județul Iași, provocând panică în comunitatea locală. […] Articolul Accident aviatic la Iași: avion mic prăbușit cu un consilier AUR la bord, amândoi răniți grav apare prima dată în PS News.
Acum 24 ore
18:10
Ministrul Muncii dă asigurări că există bani pentru plata pensiilor și salariilor: Întotdeauna au fost și vor fi # PSNews.ro
Ministrul Muncii dă asigurări că nu există probleme în plata pensiilor și salariilor pentru români. Florin Manole susține că ministerul Muncii va primi sume de bani în plus la rectificarea bugetară, care va avea loc, cel mai probabil, săptămâna viiitoare. „Întotdeauna au fost, întotdeauna vor fi. Pentru că se fac rectificări, dar rectificările sunt parte […] Articolul Ministrul Muncii dă asigurări că există bani pentru plata pensiilor și salariilor: Întotdeauna au fost și vor fi apare prima dată în PS News.
18:00
Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău a organizat 301 de secții de votare în diaspora, pentru alegerile parlamentare de mâine din Republica Moldova. Lista tuturor secțiilor de votare pentru diaspora moldovenească este pe site-ul MAE al Republicii Moldova. În România sunt 23 de secții. Iată unde pot vota duminică cetățenii moldoveni din România: –5 secții […] Articolul Alegeri parlamentare în Moldova. Unde pot vota mâine cetățenii moldoveni în România apare prima dată în PS News.
17:50
O maşină cu o barcă aflată pe peridoc a căzut sâmbătă în Dunăre, în zona debarcaderului de pe Faleză, iar echipaje ale ISU Brăila intervin la faţa locului pentru scoaterea autoturismului şi a ambarcaţiunii. Incidentul s-a produs în jurul orei 12:40, iar potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Brăila nu au fost înregistrate victime. Pentru […] Articolul O maşină a căzut în Dunăre cu tot cu barca pe care o tracta apare prima dată în PS News.
17:40
Lege nouă cu impact pentru toți jucătorii la pariuri, poker sau păcănele: Amenzi dure și chiar închisoare # PSNews.ro
Despre noile obligații și împuterniciri ale Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN), despre măsurile de arbitraj tehnic, posibilitatea de blocare a accesului la platforme nelicențiate, aplicarea amenzilor, atragerea răspunderii penale și pedeapsa cu închisoarea și cum se impozitează corect câștigurile din jocurile de noroc, ne povestește dr Radu Pavel, avocat coordonator al societății de […] Articolul Lege nouă cu impact pentru toți jucătorii la pariuri, poker sau păcănele: Amenzi dure și chiar închisoare apare prima dată în PS News.
17:30
VIDEO Bujduveanu: „Nu mai vorbim despre ce vom face. Invit bucureștenii să vadă faptele” # PSNews.ro
Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a declarat joi, în cadrul emisiunii Puterea Știrilor, că administrația municipală pune accent pe fapte concrete, nu doar pe promisiuni, și i-a îndemnat pe bucureșteni să observe schimbările deja vizibile în oraș. „Pentru prima dată, nu vreau să mai vorbim despre ce vom face, ci îi invit pe […] Articolul VIDEO Bujduveanu: „Nu mai vorbim despre ce vom face. Invit bucureștenii să vadă faptele” apare prima dată în PS News.
17:30
Razie în Germania la un „focar de criminalitate” denumit „Micul Bucureşti”. Acuze de fraude cu ajutoare sociale # PSNews.ro
Poliţia din Germania a descins, vineri, la mai multe adrese din ţară, în cadrul unei anchete în care mai multe persoane sunt bănuite de fraude cu ajutoare sociale. Au fost verificate peste 150 de case, în care locuiesc în principal persoane din sud-estul Europei. Doar în Hagen trăiesc peste 7.000 de imigranți din România și […] Articolul Razie în Germania la un „focar de criminalitate” denumit „Micul Bucureşti”. Acuze de fraude cu ajutoare sociale apare prima dată în PS News.
17:20
Premierul Bolojan, la Blaj, la căpătâiul Arhiepiscopului Major al Bisericii Greco-Catolice din România # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan se află, sâmbătă la Blaj, unde este depus trupul neînsufleţit al Preafericirii Sale Lucian Cardinal Mureşan, Arhiepiscopul Major al Bisericii Greco-Catolice din România. Funeraliile cardinalului vor avea loc luni, la ceremonii urmând să participe preşedintele Nicuşor Dan. Prim-ministrul Ilie Bolojan se află, sâmbătă, în judeţul Alba, la Blaj, unde este depus trupul […] Articolul Premierul Bolojan, la Blaj, la căpătâiul Arhiepiscopului Major al Bisericii Greco-Catolice din România apare prima dată în PS News.
17:10
Ministrul Sănătății demite conducerea DSP Iași și cere schimbarea managerului spitalului unde au murit şase copii # PSNews.ro
Ministrul Sănătății a anunțat demiterea din funcție a conducerii Direcției Publice Sanitare din județul Iași și solicită schimbarea din funcție a actualui manager al Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Sfânta Maria”. Deciziile vin în contextul în care ministrul Alexandru Rogobete a venit în vizită la spitalul unde și-au pierdut viața șase copii în urma […] Articolul Ministrul Sănătății demite conducerea DSP Iași și cere schimbarea managerului spitalului unde au murit şase copii apare prima dată în PS News.
17:10
Bază militară din Danemarca, survolată de drone. Este cel mai recent incident după cele din Polonia, România și Estonia # PSNews.ro
Mai multe drone au fost văzute în apropierea celei mai mari baze militare din Danemarca, cel mai recent dintr-o serie de incidente care au provocat perturbări ale traficului aerian la începutul acestei săptămâni. Dronele au fost observate deasupra bazei aeriene Karup din Danemarca, forțând o închidere a spațiului aerian pentru traficul comercial. Autoritățile daneze au […] Articolul Bază militară din Danemarca, survolată de drone. Este cel mai recent incident după cele din Polonia, România și Estonia apare prima dată în PS News.
17:00
Elon Musk şi prinţul Andrew apar menţionaţi în noi documente date publicităţii în cazul Epstein # PSNews.ro
Miliardarul Elon Musk şi prinţul Andrew sunt menţionaţi în noi dosare făcute publice de democraţii din Congresul SUA în cazul finanţistului pedofil Jeffrey Epstein, informează BBC. Dosarele predate Comitetului de Supraveghere şi Reformă Guvernamentală al Camerei Reprezentanţilor de către moştenitorii lui Jeffrey Epstein par să arate că Elon Musk a fost invitat pe insula lui […] Articolul Elon Musk şi prinţul Andrew apar menţionaţi în noi documente date publicităţii în cazul Epstein apare prima dată în PS News.
16:50
Ministrul Muncii admite că există fraude în domeniul ajutoarelor sociale şi promite verificări # PSNews.ro
Florin Manole, ministrul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale, a admis că există fraude în domeniul ajutoarelor sociale și a promis că vor fi făcute verificări. Ministrul Muncii a dat ca exemplu Bucureștiul, acolo unde numărul beneficiilor sociale obţinute prin fraudă este mare. „Trebuie să ne uităm la fraude, dacă ele există, şi ele există. […] Articolul Ministrul Muncii admite că există fraude în domeniul ajutoarelor sociale şi promite verificări apare prima dată în PS News.
16:40
Moody’s şi Fitch au îmbunătățit ratingul Spaniei, ca urmare a creșterii economiei și a pieței forței de muncă # PSNews.ro
Spania a primit vineri un dublu impuls de la agenţiile de evaluare financiară Moody’s şi Fitch, care s-au alăturat S&P Global pentru a crește ratingul de credit al ţării, în urma îmbunătăţirii economiei şi a pieţei forţei de muncă, transmite Reuters, relatează Agerpres. PIB-ul Spaniei a crescut mai mult decât se estima în trimestrul doi […] Articolul Moody’s şi Fitch au îmbunătățit ratingul Spaniei, ca urmare a creșterii economiei și a pieței forței de muncă apare prima dată în PS News.
16:30
Alegerile din R. Moldova, scenariu alarmant. Poate duce o victorie a rușilor la pretenții teritoriale asupra României? # PSNews.ro
„Dacă Ucraina pică, să nu credeți că invazia Republicii Moldova se va face militar, curat militar. Mai întâi, se va face politic”, susține un analist militar, care consideră că alegerile parlamentare de duminică din Republica Moldova „sunt esențiale”. Un atac terestru al Rusiei împotriva României este un scenariu puțin probabil și care nu poate avea loc în […] Articolul Alegerile din R. Moldova, scenariu alarmant. Poate duce o victorie a rușilor la pretenții teritoriale asupra României? apare prima dată în PS News.
16:30
Noi dezvăluiri de la spitalul din Iași unde au murit șase copii. Un bebeluș a murit în iunie, infectat cu altă bacterie # PSNews.ro
Un nou-născut a murit în luna iunie, după ce s-a infectat cu o altă bacterie în spitalul „Sf. Maria” din Iași, iar rudele bebelușului fac acuzații grave. Informațiile au ieșit la iveală după ce șase copii au fost uciși de o bacterie periculoasă în secția ATI. Sunt anchete în plină desfășurare, iar Corpul de control […] Articolul Noi dezvăluiri de la spitalul din Iași unde au murit șase copii. Un bebeluș a murit în iunie, infectat cu altă bacterie apare prima dată în PS News.
16:10
Fostul premier Victor Ponta a venit cu o reacție în exclusivitate pentru Digi24, după ce a fost păcălit de doi comedianți ruși care s-au drept fostul președinte al Ucrainei, Petro Poroșenko. Ponta susține că gluma a fost stabilită anterior cu autorii și nu a fost vorba despre o păcăleală. „A fost o glumă pe care […] Articolul Reacția lui Ponta după ce a fost păcălit de doi farsori ruși. „Credeam că este evident” apare prima dată în PS News.
16:00
Ungaria a publicat o listă nou creată de ”organizaţii teroriste” pe care apare mişcarea ”Antifa”, ”antifascistă”, după ce preşedintele american Donald Trump a semnat la începutul săptămânii un decret în acest sens, în urma asasinării activistului ultraconservator Charlie Kirk, relatează AFP. Guvernul ungar a publicat vineri, după exemplul american, un decret în Jurnalul Oficial, prin […] Articolul Ungaria clasează mişcarea ”Antifa”, după exemplul SUA, drept organizaţie ”teroristă” apare prima dată în PS News.
15:50
Experţii Asociaţiei ADEPT din Republica Moldova au analizat o serie de scenarii care pot avea loc după alegerile parlamentare din 28 septembrie, pe baza datelor obţinute în cadrul sondajelor de opinie realizate în ultima perioadă, chiar dacă mulţi analişti atrag atenţia că acestea ar putea să nu fie fiabile. ADEPT a analizat însă toate combinaţiile […] Articolul Alegeri în R. Moldova. Scenarii de guvernare post-electorală apare prima dată în PS News.
15:40
La 34 de ani, Simona Halep, fosta campioană de la Wimbledon și Roland Garros, își reinventează cariera în afara terenului de tenis. Retrasă din competiții, sportiva a pregătit un proiect ambițios în județul Constanța: deschiderea unei crame care să îi poarte amprenta și să devină un nou punct de atracție pentru iubitorii de vinuri. Totodată, […] Articolul Simona Halep împlineşte 34 de ani. Anunţul făcut de fosta sportivă apare prima dată în PS News.
15:30
Rutte avertizează că NATO cheltuie mult cu doborârea dronelor cu rachete care costă 1 milion de dolari: Nu e sustenabil # PSNews.ro
Secretarul general al NATO a afirmat, joi, că armatele occidentale nu pot continua să doboare dronele care se apropie cu rachete scumpe. Mark Rutte a adăugat că Alianţă învaţă de la ucraineni cum să contracareze dronele ruseşti, conform Bloomberg. „Nu este sustenabil să dobori drone care costă o mie sau două mii de dolari cu […] Articolul Rutte avertizează că NATO cheltuie mult cu doborârea dronelor cu rachete care costă 1 milion de dolari: Nu e sustenabil apare prima dată în PS News.
15:20
Au început pregătirile pentru pelerinajul de Sfânta Parascheva. Primii credincioși au ajuns deja la Iași # PSNews.ro
În mai puțin două săptămâni, la Iași, începe pelerinajul de Sfânta Parascheva. Zeci de muncitori lucrează de zor în curtea Catedralei Mitropolitane. Baldachinul a fost montat deja, iar acum se stabilesc traseele de kilometri, unde oamenii vor sta la rând. Peste 270 de mii de pelerini sunt așteptați și în acest an să se închine […] Articolul Au început pregătirile pentru pelerinajul de Sfânta Parascheva. Primii credincioși au ajuns deja la Iași apare prima dată în PS News.
15:10
Glumă sau ironie? „El ştie mai mult decât oricine despre alegerile fraudate”, spune Trump în prezenţa lui Erdogan # PSNews.ro
Preşedintele Donald Trump l-a primit joi în Biroul Oval pe omologul său turc Recep Tayyip Erdogan şi a avut o remarcă ciudată, care s-a vrut a fi un semn de prietenie şi familiaritate faţă de oaspetele său, dar nu e clar dacă a fost o glumă sau o ironie, relatează Le Figaro. „El ştie mai […] Articolul Glumă sau ironie? „El ştie mai mult decât oricine despre alegerile fraudate”, spune Trump în prezenţa lui Erdogan apare prima dată în PS News.
15:00
Performanţă istorică la Campionatul Mondial de Para-Tir cu Arcul: Mihai Bursuc, medaliat cu bronz # PSNews.ro
Sportivul Mihai Bursuc a scris istorie la Campionatul Mondial de Para-Tir cu Arcul – Gwangju 2025, unde a cucerit medalia de bronz la categoria Visually Impaired 2/3. În finala pentru bronz, s-a impus împotriva lui KIM Sungmin (Coreea de Sud) cu scorul de 6-2 la seturi şi a adus României o medalie mondială istorică! La […] Articolul Performanţă istorică la Campionatul Mondial de Para-Tir cu Arcul: Mihai Bursuc, medaliat cu bronz apare prima dată în PS News.
15:00
Alegeri în R. Moldova. Reuters: Ţara se confruntă cu alegeri parlamentare decisive, având ca miză aderarea la UE # PSNews.ro
Moldova organizează duminică alegeri parlamentare cu miză mare, care ar putea determina soarta candidaturii sale la aderarea la Uniunea Europeană, pe fondul a ceea ce oficialii au descris ca fiind o campanie subversivă a Rusiei pentru a influenţa votul şi a sabota orientarea prooccidentală, scrie Reuters. Ţara cu 2,4 milioane de locuitori s-a confruntat cu […] Articolul Alegeri în R. Moldova. Reuters: Ţara se confruntă cu alegeri parlamentare decisive, având ca miză aderarea la UE apare prima dată în PS News.
14:50
România îşi deschide o nouă frontieră în lupta contra cancerului: Institutul Regional de Oncologie din Timișoara # PSNews.ro
România face un pas decisiv în modernizarea infrastructurii sanitare prin Institutul Regional de Oncologie din Timișoara – un proiect ce îmbină medicina de vârf cu dezvoltarea economică regională. Din cuprins: Un proiect strategic în sănătate și economie Amplasament, design și finanțare prin PNRR Servicii medicale de vârf și valoare socială Modelul britanic și lecțiile pentru […] Articolul România îşi deschide o nouă frontieră în lupta contra cancerului: Institutul Regional de Oncologie din Timișoara apare prima dată în PS News.
14:40
Economist: „Oricând este posibil ca sistemul de plată cu cardul să cadă”. Câți bani cash ar fi bine să fie în casă # PSNews.ro
Economistul Adrian Negrescu a recomandat vineri, la Antena 3 CNN, familiilor din România, să țină în casă o sumă între 500 și 1.000 de lei, în numerar, în cazul unei catastrofe sau pene de curent. Analistul financiar a explicat că oricând este posibil ca sistemul de plată cu cardul să nu mai funcționeze, cu atât […] Articolul Economist: „Oricând este posibil ca sistemul de plată cu cardul să cadă”. Câți bani cash ar fi bine să fie în casă apare prima dată în PS News.
14:40
Gheorghe Falcă: „Manipularea a pătruns foarte rapid, iar Europa a fost nepregătită. Se atacă valorile europene” # PSNews.ro
Europarlamentarul Gheorghe Falcă a tras un semnal de alarmă la emisiunea Be EU, de la Antena 3 CNN, asupra vitezei cu care se răspândeşte dezinformarea în Europa. Acesta este de părere că „dintr-o dată, pe piaţă, prin aceste platforme sociale, au apărut externii. Manipularea a pătruns foarte rapid. Europa a fost nepregătită. Se atacă valorile […] Articolul Gheorghe Falcă: „Manipularea a pătruns foarte rapid, iar Europa a fost nepregătită. Se atacă valorile europene” apare prima dată în PS News.
14:40
Serbia a arestat 2 persoane care ar fi instruit români şi moldoveni pentru provoca haos în ziua alegerilor din Moldova # PSNews.ro
Poliţia sârbă a arestat două persoane suspectate că au organizat în Serbia instruirea unor cetăţeni români şi moldoveni pentru a opune rezistenţă fizică mai eficientă faţă de poliţişti în cazul unor revolte în ziua alegerilor din Republica Moldova, programate pentru 28 septembrie, relatează Balkan Insight. Una dintre persoanele arestate, indentificată cu iniţialele L.P., este suspectată […] Articolul Serbia a arestat 2 persoane care ar fi instruit români şi moldoveni pentru provoca haos în ziua alegerilor din Moldova apare prima dată în PS News.
14:30
Ministrul Finanţelor, la discuţii cu protestatarii: Sunt doleanţe pe care nu le putem satisface în acest moment # PSNews.ro
Ministrul Finanţelor Publice, Alexandru Nazare, a mers, sâmbătă, să discute cu protestatarii care s-au adunat în faţa sediului Ministerului Finanţelor. Nazare i-a invitat la discuţii pe reprezentanţii sindicaliştilor, declarând că înţelege nevoile acestora privind existenţa unui statut şi promiţând că fiecare dintre revendicări va fi analizată„ temeinic”. Alexandru Nazare se află, sâmbătă, la discuţii cu […] Articolul Ministrul Finanţelor, la discuţii cu protestatarii: Sunt doleanţe pe care nu le putem satisface în acest moment apare prima dată în PS News.
14:30
Aducerea la Chişinău a oligarhului fugar Vladimir Plahotniuc nu va influenţa decât în foarte mică măsură alegerile parlamentare care au loc duminică în Republica Moldova, afirmă Radu Carp, profesor de relaţii internaţionale la Facultatea de Ştiinţe Politice a Universităţii Bucureşti, într-un interviu acordat News.ro. Situaţia este acum extrem de complicată şi atenţia tuturor – inclusiv […] Articolul Radu Carp: Plahotniuc a primit sprijin din partea României. Apoi, a scăpat din lesă apare prima dată în PS News.
14:10
„Moldova are nevoie să să se trezească. Nu există alternativă”. Vocile basarabenilor din Iași înaintea alegerilor # PSNews.ro
Pe cât de cruciale sunt alegerile de duminică din Republica Moldova pentru viitorul țării vecine, în noul context strategic actual, acestea sunt totodată extrem de importante și pentru vecinii ei, Ucraina și, mai ales, România. Cum văd basarabenii din Iași acest vot? Ce mesaj au pentru compatrioții lor de acasă? Toți analiștii politici sunt de […] Articolul „Moldova are nevoie să să se trezească. Nu există alternativă”. Vocile basarabenilor din Iași înaintea alegerilor apare prima dată în PS News.
14:00
Moldova organizează alegeri parlamentare la 28 septembrie, care ar putea avea consecinţe majore asupra eforturilor sale de aderare la Uniunea Europeană, în contextul în care acuză un presupus amestec al Rusiei în afacerile interne, relatează Reuters, care face o prezentare generală a ceea ce se poate aştepta de la acest scrutin cu mize mari în […] Articolul Alegeri în R. Moldova. Principalele repere ale unui important scrutin legislativ apare prima dată în PS News.
13:50
După Danemarca şi Norvegia, noi drone au fost observate vineri în nordul Germaniei, foarte aproape de graniţa cu Danemarca, relatează Le Figaro citând presa germană. Ministerul de Interne al landului Schleswig-Holstein, informat despre situaţie, a anunţat deschiderea unei anchete pentru suspiciuni de spionaj, potrivit postului NDR. Ministerul de Interne se află „în contact intens” cu […] Articolul Noi drone au fost observate în nordul Germaniei, lângă graniţa cu Danemarca apare prima dată în PS News.
13:40
R. Moldova se pregătește pentru cele mai grave scenarii la alegeri: blackout, alerte cu bombă, atacuri cibernetice # PSNews.ro
Autorităţile din Republica Moldova iau în calcul, în contextul alegerilor parlamentare de dunminică, scenarii care includ întreruperea curentului, alarme false cu bombă, atacuri cibernetice,violenţe stradale şi acte de vandalism. Nu admitem ca furtul de voturi şi acţiunile de destabilizare ruseşti să devină „lovitură de stat electorală”. ”Scopul unic al tuturor instituţiilor este de NU admite […] Articolul R. Moldova se pregătește pentru cele mai grave scenarii la alegeri: blackout, alerte cu bombă, atacuri cibernetice apare prima dată în PS News.
13:40
Performanţă pentru canotajul românesc: echipajul de 8+1 feminin a câştigat argintul la Campionatul Mondial # PSNews.ro
Echipajul de 8+1 feminin (W8+) a obţinut medalia de argint, sâmbătă, la Campionatul Mondial de Canotaj de la Shanghai, cu timpul de 6:10,83. Echipajul este compus din Cristina Drugă, Roxana Anghel, Iulia-Liliana Bălăucă, Maria Lehaci, Ancuţa Bodnar, Geanina Dumitriţa Juncanariu, Adriana Adam, Amalia Bereş şi Victoria Petreanu. Medalia de aur a fost câştigată de echipajul […] Articolul Performanţă pentru canotajul românesc: echipajul de 8+1 feminin a câştigat argintul la Campionatul Mondial apare prima dată în PS News.
13:30
Slovacia restrânge drepturile LGBT. Fico impune supremația legii naționale asupra celei europene # PSNews.ro
Premierul slovac Robert Fico a reușit să treacă în Parlament un amendament constituțional care restrânge drepturile comunității LGBT și stabilește primatul dreptului național asupra legislației europene. Opoziția a boicotat votul. Textul, care limitează drepturile cuplurilor de același sex și îngreunează procesul de schimbare a genului pentru persoanele intersexuale, a fost adoptat de 90 dintre cei 99 de […] Articolul Slovacia restrânge drepturile LGBT. Fico impune supremația legii naționale asupra celei europene apare prima dată în PS News.
13:10
DIICOT, pe urma banilor lui Călin Georgescu. Investigații în 3 țări după ţeapa de 1,1 milioane euro # PSNews.ro
Continuă problemele penale pentru Călin Georgescu, după ce a fost trimis în judecată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție pentru complicitate la tentativă de comitere a unor acțiuni împotriva ordinii constituționale, alături de Horațiu Potra și alți mercenari. Într-un răspuns pentru Antena 3 CNN, DIICOT a confirmat că ancheta avansează […] Articolul DIICOT, pe urma banilor lui Călin Georgescu. Investigații în 3 țări după ţeapa de 1,1 milioane euro apare prima dată în PS News.
13:00
METEO Vreme instabilă în toată țara. ANM anunță ploi, vânt și ninsori la munte. Temperaturile, sub normalul perioadei # PSNews.ro
Vremea va fi mai rece decât normalul perioadei pe tot parcursul săptămânii viitoare, cu ploi și intensificări ale vântului în majoritatea regiunilor. La altitudini mari, precipitațiile vor cădea sub formă de lapoviță și ninsoare. Temperaturile maxime nu vor depăşi 22 de grade, iar cele minime vor coborî pană la un grad Celsius, transmite ANM. Prognoza […] Articolul METEO Vreme instabilă în toată țara. ANM anunță ploi, vânt și ninsori la munte. Temperaturile, sub normalul perioadei apare prima dată în PS News.
13:00
Elevul acuzat că a trimis mesaje de ameninţare către şcoli şi spitale a fost arestat pentru 30 de zile # PSNews.ro
Curtea de Apel Bucureşti a decis vineri arestarea preventivă, pentru 30 de zile, a elevului în vârstă de 17 ani, acuzat că a trimis în ultimele zile mesaje de ameninţare către mai multe şcoli, spitale, posturi tv și secții de poliție din țară, informează Agerpres. Tânărul este acuzat de DIICOT de săvârşirea infracţiunii de ameninţare […] Articolul Elevul acuzat că a trimis mesaje de ameninţare către şcoli şi spitale a fost arestat pentru 30 de zile apare prima dată în PS News.
12:50
VIDEO Victor Ponta, victima unei farse a ruşilor. Ce le-a spus despre Iohannis, Georgescu și Maia Sandu # PSNews.ro
Victor Ponta a fostă păcălit de doi farsori ruși. Realizatorii emisiunii „Vovan & Lexus” l-au sunat pe fostul premier aflat în mașină, iar acesta a crezut că discută cu fostul președinte al Ucrainei, Petro Poroșenko. El a vorbit minute bune, în limba engleză, despre anularea alegerilor prezidențiale, Călin Georgescu, oligarhul Viktor Plahotniuc, liderii politici de […] Articolul VIDEO Victor Ponta, victima unei farse a ruşilor. Ce le-a spus despre Iohannis, Georgescu și Maia Sandu apare prima dată în PS News.
12:40
Partidul „Moldova Mare”, eliminat de la alegerile din R. Moldova. Finanțări ilegale și afiliere cu oamenii lui Șor # PSNews.ro
Comisia Electorală Centrală a decis anularea înregistrării partidului „Moldova Mare”, condus de Victoria Furtună, în calitate de concurent electoral la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Comisia Electorală Centrală a anulat înregistrarea concurentului electoral Partidul Politic „Moldova Mare” și a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea acestei formațiuni politice la alegerile […] Articolul Partidul „Moldova Mare”, eliminat de la alegerile din R. Moldova. Finanțări ilegale și afiliere cu oamenii lui Șor apare prima dată în PS News.
12:30
Ministrul Sănătăţii merge astăzi la Spitalul „Sf. Maria” din Iaşi, unde au murit șase copii # PSNews.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, merge azi la Spitalul „Sf. Maria” din Iaşi, unde șase copii au murit în ultimele zile. El va coordona un control împreună cu şefii Corpului de control şi ai Inspecţiei Sanitare de Stat. Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, va merge sâmbătă la Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Sf. Maria” din Iaşi. […] Articolul Ministrul Sănătăţii merge astăzi la Spitalul „Sf. Maria” din Iaşi, unde au murit șase copii apare prima dată în PS News.
12:20
Protest al sindicaliștilor din finanțe, astăzi, în faţa Ministerului Finanţelor. Care sunt cele 10 revendicări # PSNews.ro
Sindicaliștii din finanțe protestează astăzi, între 12:00 și 14:00, în fața Ministerului Finanțelor, pentru a solicita o serie de schimbări. Ei cer respectarea drepturilor și îmbunătățirea condițiilor de muncă, sub forma unor 10 revendicări publice. Sindicaliştii din domeniul finanţelor organizează astăzi un protest la sediul Ministerului Finanţelor. Printre cererile pe care ei le au se […] Articolul Protest al sindicaliștilor din finanțe, astăzi, în faţa Ministerului Finanţelor. Care sunt cele 10 revendicări apare prima dată în PS News.
12:20
Avertisment: Rusia ar putea planifica proteste violente după alegerile din Moldova pentru a o înlătura pe Maia Sandu # PSNews.ro
Kremlinul creează condiţii pentru a genera posibile proteste violente cu scopul de a o înlătura de la putere pe preşedinta Republicii Moldovei, Maia Sandu, după alegerile parlamentare din 28 septembrie, avertiza, într-o analiză publicată la 25 septembrie, Institutul pentru Studiul Războiului (ISW), un think-tank cu sediul la Washington. Sondajele recente din Moldova sugerează că Partidul […] Articolul Avertisment: Rusia ar putea planifica proteste violente după alegerile din Moldova pentru a o înlătura pe Maia Sandu apare prima dată în PS News.
11:10
VIDEO Vor avea bucureștenii apă caldă și căldură la iarnă? Bujduveanu anunță o soluție radicală # PSNews.ro
Soluția pentru criza termoficării este preluarea producătorului de energie de către Primăria București, pentru ca banii bucureștenilor să fie reinvestiți local, spune primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, în cadrul emisiunii Puterea Știrilor. Acesta a punctat faptul că situația termoficării din București este o problemă veche, rezultatul a 10 ani de subfinanțare și a […] Articolul VIDEO Vor avea bucureștenii apă caldă și căldură la iarnă? Bujduveanu anunță o soluție radicală apare prima dată în PS News.
