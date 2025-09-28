NATO îşi consolidează prezenţa în Marea Baltică după incidentele cu drone din Danemarca
Ziarul Financiar, 28 septembrie 2025 10:00
Ce a însemnat politica guvernului Ciolacu: Statul a ajuns să cheltuiască pentru dobânzile la împrumuturi egal cu ce plăteşte pentru dezvoltarea de autostrăzi şi spitale, adică 1,7% din PIB. Majorările peste puterea economiei s-au făcut prin împrumuturi, iar totul se varsă acum în inflaţie # Ziarul Financiar
Preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat duminică dimineaţa, după ce şi-a exercitat dreptul de vot la alegerile parlamentare, că a votat „pentru un parlament care respectă cetăţenii săi” şi a făcut un apel ferm împotriva fraudelor, subliniind pericolele la adresa democraţiei ţării.
Test Auto ZF: Ford Puma Gen-E – Ce aduce nou prima maşină electrică produsă în România # Ziarul Financiar
Puma Gen-E marchează o etapă esenţială pentru industria auto locală: este primul automobil electric produs în România, inclusiv cu o baterie asamblată local, care nu mizează pe spectaculos, ci pe echilibru. Cu o baterie compactă, o platformă adaptată şi o direcţie precisă, Gen-E nu încearcă să reinventeze SUV-ul urban electric, ci să le ofere clienţilor Puma o tranziţie spre electromobilitate, fără a le altera experienţa de condus.
„A trebuit să păstrăm salariile, altfel ne plecau oamenii“. Salariile din industria alimentară, una dintre codaşele economiei la capitolul câştiguri, au ajuns la maxim istoric sub umbrela facilităţilor fiscale. Ce se întâmplă fără ele? # Ziarul Financiar
Industria alimentară, unul dintre sectoarele cu cele mai mici salarii din economie, a cunoscut un boom al câştigurilor salariale după ce a beneficiat de o serie de facilităţi fiscale, însă imediat după ce acestea au fost eliminate, adică de la 1 ianuarie 2025, s-a văzut un regres imediat, arată o analiză ZF pe baza datelor de la Institutul Naţional de Statistică (INS).
Nimeni nu ne-a făcut nimic. Nu a fost nicio criză externă. Singuri ne-am făcut-o, spune economistul Adrian Codirlaşu, comentând situaţia economică de azi. Ne va trebui câţiva ani, nu unul ca să ieşim din nămol, spune el.
