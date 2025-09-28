Maia Sandu: Rusia dă lecții de democrație, dar președintele și partidul de guvernare nu se mai schimbă de decenii
StirileProtv.ro, 28 septembrie 2025 11:20
Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat duminică dimineaţă că Rusia încearcă să dea lecţii de democraţie, deşi este o ţară în care preşedintele şi partidul de guvernare nu se schimbă de decenii.
Sorin Grindeanu, mesaj pentru cetățenii Republicii Moldova în ziua alegerilor: „Sunt forțe care vor să țină captivă țara” # StirileProtv.ro
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a transmis un mesaj de susținere pentru cetățenii Republicii Moldova, cu ocazia alegerilor parlamentare ce au loc duminică.
Selena Gomez s-a căsătorit cu Benny Blanco. Cum arată rochia de mireasă Ralph Lauren, creată special pentru ea # StirileProtv.ro
Selena Gomez și Benny Blanco s-au căsătorit în weekend, la Santa Barbara, și au avut parte de o nuntă ca-n povești. Dar toate privirile au fost pe Selena și pe rochia ei de mireasă, o spectaculoasă creație marca Ralph Lauren.
Scandal într-un local din Centrul Vechi al Capitalei. Patru persoane ar fi fost agresate de agenții de pază. VIDEO # StirileProtv.ro
Scandal într-un local din Capitală. Patru tineri ar fi fost agresați de agenții de pază după un conflict izbucnit în interiorul clubului.
Peste 70 de incidente electorale în primele ore de vot la alegerile din Moldova. Caz semnalat în Iași # StirileProtv.ro
Misiunea de Observare Promo-LEX a alegerilor parlamentare constată că, până la ora 8.40, echipa centrală a prelucrat 73 de cazuri cu statut de incident de la deschiderea secțiilor de voatre.
Mâncatul sănătos nu trebuie să fie scump. Cum transformi fasolea, cartofii sau lactatele în mese nutritive și echilibrate # StirileProtv.ro
Avem impresia că o alimentație echilibrată este accesibilă doar celor cu posibilități financiare sau cunoștințe nutriționale. Credem că mâncarea sănătoasă nu poate fi la îndemâna oricui, este scumpă sau greu de procurat.
Doctor de bine. Emisiunea integrală din 28 septembrie 2025
De la copilul neastâmpărat la adultul epuizat. Cum se manifestă ADHD-ul la persoanele adulte # StirileProtv.ro
„Nu putem sta locului!”, „Ne agităm tot timpul și avem realizări la serviciu, uneori mai mari decât ale colegilor”. Dar ne consumă toată energia vitală și ajungem la epuizare ori la depresie.
Cât de periculoasă poate fi sarea în exces pentru pentru rinichi, inimă și tensiunea arterială # StirileProtv.ro
Toate produsele ambalate conțin sare adăugată. Ce să cumpărăm ca să fie sigure? Medicii nefrologi au o recomandare: ne uităm pe eticheta nutrițională și vedem ce procent de sodiu are produsul alimentar.
Pilotul avionului de mici dimensiuni prăbușit la Iași a rămas fără ambele picioare. Care este starea copilotului # StirileProtv.ro
Medicii i-au amputat ambele picioare pilotului rănit grav în urma prăbuşirii avionului său de mici dimensiuni, sâmbătă, în zona unei unităţi militare din Iaşi. Starea bărbatului se menţine gravă.
Un român și-a răpit propria fiică în Spania după ce a amenințat-o pe mama copilei cu arma. Individul a fost prins în Germania # StirileProtv.ro
O fetiță a fost răpită în plină stradă la Ferrol, în Spania, de propriul tată și un complice, care au amenințat-o pe mama copilei și au tras focuri de armă în aer înainte de a fugi cu minora.
Tensiunea arterială și conexiunea inimă-creier. Cum ne poate influența sănătatea pe termen lung # StirileProtv.ro
În mijlocul creierului, acolo unde se fac schimburile de informații pentru orice acțiune a noastră, hipertensiunea face ravagii.
Cum să cureți vinetele corect. Metode eficiente să decojești vinetele coapte fără efort # StirileProtv.ro
Vinetele coapte sunt ingredientul pentru multe preparate gustoase, iar curățarea lor corectă face diferența între o textură fină și una neplăcută. Există metode simple și eficiente prin care pielița se îndepărtează rapid, păstrând savoarea legumei.
Coenzima Q10, cunoscută și sub denumirea de ubiquinonă, este o substanță naturală produsă de organismul uman, fiind prezentă și în compoziția anumitor alimente.
Palmierul Kentia este o plantă de interior elegantă, rezistentă și ușor de întreținut, ideală pentru a aduce un plus de verdeață și rafinament în apartament sau birou.
Poluarea din marile orașe provoacă inflamație a mucoasei respiratorii. Explicațiile medicilor # StirileProtv.ro
Hipertensiunea afectează și nervii urechilor. Simptomele pe o singură parte reprezintă urgență medicală. De exemplu, un nerv de care depinde auzul și care a suferit poate fi revitalizat doar prin tratament rapid.
Rezultate Loto 6/49, 5/40 și Joker, duminică, 28 septembrie 2025. Premiu de peste 6,8 milioane de euro la 6/49 # StirileProtv.ro
Reportul la Loto 6/49, categoria I, a depășit 34,98 milioane de lei (peste 6,89 milioane de euro), iar la Joker, tot la prima categorie, suma acumulată este de 33,27 milioane de lei (peste 6,55 milioane de euro), anunță Loteria Română.
Cum se votează în București pentru alegerile parlamentare din R. Moldova. ”Procesul electoral este monitorizat video” # StirileProtv.ro
Și cetățenii care locuiesc în afara Republicii Moldova sunt așteptați la urne. În diaspora, în total, sunt deschise 301 secții de votare, dintre care 23 în România.
O moldoveancă din China a parcurs 1.400 km cu copiii pentru a vota la alegerile parlamentare: „Distanța nu oprește dorința” # StirileProtv.ro
O moldoveancă stabilită de 10 ani în China a parcurs 1.400 de kilometri împreună cu cei doi copii pentru a vota la alegerile parlamentare, la secția organizată de Ambasada Republicii Moldova, la Beijing, anunță Ministerul de Externe de la Chișinău.
Preşedintele Republicii Moldova Maia Sandu a declarat duminică, după ce şi-a exercitat dreptul de vot la alegerile parlamentare, că a votat pentru a păstra pacea. ”Moldova, casa noastră scumpă, este în primejdie”, a spus Maia Sandu.
Rusia a lansat un atac masiv asupra Ucrainei, cu sute de drone și rachete. Zece răniți în Kiev. FOTO # StirileProtv.ro
Rusia a lansat în noaptea de sâmbătă spre duminică un atac masiv cu sute de drone și rachete asupra Ucrainei, potrivit Kievului, provocând cel puțin zece răniți în capitală și în Zaporojie, informează AFP.
Parada pisicilor de rasă, la Craiova. Iubitorii de feline au putut admira cele mai spectaculoase exemplare # StirileProtv.ro
Iubitorii de pisici și-au dat întâlnire sâmbătă la Craiova, unde au putut fi admirate exemplare din cele mai spectaculoase rase. Conștiente parcă de frumusețea lor, felinele s-au lăsat fotografiate ca niște vedete.
Clan din Bihor, reținut după ce a vandalizat locuința și mașinile unor rivali. Suspecții, implicați în rețele de droguri # StirileProtv.ro
Mai mulți membri ai unui clan din Bihor, care controlează rețele de cămătărie, prostituție și droguri, sunt cercetați de polițiști, în urma unei răfuieli cu o altă grupare.
Prezență masivă la vot dincolo de Prut. Peste 100.000 de moldoveni au votat în mai puțin de 2 ore de la deschiderea urnelor # StirileProtv.ro
Comisia Electorală Centrală (CEC) din Republica Moldova a lansat panoul interactiv la care poate fi urmărită prezența la vot, în timp real.
Traian Băsescu: 28 Septembrie 2025, ziua în care Moldova îi va administra o bătaie umilitoare lui Vladimir Putin # StirileProtv.ro
Fostul președinte Traian Băsescu a scris pe Facebook că alegerile din Republica Moldova vor fi ziua în care o țară mică îl va înfrânge pe Vladimir Putin și aliații săi.
„Le interzicem mașinile puternice șoferilor începători?” Ce spune un deputat USR și care e părerea expertului # StirileProtv.ro
Deputatul USR Cezar Drăgoescu vrea ca șoferii începători să nu mai poată conduce mașini puternice. Scopul: să scadă riscul ca aceștia să provoace accidente grave.
Vremea de azi, 28 septembrie. Soare și vânt domol în mare parte din țară. Maximele ajung la 23 de grade # StirileProtv.ro
Duminică avem o zi însorită în estul și în sud-estul României, dar în celelalte zone se adună norii și vin câțiva stropi de ploaie, pe spații mici.
Rusia spune că nu vrea să atace nicio țară din Uniunea Europeană sau NATO. Dar ”se mai întâmplă accidente” # StirileProtv.ro
În plenul Adunării Generale a ONU de la New York, șeful diplomației ruse a transmis că țara lui nu are nicio intenție să atace vreun stat membru al Uniunii Europene sau al NATO.
„Aduceţi-i acasă acum”. Mii de israelieni au protestat la Tel Aviv pentru un acord de eliberare a ostaticilor din Gaza. FOTO # StirileProtv.ro
Mii de israelieni s-au adunat sâmbătă seară la Tel Aviv pentru a cere un acord care să pună capăt războiului din Fâşia Gaza, cu două zile înainte de întâlnirea prevăzută între premierul Benjamin Netanyahu, relatează AFP.
Accident în Buzău. O autospecială a Poliției, lovită în timpul unei misiuni de un livrator care le-ar fi tăiat calea # StirileProtv.ro
Intervenția unui echipaj de poliție din Buzău s-a încheiat înainte să înceapă. Autospeciala în care se aflau agenții avea semnalele acustice și luminoase în funcțiune atunci când s-a ciocnit cu o mașină de livrări.
Donald Trump a aprobat desfășurarea Gărzii Naționale în Portland, oraș democrat. „Autorizez folosirea forței maxime” # StirileProtv.ro
Într-o nouă decizie controversată, Donald Trump a ordonat desfășurarea armatei în Portland, cel mai mare oraș din statul Oregon, condus de un primar democrat.
Alegeri în Moldova. ”Scrutinul este crucial, va fi monitorizat de peste 3.400 de observatori naționali și internaționali” # StirileProtv.ro
Astăzi, cetățenii moldoveni își aleg reprezentanții în Parlament. Vorbim de un scrutin considerat decisiv pentru viitorul Republicii Moldova.
Alegerile din Republica Moldova. ”Primul caz-test major în confruntarea dintre Rusia și Europa” # StirileProtv.ro
Astăzi au loc alegerile parlamentare din Republica Moldova. Cel puțin la vecinii de peste Prut și la noi, urnele tocmai ce s-au deschis.
Premierul Ilie Bolojan a adus un omagiu cardinalului Lucian Mureșan, la Blaj: „Sunt aici în semn de respect” # StirileProtv.ro
Premierul Ilie Bolojan a fost ieri la Blaj, la Catedrala „Sfânta Treime”, unde este depus trupul cardinalului Lucian Mureșan.
Cum s-ar fi produs accidentul aviatic din Iași. Pilotul, un consilier local, are arsuri grave pe jumătate din corp # StirileProtv.ro
Accident aviatic în județul Iași. Un avion ultraușor s-a prăbușit pe terenul unei unități militare, la scurt timp de la decolare. La impactul cu solul, aparatul de zbor a izbucnit în flăcări.
Alegeri în R. Moldova. O studentă din Japonia, primul votant: „Am votat pentru pace, dezvoltare şi o Moldovă prosperă”. VIDEO # StirileProtv.ro
Alegerile parlamentare din Republica Moldova au început odată cu deschiderea secţiei de votare la sediul ambasadei din Japonia, iar primul votant, după intonarea imnului de stat, a fost Ana Teişanu, studentă la Universitatea din Tsukuba, Japonia.
ONU a reintrodus sancțiunile împotriva Iranului, după un deceniu. Interdicții asupra programelor nucleare și balistice # StirileProtv.ro
ONU a reimpus, pentru prima dată după un deceniu, sancțiuni extinse împotriva Iranului, ca urmare a eșuării negocierilor nucleare cu Occidentul, potrivit The Guardian.
Alegeri parlamentare Republica Moldova 2025, LIVE TEXT: prezența la vot, incidente și rezultate în timp real # StirileProtv.ro
Moldovenii votează astăzi componența noului Parlament în alegerile parlamentare 2025. Aproape 3,3 milioane de cetățeni au drept de vot. Urnele s-au deschis la ora 07:00 și se vor închide la ora 21:00.
Brigitte Bardot împlinește 91 de ani. Povestea de viață a legendei cinematografiei franceze. GALERIE FOTO # StirileProtv.ro
Actrița Brigitte Bardot (Brigitte Anne-Marie Bardot), legendă a cinematografiei franceze și sex-simbol al anilor ’50 și ’60, împlinește 91 de ani.
Cel puțin 36 de persoane au fost ucise și peste 50 rănite într-o busculadă care s-a produs la un miting politic în India # StirileProtv.ro
Cel puțin 36 de persoane au fost ucise și peste 50 rănite, sâmbătă, într-o busculadă care s-a produs la un miting organizat de actorul Tamil Vijay, care face campanie electorală, a declarat ministrul-șef al statului Tamil Nadu.
Prințul William, confesiuni despre anul 2024: „A fost cel mai greu an din viața mea. Se spune că viața ne pune la încercare” # StirileProtv.ro
Prinţul William i-a mărturisit starului serialului „Schitt’s Creek”, Eugene Levy, că 2024 a fost cel mai greu an din viaţa sa, relatează AP.
VIDEO. Misterioasa unitate ucraineană ”Fantome” vânează avioane de luptă rusești în Crimeea. Încă două lovituri, executate # StirileProtv.ro
Unitatea ucraineană supranumită „Fantome” a revendicat încă două avioane rusești distruse, săptămâna aceasta, susținând că a distrus două avioane de transport rusești și a lovit două sisteme radar într-un atac cu drone.
Lavrov la ONU: Până în prezent, nici Kievul şi nici susţinătorii săi europeni nu par să înţeleagă urgenţa situaţiei # StirileProtv.ro
Rusia nu vede niciun interes din partea Ucrainei şi a ţărilor europene aliate ale acesteia să negocieze un "acord de pace echitabil", a afirmat sâmbătă ministrul rus de externe Serghei Lavrov.
Horoscop 28 septembrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care astăzi își va întâlni perechea # StirileProtv.ro
Horoscop 28 septembrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi reușită!
Selena Gomez, în febra pregătirilor de nuntă. Cum arată locul unde actrița și Benny Blanco se vor căsători. GALERIE FOTO # StirileProtv.ro
Pregătirile pentru nunta Selenei Gomez și a lui Benny Blanco sunt în plină desfășurare. Cei doi își vor spune „Da” sâmbătă, la hotelul El Encanto din Santa Barbara, California, în prezența a trei sute de invitați.
2400 de militari francezi intră în România în următoarele zile. Ministerul Apărării: ”Se pregătesc pentru exerciţiu” # StirileProtv.ro
Ministerul Apărării anunţă pentru perioada următoare deplasări de tehnică militară. Astfel, 2400 de militari francezi care vor participa la exerciţiul DACIAN FALL 2025 urmează să intre în ţară.
Zelenski: „Dacă rușii ne amenință cu o pană de curent în Kiev, ar trebui să știe că va exista o pană de curent și în Moscova” # StirileProtv.ro
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat un răspuns simetric la amenințările Rusiei de a dezactiva sistemul energetic al Ucrainei în perioada toamnă-iarnă.
Trump trimite Garda Națională la Portland: „oraș devastat de război” și „asediat de teroriști interni” # StirileProtv.ro
Preşedintele american Donald Trump ordonă sâmbătă desfăşurarea armatei într-un nou oraş - Portland -, în nord-vestul Statelor Unite, pentru a apăra instalaţiile Poliţiei Imigraţiei (ICE), asediate, în opinia sa, de ”Antifa şi alţi terorişti interni”.
Tot mai mulți maghiari vin să muncească în România, pentru salariile mai mari. ”Aici câștig mult mai bine” # StirileProtv.ro
De când s-au deschis granițele, slujbele din vestul României au devenit atractive pentru vecinii maghiari. Găsesc la noi salarii mai mari, așa că fac zilnic naveta cel puțin 30 de minute.
România atrage tot mai mulți turiști străini. Aceștia evită aglomerația și preferă satele autentice și mâncarea tradițională # StirileProtv.ro
În primele 7 luni din acest an ne-au vizitat mai mulți turiști străini față de aceeași perioadă a anului trecut.
