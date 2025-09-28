Gustul rânced al petrodolarilor: arabii l-au aruncat ca pe o măsea stricată!
Sport.ro, 28 septembrie 2025 11:20
Legendarul Laurent Blanc, care a făcut-o pe Al-Ittihad Jeddah campioana, nu mai departe de luna mai, tocmai a fost pus pe liber, după o decizie șocantă.
• • •
Alte ştiri de Sport.ro
Acum 30 minute
11:20
Legendarul Laurent Blanc, care a făcut-o pe Al-Ittihad Jeddah campioana, nu mai departe de luna mai, tocmai a fost pus pe liber, după o decizie șocantă.
11:20
Zi de foc în Ligue 1! Lyon atacă podiumul la Lille, derby pentru Europa și dueluri crâncene la retrogradare # Sport.ro
Duminică, 28 septembrie 2025, aduce o nouă rundă de meciuri spectaculoase în prima ligă din Franța.
Acum o oră
10:40
La 30 de ani, Alexandru Mitriță avea șansa de a juca la un Mondial cu România. A dat însă cu piciorul la această oportunitate, anunțându-și retragerea de la prima reprezentativă.
10:40
FCSB - Oțelul Galați, ora 20:30, LIVE TEXT pe Sport.ro! Campioana tremură înaintea duelului cu moldovenii # Sport.ro
FCSB și Oțelul Galați se înfruntă duminică seară, de la 20:30, într-un meci care găsește campioana României într-una dintre cele mai negre perioade din istoria recentă.
10:40
Delegația tricoloră și-a întregit bilanțul, în China, cu o performanță fantastică, obținută duminică.
Acum 2 ore
10:30
Farul Constanța - Unirea Slobozia, ora 17:30, LIVE TEXT pe Sport.ro! Duelul extremelor în Superliga # Sport.ro
Farul Constanța și revelația Unirea Slobozia se înfruntă astăzi, de la ora 17:30, într-un meci care opune spectacolul ofensiv al gazdelor cu pragmatismul letal arătat de oaspeți.
10:20
Cristi Pulhac, poveste cu Florin Marin din cantonament: ”Găsise o soluție prin care să ne prindă că ne uităm la TV. Fix așa făcea” # Sport.ro
Cristian Pulhac (41 de ani) a colaborat cu regretatul Florin Marin atât la naționala României, cât și la Dinamo.
10:10
Un fost star de la Liverpool dezvăluie strategia riscantă pusă la cale de club: "Nu vor fi înlocuiți la indigo!" # Sport.ro
Liverpool domină startul de sezon din Premier League, dar în spatele succesului se ascunde un plan de viitor riscant.
09:50
Reghecampf, curg veștile proaste: dezvăluirea arabilor arată situația sa deosebit de gravă # Sport.ro
La nici două luni după ce a preluat Al-Hilal Omdurman (Sudan), tehnicianul de 50 de ani joacă, astăzi (ora 19.00), un meci care îi poate aduce demiterea!
Acum 4 ore
09:20
A luat 80 de milioane de lire ca să plece de la echipă! Fostul șef poate reveni anul viitor # Sport.ro
Epoca Christian Horner la Red Bull s-a încheiat oficial.
09:00
Din păcate pentru campioana României, deplasarea din Olanda cu Go Ahead Eagles (1-0) a creat o situație nedorită în lot.
09:00
Într-un fotbal unde statisticile devin adesea sentințe, situația de la FCSB capătă contururile unei drame.
08:50
În pofida unui lot evaluat la zeci de milioane de euro și a unei dominări teritoriale în majoritatea partidelor, FCSB se confruntă cu o criză de eficiență ce capătă proporții alarmante.
08:40
Președintele Consiliului de Administrație al roș-albaștrilor a enumerat cauzele care au contribuit la o criză fără precedent, mai ales în campionat, unde echipa ocupă un loc de play-out după o treime din sezonul regulat.
08:30
Inter a obținut o nouă victorie în campionat, 2-0 pe terenul celor de la Cagliari, după golurile marcate de Lautaro Martinez și Dimarco, continuând parcursul solid sub comanda lui Cristi Chivu.
Acum 12 ore
23:50
"Crucial!" Reacția olandezilor după ce Dennis Man a fost eroul lui PSV Eindhoven la două minute după intrarea pe teren # Sport.ro
Dennis Man (27 de ani) a avut un impact imediat în duelul Excelsior - PSV Eindhoven, câștigat de campioana Olandei cu 2-1, în etapa a șaptea din Eredivisie.
23:40
Eugen Neagoe a luat foc după eșecul cu Rapid: ”Chemați-mă la comisie, e inventat / Dacă e henț, eu sunt Președintele României / Prea șmecher el!” # Sport.ro
Petrolul Ploiești a pierdut cu Rapid, scor 0-1, în etapa #11 din sezonul regulat al Superligii României.
23:40
Alex Dobre, dezvăluiri după scandalul din Giulești: "Am fost înjurat și scuipat. Sunt și eu om!" # Sport.ro
Alex Dobre, fotbalistul devenit liderul celor de la Rapid, a vorbit din nou despre conflictul cu fanii echipei apărut la meciul din runda trecută, cu FC Hermannstadt (1-2).
23:10
Dulce împăcare! Alex Dobre a rămas singur cu fanii lui Rapid la finalul meciului de la Ploiești: ce a făcut fotbalistul # Sport.ro
Rapid a învins-o cu 1-0 pe Petrolul Ploiești în ”Primvs Derby”.
23:10
Rapid a câștigat derby-ul cu Petrolul, de la Ploiești, scor 1-0, iar giuleștenii au revenit pe locul 2 în Superliga după 11 etape.
23:10
Rapid rămâne pe podium indiferent ce se mai întâmplă în această etapă! Agerpres: ”lovitură liberă acordată eronat de Bîrsan” # Sport.ro
Giuleștenii au câștigat cu 1-0 la Petrolul Ploiești.
23:00
Paul Papp l-a luat în colimator pe Marcel Bîrsan după Petrolul - Rapid: ”Băi, oameni buni, cum să faci așa ceva? Doamne, ce arogant!” # Sport.ro
Petrolul Ploiești - Rapid s-a încheiat 0-1, grație reușitei lui Alex Pașcanu din minutul 23.
22:50
Dennis Man (27 de ani) și-a trecut în cont prima contribuție notabilă după transferul la PSV Eindhoven, sâmbătă, în meciul din Eredivisie de pe terenul lui Excelsior.
22:50
Încă un meci complicat pentru formația antrenată de fostul internațional român.
Acum 24 ore
22:30
Banner cu venin în Petrolul - Rapid. Alex Dobre, luat la țintă: ”În Giulești mereu e presiune, că...” # Sport.ro
Petrolul Ploiești - Rapid, LIVE TEXT - AICI.
22:30
Scenografie spectaculoasă pe Parc des Princes după ce Ousmane Dembele a cucerit Balonul de Aur: "Prințul orașului a devenit regele lumii" # Sport.ro
Paris Saint-Germain joacă primul meci pe Parc des Princes după ce Ousmane Dembele a cucerit Balonul de Aur.
22:20
Spectacol în toată regula pe Borussia-Park.
22:20
Banner cu venin în Petrolul - Rapid. Alex Dobre, în prim-plan: ”În Giulești mereu e presiune, că...” # Sport.ro
Petrolul Ploiești - Rapid, LIVE TEXT - AICI.
22:00
Rapid s-a distrat în Austria! Victorie clară cu Hypo Niederoesterreich în European League # Sport.ro
Giuleștencele au fost în formă în deplasarea din cupele europene.
22:00
Ianis Stoica (22 de ani) a marcat un gol pentru Estrela Amadora în meciul din campionatul Portugaliei contra celor de la AFS, scor 3-0.
21:40
Întrebat dacă pleacă de la Manchester United, Ruben Amorim a dat un răspuns surprinzător. "Diavolii" se scufundă în clasament # Sport.ro
Manchester United are parte de un start dezamăgitor de sezon. "Diavolii" au pierdut, sâmbătă, pe terenul lui Brentford, scor 1-3.
21:40
Ce nu s-a văzut la TV: Eugen Neagoe a sărit la arbitru la pauza meciului Petrolul - Rapid # Sport.ro
Petrolul Ploiești - Rapid, LIVE TEXT - AICI.
21:20
Scandări rasiste și intervenția jandarmilor pe ”Ilie Oană”, la Petrolul - Rapid. De la ce a pornit totul # Sport.ro
Petrolul Ploiești - Rapid, LIVE TEXT - AICI.
21:10
FCSB se pregătește de meciul cu Oțelul Galați, programat duminică, de la 20:30, în etapa #11 din Superliga.
21:10
Lucescu și Stoichiță, surprinși la Petrolul - Rapid. Ce fază controversată din Superliga analizau # Sport.ro
Selecționerul României și directorul tehnic al Federației Române de Fotbal (FRF) au fost prezenți pe ”Ilie Oană” la Petrolul Ploiești - Rapid.
21:10
I-a făcut Simonei Halep zile fripte, iar acum se retrage din tenis: „De data asta pe bune” # Sport.ro
Încă una dintre fostele rivale ale Simonei Halep a agățat racheta în cui.
20:50
Campioana României a pierdut în deplasarea din Franța.
20:30
Costel Gâlcă s-a plâns în mai multe rânduri că Rapid nu a realizat toate transferurile pe care și le-a propus în vară, iar acționarul Victor Angelescu a lămurit planul giuleștenilor pentru viitorul apropiat.
20:10
Federația Română de Fotbal a efectuat vineri tragerea la sorți pentru grupele Cupei României, iar reprezentatele țării noastre în cupele europene au o problemă serioasă.
20:10
Crystal Palace - Liverpool 2-1 | Rezumatul meciului din etapa a șasea. Premier League, EXCLUSIV pe VOYO # Sport.ro
Premier League, live pe VOYO.
20:10
De ce a fost lăsat Alex Dobre pe bancă în ”Primvs Derby”. Decizia luată de Gâlcă, la o săptămână de la scandalul din Giulești # Sport.ro
Petrolul Ploiești - Rapid începe la ora 20:30 și va putea fi urmărit în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.
19:50
Ce fotbalist putea avea naționala României! 3 goluri și 2 pase de gol în ultimele 4 meciuri la Borussia Dortmund # Sport.ro
Atacantul Karim Adeyemi are un început de sezon excelent.
19:50
Petrolul Ploiești - Rapid poate fi urmărit în format LIVE TEXT pe Sport.ro și Facebook Sport.ro de la ora 20:30.
19:30
Ianis Hagi (26 de ani) a semnat în această lună cu formația turcă Alanyaspor, după o lungă perioadă în care a fost liber de contract și a ratat pregătirea de vară.
19:30
Cât de rău arată gazonul de pe ”Ilie Oană” și ce a făcut Aioani în poartă înainte de Petrolul - Rapid! # Sport.ro
”Primvs derby” este LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 20:30.
19:30
"Manita" în derby-ul Atletico Madrid - Real Madrid. Diego Simeone l-a pus la respect pe Xabi Alonso # Sport.ro
Atletico Madrid a câștigat derby-ul împotriva rivalilor de la Real Madrid, scor 5-2, în etapa cu numărul șapte din La Liga.
19:00
Casa Albă, gazdă pentru UFC.
19:00
Vânzarea turneului de la Madrid nu mai e o surpriză: bilanțul incredibil anunțat de Ion Țiriac # Sport.ro
Ion Țiriac a dezvăluit suma pentru care a fost dispus să renunțe la turneul de la Madrid.
18:50
Singura echipă neînvinsă în primele două ligi din România! Golgheterul și omul decisiv este fiul Ruxandrei Dragomir # Sport.ro
Corvinul Hunedoara este lider în divizia secundă.
18:50
Suporterii lui Ajax, interziși în Franța la meciul cu Olympique Marseille! Motivul invocat de autorități # Sport.ro
Suporterii echipei Ajax Amsterdam au interdicţie de a se deplasa la Marsilia pentru meciul cu Olympique de marţi, din Liga Campionilor, potrivit unui decret publicat sâmbătă în Monitorul Oficial de la Paris, relatează AFP.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.