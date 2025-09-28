Zelenski afirmă că lucrează la un „mega acord” pentru achiziționarea de arme din SUA /Valoarea pachetului aflat în discuție, estimată la 90 de miliarde de dolari

Acum 10 minute
11:30
VIDEO | Considerat timp de cinci ani cel mai bun restaurant din lume, El Bulli s-a închis definitiv în 2011, devenind fundație și loc de studiu și cercetare gastronomică
În 2011, unul dintre cele mai influente restaurante din lume, El Bulli, și-a închis porțile. Ferran Adrià, mintea creativă din spatele acestui loc legendar, a decis...
Acum 30 minute
11:20
Zelenski afirmă că lucrează la un „mega acord" pentru achiziționarea de arme din SUA /Valoarea pachetului aflat în discuție, estimată la 90 de miliarde de dolari
Oficialii ucraineni vor vizita SUA la sfârșitul acestei luni sau în octombrie pentru discuții tehnice privind achizițiile de arme și un acord separat privind producția...
Acum o oră
11:00
Echipa de ciclism Israel Premier-Tech, exclusă din cursa de o zi Giro dell'Emilia din motive de securitate
Echipajul de 8+1 mixt a câştigat medalia de aur la Campionatul Mondial de Canotaj de la Shanghai. Barca tricoloră a condus cursa de la un...
11:00
Teheranul denunţă reimpunerea „nejustificabilă" a sancţiunilor ONU: „Reactivarea rezoluţiilor abrogate este juridic nefondată şi nejustificabilă"
Iranul a calificat duminică drept „nejustificabilă" restabilirea sancţiunilor ONU la iniţiativa Franţei, Marii Britanii şi Germaniei pentru programul său nuclear şi a cerut tuturor ţărilor...
11:00
Exercițiile fizice reduc riscul de depresie și probleme de somn la persoanele în vârstă fumătoare
A face suficientă mișcare săptămânală i-ar putea ajuta pe fumătorii de peste 40 de ani să reducă nivelurile de depresie și problemele de somn până...
10:50
VIDEO INTERVIU integral cu Alex Kis, CEO de startup în domeniul imobiliarelor, despre anunțuri fictive de proprietăți, comisioanele uriașe percepute de agenții români și impactul AI asupra pieței / Ce propune în schimb platforma rentnbuy
Startup-ul rentnbuy, condus și cofondat de Alex Kis, fost olimpic internațional la fizică și investment banker de pe Wall Street, abordează ineficiența pieței imobiliare din România, dominată...
10:50
Marea Britanie anunţă garanţii de împrumut de 1,5 miliarde de lire sterline pentru Jaguar Land Rover
Marea Britanie va sprijini producătorul auto Jaguar Land Rover (JLR) cu o garanţie de împrumut în valoare de 1,5 miliarde de lire sterline (două miliarde...
10:50
Sorin Grindeanu: Scrutinul parlamentar de azi în Republica Moldova, o oportunitate de a alege calea stabilităţii, prosperităţii şi a valorilor comune europene
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, le-a transmis cetăţenilor moldoveni că votul lor de duminică este „vital" pentru protejarea suveranităţii Republicii Moldova şi asigurarea bunăstării...
10:40
Un alpinist polonez face istorie după ce a reușit să coboare pe schiuri de pe Everest fără oxigen îmbuteliat / Donald Tusk a salutat reușita: „Cerul e limita? Nu pentru polonezi"
Un schior de aventură polonez a intrat în istorie devenind prima persoană care a urcat și a coborât pe schiuri de pe Muntele Everest fără...
Acum 2 ore
10:30
Vot în plin război. Nouă observații despre alegerile din Republica Moldova
Republica Moldova își joacă din nou viitorul la urne. Într-o țară aflată în plin război – nu doar hibrid, ci și efectiv, cu trupe ruse...
10:30
Coreea de Sud nu poate plăti 350 de miliarde de dolari Statelor Unite pentru acordul tarifar, așa cum sugerează Trump, afirmă un consilier de rang înalt
Coreea de Sud nu poate plăti 350 de miliarde de dolari în avans, așa cum a sugerat președintele Donald Trump într-un acord privind reducerea tarifelor,...
10:30
Maia Sandu: Rusia dă lecţii de democraţie, dar preşedintele şi partidul de guvernământ nu se schimbă de decenii
Chişinău, 28 sep – Trimisul special al AGERPRES, Cristian Lupaşcu, transmite: Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat duminică dimineaţă că Rusia încearcă să dea...
10:20
România face istorie la Campionatul Mondial de Canotaj: Prima medalie de aur pentru un echipa de 8+1 mixt a fost obținută de tricolori
Echipajul de 8+1 mixt a câştigat medalia de aur la Campionatul Mondial de Canotaj de la Shanghai. Barca tricoloră a condus cursa de la un...
10:20
Eugen Tomac: Am votat pentru ca Republica Moldova să vină în UE alături de România
Europarlamentarul Eugen Tomac a votat duminică, pentru alegerile legislative din Republica Moldova, la secţia organizată la Ambasada de la Bucureşti, transmite Agerpres. „În luna mai...
10:10
Reportul la Loto 6/49 este de peste 6,89 milioane de euro, iar la Joker de 6,55 milioane de euro
Reportul la Loto 6/49, la categoria I, depăşeşte 34,98 milioane de lei (peste 6,89 milioane de euro), iar la Joker, tot la prima categorie, reportul...
10:10
Marc Marquez, încoronat campion mondial la MotoGP cu cinci etape înainte de final
Pilotul Ducati Marc Marquez a câștigat cel de-al șaptelea titlu mondial din carieră duminică la Mategi, după ce a încheiat Marele Premiu al Japoniei pe...
09:50
În urma prăbușirii avionului de mici dimensiuni, la Iaşi, pilotului i-au fost amputate ambele picioare / Pilotul este un cunoscut arhitect ieșean, consilier local AUR
Avionul prăbuşit sâmbătă în zona unei unităţi militare din Iaşi era pilotat de arhitectul Marian Jan Chiriţa, consilier AUR, şeful comisiei de Urbanism din Consiliul...
09:40
Dosarul nuclear iranian: ONU reimpune sancţiuni Iranului după zece ani / Secretarul de stat american Marco Rubio a făcut apel la Teheran să „accepte discuţii directe, cu bună credinţă
Sancţiunile ONU împotriva Iranului au fost restabilite sâmbătă seara după eşecul negocierilor privind programul nuclear între Teheran şi ţările occidentale, care însă au făcut imediat...
Acum 4 ore
09:10
Cum vede presa internațională "bătălia" electorală din Moldova, în dimineața alegerilor: Moment de răscruce pentru viitorul țării, cu implicare directă a Moscovei și a extremei drepte din România
Moldovenii își aleg duminică noul Legislativ, într-un scrutin electoral care a ajuns să fie văzut drept o adevărată "bătălie" pentru viitorul țării, purtată între pro-europenii...
09:00
Rusia a lansat sâmbătă noaptea sute de drone şi rachete asupra Ucrainei, informează autoritățile de la Kiev
Rusia a lansat, în noaptea de sâmbătă spre duminică, un atac „masiv" asupra Ucrainei, anunţă autorităţile de la Kiev, subliniind că sute de drone şi...
09:00
Reţeaua mobilă 5G va fi disponibilă în toate zonele populate din Ungaria
Toate zonele populate din Ungaria vor avea acces la internetul gigabit şi conectivitatea mobilă 5G, prin programul „Gigabit Ungaria", în valoare de 85 de miliarde...
08:50
Un student IT-ist stabilit în China s-a trezit la 6:00 pentru a ajunge la Ambasada Republicii Moldova să voteze
În Chin, primul vot în cadrul alegerilor pentru Republica Moldova a venit din partea unui student IT-ist, stabilit la Beijing. „S-a trezit la ora 6:00...
08:40
Cel mai probabil, Stația Spațială Internațională nu va mai fi vizitată niciodată de un avion spațial
Stația Spațială Internațională (ISS), simbol al cooperării umane în cosmos, se apropie de sfârșitul existenței sale. După mai bine de două decenii de experimente, descoperiri...
08:40
Traian Băsescu: Este ora! Tricolorul la catarg! 28 Septembrie 2025 va fi ziua în care o ţară mică precum Republica Moldova îi va administra o bătaie umilitoare lui Vladimir Putin şi supuşilor lui de la Kremlin
Fostul preşedinte Traian Băsescu a postat pe pagina sa Facebook un mesaj cu ocazia alegerilor parlamentare de duminică, din Republca Moldova, afirmând că "va fi...
08:30
Doi adolescenți recrutați pe Telegram, arestați în Olanda sub acuzații de spionaj pentru Rusia / Ce este un „wi-fi sniffer", dispozitivul folosit de aceștia în etapa premergătoare atacului
Doi băieți în vârstă de 17 ani au fost arestați sub suspiciunea de „interferență de stat" în Olanda, potrivit procurorilor, într-un caz cu legături raportate...
08:20
VIDEO | România începe să refacă râurile. Bariere și praguri vechi demolate pentru biodiversitate și siguranță / Interviuri cu hidrologi american și român, un biolog și un ihtiolog
România intră pe un teritoriu nou, cel al restaurării ecologice a râurilor, prin încercarea de a îndepărta barierele și pragurile artificiale construite în urmă cu...
08:10
La graniță cu rușii. În satele-problemă din Transnistria, controlate de Chișinău (II) – Corespondență din Republica Moldova
Am trecut Nistrul cândva după prânz, printr-un punct de control "trilateral", adică prin care nu mișunau doar trupe de supraveghere ruse și moldovene, ci și...
08:10
Cum sunt gestionate infecţiile nosocomiale în Franţa. Medic: Avem o cultură a recunoaşterii erorilor medicale şi că vrem să ne îndreptăm. Nu e văzut ca şi când eu o să-mi iau amendă sau şeful va fi dat afară. Funcţionăm foarte mult pe comunicare
Alma Stancu, oncolog medical la Institut du Cancer Sainte- Catherine Avignon, Provence, unul dintre cele mai mari centre oncologice din Franţa, care primeşte anual mai...
07:50
FOTO | O specie nouă de rozătoare, descoperită de oamenii de știință în jungla din Peru. Şoarecele a primit un nume special
O echipă de oameni de ştiinţă din Peru a anunţat descoperirea unei noi specii de rozătoare, necunoscută până acum, în jungla din centrul ţării. Mamiferul, denumit Daptomys...
07:50
Un înalt oficial ungar invocă „Tratatul de la Trianon" pentru a motiva invazia Rusiei și necesitatea ca Ucraina să cedeze din teritoriu pentru a-și asigura pacea: „Experiența Ungariei arată că pacea poate fi uneori dureroasă"
Ministru adjunct al Afacerilor Externe al Ungariei, Magyar Levente a spus în timpul unei conferințe la Paris că Ucraina ar putea  fi nevoită să renunțe la...
Acum 6 ore
07:30
„Aduceţi-i acasă acum"/ Mii de israelieni au manifestat la Tel Aviv pentru
Mii de israelieni s-au adunat sâmbătă seară la Tel Aviv pentru a cere un acord care să pună capăt războiului din Fâşia Gaza, cu două...   © G4Media.ro.
07:30
La Buenos Aires, manifestanţii cer dreptate în cazul unui triplu „narco-femicid”, după ce corpurile a trei tinere femei au fost descoperite îngropate G4Media
Câteva mii de persoane au manifestat sâmbătă la Buenos Aires pentru a cere dreptate, după asasinarea, în această săptămână, a trei tinere, o crimă care...   © G4Media.ro.
07:20
Cine s-a aflat în spatele operațiunii speciale „diaspora”, care a vizat alegerile din Moldova: bani și conexiuni, inclusiv politice, la Chișinău, București și Moscova G4Media
O anchetă zdg.md arată cum sute de reprezentanți ai unor concurenți electorali în diaspora au fost ademeniți și racolați cu „salarii” a câte 300-500 de...   © G4Media.ro.
06:50
23 de secţii de votare sunt deschise în România pentru alegerile legislative din Republica Moldova / Aproximativ 30.000 de persoane aşteptate la urne G4Media
Cetăţenii Republicii Moldova îşi aleg duminică reprezentanţii în viitorul Legislativ, scrutinul fiind descris drept crucial pentru parcursul european al ţării vecine, transmite Agerpres. În România...   © G4Media.ro.
06:50
Miracolul Coreei de Sud sub ameninţare: Prăbuşirea natalităţii riscă să anuleze decenii de creştere economică G4Media
Coreea de Sud se confruntă cu o criză demografică majoră, care ameninţă să inverseze ”miracolul de pe râul Han” şi să blocheze ritmul de creştere...   © G4Media.ro.
06:50
NATO îşi va intensifica prezenţa în zona Baltică după incidentele cu drone din Danemarca G4Media
NATO a anunţat sâmbătă că îşi intensifică prezenţa în Marea Baltică, cu o fregată de apărare aeriană şi alte mijloace, ca răspuns la incidentele cu...   © G4Media.ro.
06:50
O studentă din Japonia, prima votantă în cadrul alegerilor din Republica Moldova: Am votat pentru pace, pentru dezvoltare şi pentru o Moldovă prosperă, pe drumul său european G4Media
Alegerile parlamentare din Republica Moldova au început odată cu deschiderea secţiei de votare la sediul ambasadei din Japonia, iar primul votant, după intonarea imnului de...   © G4Media.ro.
06:40
VIDEO | Știai că poți face pairing între cafea și biscuiți? Stelian Calagiu, Coffee Ambassador: „Cafeaua cu lapte merge foarte bine cu biscuiții cu ciocolată, dar nu și cu cei cu fistic” / „Amaretti se potrivesc cu cafele intense, din inspirația italiană” G4Media
Asocierea dintre cafea și biscuiți nu este o știință exactă, ci mai degrabă o experiență personală, bazată pe preferințe și deschidere către explorare, a explicat...   © G4Media.ro.
06:40
Prinţul Harry spune că „surse cu intenţia de a sabota” se află în spatele relatărilor despre întâlnirea tensionată cu Regele G4Media
Prinţul Harry a sugerat că există persoane care încearcă să saboteze reconcilierea lui cu regele Charles, respingând relatările din presă despre recenta lor întâlnire drept...   © G4Media.ro.
Acum 12 ore
23:20
Cancelarul Merz: Germania nu mai trăiește în condiții de pace G4Media
Cancelarul german Friedrich Merz a declarat că țara sa a încetat efectiv să mai trăiască în condiții de pace din cauza numărului crescând de atacuri...   © G4Media.ro.
23:10
Cel puţin 36 de morţi şi peste 50 de răniţi în India, în urma unei busculade la mitingul actorului devenit politician Vijay G4Media
Cel puţin 36 de persoane au murit şi peste 50 au fost rănite sâmbătă într-o busculadă la un miting organizat de actorul Vijay, aflat în...   © G4Media.ro.
23:10
Cum te ține minte pisica? Un nou studiu demonstrează cât de puternic este atașamentul pisicii față de tine G4Media
Te-ai întrebat vreodată cum te poate recunoaște pisica ta dintre mai mulți oameni? Un nou studiu publicat în PLOS One arată că felina este capabilă să facă...   © G4Media.ro.
23:10
O persoană care s-a rătăcit în timp ce culegea ciuperci, căutată de Salvamont şi Jandarmerie în apropiere de Baia Mare G4Media
Salvamontişti şi jandarmi din Maramureş participă, sâmbătă seară, la o acţiune de căutare a unei persoane care s-a rătăcit, în timp ce se afla la...   © G4Media.ro.
22:40
Suporterii echipei Ajax au interdicţie de deplasare la Marsilia pentru meciul cu Olympique, din Liga Campionilor, din pricina incidentelor pe care le provoaca G4Media
Suporterii echipei Ajax Amsterdam au interdicţie de a se deplasa la Marsilia pentru meciul cu Olympique de marţi, din Liga Campionilor, potrivit unui decret publicat...   © G4Media.ro.
Acum 24 ore
22:30
Putin se pregăteşte să atace o altă ţară europeană, avertizează Zelenski: Putin nu va aştepta să-şi termine războiul în Ucraina. Va deschide o altă direcţie G4Media
Preşedintele rus Vladimir Putin va extinde războiul din Ucraina atacând o altă ţară europeană, susţine Volodimir Zelenski, care a acuzat Rusia de recentele incursiuni cu...   © G4Media.ro.
22:20
Când este cel mai bine să mâncăm pește pentru sănătatea inimii și a creierului / Avantajele sunt diferite dacă e consumat la cină sau la prânz G4Media
Peștele este una dintre cele mai importante surse de acizi grași Omega-3, în special EPA (acid eicosapentaenoic) și DHA (acid docosahexaenoic). Acești nutrienți susțin sănătatea...   © G4Media.ro.
22:20
Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene anunţă prelungirea termenului de depunere pentru apelul de proiecte „O şansă în plus prin învăţământul profesional şi tehnic” până la 15 octombrie 2025 G4Media
Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene anunţă sâmbătă că prelungeşte termenul de depunere pentru apelul de proiecte „O şansă în plus prin învăţământul profesional şi tehnic”...   © G4Media.ro.
22:10
OpenAI afirmă că GPT-5 se ridică la nivelul oamenilor într-o gamă largă de profesii, însă doar în sarcini specifice G4Media
OpenAI a prezentat un nou benchmark (test de referință pentru evaluarea performanței), denumit GDPval, care evaluează performanța modelelor de inteligență artificială în comparație cu profesioniștii...   © G4Media.ro.
22:10
Circa 50.000 de persoane au manifestat la Berlin cerând oprirea genocidului în Fâşia Gaza G4Media
 Aproximativ 50.000 de persoane au participat sâmbătă la Berlin la o demonstraţie la care au cerut oprirea genocidului împotriva palestinienilor în Fâşia Gaza, manifestaţie convocată...   © G4Media.ro.
21:50
NATO se declară pregătită pentru o posibilă regrupare a SUA pe flancul estic, în sensul reducerii prezenţei militare în Europa G4Media
 NATO este pregătită pentru o posibilă repoziţionare globală a forţelor militare ale SUA, în sensul reducerii prezenţei acestora în Europa, a declarat preşedintele Comitetului Militar...   © G4Media.ro.
