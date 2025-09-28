Zelenski afirmă că lucrează la un „mega acord” pentru achiziționarea de arme din SUA /Valoarea pachetului aflat în discuție, estimată la 90 de miliarde de dolari
G4Media, 28 septembrie 2025 11:20
Oficialii ucraineni vor vizita SUA la sfârșitul acestei luni sau în octombrie pentru discuții tehnice privind achizițiile de arme și un acord separat privind producția... © G4Media.ro.
• • •
Acum 10 minute
11:30
VIDEO | Considerat timp de cinci ani cel mai bun restaurant din lume, El Bulli s-a închis definitiv în 2011, devenind fundație și loc de studiu și cercetare gastronomică # G4Media
În 2011, unul dintre cele mai influente restaurante din lume, El Bulli, și-a închis porțile. Ferran Adrià, mintea creativă din spatele acestui loc legendar, a decis... © G4Media.ro.
Acum 30 minute
11:20
Acum o oră
11:00
Echipa de ciclism Israel Premier-Tech, exclusă din cursa de o zi Giro dell’Emilia din motive de securitate # G4Media
Echipa de ciclism Israel-Premier Tech a fost exclusă din viitorul Giro dell’Emilia din motive de siguranță publică, au anunțat sâmbătă organizatorii cursei, conform Reuters. Decizia... © G4Media.ro.
11:00
Teheranul denunţă reimpunerea „nejustificabilă” a sancţiunilor ONU: „Reactivarea rezoluţiilor abrogate este juridic nefondată şi nejustificabilă” # G4Media
Iranul a calificat duminică drept „nejustificabilă” restabilirea sancţiunilor ONU la iniţiativa Franţei, Marii Britanii şi Germaniei pentru programul său nuclear şi a cerut tuturor ţărilor... © G4Media.ro.
11:00
Exercițiile fizice reduc riscul de depresie și probleme de somn la persoanele în vârstă fumătoare # G4Media
A face suficientă mișcare săptămânală i-ar putea ajuta pe fumătorii de peste 40 de ani să reducă nivelurile de depresie și problemele de somn până... © G4Media.ro.
10:50
VIDEO INTERVIU integral cu Alex Kis, CEO de startup în domeniul imobiliarelor, despre anunțuri fictive de proprietăți, comisioanele uriașe percepute de agenții români și impactul AI asupra pieței / Ce propune în schimb platforma rentnbuy # G4Media
Startup-ul rentnbuy, condus și cofondat de Alex Kis, fost olimpic internațional la fizică și investment banker de pe Wall Street, abordează ineficiența pieței imobiliare din România, dominată... © G4Media.ro.
10:50
Marea Britanie anunţă garanţii de împrumut de 1,5 miliarde de lire sterline pentru Jaguar Land Rover # G4Media
Marea Britanie va sprijini producătorul auto Jaguar Land Rover (JLR) cu o garanţie de împrumut în valoare de 1,5 miliarde de lire sterline (două miliarde... © G4Media.ro.
10:50
Sorin Grindeanu: Scrutinul parlamentar de azi în Republica Moldova, o oportunitate de a alege calea stabilităţii, prosperităţii şi a valorilor comune europene # G4Media
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, le-a transmis cetăţenilor moldoveni că votul lor de duminică este „vital” pentru protejarea suveranităţii Republicii Moldova şi asigurarea bunăstării... © G4Media.ro.
10:40
Un alpinist polonez face istorie după ce a reușit să coboare pe schiuri de pe Everest fără oxigen îmbuteliat / Donald Tusk a salutat reușita: „Cerul e limita? Nu pentru polonezi” # G4Media
Un schior de aventură polonez a intrat în istorie devenind prima persoană care a urcat și a coborât pe schiuri de pe Muntele Everest fără... © G4Media.ro.
Acum 2 ore
10:30
Republica Moldova își joacă din nou viitorul la urne. Într-o țară aflată în plin război – nu doar hibrid, ci și efectiv, cu trupe ruse... © G4Media.ro.
10:30
Coreea de Sud nu poate plăti 350 de miliarde de dolari Statelor Unite pentru acordul tarifar, așa cum sugerează Trump, afirmă un consilier de rang înalt # G4Media
Coreea de Sud nu poate plăti 350 de miliarde de dolari în avans, așa cum a sugerat președintele Donald Trump într-un acord privind reducerea tarifelor,... © G4Media.ro.
10:30
Maia Sandu: Rusia dă lecţii de democraţie, dar preşedintele şi partidul de guvernământ nu se schimbă de decenii # G4Media
Chişinău, 28 sep – Trimisul special al AGERPRES, Cristian Lupaşcu, transmite: Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat duminică dimineaţă că Rusia încearcă să dea... © G4Media.ro.
10:20
România face istorie la Campionatul Mondial de Canotaj: Prima medalie de aur pentru un echipa de 8+1 mixt a fost obținută de tricolori # G4Media
Echipajul de 8+1 mixt a câştigat medalia de aur la Campionatul Mondial de Canotaj de la Shanghai. Barca tricoloră a condus cursa de la un... © G4Media.ro.
10:20
Europarlamentarul Eugen Tomac a votat duminică, pentru alegerile legislative din Republica Moldova, la secţia organizată la Ambasada de la Bucureşti, transmite Agerpres. „În luna mai... © G4Media.ro.
10:10
Reportul la Loto 6/49 este de peste 6,89 milioane de euro, iar la Joker de 6,55 milioane de euro # G4Media
Reportul la Loto 6/49, la categoria I, depăşeşte 34,98 milioane de lei (peste 6,89 milioane de euro), iar la Joker, tot la prima categorie, reportul... © G4Media.ro.
10:10
Pilotul Ducati Marc Marquez a câștigat cel de-al șaptelea titlu mondial din carieră duminică la Mategi, după ce a încheiat Marele Premiu al Japoniei pe... © G4Media.ro.
09:50
În urma prăbușirii avionului de mici dimensiuni, la Iaşi, pilotului i-au fost amputate ambele picioare / Pilotul este un cunoscut arhitect ieșean, consilier local AUR # G4Media
Avionul prăbuşit sâmbătă în zona unei unităţi militare din Iaşi era pilotat de arhitectul Marian Jan Chiriţa, consilier AUR, şeful comisiei de Urbanism din Consiliul... © G4Media.ro.
09:40
Dosarul nuclear iranian: ONU reimpune sancţiuni Iranului după zece ani / Secretarul de stat american Marco Rubio a făcut apel la Teheran să „accepte discuţii directe, cu bună credinţă # G4Media
Sancţiunile ONU împotriva Iranului au fost restabilite sâmbătă seara după eşecul negocierilor privind programul nuclear între Teheran şi ţările occidentale, care însă au făcut imediat... © G4Media.ro.
Acum 4 ore
09:10
Cum vede presa internațională “bătălia” electorală din Moldova, în dimineața alegerilor: Moment de răscruce pentru viitorul țării, cu implicare directă a Moscovei și a extremei drepte din România # G4Media
Moldovenii își aleg duminică noul Legislativ, într-un scrutin electoral care a ajuns să fie văzut drept o adevărată “bătălie” pentru viitorul țării, purtată între pro-europenii... © G4Media.ro.
09:00
Rusia a lansat sâmbătă noaptea sute de drone şi rachete asupra Ucrainei, informează autoritățile de la Kiev # G4Media
Rusia a lansat, în noaptea de sâmbătă spre duminică, un atac „masiv” asupra Ucrainei, anunţă autorităţile de la Kiev, subliniind că sute de drone şi... © G4Media.ro.
09:00
Toate zonele populate din Ungaria vor avea acces la internetul gigabit şi conectivitatea mobilă 5G, prin programul „Gigabit Ungaria”, în valoare de 85 de miliarde... © G4Media.ro.
08:50
Un student IT-ist stabilit în China s-a trezit la 6:00 pentru a ajunge la Ambasada Republicii Moldova să voteze # G4Media
În Chin, primul vot în cadrul alegerilor pentru Republica Moldova a venit din partea unui student IT-ist, stabilit la Beijing. „S-a trezit la ora 6:00... © G4Media.ro.
08:40
Cel mai probabil, Stația Spațială Internațională nu va mai fi vizitată niciodată de un avion spațial # G4Media
Stația Spațială Internațională (ISS), simbol al cooperării umane în cosmos, se apropie de sfârșitul existenței sale. După mai bine de două decenii de experimente, descoperiri... © G4Media.ro.
08:40
Traian Băsescu: Este ora! Tricolorul la catarg! 28 Septembrie 2025 va fi ziua în care o ţară mică precum Republica Moldova îi va administra o bătaie umilitoare lui Vladimir Putin şi supuşilor lui de la Kremlin # G4Media
Fostul preşedinte Traian Băsescu a postat pe pagina sa Facebook un mesaj cu ocazia alegerilor parlamentare de duminică, din Republca Moldova, afirmând că ”va fi... © G4Media.ro.
08:30
Doi adolescenți recrutați pe Telegram, arestați în Olanda sub acuzații de spionaj pentru Rusia / Ce este un „wi-fi sniffer”, dispozitivul folosit de aceștia în etapa premergătoare atacului # G4Media
Doi băieți în vârstă de 17 ani au fost arestați sub suspiciunea de „interferență de stat” în Olanda, potrivit procurorilor, într-un caz cu legături raportate... © G4Media.ro.
08:20
VIDEO | România începe să refacă râurile. Bariere și praguri vechi demolate pentru biodiversitate și siguranță / Interviuri cu hidrologi american și român, un biolog și un ihtiolog # G4Media
România intră pe un teritoriu nou, cel al restaurării ecologice a râurilor, prin încercarea de a îndepărta barierele și pragurile artificiale construite în urmă cu... © G4Media.ro.
08:10
La graniță cu rușii. În satele-problemă din Transnistria, controlate de Chișinău (II) – Corespondență din Republica Moldova # G4Media
Am trecut Nistrul cândva după prânz, printr-un punct de control ”trilateral”, adică prin care nu mișunau doar trupe de supraveghere ruse și moldovene, ci și... © G4Media.ro.
08:10
Cum sunt gestionate infecţiile nosocomiale în Franţa. Medic: Avem o cultură a recunoaşterii erorilor medicale şi că vrem să ne îndreptăm. Nu e văzut ca şi când eu o să-mi iau amendă sau şeful va fi dat afară. Funcţionăm foarte mult pe comunicare # G4Media
Alma Stancu, oncolog medical la Institut du Cancer Sainte- Catherine Avignon, Provence, unul dintre cele mai mari centre oncologice din Franţa, care primeşte anual mai... © G4Media.ro.
07:50
FOTO | O specie nouă de rozătoare, descoperită de oamenii de știință în jungla din Peru. Şoarecele a primit un nume special # G4Media
O echipă de oameni de ştiinţă din Peru a anunţat descoperirea unei noi specii de rozătoare, necunoscută până acum, în jungla din centrul ţării. Mamiferul, denumit Daptomys... © G4Media.ro.
07:50
Un înalt oficial ungar invocă „Tratatul de la Trianon” pentru a motiva invazia Rusiei și necesitatea ca Ucraina să cedeze din teritoriu pentru a-și asigura pacea: „Experiența Ungariei arată că pacea poate fi uneori dureroasă” # G4Media
Ministru adjunct al Afacerilor Externe al Ungariei, Magyar Levente a spus în timpul unei conferințe la Paris că Ucraina ar putea fi nevoită să renunțe la... © G4Media.ro.
Acum 6 ore
07:30
„Aduceţi-i acasă acum”/ Mii de israelieni au manifestat la Tel Aviv pentru un acord care să permită eliberarea ostaticilor din Gaza # G4Media
Mii de israelieni s-au adunat sâmbătă seară la Tel Aviv pentru a cere un acord care să pună capăt războiului din Fâşia Gaza, cu două... © G4Media.ro.
07:30
La Buenos Aires, manifestanţii cer dreptate în cazul unui triplu „narco-femicid”, după ce corpurile a trei tinere femei au fost descoperite îngropate # G4Media
Câteva mii de persoane au manifestat sâmbătă la Buenos Aires pentru a cere dreptate, după asasinarea, în această săptămână, a trei tinere, o crimă care... © G4Media.ro.
07:20
Cine s-a aflat în spatele operațiunii speciale „diaspora”, care a vizat alegerile din Moldova: bani și conexiuni, inclusiv politice, la Chișinău, București și Moscova # G4Media
O anchetă zdg.md arată cum sute de reprezentanți ai unor concurenți electorali în diaspora au fost ademeniți și racolați cu „salarii” a câte 300-500 de... © G4Media.ro.
06:50
23 de secţii de votare sunt deschise în România pentru alegerile legislative din Republica Moldova / Aproximativ 30.000 de persoane aşteptate la urne # G4Media
Cetăţenii Republicii Moldova îşi aleg duminică reprezentanţii în viitorul Legislativ, scrutinul fiind descris drept crucial pentru parcursul european al ţării vecine, transmite Agerpres. În România... © G4Media.ro.
06:50
Miracolul Coreei de Sud sub ameninţare: Prăbuşirea natalităţii riscă să anuleze decenii de creştere economică # G4Media
Coreea de Sud se confruntă cu o criză demografică majoră, care ameninţă să inverseze ”miracolul de pe râul Han” şi să blocheze ritmul de creştere... © G4Media.ro.
06:50
NATO a anunţat sâmbătă că îşi intensifică prezenţa în Marea Baltică, cu o fregată de apărare aeriană şi alte mijloace, ca răspuns la incidentele cu... © G4Media.ro.
06:50
O studentă din Japonia, prima votantă în cadrul alegerilor din Republica Moldova: Am votat pentru pace, pentru dezvoltare şi pentru o Moldovă prosperă, pe drumul său european # G4Media
Alegerile parlamentare din Republica Moldova au început odată cu deschiderea secţiei de votare la sediul ambasadei din Japonia, iar primul votant, după intonarea imnului de... © G4Media.ro.
06:40
VIDEO | Știai că poți face pairing între cafea și biscuiți? Stelian Calagiu, Coffee Ambassador: „Cafeaua cu lapte merge foarte bine cu biscuiții cu ciocolată, dar nu și cu cei cu fistic” / „Amaretti se potrivesc cu cafele intense, din inspirația italiană” # G4Media
Asocierea dintre cafea și biscuiți nu este o știință exactă, ci mai degrabă o experiență personală, bazată pe preferințe și deschidere către explorare, a explicat... © G4Media.ro.
06:40
Prinţul Harry spune că „surse cu intenţia de a sabota” se află în spatele relatărilor despre întâlnirea tensionată cu Regele # G4Media
Prinţul Harry a sugerat că există persoane care încearcă să saboteze reconcilierea lui cu regele Charles, respingând relatările din presă despre recenta lor întâlnire drept... © G4Media.ro.
Acum 12 ore
23:20
Cancelarul german Friedrich Merz a declarat că țara sa a încetat efectiv să mai trăiască în condiții de pace din cauza numărului crescând de atacuri... © G4Media.ro.
23:10
Cel puţin 36 de morţi şi peste 50 de răniţi în India, în urma unei busculade la mitingul actorului devenit politician Vijay # G4Media
Cel puţin 36 de persoane au murit şi peste 50 au fost rănite sâmbătă într-o busculadă la un miting organizat de actorul Vijay, aflat în... © G4Media.ro.
23:10
Cum te ține minte pisica? Un nou studiu demonstrează cât de puternic este atașamentul pisicii față de tine # G4Media
Te-ai întrebat vreodată cum te poate recunoaște pisica ta dintre mai mulți oameni? Un nou studiu publicat în PLOS One arată că felina este capabilă să facă... © G4Media.ro.
23:10
O persoană care s-a rătăcit în timp ce culegea ciuperci, căutată de Salvamont şi Jandarmerie în apropiere de Baia Mare # G4Media
Salvamontişti şi jandarmi din Maramureş participă, sâmbătă seară, la o acţiune de căutare a unei persoane care s-a rătăcit, în timp ce se afla la... © G4Media.ro.
22:40
Suporterii echipei Ajax au interdicţie de deplasare la Marsilia pentru meciul cu Olympique, din Liga Campionilor, din pricina incidentelor pe care le provoaca # G4Media
Suporterii echipei Ajax Amsterdam au interdicţie de a se deplasa la Marsilia pentru meciul cu Olympique de marţi, din Liga Campionilor, potrivit unui decret publicat... © G4Media.ro.
Acum 24 ore
22:30
Putin se pregăteşte să atace o altă ţară europeană, avertizează Zelenski: Putin nu va aştepta să-şi termine războiul în Ucraina. Va deschide o altă direcţie # G4Media
Preşedintele rus Vladimir Putin va extinde războiul din Ucraina atacând o altă ţară europeană, susţine Volodimir Zelenski, care a acuzat Rusia de recentele incursiuni cu... © G4Media.ro.
22:20
Când este cel mai bine să mâncăm pește pentru sănătatea inimii și a creierului / Avantajele sunt diferite dacă e consumat la cină sau la prânz # G4Media
Peștele este una dintre cele mai importante surse de acizi grași Omega-3, în special EPA (acid eicosapentaenoic) și DHA (acid docosahexaenoic). Acești nutrienți susțin sănătatea... © G4Media.ro.
22:20
Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene anunţă prelungirea termenului de depunere pentru apelul de proiecte „O şansă în plus prin învăţământul profesional şi tehnic” până la 15 octombrie 2025 # G4Media
Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene anunţă sâmbătă că prelungeşte termenul de depunere pentru apelul de proiecte „O şansă în plus prin învăţământul profesional şi tehnic”... © G4Media.ro.
22:10
OpenAI afirmă că GPT-5 se ridică la nivelul oamenilor într-o gamă largă de profesii, însă doar în sarcini specifice # G4Media
OpenAI a prezentat un nou benchmark (test de referință pentru evaluarea performanței), denumit GDPval, care evaluează performanța modelelor de inteligență artificială în comparație cu profesioniștii... © G4Media.ro.
22:10
Aproximativ 50.000 de persoane au participat sâmbătă la Berlin la o demonstraţie la care au cerut oprirea genocidului împotriva palestinienilor în Fâşia Gaza, manifestaţie convocată... © G4Media.ro.
21:50
NATO se declară pregătită pentru o posibilă regrupare a SUA pe flancul estic, în sensul reducerii prezenţei militare în Europa # G4Media
NATO este pregătită pentru o posibilă repoziţionare globală a forţelor militare ale SUA, în sensul reducerii prezenţei acestora în Europa, a declarat preşedintele Comitetului Militar... © G4Media.ro.
