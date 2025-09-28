Grindeanu, îndemn pentru basarabeni: Votul vostru este vital pentru protejarea suveranității
Newsweek.ro, 28 septembrie 2025 11:20
Sorin Grindeanu a transmis basarabenilor să meargă la vot, amintindu-le că de ei depinde suveranitat...
• • •
Alte ştiri de Newsweek.ro
Acum 30 minute
11:20
Grindeanu, îndemn pentru basarabeni: Votul vostru este vital pentru protejarea suveranității # Newsweek.ro
Sorin Grindeanu a transmis basarabenilor să meargă la vot, amintindu-le că de ei depinde suveranitat...
11:10
Nicușor Dan: Este o zi decisivă pentru Moldova. Îi îndemn pe toți basarabenii din România să voteze # Newsweek.ro
Președintele Republicii Moldova, Nicușor Dan, a declarat că azi este o zi istorică pentru Republica ...
Acum o oră
10:50
Aur istoric pentru România la Campionatul Mondial de Canotaj. Este o nouă probă introdusă în concurs # Newsweek.ro
Echipajul de 8+1 mixt a câştigat medalia de aur la Campionatul Mondial de Canotaj de la Shanghai. Ba...
10:40
Igor Grosu, liderul Partidului Acţiune şi Solidaritate, candidat la alegerile parlamentare, a mers l...
Acum 2 ore
10:30
Țara unde infecțiile nosocomiale sunt raportate imediat. Medic: nu mă tem că îmi iau o amendă # Newsweek.ro
Infecțiile nosocomiale au ucis mai mulți copii într-un spital din România. Ministrul Sănătății a dat...
10:20
Un avion s-a prăbușit la Iași. Pilotului i-au fost amputate picioarele. Ce s-a întâmplat? # Newsweek.ro
Un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit sâmbătă, 27 septembrie 2025, la Iași, în zona unei unități ...
10:10
VIDEO Ați auzit de ARO „Ciemme 4x4”? Nu s-a vândut în România. Motor VW, că cel de Dacia era prost # Newsweek.ro
La începutul anilor 1980, când a apărut, ARO 10 era un model vizionar. Se poate spune că a fost prin...
09:50
Marc Marquez a câștigat pentru 7-a oară titlul de campion mondial la MotoGP, egalându-l pe Valentino...
Acum 4 ore
09:30
VIDEO Maia Sandu, la vot: Moldova e în primejdie. „Să nu le permitem hoților să ne vândă viitorul” # Newsweek.ro
Maia Sandu, președintele Republicii Moldova, a votat în cadrul alegerilor parlamentare cruciale pent...
09:20
O moldoveancă a mers 1.400 km, împreună cu cei doi copii, pentru a vota pentru viitorul Moldovei # Newsweek.ro
O moldoveancă stabilită în China a mers 1.400 km, împreună cu cei doi copii, pentru a vota la aleger...
09:00
Băsescu, despre alegerile din Moldova: „Este ora! Îi va administra o bătaie umilitoare lui Putin” # Newsweek.ro
În contextul în care astăzi Republica Moldova alege între parcursul european și întoarcerea către Ru...
08:40
VIDEO Italianul cu buletin românesc Simone Tempestini al 10-lea titlu de campion național de raliuri # Newsweek.ro
Pilotul Simone Tempestini și-a trecut în parmares un rezultat istoric pentru motorsportul din Români...
08:10
Cum scapi de pofta de dulce care îți distruge sănătatea? Trucul pe care nutriționiștii îl recomandă # Newsweek.ro
Cum să scapi de pofta de dulce care îți distruge sănătatea este întrebarea la care nutriționiștii au...
07:50
Donarea de sânge salvează vieți, dar vine și cu beneficii directe pentru donatori. De la tichete val...
07:40
Zi crucială pentru Republica Moldova. Aproximativ 3.300.000 de moldoveni sunt așteptați să îi aleagă...
Acum 6 ore
07:30
Canalul Dunăre-Marea Neagră, o afacere Dej-Stalin. Zeci de mii de deținuți politici morți pe șantier # Newsweek.ro
Canalul Dunăre-Marea Neagră a fost plănuit la o întâlnire între Dej și Stalin de la Kremlin. Deși i...
07:20
Horoscop 29 septembrie. Luna în Capricorn aduce o zi romantică Vărsătorilor. Săgetătorii sunt noroco # Newsweek.ro
Horoscop 29 septembrie. Luna în Capricorn aduce o zi romantică Vărsătorilor. Săgetătorii sunt noroco...
07:10
Pensia suplimentară este un beneficiu pe care legislația din România îl oferă românilor care îndepli...
Acum 24 ore
21:10
Spitalele, obligate să publice periodic informaţii despre activitatea medicală și cheltuieli # Newsweek.ro
Spitalele din sistemul public din România vor fi obligate să publice periodic mai multe informaţii d...
20:50
Unul dintre cei mai căutați infractori români a fost prins. Era pe lista ”Most Wanted” din 2023 # Newsweek.ro
Unul dintre cei mai căutați infractori români a fost prins. Era pe lista ”Most Wanted” din 2023. Pen...
20:30
Românii folosiți de traficanți în Germania pentru obținerea de beneficii financiare. Ce pățesc? # Newsweek.ro
Românii folosiți de traficanți în Germania pentru obținerea de beneficii financiare. Ce pățesc? Ce s...
20:10
Care sunt joburile care vor dispărea din cauza Inteligenței artificiale? Ce spun specialiștii? # Newsweek.ro
Care sunt joburile care vor dispărea din cauza Inteligenței artificiale? Ce spun specialiștii? Care ...
19:50
Inundațiile de la Broșteni au scos la iveală un proiectil din Primul Război Mondial. A fost detonat # Newsweek.ro
Inundațiile de la Broșteni au scos la iveală un proiectil din Primul Război Mondial. A fost detonat....
19:50
Zelenski: Putin va ataca o nouă țară din Europa. România, Polonia și Danemarca au fost încercate # Newsweek.ro
Președintele Zelenski a anunțat că Putin va ataca încă o țară diun Euiropa. Zelenski a susținut că R...
19:40
Toată lumea își dorește un abdomen plat, cu "pătrățele" însă pentru aceasta nu sunt îndeajuns doar e...
19:30
Avion prăbușit la Iași, lângă o unitate militară. Două persoane se aflau la bord. Care este cauza ac...
19:00
Ministrul Sănătății demite conducerea DSP Iași și cere schimbarea directorului Spitalului Sf. Maria # Newsweek.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, demite conducerea DSP Iași și cere schimbarea directorului ...
18:40
Donald Trump dispune desecretizarea informaţiilor despre dispariţia celebrei Amelia Earhart # Newsweek.ro
Preşedintele SUA, Donald Trump, dispune desecretizarea informaţiilor despre dispariţia aviatoarei Am...
18:20
Patronii Dinamo Kiev, fraţii Surkis, îl protejează cât pot pe Vladislav Blănuţă. Ce a făcut acesta? # Newsweek.ro
Patronii Dinamo Kiev, fraţii Igor şi Grigori Surkis, îl protejează cât pot pe românul Vladislav Blăn...
17:50
Sunt 3.000 de observatori naționali și internaționali la alegerile din Republica Moldova # Newsweek.ro
Sunt peste 3.000 de observatori naționali și internaționali acreditaţi, care vor supraveghea buna de...
17:30
Iașul, peste Amsterdam, Copenhaga sau Budapesta, în topul orașelor cu cea mai rapidă creștere # Newsweek.ro
Iașul, peste Amsterdam, Copenhaga sau Budapesta. Suntem în topul orașelor cu cea mai rapidă creștere...
17:30
Voci din Iaşi. „Moldova are nevoie să fie salvată, să se trezească. Nu există alternativă” # Newsweek.ro
„Moldova are nevoie să fie salvată, să se trezească. Nu există alternativă”. Vocile puternice ale ba...
17:20
Nature: Alcoolul și carnea procesată cresc riscul de cancer de colon. Laptele și cerelale protejează # Newsweek.ro
Prestigioasa revistă Nature dezvăluie că alcoolul și carnea procesată cresc riscul de cancer de colo...
17:00
Poliția a descins când cânta Adrian Minune la un celebru club de manele. Patronul fura curent # Newsweek.ro
Poliția a descins în flagrant la un cunoscut club de manele în timp de cânta Adrian Minune. Patronul...
16:40
Cât costă biletele la concertul Iron Maiden din București. Au fost puse deja în vânzare # Newsweek.ro
Concertul de la București este programat pentru 28 mai 2026, la Arena Națională iar biletele au fost...
16:40
Ministrul muncii anunță la ce vârstă se va ieși la pensie. „Nu trebuie să lucrezi până mori” # Newsweek.ro
Ministrul muncii, Florin Manole, a vrut să îi liniștească pe pensionari și a anunțat când se va ieși...
16:30
Mandat de arestare pe numele fostului preşedinte sirian Bashar al-Assad care a fugit în Rusia # Newsweek.ro
Autorităţile siriene au emis un mandat de arestare pe numele fostului preşedinte Bashar al-Assad, ca...
16:30
Capriciile vremii. Zona din România unde a venit iarna în august. Nămeți de zeci de centimetri # Newsweek.ro
Vremea capricioasă n-a ocolit nici România de-a lungul timpului. Iar dacă la ora actuală constatăm c...
16:00
Rusia a revendicat sâmbătă responsabilitatea pentru capturarea a trei sate din estul Ucrainei, unde ...
15:40
Centrul Infotrafic al Poliţiei Române a informat că, în cursul zilelor de sâmbătă şi duminică, pe ma...
15:20
Rafila: Infecţiile nosocomiale trebuie identificate precoce, raportate corect şi intervenit imediat # Newsweek.ro
Alexandru Rafila, fost ministru al Sănătăţii, şi-a exprimat compasiunea, sâmbătă, pentru părinţii ca...
15:00
Drone neidentificate au fost observate vineri seară deasupra celei mai mari baze militare din Danema...
14:40
Pilotul italian Francesco Bagnaia (Ducati) a câștigat sâmbătă cursa de sprint premergătoare Marelui ...
14:20
Ministrul român al Apărării, Ionuţ Moşteanu, a afirmat sâmbătă că, pentru Republica Moldova, rămâner...
14:10
5.000 trupe speciale ale Suediei specializate în război de iarnă, la granița cu Rusia, în Finlanda # Newsweek.ro
O Brigadă de Desfășurare Înaintată a NATO a fost trimisă pentru a proteja Laponia. Include unități m...
13:20
Rusia împinge în alegeri partidul „Moldova Mare”, care revendică părți din regiunea Odesa, Ucraina # Newsweek.ro
Există alte două partide pro-ruse care ar putea intra în mod neașteptat în Parlament și pe care Puti...
12:40
VIDEO Ponta, păcălit de 2 comedianți că vorbește cu Poroșenko: „Călin Georgescu e foarte ciudat” # Newsweek.ro
Victor Ponta a fost sunat de 2 comedianți, realizatorii emisiunii „Vovan & Lexus”. Ponta a crezut c...
12:30
Fostul premier britanic Tont Blair, pregătit să fie „guvernator de Gaza”. Va intra cu forțe armate # Newsweek.ro
Fostul premier britanic, prin intermediul think tank-ului său, Institutul Tony Blair (TBI), elaborea...
12:20
DOCUMENT Pensiile speciale au crescut cu 16.000 lei în 10 ani. Pensiile contributive cu 2.000 lei # Newsweek.ro
Pensiile speciale au cunoscut o crește foarte mare în doar un deceniu. Pensiile speciale au crescut ...
11:50
Femeie înșelată după ce i s-a spus că a câștigat la o promoție online. Cum a rămas fără bani # Newsweek.ro
O femeie din Maramureş a depus la Poliţie plângere pentru înşelăciune, după ce a fost anunţată, pe o...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.