Grindeanu, îndemn pentru basarabeni: Votul vostru este vital pentru protejarea suveranității

Newsweek.ro, 28 septembrie 2025 11:20

Sorin Grindeanu a transmis basarabenilor să meargă la vot, amintindu-le că de ei depinde suveranitat...

Citeşte toată ştirea

Acum 30 minute
11:20
Grindeanu, îndemn pentru basarabeni: Votul vostru este vital pentru protejarea suveranității Newsweek.ro
Sorin Grindeanu a transmis basarabenilor să meargă la vot, amintindu-le că de ei depinde suveranitat...
11:10
Nicușor Dan: Este o zi decisivă pentru Moldova. Îi îndemn pe toți basarabenii din România să voteze Newsweek.ro
Președintele Republicii Moldova, Nicușor Dan, a declarat că azi este o zi istorică pentru Republica ...
Acum o oră
10:50
Aur istoric pentru România la Campionatul Mondial de Canotaj. Este o nouă probă introdusă în concurs Newsweek.ro
Echipajul de 8+1 mixt a câştigat medalia de aur la Campionatul Mondial de Canotaj de la Shanghai. Ba...
10:40
Igor Grosu, președintele Parlamentului Moldovei, a votat: „Am sentiment de bucurie” Newsweek.ro
Igor Grosu, liderul Partidului Acţiune şi Solidaritate, candidat la alegerile parlamentare, a mers l...
Acum 2 ore
10:30
Țara unde infecțiile nosocomiale sunt raportate imediat. Medic: nu mă tem că îmi iau o amendă Newsweek.ro
Infecțiile nosocomiale au ucis mai mulți copii într-un spital din România. Ministrul Sănătății a dat...
10:20
Un avion s-a prăbușit la Iași. Pilotului i-au fost amputate picioarele. Ce s-a întâmplat? Newsweek.ro
Un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit sâmbătă, 27 septembrie 2025, la Iași, în zona unei unități ...
10:10
VIDEO Ați auzit de ARO „Ciemme 4x4”? Nu s-a vândut în România. Motor VW, că cel de Dacia era prost Newsweek.ro
La începutul anilor 1980, când a apărut, ARO 10 era un model vizionar. Se poate spune că a fost prin...
09:50
Marc Marquez l-a egalat pe Valentino Rossi. E de 7 ori campion mondial la MotoGP Newsweek.ro
Marc Marquez a câștigat pentru 7-a oară titlul de campion mondial la MotoGP, egalându-l pe Valentino...
Acum 4 ore
09:30
VIDEO Maia Sandu, la vot: Moldova e în primejdie. „Să nu le permitem hoților să ne vândă viitorul” Newsweek.ro
Maia Sandu, președintele Republicii Moldova, a votat în cadrul alegerilor parlamentare cruciale pent...
09:20
O moldoveancă a mers 1.400 km, împreună cu cei doi copii, pentru a vota pentru viitorul Moldovei Newsweek.ro
O moldoveancă stabilită în China a mers 1.400 km, împreună cu cei doi copii, pentru a vota la aleger...
09:00
Băsescu, despre alegerile din Moldova: „Este ora! Îi va administra o bătaie umilitoare lui Putin” Newsweek.ro
În contextul în care astăzi Republica Moldova alege între parcursul european și întoarcerea către Ru...
08:40
VIDEO Italianul cu buletin românesc Simone Tempestini al 10-lea titlu de campion național de raliuri Newsweek.ro
Pilotul Simone Tempestini și-a trecut în parmares un rezultat istoric pentru motorsportul din Români...
08:10
Cum scapi de pofta de dulce care îți distruge sănătatea? Trucul pe care nutriționiștii îl recomandă Newsweek.ro
Cum să scapi de pofta de dulce care îți distruge sănătatea este întrebarea la care nutriționiștii au...
07:50
Cât de des e bine să donezi sânge, dar și cât de sigur e? Iei 280 de lei de la stat Newsweek.ro
Donarea de sânge salvează vieți, dar vine și cu beneficii directe pentru donatori. De la tichete val...
07:40
Alegeri în Republica Moldova. 3.300.000 de moldoveni au de ales între Europa și Rusia Newsweek.ro
Zi crucială pentru Republica Moldova. Aproximativ 3.300.000 de moldoveni sunt așteptați să îi aleagă...
Acum 6 ore
07:30
Canalul Dunăre-Marea Neagră, o afacere Dej-Stalin. Zeci de mii de deținuți politici morți pe șantier Newsweek.ro
Canalul Dunăre-Marea Neagră a fost plănuit la o întâlnire între Dej și Stalin de la Kremlin. Deși i...
07:20
Horoscop 29 septembrie. Luna în Capricorn aduce o zi romantică Vărsătorilor. Săgetătorii sunt noroco Newsweek.ro
Horoscop 29 septembrie. Luna în Capricorn aduce o zi romantică Vărsătorilor. Săgetătorii sunt noroco...
07:10
Ce este pensia suplimentară și cine o poate lua? Ce bani îți aduce în plus la pensie? Newsweek.ro
Pensia suplimentară este un beneficiu pe care legislația din România îl oferă românilor care îndepli...
Acum 24 ore
21:10
Spitalele, obligate să publice periodic informaţii despre activitatea medicală și cheltuieli Newsweek.ro
Spitalele din sistemul public din România vor fi obligate să publice periodic mai multe informaţii d...
20:50
Unul dintre cei mai căutați infractori români a fost prins. Era pe lista ”Most Wanted” din 2023 Newsweek.ro
Unul dintre cei mai căutați infractori români a fost prins. Era pe lista ”Most Wanted” din 2023. Pen...
20:30
Românii folosiți de traficanți în Germania pentru obținerea de beneficii financiare. Ce pățesc? Newsweek.ro
Românii folosiți de traficanți în Germania pentru obținerea de beneficii financiare. Ce pățesc? Ce s...
20:10
Care sunt joburile care vor dispărea din cauza Inteligenței artificiale? Ce spun specialiștii? Newsweek.ro
Care sunt joburile care vor dispărea din cauza Inteligenței artificiale? Ce spun specialiștii? Care ...
19:50
Inundațiile de la Broșteni au scos la iveală un proiectil din Primul Război Mondial. A fost detonat Newsweek.ro
Inundațiile de la Broșteni au scos la iveală un proiectil din Primul Război Mondial. A fost detonat....
19:50
Zelenski: Putin va ataca o nouă țară din Europa. România, Polonia și Danemarca au fost încercate Newsweek.ro
Președintele Zelenski a anunțat că Putin va ataca încă o țară diun Euiropa. Zelenski a susținut că R...
19:40
Cum să ai un abdomen cu &#34;pătrățele&#34;? Nu le poți face doar la sală Newsweek.ro
Toată lumea își dorește un abdomen plat, cu "pătrățele" însă pentru aceasta nu sunt îndeajuns doar e...
19:30
Avion prăbușit la Iași, lângă o unitate militară. Două persoane se aflau la bord Newsweek.ro
Avion prăbușit la Iași, lângă o unitate militară. Două persoane se aflau la bord. Care este cauza ac...
19:00
Ministrul Sănătății demite conducerea DSP Iași și cere schimbarea directorului Spitalului Sf. Maria Newsweek.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, demite conducerea DSP Iași și cere schimbarea directorului ...
18:40
Donald Trump dispune desecretizarea informaţiilor despre dispariţia celebrei Amelia Earhart Newsweek.ro
Preşedintele SUA, Donald Trump, dispune desecretizarea informaţiilor despre dispariţia aviatoarei Am...
18:20
Patronii Dinamo Kiev, fraţii Surkis, îl protejează cât pot pe Vladislav Blănuţă. Ce a făcut acesta? Newsweek.ro
Patronii Dinamo Kiev, fraţii Igor şi Grigori Surkis, îl protejează cât pot pe românul Vladislav Blăn...
17:50
Sunt 3.000 de observatori naționali și internaționali la alegerile din Republica Moldova Newsweek.ro
Sunt peste 3.000 de observatori naționali și internaționali acreditaţi, care vor supraveghea buna de...
17:30
Iașul, peste Amsterdam, Copenhaga sau Budapesta, în topul orașelor cu cea mai rapidă creștere Newsweek.ro
Iașul, peste Amsterdam, Copenhaga sau Budapesta. Suntem în topul orașelor cu cea mai rapidă creștere...
17:30
Voci din Iaşi. „Moldova are nevoie să fie salvată, să se trezească. Nu există alternativă” Newsweek.ro
„Moldova are nevoie să fie salvată, să se trezească. Nu există alternativă”. Vocile puternice ale ba...
17:20
Nature: Alcoolul și carnea procesată cresc riscul de cancer de colon. Laptele și cerelale protejează Newsweek.ro
Prestigioasa revistă Nature dezvăluie că alcoolul și carnea procesată cresc riscul de cancer de colo...
17:00
Poliția a descins când cânta Adrian Minune la un celebru club de manele. Patronul fura curent Newsweek.ro
Poliția a descins în flagrant la un cunoscut club de manele în timp de cânta Adrian Minune. Patronul...
16:40
Cât costă biletele la concertul Iron Maiden din București. Au fost puse deja în vânzare Newsweek.ro
Concertul de la București este programat pentru 28 mai 2026, la Arena Națională iar biletele au fost...
16:40
Ministrul muncii anunță la ce vârstă se va ieși la pensie. „Nu trebuie să lucrezi până mori” Newsweek.ro
Ministrul muncii, Florin Manole, a vrut să îi liniștească pe pensionari și a anunțat când se va ieși...
16:30
Mandat de arestare pe numele fostului preşedinte sirian Bashar al-Assad care a fugit în Rusia Newsweek.ro
Autorităţile siriene au emis un mandat de arestare pe numele fostului preşedinte Bashar al-Assad, ca...
16:30
Capriciile vremii. Zona din România unde a venit iarna în august. Nămeți de zeci de centimetri Newsweek.ro
Vremea capricioasă n-a ocolit nici România de-a lungul timpului. Iar dacă la ora actuală constatăm c...
16:00
Rusia revendică ocuparea a trei sate în estul Ucrainei Newsweek.ro
Rusia a revendicat sâmbătă responsabilitatea pentru capturarea a trei sate din estul Ucrainei, unde ...
15:40
Transporturi agabaritice, sâmbătă şi duminică, pe mai multe drumuri din ţară Newsweek.ro
Centrul Infotrafic al Poliţiei Române a informat că, în cursul zilelor de sâmbătă şi duminică, pe ma...
15:20
Rafila: Infecţiile nosocomiale trebuie identificate precoce, raportate corect şi intervenit imediat Newsweek.ro
Alexandru Rafila, fost ministru al Sănătăţii, şi-a exprimat compasiunea, sâmbătă, pentru părinţii ca...
15:00
Drone neidentificate au survolat cea mai mare bază militară din Danemarca Newsweek.ro
Drone neidentificate au fost observate vineri seară deasupra celei mai mari baze militare din Danema...
14:40
MotoGP: Italianul Francesco Bagnaia (Ducati) a câștigat cursa de sprint în Japonia Newsweek.ro
Pilotul italian Francesco Bagnaia (Ducati) a câștigat sâmbătă cursa de sprint premergătoare Marelui ...
14:20
Moşteanu: Îi îndemn pe cetăţenii moldoveni să îşi exprime opţiunea la urne Newsweek.ro
Ministrul român al Apărării, Ionuţ Moşteanu, a afirmat sâmbătă că, pentru Republica Moldova, rămâner...
14:10
5.000 trupe speciale ale Suediei specializate în război de iarnă, la granița cu Rusia, în Finlanda Newsweek.ro
O Brigadă de Desfășurare Înaintată a NATO a fost trimisă pentru a proteja Laponia. Include unități m...
13:20
Rusia împinge în alegeri partidul „Moldova Mare”, care revendică părți din regiunea Odesa, Ucraina Newsweek.ro
Există alte două partide pro-ruse care ar putea intra în mod neașteptat în Parlament și pe care Puti...
12:40
VIDEO Ponta, păcălit de 2 comedianți că vorbește cu Poroșenko: „Călin Georgescu e foarte ciudat” Newsweek.ro
Victor Ponta a fost sunat de 2 comedianți, realizatorii emisiunii „Vovan & Lexus”. Ponta a crezut c...
12:30
Fostul premier britanic Tont Blair, pregătit să fie „guvernator de Gaza”. Va intra cu forțe armate Newsweek.ro
Fostul premier britanic, prin intermediul think tank-ului său, Institutul Tony Blair (TBI), elaborea...
12:20
DOCUMENT Pensiile speciale au crescut cu 16.000 lei în 10 ani. Pensiile contributive cu 2.000 lei Newsweek.ro
Pensiile speciale au cunoscut o crește foarte mare în doar un deceniu. Pensiile speciale au crescut ...
11:50
Femeie înșelată după ce i s-a spus că a câștigat la o promoție online. Cum a rămas fără bani Newsweek.ro
O femeie din Maramureş a depus la Poliţie plângere pentru înşelăciune, după ce a fost anunţată, pe o...
