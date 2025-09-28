“Lucrez ca taximetrist” Declaraţia surprinzătoare a bărbatului celebru cu o avere de 140 de milioane de euro!
Antena Sport, 28 septembrie 2025 11:20
Gareth Bale (36 de ani) s-a retras din fotbal la 33 de ani, atunci când mai avea 6 luni de contract cu Los Angeles FC, echipă la care evoluează în prezent Alex Băluţă (32 de ani) şi Heung-min Son (33 de ani). Averea lui Bale este estimată la circa 140 de milioane de euro. Totuşi, […] The post “Lucrez ca taximetrist” Declaraţia surprinzătoare a bărbatului celebru cu o avere de 140 de milioane de euro! appeared first on Antena Sport.
• • •
Alte ştiri de Antena Sport
Acum 30 minute
11:20
“Lucrez ca taximetrist” Declaraţia surprinzătoare a bărbatului celebru cu o avere de 140 de milioane de euro! # Antena Sport
Gareth Bale (36 de ani) s-a retras din fotbal la 33 de ani, atunci când mai avea 6 luni de contract cu Los Angeles FC, echipă la care evoluează în prezent Alex Băluţă (32 de ani) şi Heung-min Son (33 de ani). Averea lui Bale este estimată la circa 140 de milioane de euro. Totuşi, […] The post “Lucrez ca taximetrist” Declaraţia surprinzătoare a bărbatului celebru cu o avere de 140 de milioane de euro! appeared first on Antena Sport.
Acum o oră
10:50
Meciul FCSB – Oţelul e în format LIVE TEXT pe AS.ro duminică, de la ora 20:30. Campioana are neapărat nevoie de victorie, fiind pe locul 13 în Liga 1, poziţie ce duce la barajul de rămânere în prima ligă. FCSB vine după o victorie la debutul în grupa principală din Europa League, în acest sezon. […] The post FCSB – Oţelul, 20:30, LIVE TEXT. Campioana, într-o situaţie disperată în Liga 1 appeared first on Antena Sport.
10:50
Marc Marquez a cucerit al 7-lea titlu mondial la MotoGP. Campionul, egal cu Valentino Rossi # Antena Sport
Pilotul spaniol Marc Marquez (Ducati) a câştigat duminică titlul mondial, al şaptelea din cariera sa în MotoGP, după ce a terminat pe locul 2 în Marele Premiu al Japoniei, în spatele coechipierului său Francesco Bagnaia. La 32 de ani, Marc Marquez (Ducati) şi-a concretizat sezonul extraordinar din 2025, câştigând al şaptelea titlu mondial în MotoGP, […] The post Marc Marquez a cucerit al 7-lea titlu mondial la MotoGP. Campionul, egal cu Valentino Rossi appeared first on Antena Sport.
10:40
Dennis Man, remarcat de antrenor după ce a fost decisiv în victoria lui PSV: “A făcut o treabă excelentă” # Antena Sport
Peter Bosz, tehnicianul lui PSV Eindhoven, l-a lăudat pe Dennis Man pentru faza care a adus victoria echipei sale în duelul cu Excelsior din campionatul Olandei, scor final 2-1. În minutul 72, jucătorul român a avut a “țâșnit” în banda dreapă și i-a pasat în gura porții lui Ismael Saibari, care a îndeplinit o formalitate. […] The post Dennis Man, remarcat de antrenor după ce a fost decisiv în victoria lui PSV: “A făcut o treabă excelentă” appeared first on Antena Sport.
Acum 2 ore
10:10
România, AUR la Mondialele de canotaj de la Shanghai. “Tricolorii” încheie fabulos competiția # Antena Sport
România a obținut o nouă medalie de aur la Campionatele Mondiale de la Shanghai. Echipajul de 8+1 rame mixt al “tricolorilor” s-a clasat pe primul loc în finala probei aferente, după ce a avut cel mai bun timp și din serii. Țara noastră a încheiat astfel cu șase medalii competiția de la Shanghai. România, a […] The post România, AUR la Mondialele de canotaj de la Shanghai. “Tricolorii” încheie fabulos competiția appeared first on Antena Sport.
10:00
Mihai Stoica s-a revoltat după tragerea la sorţi a grupelor Cupei României: “Haos total”! Avertisment pentru FRF # Antena Sport
Preşedintele Consiliului de Administraţie de la FCSB, Mihai Stoica (60 de ani), s-a revoltat după confuzia creată în urma tragerii la sorţi a grupelor Cupei României. Iniţial FCSB trebuia să joace în deplasare cu Sănătatea Cluj, Petrolul Ploiești și Universitatea Craiova. Ulterior FRF a revenit şi a publicat noul program al meciurilor din Cupa României. […] The post Mihai Stoica s-a revoltat după tragerea la sorţi a grupelor Cupei României: “Haos total”! Avertisment pentru FRF appeared first on Antena Sport.
09:40
Răsturnare de situație la FCSB. E OUT pentru meciul cu Oțelul, deși Charalambous l-a anunțat apt de joc # Antena Sport
Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a făcut un anunț pe care suporterii FCSB cu siguranță nu voiau să îl audă. Adrian Șut, jucătorul care era anunțat de Elias Charalambous ca fiind revenit, nu va evolua până la urmă în meciul roș-albaștrilor din campionat contra Oțelului. Mijlocașul campioanei s-a accidentat la echipa […] The post Răsturnare de situație la FCSB. E OUT pentru meciul cu Oțelul, deși Charalambous l-a anunțat apt de joc appeared first on Antena Sport.
Acum 4 ore
09:10
Prima reacţie a lui Dennis Man după ce a dat pasa decisivă la golul victoriei lui PSV! # Antena Sport
Dennis Man (27 de ani) a acordat un interviu pentru contul oficial de YouTube al lui PSV, după ce a oferit assist-ul la golul victoriei campioanei Olandei în meciul din deplasare cu Excelsior. Excelsior – PSV s-a terminat 1-2. Man a intrat pe teren în minutul 70, iar în minutul 72 l-a lăsat pe Ismael […] The post Prima reacţie a lui Dennis Man după ce a dat pasa decisivă la golul victoriei lui PSV! appeared first on Antena Sport.
09:00
Românii își încep de astăzi parcursul pe tabloul principal de la China Smash 2025, iar primii care intră în competiție vor fi Berandette Szocs și Eduard Ionescu, în proba de dublu mixt. Cei doi vor întâlni perechea formată din indianul Akash Pal și australianca Minhyung Jee. Duelul poate fi urmărit de la ora 08:55, în […] The post Bernadette Szocs și Eduard Ionescu debutează la dublu mixt la China Smash appeared first on Antena Sport.
08:50
Cum l-au putut numi olandezii pe Dennis Man, după ce internaţionalul român a oferit un assist în meciul lui PSV # Antena Sport
Dennis Man (27 de ani) a oferit un assist în meciul Excelsior – PSV 1-2. Intrat pe teren în minutul 70, în locul lui Paul Wanner, jucătorul naţionalei şi-a făcut simţită rapid prezenţa. În minutul 72, Man i-a pasat decisiv lui Ismael Saibari, la golul cu care acesta i-a adus victoria campioanei Olandei. Anterior, Wlodarczyk […] The post Cum l-au putut numi olandezii pe Dennis Man, după ce internaţionalul român a oferit un assist în meciul lui PSV appeared first on Antena Sport.
08:40
Reacția lui Victor Angelescu, după scandalul din tribune de la Petrolul – Rapid: “Total deplasate” # Antena Sport
Meciul dintre Petrolul și Rapid, încheiat cu victoria giuleștenilor cu 1-0, a fost marcat de un moment neplăcut, atunci când un grup de suporteri ai ploieștenilor a intrat în conflict cu oamenii de la loja alb-vișinie. Victor Angelescu, aflat chiar în “miezul” scandalului, a acordat ulterior declarații și s-a arătat total nemulțumit de cele întâmplate. […] The post Reacția lui Victor Angelescu, după scandalul din tribune de la Petrolul – Rapid: “Total deplasate” appeared first on Antena Sport.
08:20
Ce notă a primit Cristi Chivu după o nouă victorie pe banca lui Inter: “Avea nevoie de asta” # Antena Sport
Jurnaliştii italieni au oferit extrem de rapid un verdict după ce Inter Milano a învins-o pe Cagliari în deplasare în etapa a 5-a din Serie A, scor 2-0. Mai multe cotidiane din “cizmă” le-au acordat note celor prezenți pe teren pe Unipol Domus, inclusiv celor doi antrenori. Cei de la Tutto Mercato Web l-au punctat […] The post Ce notă a primit Cristi Chivu după o nouă victorie pe banca lui Inter: “Avea nevoie de asta” appeared first on Antena Sport.
Acum 12 ore
00:30
Cristi Chivu, reacție fermă după Cagliari – Inter 0-2. Jucătorul lăudat: „Și pe mine mă surprinde” # Antena Sport
Cristi Chivu a oferit o reacție fermă după ce Inter a învins-o cu 2-0 pe Cagliari, în etapa a șasea din Serie A. Lautaro Martinez și tânărul Pio Esposito au marcat pentru nerazzurri, care au ajuns la trei victorii consecutive în toate competițiile. Cristi Chivu l-a lăudat pe atacantul de 20 de ani care a […] The post Cristi Chivu, reacție fermă după Cagliari – Inter 0-2. Jucătorul lăudat: „Și pe mine mă surprinde” appeared first on Antena Sport.
27 septembrie 2025
23:40
Eugen Neagoe, vehement la adresa arbitrajului după eșecul cu Rapid: „Dacă acolo a fost henț, eu sunt președintele României” # Antena Sport
La debutul lui Eugen Neagoe pe banca tehnică, Petrolul Ploiești a suferit al cincilea eșec la rând în Liga 1. Formația ploieșteană nu a găsit drumul spre poarta lui Aioani și a rămas pe locul 14 în campionat. Noul antrenor al „găzarilor” a criticat vehement arbitrajul, precizând că o decizie eronată a fost cea care […] The post Eugen Neagoe, vehement la adresa arbitrajului după eșecul cu Rapid: „Dacă acolo a fost henț, eu sunt președintele României” appeared first on Antena Sport.
23:40
Alexandru Dobre a dat-o la pace cu suporterii Rapidului. Ce s-a întâmplat după scandalul uriaș # Antena Sport
Alexandru Dobre a dat-o la pace cu suporterii Rapidului, după victoria cu Petrolul, scor 1-0. Mijlocașul a dezvăluit că după întregul scandal de la finalul partidei pierdute cu Hermannstadt, scor 1-2, a fost sunat de fani. Concret, după eșecul din Giulești, Alexandru Dobre s-a certat cu mai mulți suporteri care l-au înjurat timp de secunde […] The post Alexandru Dobre a dat-o la pace cu suporterii Rapidului. Ce s-a întâmplat după scandalul uriaș appeared first on Antena Sport.
23:20
Dennis Man, decisiv în victoria lui PSV. Pasă de gol la două minute după ce a intrat pe teren # Antena Sport
Dennis Man a fost decisiv în victoria lui PSV cu Excelsior, scor 2-1, din etapa a 7-a din Eredivisie. Internaționalul român a oferit o pasă de gol. Dennis Man a început ca rezervă partida cu Exclesior, din deplasare. Peter Bosz l-a trimis în teren în minutul 70, la scorul de 1-1. Dennis Man, pasă de gol în Excelsior – […] The post Dennis Man, decisiv în victoria lui PSV. Pasă de gol la două minute după ce a intrat pe teren appeared first on Antena Sport.
23:10
Costel Gâlcă, nemulțumit după Petrolul – Rapid 0-1: „Trebuie să reacționăm mult mai repede” # Antena Sport
Rapidul a trecut peste eșecul dramatic suferit etapa trecută cu Hermannstadt și s-a impus cu scorul de 1-0 pe terenul celor de la Petrolul Ploiești, la episodul cu numărul 132 din “Primvs derby”. Jocul giuleștenilor nu a funcționat așa cum și-ar fi dorit antrenorul Costel Gâlcă, iar acesta a explicat la flash-interviu cam care sunt […] The post Costel Gâlcă, nemulțumit după Petrolul – Rapid 0-1: „Trebuie să reacționăm mult mai repede” appeared first on Antena Sport.
23:10
Alexandru Dobre a mers din nou în fața suporterilor, după victoria cu Petrolul. Gestul făcut de căpitanul Rapidului # Antena Sport
Alexandru Dobre a mers din nou în fața suporterilor, după ce Rapid a învins-o cu 1-0 pe Petrolul, în etapa a 11-a din Liga 1. Căpitanul giuleștenilor a început partida ca rezervă, fiind trimis în teren în minutul 69. Dobre s-a certat cu fanii giuleșteni la finalul meciului pierdut de Rapid cu Hermannstadt, scor 1-2, […] The post Alexandru Dobre a mers din nou în fața suporterilor, după victoria cu Petrolul. Gestul făcut de căpitanul Rapidului appeared first on Antena Sport.
23:00
Jucătorii Rapidului, cu gândul la primul loc după victoria cu Petrolul: „Vrem să ne menținem cât mai sus” # Antena Sport
Jucătorii Rapidului sunt cu gândul la primul loc din Liga 1, după victoria cu Petrolul, scor 1-0. Rareș Pop vrea ca giuleștenii să se mențină cât mai sus în campionat, mărturisind că își dorește ca echipa să devină lider, ținând cont că e la două puncte de Universitatea Craiova. Rapid a acumulat 22 de puncte, […] The post Jucătorii Rapidului, cu gândul la primul loc după victoria cu Petrolul: „Vrem să ne menținem cât mai sus” appeared first on Antena Sport.
22:50
Paul Papp, ieșire nervoasă la adresa lui Marcel Bârsan: „Unde să duc mâna, să mi-o tai?” # Antena Sport
Petrolul Ploiești a suferit sâmbătă a cincea înfrângere consecutivă în Liga 1. La debutul lui Eugen Neagoe pe banca „găzarilor”, aceștia au pierdut derby-ul cu Rapid București, în etapa cu numărul 11. Veniți după eșecul dramatic suferit pe teren propriu cu Hermannstadt, giuleștenii au răspuns cu o victorie la limită la Ploiești, decisă de golul […] The post Paul Papp, ieșire nervoasă la adresa lui Marcel Bârsan: „Unde să duc mâna, să mi-o tai?” appeared first on Antena Sport.
Acum 24 ore
22:20
A fost un adevărat spectacol sâmbătă seară în meciul dintre Borussia M’gladbach și Eintracht Frankfurt. Cele două formații au reușit performanța de a marca 10 goluri într-un joc de Bundesliga. Scorul final a fost 6-4 în favoarea celor de la Eintracht Frankfurt, asta după ce oaspeții au făcut o adevărată demonstrație de forță în primele […] The post Meci ireal în campionatul Germaniei! S-au marcat 10 goluri! Cât era scorul la pauză appeared first on Antena Sport.
22:10
Unde au ascuns fanii Petrolului materialele pirotehnice la derby-ul cu Rapid. Anunțul Jandarmeriei # Antena Sport
Mai multe materiale pirotehnice au fost descoperite de către jandarmi ascunse în instalaţia sanitară a stadionului „Ilie Oană” înaintea meciului de fotbal dintre Petrolul Ploieşti şi Rapid Bucureşti care se desfăşoară sâmbătă seară, la Ploieşti. La meciul din etapa a 11-a din Liga 1, scorul a fost deschis de Alexandru Pașcanu, în minutul 24. El a punctat în urma unei lovituri libere executate de Elvir Koljic. Unde au ascuns […] The post Unde au ascuns fanii Petrolului materialele pirotehnice la derby-ul cu Rapid. Anunțul Jandarmeriei appeared first on Antena Sport.
22:00
Starurile lui Real Madrid, note umilitoare după derby-ul pierdut cu Atletico Madrid. Singurul jucător lăudat # Antena Sport
Starurile lui Real Madrid au primit note umilitoare din partea jurnaliștilor spanioli, după eșecul din derby-ul cu Atletico Madrid. Elevii lui Xabi Alonso au fost criticați în ziarul de casă al „galacticilor”. Atletico Madrid a învins-o cu 5-2 pe Real Madrid, în etapa a 7-a din La Liga. Los Blancos au suferit primul eșec din acest sezon. Starurile lui Real Madrid, note umilitoare […] The post Starurile lui Real Madrid, note umilitoare după derby-ul pierdut cu Atletico Madrid. Singurul jucător lăudat appeared first on Antena Sport.
21:40
Scandal la Petrolul – Rapid. Jandarmii au intervenit și au evacuat mai mulți suporteri # Antena Sport
A fost scandal în prima repriză a partidei dintre Petrolul și Rapid, din etapa a 11-a din Liga 1. Mai mulți suporteri ai „lupilor” au fost scoși din stadion de jandarmi. În minutul 24, Rapid a reușit să deschidă scorul prin Alexandru Pașcanu. Fundașul a marcat cu o reluare din fața porții, după lovitura liberă […] The post Scandal la Petrolul – Rapid. Jandarmii au intervenit și au evacuat mai mulți suporteri appeared first on Antena Sport.
21:10
Atletico și Real Madrid au făcut spectacol sâmbătă în cel mai tare meci al etapei cu numărul 7 din campionatul Spaniei. Gruparea antrenată de Diego Simeone a reușit o victorie fabuloasă contra marii rivale, scor 5-2. Julian Alvarez a strălucit pentru formația gazdă, în timp ce apărarea „los blancos” a suferit la aproape fiecare atac […] The post Xabi Alonso surprinde, după Atletico – Real Madrid 5-2: „Este o înfrângere meritată” appeared first on Antena Sport.
21:10
The post Jurnal AntenaSport | Vlad Chiricheș a făcut galerie la maraton appeared first on Antena Sport.
21:10
The post Jurnal AntenaSport | Adrian Ilie, „comisar” de cursă pentru tineri appeared first on Antena Sport.
20:50
Brest – CSM București 34-31. „Tigroaicele” suferă a doua înfrângere în Liga Campionilor # Antena Sport
CSM București a suferit sâmbătă al doilea eșec din actuala ediție de Liga Campionilor la handbal feminin. Campioana României a cedat la diferență mică pe terenul celor de la Brest Bretagne. Deși a avut o evoluție bună, mai ales în prima repriză, gruparea pregătită de Adi Vasile a picat inexplicabil în partea secundă, când formația […] The post Brest – CSM București 34-31. „Tigroaicele” suferă a doua înfrângere în Liga Campionilor appeared first on Antena Sport.
20:50
The post Ianis Stoica, un nou gol pentru Estrela. A doua reușită a românului în Liga Portugal appeared first on Antena Sport.
20:30
Motivul pentru care Alexandru Dobre a fost lăsat pe bancă în Petrolul – Rapid. Victor Angelescu: „A vorbit cu suporterii” # Antena Sport
Victor Angelescu a dezvăluit motivul pentru care Alexandru Dobre a fost lăsat pe banca de rezerve în derby-ul dintre Petrolul și Rapid, din etapa a 11-a din Liga 1. Mijlocașul nu a mai fost titularizat după ce la finalul meciului din runda trecută, pierdut de giuleșteni cu Hermannstadt (1-2), s-a certat cu suporterii. Președintele de la […] The post Motivul pentru care Alexandru Dobre a fost lăsat pe bancă în Petrolul – Rapid. Victor Angelescu: „A vorbit cu suporterii” appeared first on Antena Sport.
20:20
„O mizerie”. Mihai Stoica a răbufnit după ce „cazul” transferului lui Florinel Coman a fost făcut public de TAS # Antena Sport
Mihai Stoica a răbufnit după ce „cazul” transferului lui Florinel Coman la Al Gharafa a fost făcut public de TAS. Tribunalul de la Lausanne a publicat motivarea completă a procesului dintre FCSB și clubul din Qatar. Florinel Coman a fost transferat de Al Gharafa de la FCSB în vara anului trecut, în schimbul sumei de […] The post „O mizerie”. Mihai Stoica a răbufnit după ce „cazul” transferului lui Florinel Coman a fost făcut public de TAS appeared first on Antena Sport.
19:30
Julian Alvarez, cinci goluri într-o săptămână după „dubla” cu Real Madrid. Reacția de milioane a lui Diego Simeone # Antena Sport
Julian Alvarez a marcat o „dublă” de vis în derby-ul dintre Atletico Madrid și Real Madrid, din etapa a șasea din La Liga. Argentinianul de 25 de ani a ajuns la cinci goluri marcate în doar o săptămână. Înaintea partidei „de foc” cu rivalii „galactici”, Atletico Madrid s-a duelat cu Rayo Vallecano la mijlocul săptămânii. Trupa lui Diego Simeone s-a impus cu 3-2, Julian Alvarez […] The post Julian Alvarez, cinci goluri într-o săptămână după „dubla” cu Real Madrid. Reacția de milioane a lui Diego Simeone appeared first on Antena Sport.
19:10
Alexandru Dobre, rezervă în Petrolul – Rapid. Decizie surpriză după scandalul uriaș cu fanii # Antena Sport
Alexandru Dobre este rezervă în derby-ul dintre Petrolul și Rapid, din etapa a 11-a din Liga 1. Costel Gâlcă a luat o decizie surprinzătoare în privința mijlocașului de 27 de ani. Dobre a fost în centrul atenției după ce Rapid a pierdut pe teren propriu cu Hermannstadt, scor 1-2, în etapa trecută din Liga 1. El […] The post Alexandru Dobre, rezervă în Petrolul – Rapid. Decizie surpriză după scandalul uriaș cu fanii appeared first on Antena Sport.
19:10
Manchester City a făcut spectacol sâmbătă pe teren propriu, în duelul cu nou promovata Burnley. Gruparea pregătită de Pep Guardiola a înscris de cinci ori în jocul disputat pe Etihad Stadium. Mai mult decât atât, „cetățenii” au primit un ajutor nesperat în acest meci, culmea, de la unul dintre jucătorii echipei adverse. Acesta și-a marcat […] The post Nebunie în Premier League! Și-a înscris de două ori în proprie poartă appeared first on Antena Sport.
18:50
Manchester United continuă seria de rezultate dezastruoase din acest sezon, după ce a suferit sâmbătă al treilea eșec stagional în Premier League. Formația de pe Old Trafford a fost învinsă de Brentford, scor 3-1. Instalat pe banca celor de la Manchester United acum aproape un an, Ruben Amorim a stabilit un record negativ pe banca […] The post Ruben Amorim, record negativ după ultima înfrângere a lui Manchester United appeared first on Antena Sport.
18:20
Kylian Mbappe a marcat în derby-ul cu Atletico Madrid și a ajuns la cifre fabuloase. Formă de vis pentru starul lui Real Madrid # Antena Sport
Kylian Mbappe a marcat în derby-ul dintre Atletico Madrid și Real Madrid, din etapa a șaptea din La Liga. Starul francez de 26 de ani a ajuns la cifre fabuloase în acest sezon. După ce Robin Le Normand a deschis scorul în minutul 14, cu o lovitură de cap din centrarea excelentă a lui Giuliano Simeone, Kylian Mbappe a egalat în minutul 25. Kylian Mbappe a […] The post Kylian Mbappe a marcat în derby-ul cu Atletico Madrid și a ajuns la cifre fabuloase. Formă de vis pentru starul lui Real Madrid appeared first on Antena Sport.
18:00
Adrian Mihalcea a răbufnit după UTA – Csikszereda 0-0: „Tot regulamentul este interpretabil” # Antena Sport
UTA Arad și Csikszereda au remizat sâmbătă, scor 0-0, într-un meci din cadrul etapei cu numărul 11 din Liga 1. Formația antrenată de Adrian Mihalcea a jucat o reprză în 10 oameni, după ce Coman a fost eliminat în finalul primei părți. La flash-interviu, antrenorul arădenilor a explicat că jucătorii trebuie să vină cu o […] The post Adrian Mihalcea a răbufnit după UTA – Csikszereda 0-0: „Tot regulamentul este interpretabil” appeared first on Antena Sport.
17:40
Revenire uriașă la FCSB pentru meciul cu Oțelul. Elias Charalambous a făcut anunțul: „S-a întors, e bine” # Antena Sport
Elias Charalambous a anunțat o revenire uriașă la FCSB, pentru partida de campionat cu Oțelul. Adrian Șut s-a refăcut și e apt pentru meciul din etapa a 11-a din Liga 1. Adrian Șut s-a accidentat la echipa națională, în remiza cu Cipru, scor 2-2. Mijlocașul de 26 de ani a rezistat pe teren doar șase minute. Adrian […] The post Revenire uriașă la FCSB pentru meciul cu Oțelul. Elias Charalambous a făcut anunțul: „S-a întors, e bine” appeared first on Antena Sport.
17:30
Veste importantă pentru Barcelona. Hansi Flick a anunțat ce se întâmplă cu Lamine Yamal înaintea meciului cu PSG # Antena Sport
Cu patru zile înainte de meciul cu PSG din Liga Campionilor, antrenorul echipei Barcelona, Hansi Flick, a anunţat sâmbătă că Lamine Yamal, care a lipsit timp de două săptămâni, va reveni pe teren duminică, în La Liga, împotriva lui Real Sociedad. “Chiar dacă poate va fi la început pe banca de rezerve, cu siguranţă va juca câteva minute”, a spus antrenorul german despre Yamal, care […] The post Veste importantă pentru Barcelona. Hansi Flick a anunțat ce se întâmplă cu Lamine Yamal înaintea meciului cu PSG appeared first on Antena Sport.
17:10
UTA Arad și Csikszereda au remizat sâmbătă, în primul meci al zilei din Liga 1. Formația antrenată de Adrian Mihalcea a jucat o repriză în inferioritate numerică, după ce atacantul Marius Coman a văzut cartonașul roșu în finalul primei părți. Este al șaptelea rezultat de egalitate al celor de la UTA în acest sezon și […] The post UTA Arad – Csikszereda 0-0. Arădenii salveză un punct în inferioritate numerică appeared first on Antena Sport.
17:00
Decizia care i-a schimbat viața lui Ion Țiriac. Dezvăluirile făcute la 86 de ani: „M-am luptat în fiecare zi” # Antena Sport
Ion Țiriac a spus care a fost decizia care i-a schimbat viața. Miliardarul român, ajuns la vârsta de 86 de ani, a făcut dezvăluiri unice despre un moment cheie din viața lui. Concret, Ion Țiriac a dezvăluit că a renunțat la hochei, la începutul carierei sale sportive, pentru a practica tenisul. El a subliniat că […] The post Decizia care i-a schimbat viața lui Ion Țiriac. Dezvăluirile făcute la 86 de ani: „M-am luptat în fiecare zi” appeared first on Antena Sport.
17:00
Naționala de fotbal a României mai are de disputat trei meciuri din preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026. Tricolorii vor închide campania în fața propriilor suporteri, în compania selecționatei din San Marino. Oficialii Federației Române de Fotbal au decis ca echipa națională să joace ultimul meci din preliminarii în afara Bucureștiului, mai exact, pe stadionul […] The post Unde va disputa naționala României ultimul meci din preliminariile pentru CM 2026 appeared first on Antena Sport.
16:40
Manchester United, un nou eșec în Premier League! „Diavolii” nu au mai câștigat aici de peste trei ani # Antena Sport
Lucrurile nu par să se fi schimbat prea mult la Manchester United, care a suferit sâmbătă al treilea eșec din acest sezon de Premier League. Gruparea antrenată de Ruben Amorim a fost învinsă de Brentford, într-un meci din cadrul etapei a 6-a. Formația de pe Old Trafford a ajuns la patru meciuri consecutive fără victorie […] The post Manchester United, un nou eșec în Premier League! „Diavolii” nu au mai câștigat aici de peste trei ani appeared first on Antena Sport.
16:30
Revenire importantă la PSG, înainte de jocul cu Barcelona! Ce star al parizienilor s-a recuperat pentru meciul din UCL # Antena Sport
Paris Saint Germain vrea să facă uitat eșecul suferit în fața rivalei Marseille, iar sâmbătă va primi vizita celor de la Auxerre. Luis Enrique a primit o veste excelentă, după ce a fost nevoit să joace fără mai mulți titulari în acest start de sezon, din cauza problemelor medicale. Fără Ousmane Dembele, Marquinhos, Joao Neves […] The post Revenire importantă la PSG, înainte de jocul cu Barcelona! Ce star al parizienilor s-a recuperat pentru meciul din UCL appeared first on Antena Sport.
16:20
„Când ești patron la Rapid, îți asumi”. Dan Șucu, taxat de fanii giuleșteni. Ce au cerut urgent la echipă # Antena Sport
Dan Șucu a fost taxat de fanii de la Rapid. Gigi Corsicanu, fostul lider al galeriei din Giulești, a cerut transferuri la echipă în vederea luptei la titlu. Corsicanu a subliniat faptul că FCSB și CFR Cluj, primele două clasate din sezonul trecut, au avut un start dezastruos de sezon în Liga 1. În acest […] The post „Când ești patron la Rapid, îți asumi”. Dan Șucu, taxat de fanii giuleșteni. Ce au cerut urgent la echipă appeared first on Antena Sport.
16:00
“Sunt rari jucătorii ca el”. Oficialul din Liga 1 “se înclină” în fața unui fotbalist de la revelația sezonului # Antena Sport
Dani Coman a ținut să vorbească la superlativ despre Caio Fereira, unul dintre cei mai interesanți jucători din acest sezon de la FC Argeș, revelația campionatului. Președintele piteștenilor a vorbit inclusiv despre posibilitatea de a-l vinde pe brazilian în acestă iarnă. Sud-americanul a venit în vară de la FC Bălți și a adunat trei goluri […] The post “Sunt rari jucătorii ca el”. Oficialul din Liga 1 “se înclină” în fața unui fotbalist de la revelația sezonului appeared first on Antena Sport.
15:50
Cagliari – Inter LIVE SCORE (21:45). Echipa lui Cristi Chivu caută a treia victorie la rând # Antena Sport
Meciul dintre Inter şi Sassuolo, din etapa a cincea din Serie A, va fi transmis în format LIVE SCORE pe AS.ro, de la ora 21:45. Echipa lui Cristi Chivu are şansa de a lega pentru prima oară trei victorii în acest sezon. După primele patru etape, Inter se află pe locul 10, cu 6 puncte. […] The post Cagliari – Inter LIVE SCORE (21:45). Echipa lui Cristi Chivu caută a treia victorie la rând appeared first on Antena Sport.
15:30
Petrolul și Rapid se întâlnesc în această seară pe Stadionul Ilie Oană în ce va reprezenta episodul cu numărul 132 din poreclitul “Primvs derby”. Giuleștenii vin după primul lor eșec din noul sezon, în timp ce elevii preluați recent de Eugen Neagoe speră să iasă din zona “roșie” a ierarhiei din Liga 1. Duelul dintre […] The post Petrolul – Rapid LIVE TEXT (20:30). Episodul 132 din “Primvs derby”, pe Ilie Oană appeared first on Antena Sport.
15:20
Ce au scris turcii despre Gică Hagi, după ce a fost surprins în tribune la meciul lui Ianis Hagi, contra lui Galatasaray # Antena Sport
Gică Hagi a fost prezent în tribunele arenei lui Alanyaspor, la meciul pe care noua echipă a lui Ianis Hagi l-a disputat împotriva lui Galatasaray, fosta echipă a “Regelui”. Galatasaray s-a impus cu 1-0, graţie golului marcat de Mauro Icardi, în minutul 23. Ianis Hagi a început meciul pe bancă şi a fost introdus în […] The post Ce au scris turcii despre Gică Hagi, după ce a fost surprins în tribune la meciul lui Ianis Hagi, contra lui Galatasaray appeared first on Antena Sport.
15:10
Cristiano Ronaldo l-a lăsat “mască” pe Inigo Martinez după transferul ibericului la Al-Nassr: “E o plăcere” # Antena Sport
Inigo Martinez a ajuns în această vară la Al-Nassr de la Barcelona, iar fundașul iberic a acordat recent un interviu în care a vorbit și despre cum a fost primit de Cristiano Ronaldo. Stoperul le-a povestit celor de la Marca ce relație are cu jucătorul portughez, în contextul în care cei doi provin din două […] The post Cristiano Ronaldo l-a lăsat “mască” pe Inigo Martinez după transferul ibericului la Al-Nassr: “E o plăcere” appeared first on Antena Sport.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.