Schimbări masive în piaţa muncii. Adio angajări pe bandă rulantă. Companiile sunt tot mai selective şi caută acum doar specialişti calificaţi VIDEO

Ziarul Financiar, 28 septembrie 2025 11:30

Schimbări masive în piaţa muncii. Adio angajări pe bandă rulantă. Companiile sunt tot mai selective şi caută acum doar specialişti calificaţi VIDEO

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Ziarul Financiar

Acum 15 minute
11:30
România cucereşte medalia de aur la 8+1 mixt, în premieră, la Campionatele Mondiale de Canotaj Ziarul Financiar
11:30
Schimbări masive în piaţa muncii. Adio angajări pe bandă rulantă. Companiile sunt tot mai selective şi caută acum doar specialişti calificaţi VIDEO Ziarul Financiar
11:30
Adrian Sârbu, Aleph News: Adevărata reformă administrativă a ţării, de care Nicuşor şi Bolojan nu au auzit, începe cu schimbarea capitalei Ziarul Financiar
Acum o oră
11:00
Heung-Min Son şi Denis Bouanga stabilesc un record pentru Los Angeles FC în MLS Ziarul Financiar
Denis Bouanga şi Heung-Min Son continuă să facă spectacol la Los Angeles FC, marcând din nou în victoria echipei lor, 3-0, împotriva lui Saint Louis City, în meciul disputat duminică, stabilind un record în campionatul nord-american de fotbal - MLS.
Acum 2 ore
10:00
NATO îşi consolidează prezenţa în Marea Baltică după incidentele cu drone din Danemarca Ziarul Financiar
10:00
Ce a însemnat politica guvernului Ciolacu: Statul a ajuns să cheltuiască pentru dobânzile la împrumuturi egal cu ce plăteşte pentru dezvoltarea de autostrăzi şi spitale, adică 1,7% din PIB. Majorările peste puterea economiei s-au făcut prin împrumuturi, iar totul se varsă acum în inflaţie Ziarul Financiar
09:45
Alegeri în Republica Moldova. Primul votant la scrutinul parlamentar, o studentă din Japonia Ziarul Financiar
09:45
Ministrul afacerilor externe, Oana Ţoiu, reafirmă angajamentul României faţă de ONU la a 80-a sesiune a Adunării Generale Ziarul Financiar
09:45
Atac masiv cu sute de drone şi rachete lansat de Rusia asupra capitalei Ucrainei Ziarul Financiar
09:45
Alegeri Rep. Moldova. Preşedinta Maia Sandu: Am votat pentru un Parlament care respectă cetăţenii Ziarul Financiar
Preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat duminică dimineaţa, după ce şi-a exercitat dreptul de vot la alegerile parlamentare, că a votat „pentru un parlament care respectă cetăţenii săi” şi a făcut un apel ferm împotriva fraudelor, subliniind pericolele la adresa democraţiei ţării.
Acum 24 ore
22:00
Alegerile din Republica Moldova, monitorizate de peste 3.400 de observatori, 900 internaţionali Ziarul Financiar
21:00
Ministrul rus de Externe: O agresiune împotriva ţării noastre va fi întâmpinată cu răspuns decisiv Ziarul Financiar
21:00
Centrala nucleară de la Zaporojie, ocupată de Rusia, fără energie electrică de patru zile Ziarul Financiar
21:00
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, discuţii cu preşedinta Adunării Generale a ONU pe teme de pace şi drepturile omului Ziarul Financiar
19:15
Cum arată penthouse-ul din Bucureşti pentru care se cere 10.000 EUR, fără TVA, chirie lunară Ziarul Financiar
19:00
Business Magazin. Taxele în istorie. Şi cum a ajutat un impozit din Imperiul Roman la apariţia creştinismului Ziarul Financiar
18:45
Fostul ministru al Sănătăţii, Alexandru Rafila, despre copiii morţi la Iaşi: Cred că e vorba de neglijenţe Ziarul Financiar
18:45
Institutul de Studii Financiare a lansat programul Academia de Investiţii care vrea să formeze noi generaţii de specialişti în domeniul financiar şi al pieţelor de capital Ziarul Financiar
18:30
Ministrul Finanţelor Alexandru Nazare: Rectificarea bugetară va menţine investiţiile şi resursele esenţiale pentru pensii şi salarii Ziarul Financiar
18:15
Preşedintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, anunţă trimiterea trupelor în Portland, Oregon, pentru a combate „teroriştii interni” Ziarul Financiar
18:15
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, la reuniunea ONU: sprijin pentru extinderea UE în Vecinătatea Estică şi Balcanii de Vest Ziarul Financiar
17:45
Ucraina susţine că dronele sale au lovit o staţie de pompare a petrolului în Ciuvaşia, Rusia Ziarul Financiar
17:30
Letonia cere NATO să întărească apărarea aeriană a statelor baltice după incursiunile Rusiei Ziarul Financiar
17:30
Test Auto ZF: Ford Puma Gen-E – Ce aduce nou prima maşină electrică produsă în România Ziarul Financiar
Puma Gen-E marchează o etapă esenţială pentru industria auto locală: este primul automobil electric produs în România, inclusiv cu o baterie asamblată local, care nu mizează pe spectaculos, ci pe echilibru. Cu o baterie compactă, o platformă adaptată şi o direcţie precisă, Gen-E nu încearcă să reinventeze SUV-ul urban electric, ci să le ofere clienţilor Puma o tranziţie spre electromobilitate, fără a le altera experienţa de condus.
17:15
Ministrul Sănătăţii Alexandru Rogobete: Solicit schimbarea din funcţie a managerului spitalului. Voi demite conducerea DSP Iaşi Ziarul Financiar
17:15
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă măsuri proactive pentru reducerea infecţiilor în spitale Ziarul Financiar
16:00
Bogdan Rodeanu, liderul deputaţilor USR, apel către cetăţenii Republicii Moldova înainte de scrutin Ziarul Financiar
16:00
Ministrul Finanţelor Alexandru Nazare: Unele solicitǎri nu pot fi satisfăcute imediat, însǎ este important să avem acest dialog Ziarul Financiar
15:15
Decesele prin insuficienţă cardiacă cronică s-au înjumătăţit în 15 ani, anunţă experţii Ziarul Financiar
15:15
Comitetul Paralimpic ridică suspendările Rusiei şi Belarusului pentru Jocurile de la Milano-Cortina Ziarul Financiar
15:15
Dostul ministru al Sănătăţii, Alexandru Rafila, despre copiii morţi la Iaşi: Cred că e vorba de neglijenţe Ziarul Financiar
15:15
Persoanele organizate şi responsabile trăiesc mai mult, arată un nou studiu Ziarul Financiar
14:30
FBI concediază aproximativ 20 de agenţi pentru că au îngenuncheat la protestele din 2020 Ziarul Financiar
14:00
A doua ediţie a turneului internaţional de polo Singureni Manor Cup, organizat lângă Bucureşti. Reto Gaudenzi, World Polo: "Am organizat polo în toată lumea. Personal, am făcut peste o sută de evenimente. Dar ce s-a întâmplat aici este de necrezut." Ziarul Financiar
13:45
Ministrul Muncii, Florin Manole, despre plata cu cardul: Plătim de 10 ori mai mult Poştei decât comisioanele bancare Ziarul Financiar
13:30
Preşedintele USR Dominic Fritz: Mâine, Moldova e la răscruce. Nu e o alegere complicată. Ziarul Financiar
13:30
Ministrul Muncii Florin Manole: Munca la negru, fenomen complex care necesită soluţii la rădăcină Ziarul Financiar
13:30
Ministrul Muncii, Florin Manole, despre muncitorii străini: Nu îmi imaginez competiţie între aceştia şi românii Ziarul Financiar
13:30
Cutremur de 5,6 în China: 11 răniţi şi mii de clădiri avariate Ziarul Financiar
13:30
Ministrul Muncii, Florin Manole, despre premierul Ilie Bolojan: Pare tipul care mai face şi gesturi radicale Ziarul Financiar
12:30
Ce scenarii iau în calcul autorităţile din Republica Moldova la alegeri Ziarul Financiar
12:30
Iranul îşi retrage ambasadorii din Franţa, Germania şi Marea Britanie înaintea noilor sancţiuni ONU Ziarul Financiar
12:30
Drone neidentificate survolează din nou cea mai mare bază militară daneză Ziarul Financiar
12:30
„A trebuit să păstrăm salariile, altfel ne plecau oamenii“. Salariile din industria alimentară, una dintre codaşele economiei la capitolul câştiguri, au ajuns la maxim istoric sub umbrela facilităţilor fiscale. Ce se întâmplă fără ele? Ziarul Financiar
Industria alimentară, unul dintre sectoarele cu cele mai mici salarii din economie, a cunoscut un boom al câştigurilor salariale după ce a beneficiat de o serie de facilităţi fiscale, însă imediat după ce acestea au fost eliminate, adică de la 1 ianuarie 2025, s-a văzut un regres imediat, arată o analiză ZF pe baza datelor de la Institutul Naţional de Statistică (INS).
12:00
Atacurile israeliene ucid alţi 32 de palestinieni în Gaza. Netanyahu refuză armistiţiul Ziarul Financiar
Ieri
11:30
SUA revocă viza preşedintelui Columbiei după un discurs anti-Trump Ziarul Financiar
11:30
Sindicaliştii din finanţe protestează sâmbătă în faţa Ministerului Finanţelor Ziarul Financiar
11:30
Incendiu la Spitalul Municipal Rădăuţi, judeţul Suceava Ziarul Financiar
11:00
Locuitorii din Alaska primesc cecuri în valoare de 1.000 de dolari. Iată de ce Ziarul Financiar
11:00
Cât este de vulnerabilă Republica Moldova în faţa Rusiei? Ziarul Financiar
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.