Moneda naţională iraniană, rialul, se depreciază la cel mai scăzut nivel istoric faţă de dolar, după restabilirea sancţiunilor ONU
G4Media, 28 septembrie 2025 12:50
Moneda naţională iraniană, rialul, a atins duminică dimineaţa un minim istoric în faţa dolarului, după restabilirea sancţiunilor ONU, potrivit mai multor site-uri care urmăresc cursul... © G4Media.ro.
Alte ştiri de G4Media
Acum 15 minute
13:00
Dodon instigă cetăţenii moldoveni să iasă în stradă la un protest pentru a apăra „victoria” în alegeri # G4Media
Fostul preşedinte al Republicii Moldova, pro-rusul Igor Dodon, care este şi copreşedintele Blocului electoral Patriotic al Socialiştilor, Comuniştilor, Inima şi Viitorul Moldovei, a anunţat că... © G4Media.ro.
13:00
Nicuşor Dan: Acest guvern are trei luni, a luat nişte măsuri care au fost luate prin consens. Ăsta este lucrul important. Coaliţia funcţionează. Bineînţeles că există nemulţumiri # G4Media
Preşedintele Nicuşor a declarat dumninică, referindu-se la disputele din coaliţie pe tema reformei administraţiei locale, că acest guvern are trei luni, a luat nişte măsuri... © G4Media.ro.
Acum 30 minute
12:50
Nicuşor Dan: Nu are nicio legătură decizia CCR privind pensiile magistraţilor cu legitimitatea Guvernului # G4Media
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat că, în opinia sa, decizia pe care urmează să o ia Curtea Constituţională privitor la proiectul privind pensiile magistraţilor nu... © G4Media.ro.
12:50
Acum o oră
12:40
Lovitură grea pentru Franța la Campionatele Mondiale de ciclism: Liderul echipei Julian Alaphilippe, nevoit să se retragă la începutul cursei pe șosea # G4Media
Dublu campion mondial (2020, 2021), Julian Alaphilippe spera să strălucească la Campionatele Mondiale de ciclism de la Kigali, dar francezul a fost trădat de propriul... © G4Media.ro.
12:30
Volodimir Zelenski condamnă atacurile „josnice” ale Rusiei, care au durat 12 ore / Cel puțin 4 decese și 40 de răniți / Institutul de Cardiologie din Kiev a fost avariat # G4Media
Un bombardament aerian masiv lansat de Rusia, care a durat mai mult de 12 ore, a ucis cel puțin patru persoane și a rănit alte... © G4Media.ro.
12:20
Fostul șef SRI Florian Coldea la moartea lui Dumitru Dumbravă, fostul șef al Direcției Juridice din SRI: Un profesionist desăvârșit, permanent dedicat apărării legii și loial țării # G4Media
Florian Coldea, fostul șef operațional al SRI, a transmis duminică presei un comunicat cu ocazia înmormântării lui Dumitru Dumbravă, care a condus direcția juridică a... © G4Media.ro.
Acum 2 ore
12:10
Compania americană Meta este interesată să investească în Bulgaria, afirmă premierul Rosen Zhelyazkov # G4Media
Meta, compania mamă a Facebook, Instagram şi WhatsApp, şi-a exprimat interesul pentru a investi în Bulgaria după 2028, a anunţat premierul Rosen Zhelyazkov, informează Novinite,... © G4Media.ro.
12:10
Aproximativ 500 de milioane de câini de companie trăiesc la nivel global, iar Europa găzduiește aproape 90 de milioane dintre aceștia. Potrivit celor mai recente... © G4Media.ro.
12:10
Partidul Laburist (Labour) britanic se reuneşte începând de duminică într-un Congres anual foarte riscant pentru premierul Keir Starmer – tot mai contestat în propria tabără,... © G4Media.ro.
12:10
Reacții după derbiul madrilen Atletico vs. Real, scor 5-2. Primul eșec de acest gen pentru Los Blancos în duelul orașului după 75 de ani: Xabi Alonso: „O înfrângere meritată” / Diego Simeone: „Sunt multe emoții la interior” # G4Media
Atletico Madrid a dispus în derbiul orașului de Real Madrid, sâmbătă după-amiază, cu un 5-2 pe care poate că nu mulți l-ar fi prevestit înainte... © G4Media.ro.
12:00
Acţiune de amploare a procurorilor DIICOT, în Bucureşti, Ilfov şi Olt, într-un dosar de trafic de droguri, luare de mită şi divulgare de informaţii # G4Media
Procurorii DIICOT, alături de poliţişti de trupele speciale şi de la combaterea criminalităţii organizate, participă, duminică, la zeci de descinderi în municipiul Bucureşti şi în... © G4Media.ro.
12:00
Scriitorul Mircea Cărtărescu a transmis un mesaj electoratului din Republica Moldova care urmează să îşi aleagă duminică Parlamentul, transmite Agerpres. „Hai, Moldova, că se poate!... © G4Media.ro.
11:50
Honeywell testează un nou sistem pentru cabinele de pilotaj care avertizează piloții despre pericole pe pistă # G4Media
Honeywell testează un nou sistem de avertizare pentru cabinele de pilotaj, menit să reducă riscul coliziunilor pe aeroporturi, într-un moment în care incidentele de tipul... © G4Media.ro.
11:50
Muncitorii Foxconn, principalul fabricant al telefoanelor Apple, au înfruntat condiții grele în producția iPhone 17, arată un raport / Rețineri de salarii, ore suplimentare excesive și schimburi de noapte forțate, între problemele semnalate # G4Media
Muncitorii chinezi de la fabrica Foxconn din Zhengzhou, principalul partener de producție al Apple, au fost supuși unor condiții de muncă dificile în timpul pregătirii... © G4Media.ro.
11:50
Selena Gomez și Benny Blanco s-au căsătorit. Celebrul cuplu, care ar fi împreună din 2023, și-a unit destinele la un eveniment privat în weekend, potrivit... © G4Media.ro.
11:40
Bătaie într-un local din sectorul 3 al Capitalei, scandalul a continuat în stradă, între clienţi şi agenţii de pază, fiind aplanat în urma intervenţiei Poliţiei # G4Media
Un scandal a izbucnit, duminică dimineaţă, într-un local din Centrul Vechi al Capitalei. Mai mulţi clienţi s-au luat la ceartă şi au fost scoşi afară... © G4Media.ro.
11:40
Președintele Nicușor Dan: Îndemn pe toți basarabenii din România să meargă la vot. Este foarte important # G4Media
Președintele României, Nicușor Dan, i-a îndemnat, duminică, pe toți basarabenii să iasă la vot, pentru că „astăzi este o zi decisivă, istorică pentru Republica Moldova”. ... © G4Media.ro.
11:30
VIDEO | Considerat timp de cinci ani cel mai bun restaurant din lume, El Bulli s-a închis definitiv în 2011, devenind fundație și loc de studiu și cercetare gastronomică # G4Media
În 2011, unul dintre cele mai influente restaurante din lume, El Bulli, și-a închis porțile. Ferran Adrià, mintea creativă din spatele acestui loc legendar, a decis... © G4Media.ro.
11:20
Zelenski afirmă că lucrează la un „mega acord” pentru achiziționarea de arme din SUA /Valoarea pachetului aflat în discuție, estimată la 90 de miliarde de dolari # G4Media
Oficialii ucraineni vor vizita SUA la sfârșitul acestei luni sau în octombrie pentru discuții tehnice privind achizițiile de arme și un acord separat privind producția... © G4Media.ro.
Acum 4 ore
11:00
Echipa de ciclism Israel Premier-Tech, exclusă din cursa de o zi Giro dell’Emilia din motive de securitate # G4Media
Echipa de ciclism Israel-Premier Tech a fost exclusă din viitorul Giro dell’Emilia din motive de siguranță publică, au anunțat sâmbătă organizatorii cursei, conform Reuters. Decizia... © G4Media.ro.
11:00
Teheranul denunţă reimpunerea „nejustificabilă” a sancţiunilor ONU: „Reactivarea rezoluţiilor abrogate este juridic nefondată şi nejustificabilă” # G4Media
Iranul a calificat duminică drept „nejustificabilă” restabilirea sancţiunilor ONU la iniţiativa Franţei, Marii Britanii şi Germaniei pentru programul său nuclear şi a cerut tuturor ţărilor... © G4Media.ro.
11:00
Exercițiile fizice reduc riscul de depresie și probleme de somn la persoanele în vârstă fumătoare # G4Media
A face suficientă mișcare săptămânală i-ar putea ajuta pe fumătorii de peste 40 de ani să reducă nivelurile de depresie și problemele de somn până... © G4Media.ro.
10:50
VIDEO INTERVIU integral cu Alex Kis, CEO de startup în domeniul imobiliarelor, despre anunțuri fictive de proprietăți, comisioanele uriașe percepute de agenții români și impactul AI asupra pieței / Ce propune în schimb platforma rentnbuy # G4Media
Startup-ul rentnbuy, condus și cofondat de Alex Kis, fost olimpic internațional la fizică și investment banker de pe Wall Street, abordează ineficiența pieței imobiliare din România, dominată... © G4Media.ro.
10:50
Marea Britanie anunţă garanţii de împrumut de 1,5 miliarde de lire sterline pentru Jaguar Land Rover # G4Media
Marea Britanie va sprijini producătorul auto Jaguar Land Rover (JLR) cu o garanţie de împrumut în valoare de 1,5 miliarde de lire sterline (două miliarde... © G4Media.ro.
10:50
Sorin Grindeanu: Scrutinul parlamentar de azi în Republica Moldova, o oportunitate de a alege calea stabilităţii, prosperităţii şi a valorilor comune europene # G4Media
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, le-a transmis cetăţenilor moldoveni că votul lor de duminică este „vital” pentru protejarea suveranităţii Republicii Moldova şi asigurarea bunăstării... © G4Media.ro.
10:40
Un alpinist polonez face istorie după ce a reușit să coboare pe schiuri de pe Everest fără oxigen îmbuteliat / Donald Tusk a salutat reușita: „Cerul e limita? Nu pentru polonezi” # G4Media
Un schior de aventură polonez a intrat în istorie devenind prima persoană care a urcat și a coborât pe schiuri de pe Muntele Everest fără... © G4Media.ro.
10:30
Republica Moldova își joacă din nou viitorul la urne. Într-o țară aflată în plin război – nu doar hibrid, ci și efectiv, cu trupe ruse... © G4Media.ro.
10:30
Coreea de Sud nu poate plăti 350 de miliarde de dolari Statelor Unite pentru acordul tarifar, așa cum sugerează Trump, afirmă un consilier de rang înalt # G4Media
Coreea de Sud nu poate plăti 350 de miliarde de dolari în avans, așa cum a sugerat președintele Donald Trump într-un acord privind reducerea tarifelor,... © G4Media.ro.
10:30
Maia Sandu: Rusia dă lecţii de democraţie, dar preşedintele şi partidul de guvernământ nu se schimbă de decenii # G4Media
Chişinău, 28 sep – Trimisul special al AGERPRES, Cristian Lupaşcu, transmite: Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat duminică dimineaţă că Rusia încearcă să dea... © G4Media.ro.
10:20
România face istorie la Campionatul Mondial de Canotaj: Prima medalie de aur pentru un echipa de 8+1 mixt a fost obținută de tricolori # G4Media
Echipajul de 8+1 mixt a câştigat medalia de aur la Campionatul Mondial de Canotaj de la Shanghai. Barca tricoloră a condus cursa de la un... © G4Media.ro.
10:20
Europarlamentarul Eugen Tomac a votat duminică, pentru alegerile legislative din Republica Moldova, la secţia organizată la Ambasada de la Bucureşti, transmite Agerpres. „În luna mai... © G4Media.ro.
10:10
Reportul la Loto 6/49 este de peste 6,89 milioane de euro, iar la Joker de 6,55 milioane de euro # G4Media
Reportul la Loto 6/49, la categoria I, depăşeşte 34,98 milioane de lei (peste 6,89 milioane de euro), iar la Joker, tot la prima categorie, reportul... © G4Media.ro.
10:10
Pilotul Ducati Marc Marquez a câștigat cel de-al șaptelea titlu mondial din carieră duminică la Mategi, după ce a încheiat Marele Premiu al Japoniei pe... © G4Media.ro.
09:50
În urma prăbușirii avionului de mici dimensiuni, la Iaşi, pilotului i-au fost amputate ambele picioare / Pilotul este un cunoscut arhitect ieșean, consilier local AUR # G4Media
Avionul prăbuşit sâmbătă în zona unei unităţi militare din Iaşi era pilotat de arhitectul Marian Jan Chiriţa, consilier AUR, şeful comisiei de Urbanism din Consiliul... © G4Media.ro.
09:40
Dosarul nuclear iranian: ONU reimpune sancţiuni Iranului după zece ani / Secretarul de stat american Marco Rubio a făcut apel la Teheran să „accepte discuţii directe, cu bună credinţă # G4Media
Sancţiunile ONU împotriva Iranului au fost restabilite sâmbătă seara după eşecul negocierilor privind programul nuclear între Teheran şi ţările occidentale, care însă au făcut imediat... © G4Media.ro.
Acum 6 ore
09:10
Cum vede presa internațională “bătălia” electorală din Moldova, în dimineața alegerilor: Moment de răscruce pentru viitorul țării, cu implicare directă a Moscovei și a extremei drepte din România # G4Media
Moldovenii își aleg duminică noul Legislativ, într-un scrutin electoral care a ajuns să fie văzut drept o adevărată “bătălie” pentru viitorul țării, purtată între pro-europenii... © G4Media.ro.
09:00
Rusia a lansat sâmbătă noaptea sute de drone şi rachete asupra Ucrainei, informează autoritățile de la Kiev # G4Media
Rusia a lansat, în noaptea de sâmbătă spre duminică, un atac „masiv” asupra Ucrainei, anunţă autorităţile de la Kiev, subliniind că sute de drone şi... © G4Media.ro.
09:00
Toate zonele populate din Ungaria vor avea acces la internetul gigabit şi conectivitatea mobilă 5G, prin programul „Gigabit Ungaria”, în valoare de 85 de miliarde... © G4Media.ro.
08:50
Un student IT-ist stabilit în China s-a trezit la 6:00 pentru a ajunge la Ambasada Republicii Moldova să voteze # G4Media
În Chin, primul vot în cadrul alegerilor pentru Republica Moldova a venit din partea unui student IT-ist, stabilit la Beijing. „S-a trezit la ora 6:00... © G4Media.ro.
08:40
Cel mai probabil, Stația Spațială Internațională nu va mai fi vizitată niciodată de un avion spațial # G4Media
Stația Spațială Internațională (ISS), simbol al cooperării umane în cosmos, se apropie de sfârșitul existenței sale. După mai bine de două decenii de experimente, descoperiri... © G4Media.ro.
08:40
Traian Băsescu: Este ora! Tricolorul la catarg! 28 Septembrie 2025 va fi ziua în care o ţară mică precum Republica Moldova îi va administra o bătaie umilitoare lui Vladimir Putin şi supuşilor lui de la Kremlin # G4Media
Fostul preşedinte Traian Băsescu a postat pe pagina sa Facebook un mesaj cu ocazia alegerilor parlamentare de duminică, din Republca Moldova, afirmând că ”va fi... © G4Media.ro.
08:30
Doi adolescenți recrutați pe Telegram, arestați în Olanda sub acuzații de spionaj pentru Rusia / Ce este un „wi-fi sniffer”, dispozitivul folosit de aceștia în etapa premergătoare atacului # G4Media
Doi băieți în vârstă de 17 ani au fost arestați sub suspiciunea de „interferență de stat” în Olanda, potrivit procurorilor, într-un caz cu legături raportate... © G4Media.ro.
08:20
VIDEO | România începe să refacă râurile. Bariere și praguri vechi demolate pentru biodiversitate și siguranță / Interviuri cu hidrologi american și român, un biolog și un ihtiolog # G4Media
România intră pe un teritoriu nou, cel al restaurării ecologice a râurilor, prin încercarea de a îndepărta barierele și pragurile artificiale construite în urmă cu... © G4Media.ro.
08:10
La graniță cu rușii. În satele-problemă din Transnistria, controlate de Chișinău (II) – Corespondență din Republica Moldova # G4Media
Am trecut Nistrul cândva după prânz, printr-un punct de control ”trilateral”, adică prin care nu mișunau doar trupe de supraveghere ruse și moldovene, ci și... © G4Media.ro.
08:10
Cum sunt gestionate infecţiile nosocomiale în Franţa. Medic: Avem o cultură a recunoaşterii erorilor medicale şi că vrem să ne îndreptăm. Nu e văzut ca şi când eu o să-mi iau amendă sau şeful va fi dat afară. Funcţionăm foarte mult pe comunicare # G4Media
Alma Stancu, oncolog medical la Institut du Cancer Sainte- Catherine Avignon, Provence, unul dintre cele mai mari centre oncologice din Franţa, care primeşte anual mai... © G4Media.ro.
07:50
FOTO | O specie nouă de rozătoare, descoperită de oamenii de știință în jungla din Peru. Şoarecele a primit un nume special # G4Media
O echipă de oameni de ştiinţă din Peru a anunţat descoperirea unei noi specii de rozătoare, necunoscută până acum, în jungla din centrul ţării. Mamiferul, denumit Daptomys... © G4Media.ro.
07:50
Un înalt oficial ungar invocă „Tratatul de la Trianon” pentru a motiva invazia Rusiei și necesitatea ca Ucraina să cedeze din teritoriu pentru a-și asigura pacea: „Experiența Ungariei arată că pacea poate fi uneori dureroasă” # G4Media
Ministru adjunct al Afacerilor Externe al Ungariei, Magyar Levente a spus în timpul unei conferințe la Paris că Ucraina ar putea fi nevoită să renunțe la... © G4Media.ro.
07:30
„Aduceţi-i acasă acum”/ Mii de israelieni au manifestat la Tel Aviv pentru un acord care să permită eliberarea ostaticilor din Gaza # G4Media
Mii de israelieni s-au adunat sâmbătă seară la Tel Aviv pentru a cere un acord care să pună capăt războiului din Fâşia Gaza, cu două... © G4Media.ro.
07:30
La Buenos Aires, manifestanţii cer dreptate în cazul unui triplu „narco-femicid”, după ce corpurile a trei tinere femei au fost descoperite îngropate # G4Media
Câteva mii de persoane au manifestat sâmbătă la Buenos Aires pentru a cere dreptate, după asasinarea, în această săptămână, a trei tinere, o crimă care... © G4Media.ro.
