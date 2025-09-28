Nicuşor Dan: Nu are nicio legătură decizia CCR privind pensiile magistraţilor cu legitimitatea Guvernului

28 septembrie 2025

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat că, în opinia sa, decizia pe care urmează să o ia Curtea Constituţională privitor la proiectul privind pensiile magistraţilor nu...   © G4Media.ro.

Acum 15 minute
13:00
Dodon instigă cetăţenii moldoveni să iasă în stradă la un protest pentru a apăra „victoria” în alegeri G4Media
Fostul preşedinte al Republicii Moldova, pro-rusul Igor Dodon, care este şi copreşedintele Blocului electoral Patriotic al Socialiştilor, Comuniştilor, Inima şi Viitorul Moldovei, a anunţat că...   © G4Media.ro.
13:00
Nicuşor Dan: Acest guvern are trei luni, a luat nişte măsuri care au fost luate prin consens. Ăsta este lucrul important. Coaliţia funcţionează. Bineînţeles că există nemulţumiri G4Media
Preşedintele Nicuşor a declarat dumninică, referindu-se la disputele din coaliţie pe tema reformei administraţiei locale, că acest guvern are trei luni, a luat nişte măsuri...   © G4Media.ro.
Acum 30 minute
12:50
Nicuşor Dan: Nu are nicio legătură decizia CCR privind pensiile magistraţilor cu legitimitatea Guvernului G4Media
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat că, în opinia sa, decizia pe care urmează să o ia Curtea Constituţională privitor la proiectul privind pensiile magistraţilor nu...   © G4Media.ro.
12:50
Moneda naţională iraniană, rialul, se depreciază la cel mai scăzut nivel istoric faţă de dolar, după restabilirea sancţiunilor ONU G4Media
Moneda naţională iraniană, rialul, a atins duminică dimineaţa un minim istoric în faţa dolarului, după restabilirea sancţiunilor ONU, potrivit mai multor site-uri care urmăresc cursul...   © G4Media.ro.
Acum o oră
12:40
Lovitură grea pentru Franța la Campionatele Mondiale de ciclism: Liderul echipei Julian Alaphilippe, nevoit să se retragă la începutul cursei pe șosea G4Media
Dublu campion mondial (2020, 2021), Julian Alaphilippe spera să strălucească la Campionatele Mondiale de ciclism de la Kigali, dar francezul a fost trădat de propriul...   © G4Media.ro.
12:30
Volodimir Zelenski condamnă atacurile „josnice” ale Rusiei, care au durat 12 ore / Cel puțin 4 decese și 40 de răniți / Institutul de Cardiologie din Kiev a fost avariat G4Media
Un bombardament aerian masiv lansat de Rusia, care a durat mai mult de 12 ore, a ucis cel puțin patru persoane și a rănit alte...   © G4Media.ro.
12:20
Fostul șef SRI Florian Coldea la moartea lui Dumitru Dumbravă, fostul șef al Direcției Juridice din SRI: Un profesionist desăvârșit, permanent dedicat apărării legii și loial țării G4Media
Florian Coldea, fostul șef operațional al SRI, a transmis duminică presei un comunicat cu ocazia înmormântării lui Dumitru Dumbravă, care a condus direcția juridică a...   © G4Media.ro.
Acum 2 ore
12:10
Compania americană Meta este interesată să investească în Bulgaria, afirmă premierul Rosen Zhelyazkov G4Media
Meta, compania mamă a Facebook, Instagram şi WhatsApp, şi-a exprimat interesul pentru a investi în Bulgaria după 2028, a anunţat premierul Rosen Zhelyazkov, informează Novinite,...   © G4Media.ro.
12:10
Câinii, tot mai iubiți în Europa: Unde se află România în clasament G4Media
Aproximativ 500 de milioane de câini de companie trăiesc la nivel global, iar Europa găzduiește aproape 90 de milioane dintre aceștia. Potrivit celor mai recente...   © G4Media.ro.
12:10
Congres riscant la Liverpool pentru Keir Starmer, care acumulează eşecuri G4Media
Partidul Laburist (Labour) britanic se reuneşte începând de duminică într-un Congres anual foarte riscant pentru premierul Keir Starmer – tot mai contestat în propria tabără,...   © G4Media.ro.
12:10
Reacții după derbiul madrilen Atletico vs. Real, scor 5-2. Primul eșec de acest gen pentru Los Blancos în duelul orașului după 75 de ani: Xabi Alonso: „O înfrângere meritată” / Diego Simeone: „Sunt multe emoții la interior” G4Media
Atletico Madrid a dispus în derbiul orașului de Real Madrid, sâmbătă după-amiază, cu un 5-2 pe care poate că nu mulți l-ar fi prevestit înainte...   © G4Media.ro.
12:00
Acţiune de amploare a procurorilor DIICOT, în Bucureşti, Ilfov şi Olt, într-un dosar de trafic de droguri, luare de mită şi divulgare de informaţii G4Media
Procurorii DIICOT, alături de poliţişti de trupele speciale şi de la combaterea criminalităţii organizate, participă, duminică, la zeci de descinderi în municipiul Bucureşti şi în...   © G4Media.ro.
12:00
Mircea Cărtărescu: Hai, Moldova, că se poate. Votaţi drumul european G4Media
Scriitorul Mircea Cărtărescu a transmis un mesaj electoratului din Republica Moldova care urmează să îşi aleagă duminică Parlamentul, transmite Agerpres. „Hai, Moldova, că se poate!...   © G4Media.ro.
11:50
Honeywell testează un nou sistem pentru cabinele de pilotaj care avertizează piloții despre pericole pe pistă G4Media
Honeywell testează un nou sistem de avertizare pentru cabinele de pilotaj, menit să reducă riscul coliziunilor pe aeroporturi, într-un moment în care incidentele de tipul...   © G4Media.ro.
11:50
Muncitorii Foxconn, principalul fabricant al telefoanelor Apple, au înfruntat condiții grele în producția iPhone 17, arată un raport / Rețineri de salarii, ore suplimentare excesive și schimburi de noapte forțate, între problemele semnalate G4Media
Muncitorii chinezi de la fabrica Foxconn din Zhengzhou, principalul partener de producție al Apple, au fost supuși unor condiții de muncă dificile în timpul pregătirii...   © G4Media.ro.
11:50
VIDEO Selena Gomez s-a căsătorit cu producătorul muzical Benny Blanco G4Media
Selena Gomez și Benny Blanco s-au căsătorit. Celebrul cuplu, care ar fi împreună din 2023, și-a unit destinele la un eveniment privat în weekend, potrivit...   © G4Media.ro.
11:40
Bătaie într-un local din sectorul 3 al Capitalei, scandalul a continuat în stradă, între clienţi şi agenţii de pază, fiind aplanat în urma intervenţiei Poliţiei G4Media
Un scandal a izbucnit, duminică dimineaţă, într-un local din Centrul Vechi al Capitalei. Mai mulţi clienţi s-au luat la ceartă şi au fost scoşi afară...   © G4Media.ro.
11:40
Președintele Nicușor Dan: Îndemn pe toți basarabenii din România să meargă la vot. Este foarte important G4Media
Președintele României, Nicușor Dan, i-a îndemnat, duminică, pe toți basarabenii să iasă la vot, pentru că „astăzi este o zi decisivă, istorică pentru Republica Moldova”. ...   © G4Media.ro.
11:30
VIDEO | Considerat timp de cinci ani cel mai bun restaurant din lume, El Bulli s-a închis definitiv în 2011, devenind fundație și loc de studiu și cercetare gastronomică G4Media
În 2011, unul dintre cele mai influente restaurante din lume, El Bulli, și-a închis porțile. Ferran Adrià, mintea creativă din spatele acestui loc legendar, a decis...   © G4Media.ro.
11:20
Zelenski afirmă că lucrează la un „mega acord” pentru achiziționarea de arme din SUA /Valoarea pachetului aflat în discuție, estimată la 90 de miliarde de dolari G4Media
Oficialii ucraineni vor vizita SUA la sfârșitul acestei luni sau în octombrie pentru discuții tehnice privind achizițiile de arme și un acord separat privind producția...   © G4Media.ro.
Acum 4 ore
11:00
Echipa de ciclism Israel Premier-Tech, exclusă din cursa de o zi Giro dell’Emilia din motive de securitate G4Media
Echipa de ciclism Israel-Premier Tech a fost exclusă din viitorul Giro dell’Emilia din motive de siguranță publică, au anunțat sâmbătă organizatorii cursei, conform Reuters. Decizia...   © G4Media.ro.
11:00
Teheranul denunţă reimpunerea „nejustificabilă” a sancţiunilor ONU: „Reactivarea rezoluţiilor abrogate este juridic nefondată şi nejustificabilă” G4Media
Iranul a calificat duminică drept „nejustificabilă” restabilirea sancţiunilor ONU la iniţiativa Franţei, Marii Britanii şi Germaniei pentru programul său nuclear şi a cerut tuturor ţărilor...   © G4Media.ro.
11:00
Exercițiile fizice reduc riscul de depresie și probleme de somn la persoanele în vârstă fumătoare G4Media
A face suficientă mișcare săptămânală i-ar putea ajuta pe fumătorii de peste 40 de ani să reducă nivelurile de depresie și problemele de somn până...   © G4Media.ro.
10:50
VIDEO INTERVIU integral cu Alex Kis, CEO de startup în domeniul imobiliarelor, despre anunțuri fictive de proprietăți, comisioanele uriașe percepute de agenții români și impactul AI asupra pieței / Ce propune în schimb platforma rentnbuy G4Media
Startup-ul rentnbuy, condus și cofondat de Alex Kis, fost olimpic internațional la fizică și investment banker de pe Wall Street, abordează ineficiența pieței imobiliare din România, dominată...   © G4Media.ro.
10:50
Marea Britanie anunţă garanţii de împrumut de 1,5 miliarde de lire sterline pentru Jaguar Land Rover G4Media
Marea Britanie va sprijini producătorul auto Jaguar Land Rover (JLR) cu o garanţie de împrumut în valoare de 1,5 miliarde de lire sterline (două miliarde...   © G4Media.ro.
10:50
Sorin Grindeanu: Scrutinul parlamentar de azi în Republica Moldova, o oportunitate de a alege calea stabilităţii, prosperităţii şi a valorilor comune europene G4Media
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, le-a transmis cetăţenilor moldoveni că votul lor de duminică este „vital” pentru protejarea suveranităţii Republicii Moldova şi asigurarea bunăstării...   © G4Media.ro.
10:40
Un alpinist polonez face istorie după ce a reușit să coboare pe schiuri de pe Everest fără oxigen îmbuteliat / Donald Tusk a salutat reușita: „Cerul e limita? Nu pentru polonezi” G4Media
Un schior de aventură polonez a intrat în istorie devenind prima persoană care a urcat și a coborât pe schiuri de pe Muntele Everest fără...   © G4Media.ro.
10:30
Vot în plin război. Nouă observații despre alegerile din Republica Moldova G4Media
Republica Moldova își joacă din nou viitorul la urne. Într-o țară aflată în plin război – nu doar hibrid, ci și efectiv, cu trupe ruse...   © G4Media.ro.
10:30
Coreea de Sud nu poate plăti 350 de miliarde de dolari Statelor Unite pentru acordul tarifar, așa cum sugerează Trump, afirmă un consilier de rang înalt G4Media
Coreea de Sud nu poate plăti 350 de miliarde de dolari în avans, așa cum a sugerat președintele Donald Trump într-un acord privind reducerea tarifelor,...   © G4Media.ro.
10:30
Maia Sandu: Rusia dă lecţii de democraţie, dar preşedintele şi partidul de guvernământ nu se schimbă de decenii G4Media
Chişinău, 28 sep – Trimisul special al AGERPRES, Cristian Lupaşcu, transmite: Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat duminică dimineaţă că Rusia încearcă să dea...   © G4Media.ro.
10:20
România face istorie la Campionatul Mondial de Canotaj: Prima medalie de aur pentru un echipa de 8+1 mixt a fost obținută de tricolori G4Media
Echipajul de 8+1 mixt a câştigat medalia de aur la Campionatul Mondial de Canotaj de la Shanghai. Barca tricoloră a condus cursa de la un...   © G4Media.ro.
10:20
Eugen Tomac: Am votat pentru ca Republica Moldova să vină în UE alături de România G4Media
Europarlamentarul Eugen Tomac a votat duminică, pentru alegerile legislative din Republica Moldova, la secţia organizată la Ambasada de la Bucureşti, transmite Agerpres. „În luna mai...   © G4Media.ro.
10:10
Reportul la Loto 6/49 este de peste 6,89 milioane de euro, iar la Joker de 6,55 milioane de euro G4Media
Reportul la Loto 6/49, la categoria I, depăşeşte 34,98 milioane de lei (peste 6,89 milioane de euro), iar la Joker, tot la prima categorie, reportul...   © G4Media.ro.
10:10
Marc Marquez, încoronat campion mondial la MotoGP cu cinci etape înainte de final G4Media
Pilotul Ducati Marc Marquez a câștigat cel de-al șaptelea titlu mondial din carieră duminică la Mategi, după ce a încheiat Marele Premiu al Japoniei pe...   © G4Media.ro.
09:50
În urma prăbușirii avionului de mici dimensiuni, la Iaşi, pilotului i-au fost amputate ambele picioare / Pilotul este un cunoscut arhitect ieșean, consilier local AUR G4Media
Avionul prăbuşit sâmbătă în zona unei unităţi militare din Iaşi era pilotat de arhitectul Marian Jan Chiriţa, consilier AUR, şeful comisiei de Urbanism din Consiliul...   © G4Media.ro.
09:40
Dosarul nuclear iranian: ONU reimpune sancţiuni Iranului după zece ani / Secretarul de stat american Marco Rubio a făcut apel la Teheran să „accepte discuţii directe, cu bună credinţă G4Media
Sancţiunile ONU împotriva Iranului au fost restabilite sâmbătă seara după eşecul negocierilor privind programul nuclear între Teheran şi ţările occidentale, care însă au făcut imediat...   © G4Media.ro.
Acum 6 ore
09:10
Cum vede presa internațională “bătălia” electorală din Moldova, în dimineața alegerilor: Moment de răscruce pentru viitorul țării, cu implicare directă a Moscovei și a extremei drepte din România G4Media
Moldovenii își aleg duminică noul Legislativ, într-un scrutin electoral care a ajuns să fie văzut drept o adevărată “bătălie” pentru viitorul țării, purtată între pro-europenii...   © G4Media.ro.
09:00
Rusia a lansat sâmbătă noaptea sute de drone şi rachete asupra Ucrainei, informează autoritățile de la Kiev G4Media
Rusia a lansat, în noaptea de sâmbătă spre duminică, un atac „masiv” asupra Ucrainei, anunţă autorităţile de la Kiev, subliniind că sute de drone şi...   © G4Media.ro.
09:00
Reţeaua mobilă 5G va fi disponibilă în toate zonele populate din Ungaria G4Media
Toate zonele populate din Ungaria vor avea acces la internetul gigabit şi conectivitatea mobilă 5G, prin programul „Gigabit Ungaria”, în valoare de 85 de miliarde...   © G4Media.ro.
08:50
Un student IT-ist stabilit în China s-a trezit la 6:00 pentru a ajunge la Ambasada Republicii Moldova să voteze G4Media
În Chin, primul vot în cadrul alegerilor pentru Republica Moldova a venit din partea unui student IT-ist, stabilit la Beijing. „S-a trezit la ora 6:00...   © G4Media.ro.
08:40
Cel mai probabil, Stația Spațială Internațională nu va mai fi vizitată niciodată de un avion spațial G4Media
Stația Spațială Internațională (ISS), simbol al cooperării umane în cosmos, se apropie de sfârșitul existenței sale. După mai bine de două decenii de experimente, descoperiri...   © G4Media.ro.
08:40
Traian Băsescu: Este ora! Tricolorul la catarg! 28 Septembrie 2025 va fi ziua în care o ţară mică precum Republica Moldova îi va administra o bătaie umilitoare lui Vladimir Putin şi supuşilor lui de la Kremlin G4Media
Fostul preşedinte Traian Băsescu a postat pe pagina sa Facebook un mesaj cu ocazia alegerilor parlamentare de duminică, din Republca Moldova, afirmând că ”va fi...   © G4Media.ro.
08:30
Doi adolescenți recrutați pe Telegram, arestați în Olanda sub acuzații de spionaj pentru Rusia / Ce este un „wi-fi sniffer”, dispozitivul folosit de aceștia în etapa premergătoare atacului G4Media
Doi băieți în vârstă de 17 ani au fost arestați sub suspiciunea de „interferență de stat” în Olanda, potrivit procurorilor, într-un caz cu legături raportate...   © G4Media.ro.
08:20
VIDEO | România începe să refacă râurile. Bariere și praguri vechi demolate pentru biodiversitate și siguranță / Interviuri cu hidrologi american și român, un biolog și un ihtiolog G4Media
România intră pe un teritoriu nou, cel al restaurării ecologice a râurilor, prin încercarea de a îndepărta barierele și pragurile artificiale construite în urmă cu...   © G4Media.ro.
08:10
La graniță cu rușii. În satele-problemă din Transnistria, controlate de Chișinău (II) – Corespondență din Republica Moldova G4Media
Am trecut Nistrul cândva după prânz, printr-un punct de control ”trilateral”, adică prin care nu mișunau doar trupe de supraveghere ruse și moldovene, ci și...   © G4Media.ro.
08:10
Cum sunt gestionate infecţiile nosocomiale în Franţa. Medic: Avem o cultură a recunoaşterii erorilor medicale şi că vrem să ne îndreptăm. Nu e văzut ca şi când eu o să-mi iau amendă sau şeful va fi dat afară. Funcţionăm foarte mult pe comunicare G4Media
Alma Stancu, oncolog medical la Institut du Cancer Sainte- Catherine Avignon, Provence, unul dintre cele mai mari centre oncologice din Franţa, care primeşte anual mai...   © G4Media.ro.
07:50
FOTO | O specie nouă de rozătoare, descoperită de oamenii de știință în jungla din Peru. Şoarecele a primit un nume special G4Media
O echipă de oameni de ştiinţă din Peru a anunţat descoperirea unei noi specii de rozătoare, necunoscută până acum, în jungla din centrul ţării. Mamiferul, denumit Daptomys...   © G4Media.ro.
07:50
Un înalt oficial ungar invocă „Tratatul de la Trianon” pentru a motiva invazia Rusiei și necesitatea ca Ucraina să cedeze din teritoriu pentru a-și asigura pacea: „Experiența Ungariei arată că pacea poate fi uneori dureroasă” G4Media
Ministru adjunct al Afacerilor Externe al Ungariei, Magyar Levente a spus în timpul unei conferințe la Paris că Ucraina ar putea  fi nevoită să renunțe la...   © G4Media.ro.
07:30
„Aduceţi-i acasă acum”/ Mii de israelieni au manifestat la Tel Aviv pentru un acord care să permită eliberarea ostaticilor din Gaza G4Media
Mii de israelieni s-au adunat sâmbătă seară la Tel Aviv pentru a cere un acord care să pună capăt războiului din Fâşia Gaza, cu două...   © G4Media.ro.
07:30
La Buenos Aires, manifestanţii cer dreptate în cazul unui triplu „narco-femicid”, după ce corpurile a trei tinere femei au fost descoperite îngropate G4Media
Câteva mii de persoane au manifestat sâmbătă la Buenos Aires pentru a cere dreptate, după asasinarea, în această săptămână, a trei tinere, o crimă care...   © G4Media.ro.
