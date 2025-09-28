România, la polul frigului: - 6,4 grade Celsius, la Miercurea-Ciuc, cea mai scăzută temperatură din țară

08:40

Oradea a devenit, în acest weekend, capitala prieteniei dintre oameni şi câini. În şanţul Cetăţii a avut loc cel mai mare eveniment dedicat legăturii dintre stăpâni şi animalele lor. Mii de oameni şi sute de patrupezi au participat la demonstraţii, coregrafii şi la cea mai mare provocare - de a intra în Cartea Recordurilor. Organizatorii spun că acesta este doar primul pas pentru ca Oradea să devină primul oraş pet friendly din ţară.