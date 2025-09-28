Nicuşor Dan: "Decizia CCR referitoare la pensiile magistraţilor nu are legătură cu legitimitatea Guvernului"
ObservatorNews, 28 septembrie 2025 12:50
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat că, în opinia sa, decizia pe care urmează să o ia Curtea Constituţională privitor la proiectul privind pensiile magistraţilor nu are legătură cu legitimitatea Guvernului condus de Ilie Bolojan.
Acum 30 minute
12:50
12:50
România, la polul frigului: - 6,4 grade Celsius, la Miercurea-Ciuc, cea mai scăzută temperatură din țară # ObservatorNews
România a ajuns la polul frigului. S-au înregistrat - 6,4 grade Celsius, la Miercurea-Ciuc, cea mai scăzută temperatură din țară.
Acum 2 ore
12:00
Un bărbat prins beat la volan şi cu permisul suspendat a încercat să mituiască poliţiştii să scape de pedeapsă # ObservatorNews
Un dâmboviţean este cercetat pentru două infracţiuni la regimul rutier, dar şi pentru dare de mită, după ce, prins la volan cu o alcoolemie foarte mare şi cu permisul de conducere anulat, a încercat să îi mituiască pe poliţişti pentru ca aceştia să nu deschidă anchetă penală.
11:50
Nicuşor Dan: Rectificarea bugetară va aduce 25 de miliarde în plus pentru funcţionarea statului în mod normal # ObservatorNews
Președintele Românei, Nicușor Dan, a declarat duminică faptul că rectificarea bugetară, care urmează să fie stabilită până la finalul săptămânii viitoare, va aduce 25 de miliarde lei în plus pentru funcționarea statului în mod normal.
11:40
Congres greu pentru premierul Marii Britanii. Starmer, din ce în ce mai contestat în propria tabără # ObservatorNews
Partidul Laburist (Labour) britanic se reuneşte începând de duminică într-un Congres anual foarte riscant pentru premierul Keir Starmer - tot mai contestat în propria tabără, în contextul în care unii se îndoiesc de capacitatea sa de a rezista ascensiunii extremei drepte.
Acum 4 ore
11:00
Bătaie în Centrul Vechi. Mai multe persoane şi-au împărţit pumni şi picioare. De la ce a pornit totul # ObservatorNews
Conflict cu pumni şi picioare în Centrul Vechi. Pe fondul unui conflict spontan, mai mulţi bărbaţi au fost evacuaţi din incinta unui local.
10:50
Grindeanu: "România sprijină în continuare aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană" # ObservatorNews
Sorin Grindeanu a transmis un mesaj de susținere cetățenilor Republicii Moldova cu ocazia alegerilor parlamentare de duminică, afirmând că România sprijină în continuare aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană și votul este o oportunitate de a alege calea valorilor comune europene.
10:20
Aur pentru România la Campionatele Mondiale de Canotaj. Echipa 8+1 mixt a dominat cursa # ObservatorNews
Echipa României a reușit o performanță impresionantă la Campionatele Mondiale de Canotaj, de la Shanghai, din China, câștigând duminică dimineață medalia de aur la proba de 8+1 mixt, organizată în premieră la competiția mondială.
10:00
Tradiţia păstrată cu sfinţenie care a dat viaţă unui festival. Oamenii vin de la sute de kilometri pentru asta # ObservatorNews
În acest sfârșit de săptămână, Branul este locul ideal pentru iubitorii de tradiţie. Organizat de mai bine de 50 de ani, festivalul Răvășitul Oilor aduce bucurie şi gust autentic. De la preparate îndrăgite precum bulzul sau pastrama de oaie şi până la băuturile vestite, precum vinul, toate îi cuceresc pe vizitatori.
09:50
Venezuela mobilizează armata pentru o serie de exerciţii militare, în plină criză cu Statele Unite # ObservatorNews
Forţele venezuelene au desfăşurat noi exerciţii militare cu sisteme antiaeriene pe coasta Caraibelor, au raportat, sâmbătă, autorităţile, în timp ce Statele Unite au trimis nave în mare pentru a combate traficul de droguri.
09:40
Mai frumos ca în Cappadocia. Festivalul Internaţional al Baloanelor cu Aer Cald, în România # ObservatorNews
La doar 15 kilometri de Sovata, localitatea Mătrici s-a transformat, pentru câteva zile, într-un loc desprins din povești. În acest weekend a avut loc cea de-a 19-a ediție a Festivalului Internațional al Baloanelor cu Aer Cald, un eveniment care a devenit deja tradiție și care atrage vizitatori din toate colțurile țării.
09:40
A murit lângă soţia sa, după ce maşina în care se aflau a intrat într-un TIR pe o şosea din Caraș-Severin # ObservatorNews
Tragedie pe o şosea din Caraș-Severin. Un bărbat de 68 de ani și-a pierdut viața, iar soția sa, în vârstă de 69 de ani, a ajuns la spital, după un accident grav.
09:20
Mişcarea ţine loc de portofel. Locuitorii din Cluj pot face exerciţii pentru a plăti călătoriile cu autobuzul # ObservatorNews
La Cluj-Napoca, mişcarea ţine loc de portofel. Călătorii pot face exerciţii sau să pedaleze pe o bicicletă statică pentru a urca în autobuz fără să plătească niciun leu. În două staţii inteligente din oraş, un bilet de transport se obţine cu efort, la propriu.
Acum 6 ore
09:10
De azi se schimbă foaia: vin ninsorile! Primii fulgi de zăpadă vor fi la altitudini mari, iar răcoarea se va resimţi, uşor, în toată ţara. Vor exista, însă, şi zone unde temperaturile nu vor da bătăi de cap.
09:00
Traian Băsescu: "Republica Moldova îi va administra o bătaie umilitoare lui Vladimir Putin şi supuşilor lui" # ObservatorNews
Fostul preşedinte Traian Băsescu spune că 28 septembrie 2025 va fi ziua în care o ţară mică precum Republica Moldova îi va administra o bătaie umilitoare lui Vladimir Putin şi supuşilor lui de la Kremlin.
08:50
Atac masiv al Rusiei la Kiev. Sute de drone şi rachete, lansate spre capitala Ucrainei # ObservatorNews
Capitala Ucrainei, Kiev, a fost vizată duminică dimineață de un atac masiv cu drone și rachete, considerat de observatori independenți unul dintre cele mai puternice de la începutul războiului de amploare al Rusiei.
08:40
Europa vrea să înarmeze cât mai rapid România şi aliaţii de pe flancul estic. Este vorba despre aşa-numitul zid împotriva dronelor ruseşti.
08:40
Oradea a devenit, în acest weekend, capitala prieteniei dintre oameni şi câini. În şanţul Cetăţii a avut loc cel mai mare eveniment dedicat legăturii dintre stăpâni şi animalele lor. Mii de oameni şi sute de patrupezi au participat la demonstraţii, coregrafii şi la cea mai mare provocare - de a intra în Cartea Recordurilor. Organizatorii spun că acesta este doar primul pas pentru ca Oradea să devină primul oraş pet friendly din ţară.
08:20
Razie de amploare în weekend. Poliţiştii din Ilfov au dat amenzi de peste 50.000 de lei # ObservatorNews
Weekendul a început cu o razie de amploare a poliţiştilor din Ilfov. Mai mulţi şoferi au fost traşi pe dreapta şi verificaţi de autorităţi. Inclusiv câini dresaţi au participat la acţiunea poliţiştilor, pentru a detecta drogurile. De la verificări nu au lipsit nici cei de la Serviciul de Acţiuni Speciale.
08:10
Şirul accidentelor aviatice continuă! Un avion de mici dimensiuni s-a prăbuşit în curtea unei unităţi militare din Iaşi, la puţin timp după decolare. Pilotul a reuşit să evite la limită căderea peste un depozit de muniţie. La manşă era chiar proprietarul aeronavei şi avea alături un prieten. Cei doi au supravieţuit, dar pilotul este în stare gravă. Primele date din anchetă arată că motorul avionului s-a oprit brusc.
08:00
Angajaţii din Finanţe şi-au strigat nemulţumirile în stradă. Peste 100 de persoane au protestat în faţa ministerului, unde au mers şi cu un set de zece revendicări.
07:40
NATO se pregăteşte pentru o posibilă reducere a prezenţei forţelor militare SUA în Europa # ObservatorNews
NATO este pregătită pentru o posibilă repoziţionare globală a forţelor militare ale SUA, în sensul reducerii prezenţei acestora în Europa, a declarat preşedintele Comitetului Militar al NATO, amiralul italian Giuseppe Cavo Dragone, la finalul unei reuniuni a acestui comitet desfăşurată sâmbătă în capitala letonă Riga.
07:40
SONDAJ: Credeţi că AI va face serviciile bancare mai eficiente, dacă va înlocui angajaţii clasici? # ObservatorNews
Inteligența artificială transformă serviciile bancare: răspunde la comenzi, blochează fraude și decide credite. Chatboții înlocuiesc oamenii, iar algoritmii fac planuri de economisire. Experții avertizează: consilierul uman devine un lux, iar clienții pot fi nedreptățiți.
07:40
Rezultate LOTO 6/49, duminică 28 septembrie 2025, ora 18:50. Numerele extrase la tragerile loto de azi # ObservatorNews
Duminică, 28 septembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 25 septembrie, Loteria Română a acordat peste 22.400 de câştiguri în valoare totală de peste 1,61 milioane de lei.
07:30
Rusia "nu vede interes din partea Ucrainei şi ţărilor europene să negocieze un acord de pace echitabil" # ObservatorNews
Rusia nu vede niciun interes din partea Ucrainei şi a ţărilor europene aliate ale acesteia să negocieze un "acord de pace echitabil", a afirmat sâmbătă ministrul rus de externe Serghei Lavrov, într-o intervenţie la Adunarea Generală a ONU, şi a avertizat că orice atac asupra Rusiei va declanşa un "răspuns ferm" din partea acesteia, după ce preşedintele american Donald Trump a cerut doborârea avioanelor ruseşti dacă acestea încalcă spaţiul aerian al NATO.
07:20
Horoscop 29 septembrie 2025. Echilibru şi sinceritate astăzi. Mulţi nativi se întorc spre cei dragi astăzi.
Acum 24 ore
21:40
21:30
21:10
MApN anunță că 2.400 de militari francezi intră în România pentru exercițiul Dacian Fall 2025 # ObservatorNews
Ministerul Apărării Naţionale (MApN) a anunţat, sâmbătă, că 2.400 de militari francezi care vor participa la exerciţiul DACIAN FALL 2025 vor intra în ţară până la data de 30 septembrie, pe la punctele de frontieră din Giurgiu şi Vama Veche.
20:40
Un salvator montan din cadrul Salvamont Vâlcea, cunoscut de apropiaţi drept domnul Dudu, a fost găsit decedat sâmbătă, după o tură scurtă în Masivul Cozia.
20:20
România, inclusă în "zidul anti-dronă" al Europei. Comisar european: "Rusia testează UE și NATO" # ObservatorNews
Europa vrea să înarmeze cât mai rapid România şi aliaţii de pe flancul estic. Este vorba despre aşa-numitul zid împotriva dronelor ruseşti. Un nou roi de aparate de zbor fără pilot a fost văzut în apropierea bazelor militare din Danemarca şi Germania.
20:10
Schema prin care escrocii "accelerează" fraudele cu vouchere RABLA. Cum să evităm capcanele # ObservatorNews
Escrocii accelerează fraudele. Cu doar câteva zile înainte de înscrierile în programul RABLA, pe internet au apărut platforme si anunțuri false. Autoritățile atrag atenția asupra țepelor. Programul începe cu întârziere și un buget de austeritate. De patru ori mai mic ca anul trecut.
20:10
Surpriza de care au avut parte bucureştenii care au ajuns la Lavanda Fest, în Parcul IOR # ObservatorNews
Un mare parc din Bucureşti s-a transformat într-un tărâm şi mai relaxant cu ajutorul unui festival al lavandei. Aroma plantelor mediteraneene a parfumat aerul, iar cofetarii s-au ocupat de gusturi neaşteptate au vândut prăjituri şi îngheţată cu lavandă. Bonus, cei care se plimbau pe alei au avut ocazia să îi întâlnească pe actorii serialului original Antena 1 "Iubire cu parfum de lavandă".
20:10
A început cel mai mare festival de gaming din lume. Pasionații stau la cozi uriașe pentru a testa jocurile # ObservatorNews
A început mult aşteptatul Tokyo Game Show. Cel mai mare festival dedicat jocurilor video din lume, unde sute de mii de oameni vin să se distreze şi să testeze cele mai noi titluri din lumea gaming-ului. Pasionaţii nu au ratat oportunitatea de a se costuma în personajele favorite din benzi desenate şi filme.
20:10
Inteligența artificială schimbă radical serviciile bancare. Riscurile înlocuirii angajaţilor clasici # ObservatorNews
Inteligența artificială schimbă radical serviciile bancare. Răspunde la comenzi vocale, blochează fraudele în câteva secunde și hotărăşte dacă primești credit. Chatboții au înlocuit oamenii din agenţii, iar algoritmii construiesc planuri de economisire în timp real. Experții avertizează, însă: consilierul clasic va deveni un lux, iar roboţii pot nedreptăţi clienții.
20:00
"Sâmbăta tăcerii" la Chişinău. Autorităţile, pregătite pentru posibile tensiuni după vot, la comanda Rusiei # ObservatorNews
Tensiune maximă la Chişinău, în „sâmbăta tăcerii“, înainte de ziua votului. Autorităţile avertizează că serviciile secrete ruseşti au antrenat zeci de indivizi să folosească arme de foc, în cazul în care rezultatul scrutinului nu va fi pe placul Moscovei. În acest moment, formaţiunile politice cu cele mai mari şanse se luptă umăr la umăr în sondaje.
19:50
Poluare uriaşă în Timiş. De aproape două luni, în mai multe localităţi, din pământ iese fum fără foc. Localnicii spun că aerul e sufocant şi îi îmbolnăveşte. Autorităţile nu ştiu momentan cu ce ce confruntă şi de la ce se ridică norii toxici din subteran. Echipa Observator a fost pe teren și a surprins imagini cu acest fenomen neobişnuit.
19:40
Mărturiile şocante ale adolescentului care a speriat România. Lucas e internat la Obregia, păzit zi şi noapte # ObservatorNews
Adolescentul de 17 ani care a trimis sute de e-mailuri şi a ameninţat cu masacre în şcoli este internat acum la spitalul de psihiatrie, păzit zi şi noapte. Anchetatorii au fost şocaţi de declaraţiile lui. Dă dovadă că nu regretă nimic din ce a făcut şi că i-a plăcut mult să vadă mobilizarea forţelor speciale care îl căutau.
19:40
Trump trimite armata la Portland și autorizează "forța maximă". Conflictul cu Antifa se amplifică # ObservatorNews
Președintele american Donald Trump a dispus sâmbătă trimiterea armatei la Portland, în nord-vestul Statelor Unite, pentru a proteja sediile Poliției pentru Imigrație (ICE), pe care le consideră atacate de "Antifa și alți teroriști interni", potrivit AFP, informează News.ro.
19:30
Detalii revoltătoare la maternitatea din Iaşi. Rudele acuză focare raportate târziu și protocoale ignorate # ObservatorNews
Ministrul Sănătății demite conducerea DSP Iași și cere schimbarea managerului interimar al Spitalului Sf. Maria, unde şase copii au fost ucişi de o bacterie periculoasă. Acum ies la iveală noi cazuri. Un bebeluş a murit în iunie după ce s-a infectat cu o altă bacterie, în acelaşi spital, în aceeaşi secţie. Rudele fac acuzaţii grave: focare existau încă din primăvară, dar au fost raportate tot cu întârziere. Şi mai grav, nici măcar acum, autorităţile nu au descoperit sursa infecţiei, într-un spital renovat din temelie, cu peste 30 de milioane de euro.
18:10
Un avion de mici dimensiuni ce efectua un zbor de agrement, decolat de la Aeroclubul Teritorial Alexandru Matei Iași, s-a prăbușit în interiorul unei unități militare din municipiul Iași, potrivit ISU Iaşi.
17:10
După patru ani, investiţia de 127 milioane de lei făcută de statul român la Cluj a prins viaţă # ObservatorNews
Va răsuna muzica din noul sediu al Academiei de Muzică din Cluj! Vorbim despre cea mai mare investiție în infrastructura culturală pe care statul român a făcut-o în ultimii 35 de ani. Fără sprijin extern, cu bani doar de la bugetul național. Pe lângă sălile de curs, cele de repetiții sau camerele de cămin, proiectul a inclus și o uriașă sală de spectacole, cu o acustică de invidiat.
17:00
Demiteri la DSP și Spitalul de Copii, după tragedia de la Iași. Rogobete: S-a reacționat târziu # ObservatorNews
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a afirmat sâmbătă, după vizita la Spitalul de Copii "Sfânta Maria", că problemele identificate ţin de nerespectarea protocoalelor medicale şi de o reacţie întârziată. El a anunţat că va cere înlocuirea managerului spitalului şi că va demite conducerea DSP Iaşi.
16:40
Alegerile din Republica Moldova, "test de reziliență". Moșteanu:"Kremlinul mizează pe haos" # ObservatorNews
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a afirmat că alegerile din Republica Moldova reprezintă "un test de rezilienţă" în contextul unui război hibrid declanșat de Rusia, ce urmărește să submineze încrederea cetățenilor în democrație, libertate și în parcursul european.
16:20
Joburile care vor dispărea din cauza Inteligenţei Artificiale. Ce spun specialiştii români # ObservatorNews
Multe joburi vor dispărea din cauza AI-ului, în principal cele care presupun activităţi repetitive, în condiţiile în care companiile mari cu putere financiară vor investi în softuri, în maşinării pentru a automatiza anumite locuri de muncă, concentrându-se pe zona de eficienţă, de productivitate, susţin specialiştii de pe piaţa muncii.
16:20
Proiectile din Primul Război Mondial, scoase la suprafață de viituri la Broşteni. Momentul detonării # ObservatorNews
Zeci de elemente de muniție din perioada Primului Război Mondial au fost descoperite în albia pârâului Neagra, în urma viiturilor recente care au afectat zona orașului Broșteni, informează Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) "Bucovina" al județului Suceava, printr-un comunicat de presă.
16:10
Razie cu surprize în Făget. Printre pantofi și haine, poliţiştii au găsit muniţie din Austria la vânzare # ObservatorNews
Surpriză de proporții pentru polițiștii din Făget, în timpul unei razii făcute vineri la piața de vechituri din oraș. Printre standurile cu haine, încălțăminte și electrocasnice la mâna a doua, oamenii legii au descoperit 10 cartușe calibru 5 mm, destinate pistoalelor automate.
15:50
Tragedie pe DN6, în Caraș-Severin. Un bărbat a murit după ce a intrat cu maşina într-un TIR # ObservatorNews
Un accident cumplit a avut loc sâmbătă, pe raza localității Constantin Daicoviciu, județul Caraș-Severin. Un bărbat de 68 de ani și-a pierdut viața după ce autoturismul pe care îl conducea a intrat în coliziune cu un TIR.
15:40
Insulă europeană cu 28°C în octombrie. Destinaţia unde se poate face plajă şi toamna # ObservatorNews
În timp ce majoritatea destinațiilor de vacanță din Europa își încetinesc ritmul în luna octombrie, există o insulă din Marea Mediterană unde stațiunile rămân pline de viață, iar vremea se menține călduroasă.
15:30
Rusia a anunțat sâmbătă că a preluat controlul asupra a trei sate din estul Ucrainei, în urma unei pătrunderi a trupelor sale în zonă, potrivit AFP, informează News.ro.
