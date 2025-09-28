Nicuşor Dan: Acest guvern are trei luni, a luat nişte măsuri care au fost luate prin consens. Ăsta este lucrul important. Bineînţeles că există nemulţumiri, tot timpul când sunt oameni foarte diferiţi
28 septembrie 2025
Preşedintele Nicuşor a declarat dumninică, referindu-se la disputele din coaliţie pe tema reformei administraţiei locale, că acest guvern are trei luni, a luat nişte măsuri prin consens. ”Ăsta este lucrul important. Bineînţeles că există nemulţumiri, tot timpul când sunt oameni foarte diferiţi”, a punctat preşedintele.
• • •
Un bărbat deschide focul dintr-un vapor în North Carolina, omoară cel puţin trei persoane şi răneşte alte opt pe terasa unui bar la malul mării, la Southport. Un suspect arestat # News.ro
Cel puţin trei persoane au fost ucise, iar alte opt au fost rănite într-un atac armat, la Southport, în statul american North Carolina (est), de către un atacator care a deschis focul asupra terasei unui bar aflat la malul mării de la bordul unui vapor, anunţă autorităţile locale, scrie presa americană
Nicuşor Dan: O să fie o rectificare care să asigure funcţionarea statului în mod normal şi asta înseamnă o trecere de la 7 sau 7,1 deficit, cât era, la 8,4 şi asta înseamnă un plus de 25 de miliarde de lei la cheltuieli # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan afirmă că rectificarea bugetară aşteptată săptămâna viitoare va fi o rectificare care să asigure funcţionarea statului în mod normal. ”Asta înseamnă o trecere de la 7 sau 7,1 deficit, cât era, la 8,4 şi asta înseamnă un plus de 25 de miliarde de lei la cheltuieli”, a explicat preşedintele, adăugând că înţelegerea este perfectată în linii mari şi că ”e o chestiune fină de anumite sume relativ mici, într-o parte sau în alta”.
Cel puţin patru morţi şi 27 de răniţi la Kiev într-un nou atac masiv în Ucraina de 12 ore. Aproximativ 40 de persoane rănite în Zaporojie, Odesa, Sumî, Cerkasî şi Mîkolaiv. Polonia mobilizează aviaţia # News.ro
Ucraina acuză duminică Rusia de lansarea, în noaptea de sâmbătă spre duminică, a unui atac masiv cu sute de drone şi de rachete, soldat cu cel puţin patru morţi - inclusiv o fată în vârstă de 12 ani - şi aproximativ 20 de răniţi, în timp ce Polonia vecină a mobilizat aviaţia pentru a-şi securiza spaţiul aerian, relatează AFP.
Alegeri în R. Moldova - Nicuşor Dan: E o zi decisivă pentru Republica Moldova. Şi îi îndemn pe toţi basarabenii din România să meargă la vot. E chiar foarte, foarte important. E o zi chiar, aş spune, istorică pentru Republica Moldova # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat duminică, referindu-se la alegerile parlamentare din Republica Moldova, că e o zi decisivă pentru Republica Moldova şi i-a îndemnat pe toţi basarabenii din România să meargă la vot. ”E chiar foarte, foarte important. E o zi chiar, aş spune, istorică pentru Republica Moldova”, a adăugat preşedintele.
Echipa de rugby masculin a statului Chile s-a calificat, sâmbătă, pentru Cupa Mondială de rugby din 2027 din Australia, graţie victoriei împotriva naţionalei din Samoa, a doua calificare din istoria sa după Cupa Mondială din 2023 din Franţa.
Acţiune de amploare a procurorilor DIICOT, în Bucureşti, Ilfov şi Olt, într-un dosar de trafic de droguri, luare de mită şi divulgare de informaţii nepublice - 43 de percheziţii şi 50 de persoane care urmează să fie duse la audieri - FOTO, VIDEO # News.ro
Procurorii DIICOT, alături de poliţişti de trupele speciale şi de la combaterea criminalităţii organizate, participă, duminică, la zeci de descinderi în municipiul Bucureşti şi în judeţele Ilfov şi Olt, într-un dosar care vizează activitatea unui grup infracţional profilat pe trafic de droguri. Ancheta vizează de asemenea infracţiuni de luare de mită şi divulgare de informaţii nepublice. Pe numele a peste 50 de persoane au fost emise mandate pentru a fi ridicate şi duse la audieri.
Dâmboviţa: Bărbat cercetat penal, după ce, prins la volan beat şi fără permis de conducere, a încercat să îi mituiască pe poliţişti # News.ro
Un dâmboviţean este cercetat pentru două infracţiuni la regimul rutier, dar şi pentru dare de mită, după ce, prins la volan cu o alcoolemie foarte mare şi cu permisul de conducere anulat, a încercat să îi mituiască pe poliţişti pentru ca aceştia să nu deschidă anchetă penală.
Moneda naţională iraniană, rialul, se depreciază la cel mai scăzut nivel istoric faţă de dolar, după restabilirea sancţiunilor ONU # News.ro
Moneda naţională iraniană, rialul, a atins duminică dimineaţa un minim istoric în faţa dolarului, după restabilirea sancţiunilor ONU, potrivit mai multor site-uri care urmăresc cursul valutar, relatează AFP.
Partidul Laburist (Labour) britanic se reuneşte începând de duminică într-un Congres anual foarte riscant pentru premierul Keir Starmer - tot mai contestat în propria tabără, în contextul în care unii se îndoiesc de capacitatea sa de a rezista ascensiunii extremei drepte, relatează AFP.
Neamţ: Anchetă a Poliţiei, după ce zeci de vaci din rasa Black Angus au fost furate de pe un câmp # News.ro
Poliţia din judeţul Neamţ a deschis o anchetă după ce peste 20 de vaci din rasa Black Angus au fost furate, sâmbătă, de pe un câmp din zona comunei Borleşti. Pe o pagină de Facebook prezentată ca fiind administrată de reprezentanţii primăriei comunei, persoanele care pot furniza date cu privire la furt sunt rugate să ajute, fiind promisă şi recompensă.
Bătaie într-un local din sectorul 3 al Capitalei, scandalul a continuat în stradă, între clienţi şi agenţii de pază, fiind aplanat în urma intervenţiei Poliţiei # News.ro
Un scandal a izbucnit, duminică dimineaţă, într-un local din Centrul Vechi al Capitalei. Mai mulţi clienţi s-au luat la ceartă şi au fost scoşi afară de către agenţii de pază ai localului, scandalul continuând în stradă. Poliţiştii care au intervenit pentru a aplana conflictul i-au dus la secţie pe cei implicaţi pentru a stabili, în urma audierilor, ce anume a generat bătaia.
Fosta iubită a lui Lamine Yamal, Fati Vazquez, a făcut numeroase dezvăluiri despre viaţa intimă a tânărului jucător de la FC Barcelona.
Alegeri în R. Moldova - Grindeanu, mesaj pentru alegătorii moldoveni: Trebuie să fiţi conştienţi că sunt forţe care încearcă să ţină captivă R. Moldova şi să o deturneze de la parcursul său european!/ Votul vostru e vital pentru protejarea suveranităţii # News.ro
Preşedintele interimar al PSD Sorin Grindeanu le transmite alegătorilor din Republica Moldova că trebuie să fie conştienţi că sunt forţe care încearcă să ţină captivă Republica Moldova şi să o deturneze de la parcursul său european!, ţinta fiind polarizarea societăţii, subminarea instituţiilor democratice şi menţinerea unui nivel scăzut de trai, motiv pentru care votul lor la alegerile parlamentare de duminică este vital pentru protejarea suveranităţii.
După înfrângerea cu 0-2 împotriva echipei Al-Nassr, Al-Ittihad a anunţat, sâmbătă seară, că a reziliat contractul antrenorului Laurent Blanc, care ocupa această funcţie din vara anului 2024.
Iranul condamnă duminică restabilirea sancţiunilor care i-au fost impuse de către ONU, la zece ani după ridicarea acestora, în plin dezacord cu Occidentul pe tema programului său nuclear, relatează AFP.
Alegeri în R. Moldova - Mesajul preşedintei Maia Sandu pentru Europa: Rusia prezintă un pericol pentru democraţiile noastre. Democraţia noastră este tânără şi fragilă, dar asta nu înseamnă că statele cu democraţii mai îndelungate nu sunt în pericol # News.ro
Preşedintele Republicii Moldova Maia Sandu a declarat duminică, după ce a votat la alegerile parlamentare, că Rusia prezintă un pericol pentru democraţie. ”Democraţia noastră este tânără şi fragilă, dar asta nu înseamnă că statele cu democraţii mai îndelungate nu sunt în pericol”, a avertizat Maia Sandu.
Au intrat în istorie. Prima medalie de aur pentru un echipaj de 8+1 mixt la Campionatul Mondial de Canotaj a fost obţinută de România # News.ro
Echipajul de 8+1 mixt a câştigat medalia de aur la Campionatul Mondial de Canotaj de la Shanghai. Barca tricoloră a condus cursa de la un capăt la altul.
Avion de mici dimensiuni prăbuşit la Iaşi: Pilotului i-au fost amputate ambele picioare. Starea lui se menţine gravă # News.ro
Medicii i-au amputat ambele picioare pilotului rănit grav în urma prăbuşirii avionului său de mici dimensiuni sâmbătă, în zona unei unităţi militare din Iaşi. Starea bărbatului se menţine gravă.
Forţele venezuelene au desfăşurat noi exerciţii militare cu sisteme antiaeriene pe coasta Caraibelor, au raportat, sâmbătă, autorităţile, în timp ce Statele Unite au trimis nave în mare pentru a combate traficul de droguri, relatează AFP.
Marc Marquez a intrat în legendă. Pilotul spaniol de 32 de ani a câştigat al şaptelea titlu mondial la MotoGP - VIDEO # News.ro
Pilotul spaniol, Marc Marquez (Ducati) a câştigat, duminică, titlul mondial, al şaptelea din cariera sa în MotoGP, după ce a terminat pe locul 2 în Marele Premiu al Japoniei, în spatele coechipierului său Francesco Bagnaia.
Alegeri în R. Moldova - Preşedintele Maia Sandu: Am votat să păstrăm pacea / Moldova, casa noastră scumpă, este în primejdie - FOTO, VIDEO # News.ro
Preşedintele Republicii Moldova Maia Sandu a declarat duminică, după ce şi-a exercitat dreptul de vot la alegerile parlamentare, că a votat pentru a păstra pacea. ”Moldova, casa noastră scumpă, este în primejdie”, a spus Maia Sandu.
Canotaj: Mihai Chiruţă, locul 1 în Finala B şi la locul 7 la general, la CM de la Shanghai # News.ro
Mihai Chiruţă s-a clasat pe locul 1 în Finala B la schif simplu (M1x), la Campionatul Mondial de Canotaj de la Shanghai.
Stellantis recheamă peste 123.000 de vehicule în SUA din cauza riscului de desprindere a unor elemente de caroserie # News.ro
Stellantis va rechema 123.396 de vehicule în Statele Unite după ce Administraţia Naţională pentru Siguranţa Traficului pe Autostrăzi (NHTSA) a avertizat că anumite piese decorative de pe geamurile şoferului şi pasagerului ar putea să nu fie fixate corespunzător şi să se desprindă în mers, creând pericol pentru alţi participanţi la trafic, transmite Reuters.
Rusia a lansat, în noaptea de sâmbătă spre duminică, un atac „masiv” asupra Ucrainei, anunţă autorităţile de la Kiev, subliniind că sute de drone şi rachete au provocat cel puţin zece răniţi în capitală şi în oraşul Zaporijjie, relatează AFP.
Toate zonele populate din Ungaria vor avea acces la internetul gigabit şi conectivitatea mobilă 5G, prin programul "Gigabit Ungaria", în valoare de 85 de miliarde de forinţi (217,2 de milioane de euro), a anunţat sâmbătă secretarul de stat pentru infocomunicaţii din cadrul Ministerului Energiei (EM), relatează MTI
Alegeri în R. Moldova - O moldoveancă stabilită de 10 ani în China a parcurs 1400 de km împreună cu cei doi copii, pentru a vota - FOTO # News.ro
O moldoveancă stabilită de 10 ani în China a parcurs 1400 de km împreună cu cei doi copii, pentru a vota la alegerile parlamentare, la secţia organizată de Ambasada Republicii Moldova, la Beijing, anunţă Ministerul de Externe de la Chişinău.
Alarme create de Honeywell ar putea preveni coliziunile pe aeroporturi: ”Fiecare secundă contează” # News.ro
Honeywell testează un nou sistem de avertizare pentru cabinele de pilotaj, menit să reducă riscul coliziunilor pe aeroporturi, într-un moment în care incidentele de tipul pătrunderilor neautorizate pe pistă ating niveluri alarmante, transmite CNBC.
Echipajele româneşti au reuşit două calificări în finalele probelor mixte, introduse în premieră în programul Campionatului Mondial de Canotaj de la Shanghai.
Alegeri în R. Moldova - Traian Băsescu: Este ora! Tricolorul la catarg! 28 Septembrie 2025 va fi ziua în care o ţară mică precum Republica Moldova îi va administra o bătaie umilitoare lui Vladimir Putin şi supuşilor lui de la Kremlin # News.ro
Fostul preşedinte Traian Băsescu a postat pe pagina sa Facebook un mesaj cu ocazia alegerilor parlamentare de duminică, din Republca Moldova, afirmând că ”va fi ziua în care o ţară mică precum Republica Moldova îi va administra o bătaie umilitoare lui Vladimir Putin şi supuşilor lui de la Kremlin”.
Un trend pornit din Utah cucereşte giganţii industriei de băuturi şi restaurante. Lanţul Swig a inventat în 2010 termenul ”dirty soda”, o combinaţie de suc carbogazos cu siropuri aromate, frişcă sau alte ingrediente, iar 15 ani mai târziu fenomenul a ajuns să inspire produse noi ale PepsiCo, McDonald’s şi Taco Bell, transmite CNBC.
Cum sunt gestionate infecţiile nosocomiale în Franţa. Medic: Avem o cultură a recunoaşterii erorilor medicale şi că vrem să ne îndreptăm. Nu e văzut ca şi când eu o să-mi iau amendă sau şeful va fi dat afară. Funcţionăm foarte mult pe comunicare # News.ro
Alma Stancu, oncolog medical la Institut du Cancer Sainte- Catherine Avignon, Provence, unul dintre cele mai mari centre oncologice din Franţa, care primeşte anual mai mult de 2500 de pacienţi diagnosticaţi cu cancer, a explicat pentru News.ro care este procedura în sistemul de sănătate francez atunci când apare un caz de infecţie nosocomială sau o suspiciune în acest sens.
La Buenos Aires, manifestanţii cer dreptate în cazul unui triplu „narco-femicid”, după ce corpurile a trei tinere femei au fost descoperite îngropate # News.ro
Câteva mii de persoane au manifestat sâmbătă la Buenos Aires pentru a cere dreptate, după asasinarea, în această săptămână, a trei tinere, o crimă care ar fi legată de traficul de droguri şi care zguduie ţara de câteva zile, conform AFP.
„Aduceţi-i acasă acum” - mii de israelieni au manifestat la Tel Aviv pentru un acord care să permită eliberarea ostaticilor din Gaza # News.ro
Mii de israelieni s-au adunat sâmbătă seară la Tel Aviv pentru a cere un acord care să pună capăt războiului din Fâşia Gaza, cu două zile înainte de întâlnirea prevăzută între premierul Benjamin Netanyahu, relatează AFP.
IGPR - Percheziţii la domiciliile a 7 bărbaţi din Bihor, suspectaţi că au spart cu sticle mai multe geamuri ale unui imobil din Arad, precum şi geamurile a două autoturisme / Patru dintre ei au fost reţinuţi - FOTO, VIDEO # News.ro
Patru bărbaţi din Bihor dintre cei 7 duşi la audieri, fiind suspectaţi că au spart cu sticle mai multe geamuri ale unui imobil din Arad, precum şi geamurile a două autoturisme, au fost reţinuţi, urmând ca duminică să fie prezentaţi Parcvhetului pentru luarea de măsuri preventive. Ei sunt cercetaţi pentru ameninţare, distrugere şi tulburarea ordinii şi liniştii publice.
Prinţul Harry spune că „surse cu intenţia de a sabota” se află în spatele relatărilor despre întâlnirea tensionată cu Regele # News.ro
Prinţul Harry a sugerat că există persoane care încearcă să saboteze reconcilierea lui cu regele Charles, respingând relatările din presă despre recenta lor întâlnire drept „invenţii alimentate” de surse răuvoitoare, conform The Guardian.
Alegeri în R. Moldova - Primul votant la alegerile parlamentare, o studentă din Japonia: Am votat pentru pace, pentru dezvoltare şi pentru o Moldovă prosperă, pe drumul său european - FOTO, VIDEO # News.ro
Alegerile parlamentare din Republica Moldova au început odată cu deschiderea secţiei de votare la sediul ambasadei din Japonia, iar primul votant, după intonarea imnului de stat, a fost Ana Teişanu, studentă la Universitatea din Tsukuba, Japonia. Tânăra a mers la secţia de votare din Tokio pentru a-şi exercita dreptul la vot şi pentru a transmite un mesaj de responsabilitate şi optimism,
Alegeri în R. Moldova - Suspans total. A sosit momentul încleştării dintre UE şi Rusia pe terenul războiului hibrid # News.ro
Alegerile parlamentare de duminică din Republica Moldova atrag un interes deosebit, pentru că soarta acestei mici ţări este considerată esenţială pentru viitorul Europei şi are valoare de simbol pentru încleştarea dintre Occident şi ambiţiile imperialiste ale Moscovei, o confruntare ce se duce pe terenul războiului hibrid.
Sancţiuni ONU împotriva Iranului intră în vigoare după eşecul negocierilor nucleare. Sancţiunile interzic tranzacţiile legate de programul nuclear şi de rachete balistice al Teheranului şi se aşteaptă să aibă efecte asupra economiei sale deja afectate # News.ro
Sancţiuni extinse ale ONU împotriva Iranului au reintrat în vigoare pentru prima dată după un deceniu, după ce ultimele negocieri nucleare cu puterile occidentale nu au reuşit să producă un rezultat, transmite The Guardian. Sancţiunile, care au intrat în vigoare sâmbătă seară, la trei luni după ce Israelul şi SUA au bombardat Iranul, interzic tranzacţiile legate de programul nuclear şi de rachete balistice al Teheranului şi se aşteaptă să aibă efecte mai ample asupra economiei sale fragile.
Cum a ajuns un site cu imagini intime false să transforme un grup de prietene în voci-cheie împotriva pornografiei generate de AI # News.ro
Un grup de femei din Minneapolis a ajuns în centrul unei lupte naţionale împotriva pornografiei generate prin inteligenţă artificială, după ce au descoperit că fotografiile lor personale fuseseră folosite pentru a crea imagini şi videoclipuri sexuale false, cunoscute drept deepfake-uri, relatează CNBC.
Miracolul Coreei de Sud sub ameninţare: Prăbuşirea natalităţii riscă să anuleze decenii de creştere economică # News.ro
Coreea de Sud se confruntă cu o criză demografică majoră, care ameninţă să inverseze ”miracolul de pe râul Han” şi să blocheze ritmul de creştere al economiei în următoarele decenii, relatează CNBC.
Premier League: Tottenham a egalat in extremis, acasă, şi a făcut 1-1 cu ultima clasată, Wolverhampton # News.ro
Echipa engleză Wolverhampton a terminat la egalitate sâmbătă seara, în deplasare, scor 1-1, cu formaţia londoneză Tottenham, în etapa a şasea din Premier League.
Echipa italiană Inter Milano, antrenată de românul Cristian Chivu, a dispus sâmbătă seara, în deplasare, scor 2-0, de formaţia sardă Cagliari, în etapa a cincea din Serie A.
NATO a anunţat sâmbătă că îşi intensifică prezenţa în Marea Baltică, cu o fregată de apărare aeriană şi alte mijloace, ca răspuns la incidentele cu drone din Danemarca, relatează Reuters.
Eredivisie: Dennis Man a intrat şi a dat assist la golul victoriei în Excelsior – PSV Eindhoven 1-2 - VIDEO # News.ro
Atacantul român Dennis Man a fost autorul pasei decisive la golul prin care PSV Eindhoven s-a impus sâmbătă seara, în deplasare, la Rotterdam, 2-1 cu Excelsior.
Persoană care s-a rătăcit în timp ce culegea ciuperci, căutată de Salvamont şi Jandarmerie, în apropiere de Baia Mare # News.ro
Salvamontişti şi jandarmi din Maramureş participă, sâmbătă seară, la o acţiune de căutare a unei persoane care s-a rătăcit, în timp ce se afla la cules ciuperci, în apropiere de municipiul Baia Mare. Este a treia acţiune derulată de Salvamont Maramureş, sâmbătă.
India: Cel puţin 36 de morţi şi peste 50 de răniţi în urma unei busculade la mitingul actorului devenit politician Vijay # News.ro
Cel puţin 36 de persoane au murit şi peste 50 au fost rănite sâmbătă într-o busculadă la un miting organizat de actorul Vijay, aflat în campanie electorală, a declarat ministrul-şef al statului Tamil Nadu, potrivit Reuters.
Cercetătorii americani au dezvoltat primul model de „plămân pe cip” dotat cu un sistem imunitar funcţional, capabil să se protejeze asemenea unui organ viu, reproducând fidel modul în care un plămân real reacţionează la infecţii şi inflamaţii. Această inovaţie ar putea revoluţiona studiul bolilor pulmonare, testarea tratamentelor şi ar putea reduce semnificativ utilizarea animalelor în cercetarea medicală.
