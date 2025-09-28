Selena Gomez s-a căsătorit. Imaginile postate de cântăreață de la nuntă
HotNews.ro, 28 septembrie 2025 12:50
Cântăreața Selena Gomez s-a căsătorit cu producătorul muzical Benny Blanco, iar vedeta a publicat pe Instagram mai multe fotografii de la ceremonie, scrie DPA, conform Agerpres. Ceremonia a avut loc la hotelul El Encanto…
• • •
Alte ştiri de HotNews.ro
Acum 5 minute
13:10
REPORTAJ În Spania se vorbește despre „cataclism urban” din cauza supraturismului. La noi, 2025 a fost cel mai slab an / Ce am găsit în Brașov și Sighișoara când am fost să vedem de ce nu vin mai mulți turiști # HotNews.ro
În timp ce mari orașe din Europa iau măsuri să oprească supraturismul, România suferă tocmai că nu are destui turiști. Un reporter HotNews a luat la pas Brașovul și Sighișoara și a aflat de ce…
13:10
VIDEO „Păziți Moldova”. Maia Sandu, apel în ziua alegerilor către moldovenii plecați peste hotare: „Vă rog să nu lăsați pe alții să ne fure viitorul” # HotNews.ro
În plină desfășurare a alegerilor parlamentare din Republica Moldova, președinta Maia Sandu face un apel către cetățenii țării plecați peste hotare: „Păziți Moldova”. Mesajul vine în contextul în care prezența la vot este apropiată față…
Acum 30 minute
12:50
Tensiuni ridicate în Marea Caraibilor: Venezuela a desfășurat exerciții militare pe coastă cu navele americane în larg # HotNews.ro
Forțele venezuelene au desfășurat noi exerciții militare cu sisteme antiaeriene pe coastele sale caraibiene, în timp ce Statele Unite au desfășurat nave în Marea Caraibilor pentru a combate traficul de droguri, transmite France Presse. Manevrele…
12:50
Cântăreața Selena Gomez s-a căsătorit cu producătorul muzical Benny Blanco, iar vedeta a publicat pe Instagram mai multe fotografii de la ceremonie, scrie DPA, conform Agerpres. Ceremonia a avut loc la hotelul El Encanto…
Acum o oră
12:30
Fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, îi cheamă pe oameni la protest luni, imediat după alegerile cruciale de astăzi: „În această campanie electorală s-a implicat Occidentul” # HotNews.ro
Fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, acuză că actuala președintă Maia Sandu a „dat de înțeles” că guvernarea este pregătită să anuleze alegerile parlamentare care au loc astăzi în Republica Moldova. Drept răspuns, Igor…
Acum 2 ore
12:10
Peste 550.000 de moldoveni au votat până la ora 12:00, dar cifrele rămân mai mici față de alegerile trecute / Câți au votat din străinătate # HotNews.ro
La cinci ore de la deschiderea secțiilor de votare din țară, în total au votat 569.162 de moldoveni (20,19%). Dintre aceștia, 57.196 și-au exprimat opțiunea politică în secțiile de votare organizate în afara Republicii Moldova. …
12:10
Mega-atac cibernetic asupra Republicii Moldova, respins în noaptea de dinaintea alegerilor, potrivit presei de peste Prut # HotNews.ro
Site-uri guvernamentale ale Republicii Moldova au fost vizate de un mega-atac cibernetic, cu peste 14 milioane de tentative de acces în noaptea de dinaintea alegerilor parlamentare, potrivit agenției de presă IPN. Surse din cadrul Serviciului…
12:00
Nicușor Dan, despre coaliția de guvernare: Mai este loc de reforme, sper să nu însemne taxe / Să discutăm mai puțin despre demisii # HotNews.ro
Președintele Nicușor Dan a declarat că este normal să existe și nemulțumiri și diferențe de opinii în coaliția de guvernare, spunând că trebuie să „discutăm mai puțin despre demisii”. El a adăugat că „mai este…
11:50
Scandal într-un local din Centrul Vechi. Mai mulți clienți au fost scoși afară de agenții de pază, iar cearta a degenerat / Au ajuns toți la secția de poliție # HotNews.ro
Un scandal a izbucnit, duminică dimineaţă, într-un local din Centrul Vechi al Capitalei. Mai mulţi clienţi s-au luat la ceartă şi au fost scoşi afară de către agenţii de pază ai localului, însă scandalul a…
11:30
Într-o țară din nordul Europei, un medicament de slăbit lansat acum doi ani provoacă un efect neașteptat în industria sănătății: „E doar începutul” # HotNews.ro
Danemarca se confruntă cu o creștere dramatică a numărului de proceduri de chirurgie plastică, direct legată de adoptarea pe scară largă a Wegovy, popularul medicament pentru slăbit lansat în țară în decembrie 2022, scrie site-ul…
11:20
Președintele Nicușor Dan, mesaj pentru cetățenii din Republica Moldova: „E o zi istorică. E foarte important ca oamenii să meargă la vot” # HotNews.ro
Președintele Nicușor Dan spune că astăzi este o zi decisivă și istorică pentru Republica Moldova. El a făcut un apel către cetățenii moldoveni din România să meargă la vot. „O e chestiune foarte serioasă. Știți…
Acum 4 ore
11:10
Moldovenii din Rusia votează la alegerile parlamentare din Republica Moldova. Presa de stat scrie că s-au format cozi / Oamenii primesc ceai și cafea # HotNews.ro
Autoritățile din Republica Moldova au organizat două secții de votare în Rusia pentru alegerile parlamentare care au loc astăzi, ambele la Moscova. Aici, până la ora 10:55 votaseră 1.467 de persoane. Cele două secții de…
11:10
Apariție neobișnuită pe cerul Poloniei în timpul marelui atac aerian rusesc: Un avion militar special al unei țări care nu e în NATO # HotNews.ro
În noaptea de sâmbătă spre duminică, în timp ce Rusia ataca Ucraina cu peste 500 de drone și rachete, în Polonia vecină, care a ridicat preventiv mai multe aeronave de luptă, se afla pe cer…
10:50
Au intrat în istorie. Prima medalie de aur pentru un echipaj de 8+1 mixt la Campionatul Mondial de Canotaj a fost obţinută de România # HotNews.ro
Echipajul de 8+1 mixt a câştigat medalia de aur la Campionatul Mondial de Canotaj de la Shanghai. Barca tricoloră a condus cursa de la un capăt la altul, scrie News.ro. Echipajul format din Magdalena Rusu,…
10:40
Câte rachete și drone a lansat Rusia în atacul care a durat peste 12 ore / Zelenski a anunțat principalele ținte ale loviturilor „sălbatice” și „josnice” # HotNews.ro
Atacul rusesc de peste noapte a durat peste 12 ore, timp în care forțele de agresiune ale Moscovei au lansat aproape 500 de drone și peste 40 de rachete, inclusiv din cele hipersonice Kinjal, a…
10:30
Tragerile LOTO de duminică, 28 septembrie. Report de peste 6,89 milioane de euro la Loto 6/49 # HotNews.ro
Duminică, 28 septembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 25 septembrie, Loteria Română a acordat peste 22.400 de câștiguri în valoare totală de peste 1,61 milioane de lei. Numerele câștigătoare la LOTO de duminică, 28…
10:10
SuperLiga: Ce a spus Victor Angelescu despre incidentul din lojă la meciul Petroul Rapid / „Probabil că s-au ofuscat” # HotNews.ro
Rapid Bucureşti s-a impus cu 1-0 cu Petrolul Ploieşti, în etapa a 11-a a Superligii, iar nervii câtorva fani ai „lupilor galbeni” au cedat, după ce Alex Paşcanu a marcat, scrie OrangeSport. Sticle de apă…
10:10
Alegeri Republica Moldova. Prezență mai mică la vot în primele trei ore de la deschiderea urnelor, față de alegerile trecute # HotNews.ro
Numărul cetățenilor din Republica Moldova care au votat până la ora 10:00 se ridică la peste 245.000 de persoane, 8,84%. Numărul este mai mic atât față de precedentele alegeri parlamentare, din 2021, cât și față…
10:00
Un zbor pe ruta Germania-Singapore s-a întors din drum după aproape 9 ore de zbor din cauza unor posibile probleme tehnice. Decizia piloților a fost luată când se aflau în spațiul aerian al Azerbaidjanului, scrie…
10:00
Mai multe trecători montane elvețiene au fost închise sâmbătă din cauza ninsorilor. Până la 20 de centimetri de zăpadă proaspătă au căzut la altitudini de peste 2.000 de metri, scrie publicația Swiss Info. Trecătoarele Furka,…
09:40
Șeful Comitetului Militar al NATO: Suntem pregătiți pentru varianta unei retrageri a SUA de pe flancul estic # HotNews.ro
NATO este pregătită pentru o posibilă repoziționare globală a forțelor militare ale SUA, în sensul reducerii prezenței acestora în Europa, a declarat președintele Comitetului Militar al NATO, amiralul italian Giuseppe Cavo Dragone, la finalul unei…
09:30
VIDEO Președinta Maia Sandu a votat: „Haideți să arătăm lumii că suntem oameni demni, care nu-și vând țara” / Ce spune despre un „scenariu prost” al rezultatelor # HotNews.ro
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a votat duminică, la ora 9:00, pentru alegerile parlamentare de peste Prut. După vot, președinta a oferit declarații presei. Ea a vorbit despre „primejdia” în care se află Moldova și…
09:20
“Reclamă” în presa rusă la Litoralul românesc: Toată lumea vorbește rusește. Fetele îi iubesc foarte mult pe “frații noștri” pentru că le dau cadouri # HotNews.ro
Mai multe publicații din Rusia citează concluziile unui travel-blogger local care a descris locuitorii României cu expresia „îi iubesc pe ruși”. Citește mai mult pe Profit.ro
09:20
Ce se știe despre atacul aerian rusesc, unul dintre cele mai mari ale războiului din Ucraina: Roiurile de drone și rachetele Kalibr și Kinjal au venit în valuri # HotNews.ro
Rusia a lansat peste noapte asupra Ucrainei mai multe valuri de drone, rachete de croazieră, rachete Kalibr și rachete hipersonice Kinjal, scrie Kyiv Post, citând informații de la corespondenții săi și de la oficiali ucraineni.…
Acum 6 ore
09:10
De ce politica Rusiei nu se poate schimba. Pot exista perioade de aparent armistiţiu, dar sunt temporare # HotNews.ro
La mai mult de lună de la întânirea din Alaska, politica Rusiei este cât se poate de clară: regimul de la Moscova rămâne fidel războiului şi priveşte forţa militară ca pe singura cale de a-şi atinge obiectivele…
09:10
Traian Băsescu: 28 Septembrie 2025, ziua în care Moldova îi va administra o bătaie umilitoare lui Vladimir Putin # HotNews.ro
Fostul preşedinte Traian Băsescu a postat pe pagina sa Facebook un mesaj în ziua alegerilor parlamentare din Republca Moldova, afirmând că „va fi ziua în care o ţară mică precum Republica Moldova îi va administra…
08:00
VIDEO Atac masiv cu drone și rachete acum asupra Kievului, sirenele de alarmă sună în toată Ucraina / Polonia și-a închis o parte din spațiul aerian și a ridicat avioane # HotNews.ro
Kievul a devenit, în primele ore ale zilei de duminică, ținta unui atac intens cu drone și rachete, care, potrivit observatorilor independenți, a fost unul dintre cele mai mari atacuri rusești asupra capitalei Ucrainei și…
07:30
„Ce criminal sau terorist?! Noi suntem studenți, am venit aici să studiem”. Cum a arătat ultima zi în România a unui student străin forțat să plece acasă # HotNews.ro
Pe 14 iulie, Mohamed Benzid Zidi a fost expulzat din România după șapte luni în care a muncit și studiat liber deși fusese acuzat că este suspect de terorism și i se ceruse expulzarea, a…
07:20
Desene, schițe și tablouri de Florin Mitroi ascunse zeci de ani, expuse în premieră / galerie foto # HotNews.ro
„Florin Mitroi: Cap.II: Toamna” este o expoziție care poate fi văzută la galeria Arsmonitor și care face parte dintr-o serie, concepută în 2024, în spiritul artistului. Seria a început cu „Florin Mitroi: Cap.I: Iarna”, de…
07:20
Primele rezultate ale alegerilor parlamentare de duminică din Republica Moldova vor veni din secțiile mici și sunt irelevante, iar un tablou al rezultatelor se va contura abia după procesarea secțiilor mari, după ora 23:00, conform…
Acum 8 ore
07:00
LIVE Alegeri parlamentare în Republica Moldova 2025: între UE și Rusia. Zi crucială pentru moldoveni și test pentru Maia Sandu, într-un scrutin care va avea efecte în Europa și Ucraina # HotNews.ro
Republica Moldova organizează azi alegeri parlamentare cu miză masivă, care ar putea influența drumul țării către Uniunea Europeană, pe fondul tentativelor Rusiei de a influența votul și a sabota eforturile guvernului pro-european și pro-ucrainean de…
Acum 24 ore
23:40
„Nu va aştepta să-şi termine războiul în Ucraina”. Zelenski, avertisment privind planurile lui Putin în Europa # HotNews.ro
Preşedintele rus Vladimir Putin va extinde războiul din Ucraina atacând o altă ţară europeană, susţine Volodimir Zelenski, care a acuzat Rusia de recentele incursiuni cu drone, pe care le-a calificat drept o încercare de a…
23:10
VIDEO Manifestație de amploare la Berlin în care s-a cerut oprirea genocidului din Gaza # HotNews.ro
Aproximativ 50.000 de persoane au participat sâmbătă la Berlin la o demonstraţie la care au cerut oprirea genocidului împotriva palestinienilor în Fâşia Gaza, manifestaţie convocată de mai multe organizaţii ale societăţii civile, scrie agenţia EFE,…
22:40
Lavrov denunță „retorica militară” a Germaniei și vorbește despre o renaștere a nazismului: „Același scop ca Hitler” # HotNews.ro
Ministrul de Externe al Rusiei, Serghei Lavrov, a denunțat sâmbătă „retorica militară” a Germaniei, care urmărește să devină vârful de lance al reînarmării europene, și a făcut referire la trecutul nazist al țării, scrie AFP.…
22:30
Ce spune șeful CJ Iași despre demiterea managerului de la Spitalul „Sf. Maria”, cerută de ministrul Rogobete/ Reacția Cătălinei Ionescu # HotNews.ro
Preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, Costel Alexe, a declarat că situaţia conducerii spitalului de copii din Iaşi va fi analizată luni dimineaţă, el afirmând că în spital s-au investit zeci de milioane de euro, care însă…
22:30
Rapid București s-a impus pe terenul echipei Petrolul Ploiești, scor 1-0, într-un meci disputat sâmbătă, în etapa a 11-a din SuperLiga. Petrolul Ploiești – Rapid București 0-1 Giuleștenii au marcat unicul gol al partidei în…
22:00
Corespondență de la Chișinău: Războiul secțiilor de votare din Republica Moldova, unde dacă-ți vinzi votul pe 28 septembrie „te ustură și pe lumea cealaltă” # HotNews.ro
„Nu te juca cu votul, că vei pierde totul”. Oriunde te-ai afla în Chișinău, nu ai cum să scapi de acest mesaj, menit să-i convingă pe cetățenii moldoveni că nu merită riscul să ia bani…
21:50
Peste 3.400 de observatori vor monitoriza desfășurarea alegerilor parlamentare de duminică din Republica Moldova, a anunțat Comisia Electorală Centrală (CEC) de la Chișinău. Potrivit unui comunicat difuzat sâmbătă de CEC, pentru acest scrutin au fost…
21:50
VIDEO Miting electoral soldat cu zeci de morți în India. Candidatul este o vedetă de cinema # HotNews.ro
Cel puțin 36 de persoane au fost ucise și peste 50 rănite într-o busculadă la un miting electoral al actorului Vijay, în statul Tamil Nadu din India, informează Reuters. Ministrul-șef din statul Tamil Nadu, MK…
21:20
Dronele misterioase au ajuns și în Norvegia. Au fost zărite în apropierea unei baze militare # HotNews.ro
Autorităţile din Norvegia investighează o posibilă apariţie a unor drone deasupra instalaţiilor militare, potrivit presei locale citate sâmbătă de agenţia EFE, transmite Agerpres. „Putem confirma că am primit informaţii despre o posibilă activitate a dronelor…
21:10
Preşedintele Dan participă luni la înmormântarea cardinalului Lucian Mureşan / Premierul Bolojan a mers sâmbătă la catafalc # HotNews.ro
Preşedintele Nicuşor Dan participă luni, la Blaj, la ceremonia de înmormântare a cardinalului Lucian Mureşan, arhiepiscop major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, şi Mitropolit al Arhieparhiei de Alba Iulia şi Făgăraş, a informat…
20:50
Mii de soldați francezi vin în România pentru manevre militare. Ce presupune exercițiul „Dacian Fall 2025” # HotNews.ro
Ministerul Apărării anunţă pentru perioada următoare deplasări de tehnică militară, 2400 de militari francezi care vor participa la exerciţiul „Dacian Fall 2025” urmând să intre în ţară, până în data de 30 septembrie, pe la…
20:30
Sistem Patriot trimis Ucrainei de o țară care a evitat până acum să impună sancțiuni Rusiei. Cum s-a ajuns la schimbarea de poziție # HotNews.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat sâmbătă că a primit din partea Israelului un sistem antiaerian Patriot, o armă americană scumpă și esențială pentru respingerea atacurilor cu rachete rusești care vizează ținte ucrainene, transmite AFP,…
20:20
Alegeri parlamentare în Republica Moldova: scandalurile și dezvăluirile care au marcat campania electorală. „Suntem pregătiți pentru orice scenariu” # HotNews.ro
Cetățenii din Republica Moldova sunt chemați la urne, duminică, 28 septembrie, pentru a vota la alegerile parlamentare, un scrutin considerat de analiști decisiv pentru parcursul european al țării. Alegerile au loc la sfârșitul unei campanii…
20:00
SuperLiga: Adrian Mihalcea, după ce UTA Arad a remizat cu Csikszereda: „Se pare că am uitat să câștigăm” # HotNews.ro
Antrenorul Adrian Mihalcea a reacționat după ce UTA Arad a remizat cu nou-promovata Csikszereda, scor 0-0, în etapa a 11-a din SuperLiga. Gazdele au rămas în inferioritate numerică în minutul 44 al partidei de pe…
20:00
Donald Trump trimite armata într-un patrulea mare oraș american pentru că este „devastat de război”: „Autorizez folosirea forței maxime” # HotNews.ro
Preşedintele republican Donald Trump a ordonat sâmbătă desfăşurarea armatei într-un al patrulea oraş al SUA, Portland, şi a autorizat „utilizarea forţei dacă este necesar”, în cadrul acţiunilor sale de combatere a criminalităţii din metropolele şi…
20:00
VIDEO Rusia avertizează NATO și UE: „Orice agresiune împotriva noastră va primi un răspuns decisiv” # HotNews.ro
Ministrul de Externe al Rusiei, Serghei Lavrov, a avertizat sâmbătă NATO și Uniunea Europeană că „orice agresiune împotriva țării mele va primi un răspuns decisiv”, relatează agențiile Reuters și France Presse. „Rusia este acuzată că…
19:50
Războiul hibrid asupra Europei, un câștig cert pentru Rusia. Care sunt însă riscurile pentru Putin # HotNews.ro
Fără să tragă un foc de armă, președintele rus Vladimir Putin a reușit în săptămâna aceasta să aducă războiul din Ucraina la milioane de europeni care au fost până acum aproape neafectați de conflict, iar…
19:30
Președintele Volodimir Zelenski a declarat că în noaptea de 10 septembrie Rusia a atacat Polonia cu 92 de drone, dintre care 19 drone au reușit să treacă în spațiul aerian polonez, în timp ce restul…
19:30
Înregistrarea fiscală a persoanelor fizice: Mini-ghid ANAF cu PFA, profesii liberale, drepturi autor, CNP, NIF. Declarația 070, formularul 700-mențiuni și altele # HotNews.ro
ANAF a publicat recent un nou mini-ghid, privind înregistrarea fiscală a persoanelor fizice, care face referire la Persoanele Fizice Autorizate (PFA), avocați, medici, arhitecți și alte persoane care desfășoară profesii liberale, persoane care obțin venituri…
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.