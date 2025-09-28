Cel puțin patru morți, printre care o fetiță de 12 ani, în urma atacului de noaptea trecută, cu „sute de drone și rachete”, al Rusiei asupra Kievului

10:40

Oamenii de știință australieni au testat rezistența unor costume de neopren la mușcături, aruncându-le rechinilor și au descoperit că aceste costume pot ajuta la protejarea înotătorilor. Mușcăturile fatale de rechin sunt extrem de rare, cu mai puțin de 50 de mușcături de rechin neprovocate la oameni la nivel mondial în 2024. Însă, numărul tot mai […]