Cel puțin patru morți, printre care o fetiță de 12 ani, în urma atacului de noaptea trecută, cu „sute de drone și rachete”, al Rusiei asupra Kievului
Aktual24, 28 septembrie 2025 12:50
Bombardamentele rusești asupra Kievului din noaptea de sâmbătă spre duminică au ucis cel puțin patru persoane, inclusiv o fetiță de 12 ani, au informat duminică autoritățile locale, transmite AFP, conform Agerpres. A fost găsită o a patra victimă decedată, a declarat pe Telegram șeful administrației militare a capitalei Kiev, Timur Tkacenko, după ce anterior anunțase […]
• • •
Alte ştiri de Aktual24
Acum 30 minute
12:50
Cel puțin patru morți, printre care o fetiță de 12 ani, în urma atacului de noaptea trecută, cu „sute de drone și rachete”, al Rusiei asupra Kievului # Aktual24
Bombardamentele rusești asupra Kievului din noaptea de sâmbătă spre duminică au ucis cel puțin patru persoane, inclusiv o fetiță de 12 ani, au informat duminică autoritățile locale, transmite AFP, conform Agerpres. A fost găsită o a patra victimă decedată, a declarat pe Telegram șeful administrației militare a capitalei Kiev, Timur Tkacenko, după ce anterior anunțase […]
Acum o oră
12:40
Mesajul lui Florian Coldea la moartea generalului Dumitru Dumbravă: ”În ultimul an, a înfruntat cu demnitate, pe lângă boala necruțătoare cu care se confrunta, nedreptăți și abuzuri care i-au afectat sănătatea” # Aktual24
Fostul general SRI Florian Coldea a transmis duminică, 28 septembrie, un mesaj prin care condamnă ”abuzurile” cu care s-ar fi confruntat fostul lui coleg de SRI și dosar, Dumitru Dumbravă. ”Cu profundă tristețe, deplâng pierderea unui prieten cu care am împărtășit aproape douăzeci de ani de muncă, provocări și reușite, dintre care mai mult de […]
12:40
Orban, după ce a fost prins spionând, spune că se simte hărțuit de Zelenski: ”Încetați să ne mai atacați” # Aktual24
Prim-ministrul Ungariei a decis să reamintească Ucrainei de apartenența țării sale la UE și NATO după declarațiile Kievului despre o dronă de recunoaștere maghiară surprinsă de autoritățile ucrainene deasupra Transcarpatiei. „Ungaria este membră a NATO și a UE. Ucraina s-ar fi prăbușit de mult fără sprijinul acestor două organizații. Domnule președinte Zelenski, cu tot respectul, […]
12:30
Mesajul lui Florian Coldea la moartea lui generalului Dumitru Dumbravă: ”În ultimul an, a înfruntat cu demnitate, pe lângă boala necruțătoare cu care se confrunta, nedreptăți și abuzuri care i-au afectat sănătatea” # Aktual24
Fostul general SRI Florian Coldea a transmis duminică, 28 septembrie, un mesaj prin care condamnă ”abuzurile” cu care s-ar fi confruntat fostul lui coleg de SRI și dosar, Dumitru Dumbravă. ”Cu profundă tristețe, deplâng pierderea unui prieten cu care am împărtășit aproape douăzeci de ani de muncă, provocări și reușite, dintre care mai mult de […]
12:20
Mircea Cărtărescu: ”Hai, Moldova, că se poate! Votaţi drumul european!”. Mesajul lui Nicușor Dan # Aktual24
Scriitorul Mircea Cărtărescu a transmis un mesaj electoratului din Republica Moldova care urmează să îşi aleagă duminică Parlamentul. „Hai, Moldova, că se poate! Mergeţi mâine la vot! Votaţi drumul european! Suntem alături de voi!”, a scris Cărtărescu, pe Facebook. Aflat în Spania, Mircea Cărtărescu a primit, sâmbătă, Premiul Internaţional ExLibris 2025 în cadrul unei gale […]
12:20
Meta ar fi interesată să investească în Bulgaria, “datorită oportunităţilor regionale pe care le oferă ţara” # Aktual24
Meta, compania care deține Facebook, Instagram și WhatsApp, este interesată să investească în Bulgaria după 2028, a declarat premierul Rosen Zhelyazkov. Premierul bulgar, potrivit Novinite, a explicat că informaţia a apărut în urma unei întâlniri cu firma General Electric, în timpul căreia discuţiile s-au concentrat reactoarele modulare mici (SMR) şi asigurarea unei aprovizionări stabile cu […]
Acum 2 ore
12:00
Nicușor Dan: „Toți românii văd și simt că avem un aparat, central și local, cu poziții ocupate în plus” # Aktual24
Președintele României, Nicușor Dan, a comentat duminică, 28 septembrie, situația actuală din coaliția de guvernare, dar și rolul administrației, subliniind că, în ciuda diferențelor politice, guvernul funcționează și transmite un semnal de stabilitate către partenerii externi și piețele financiare. „Să discutăm mai puțin despre demisii. Guvernul are trei luni de activitate și deja a luat […]
11:50
Preşedintele Comitetului Militar al NATO, amiralul italian Giuseppe Cavo Dragone, afirmă că Alianţa este pregătită pentru o posibilă repoziţionare globală a forţelor militare ale SUA, în sensul că americanii s-ar putea retrage „parţial” din Europa. „Pentru Statele Unite, NATO este importantă şi nu vor lăsa NATO singură. Dar NATO este o alianţă militară”, a spus […]
11:40
Un nou defect în masă la noile BMW: apa poate pătrunde în motor și provoacă eroziune. Au fost rechemate peste 330.000 de mașini # Aktual24
BMW recheamă cel puțin 331.000 de vehicule la nivel global din cauza unui defect al motorului de pornire, fiind o altă lovitură pentru producătorul german de automobile, care a fost afectat de defecte costisitoare ale produselor, relatează Bloomberg. Defectul, care poate provoca aprinderea motorului de pornire din cauza coroziunii, afectează majoritatea modelelor construite între 2015 […]
Acum 4 ore
11:10
Minus 6,4 grade Celsius, la Miercurea-Ciuc, cea mai scăzută temperatură din țară în această dimineață # Aktual24
Stația meteo Miercurea-Ciuc a înregistrat, duminică dimineața, o minimă de minus 6,4 grade Celsius, aceasta fiind cea mai scăzută temperatură consemnată la nivel național. Potrivit informațiilor furnizate agenției naționale de presă Agerpres, de meteorologul de serviciu Raul Cioc, de la Centrul Meteorologic Regional Transilvania-Sud Sibiu, și în alte localități din Harghita s-au consemnat valori negative, […]
10:40
Maia Sandu, la vot: ”Să nu le permitem hoților și trădătorilor să ne fure viitorul”. Pro-ruși aduși din Transnistria să voteze # Aktual24
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, le-a cerut moldovenilor să iasă azi în număr mare la vot. Ea a avertizat, după ce a votat, că ”Rusia prezintă un pericol pentru democrațiile noastre”. „Am votat pentru un Parlament în care să putem păstra în continuare pacea, care respectă Republica Moldova și cetățenii săi. Vă îndemn să mergeți […]
Acum 6 ore
09:10
Polonia și NATO au ridicat, duminică dimineața, avioane de vânătoare în urma unui atac rusesc în vestul Ucrainei. „Atac masiv” asupra Kievului # Aktual24
Polonia și NATO au ridicat în aer avioane de vânătoare, duminică dimineața, în timpul unui atac al Rusiei asupra vestului Ucrainei, au anunțat forțele armate poloneze. Spațiul aerian din apropierea orașelor Lublin și Rzeszow din sud-estul Poloniei a fost închis până cel puțin la ora 04:00 GMT, din cauza „activității militare neplanificate legate de asigurarea […]
08:10
Mii de israelieni au manifestat la Tel Aviv pentru eliberarea ostaticilor din Gaza. „Aduceţi-i acasă acum!” # Aktual24
Mii de israelieni s-au adunat sâmbătă seară la Tel Aviv pentru a cere un acord care să pună capăt războiului din Fâşia Gaza, în timp ce prim-ministrul Benjamin Netanyahu se pregătește să se întâlnească, din nou, peste două zile, cu președintele american Donald Trump, conform AFP. Manifestanţii au desfăşurat un banner uriaş pe care se […]
Acum 8 ore
07:10
Alegerile parlamentare din Republica Moldova. Aproape 3,3 milioane de alegători, așteptați la vot duminică # Aktual24
Aproape 3,3 milioane de cetățeni cu drept de vot din Republica Moldova sunt așteptați, duminică, la urne, pentru a-și desemna noul parlament, care are un mandat de patru ani. Scrutinul începe la ora locală 7:00 şi se încheie la ora 21:00. Pentru aceste alegeri parlamentare, Comisia Electorală Centrală (CEC) a dispus constituirea a 2.274 de […]
Acum 24 ore
00:00
Discurs delirant al lui Lavrov la ONU despre ”militarizarea” Germaniei: ”Sunt observate semne clare ale unei renaşteri a nazismului în Germania” # Aktual24
Rusia nu vede niciun interes din partea Ucrainei şi a ţărilor europene aliate ale acesteia să negocieze un „acord de pace echitabil”, a afirmat sâmbătă ministrul rus de externe Serghei Lavrov, într-o intervenţie la Adunarea Generală a ONU, şi a avertizat că orice atac asupra Rusiei va declanşa un „răspuns ferm” din partea acesteia, după […]
27 septembrie 2025
23:50
Băsescu anunță înfrângerea Rusiei: ”Republica Moldova îi va administra o bătaie umilitoare lui Vladimir Putin şi supuşilor lui de la Kremlin” # Aktual24
Traian Băsescu, fost președinte al României, este convins că forțele pro-ruse vor fi învinse în cadrul alegerilor de duminică, 28 septembrie, din Republica Moldova. ”Este ora! Tricolorul la catarg! 28 Septembrie 2025 va fi ziua în care o ţară mică precum Republica Moldova îi va administra o bătaie umilitoare lui Vladimir Putin şi supuşilor lui […]
22:40
ONU adaugă pe lista neagră 68 de companii pentru presupusa complicitate la încălcarea drepturilor omului în Cisiordania. Lista a ajuns la 158 de companii # Aktual24
Organizația Națiunilor Unite a adăugat aproape 70 de companii suplimentare pe lista neagră a firmelor din 11 țări despre care spune că sunt complice la încălcarea drepturilor omului prin legăturile lor comerciale cu așezările israeliene din Cisiordania ocupată. Noua listă evidențiază companiile care desfășoară afaceri considerate a susține așezările, considerate de mulți ilegale în conformitate […]
22:20
Un francez arestat pentru că a escaladat cel mai înalt zgârie-nori din Uniunea Europeană fără echipament de protecție # Aktual24
Un francez în vârstă de 24 de ani a fost arestat, sâmbătă, la Varșovia după ce a escaladat fațada celui mai înalt zgârie-nori din Uniunea Europeană fără echipament de protecție. Titouan Leduc a escaladat Turnul Varso, înalt de 310 metri, din capitala Poloniei, sub privirile oamenilor și ale serviciilor de urgență. Imaginile postate pe rețelele […]
22:10
Poliția israeliană spune că sute de israelieni ar fi primit apeluri telefonice de recrutare de la serviciile secrete iraniene # Aktual24
Sute de cetățeni israelieni au primit apeluri telefonice de la serviciul iranian de informații în încercarea de a-i recruta, a declarat sâmbătă forța de poliție a țării. „Sute de cetățeni au raportat” că au primit apeluri telefonice de la un număr necunoscut sâmbătă dimineață, a declarat Poliția Israeliană într-un comunicat. Când au răspuns, „o persoană […]
21:50
O analiză a inteligenței artificiale arată că o pictură vândută cu 71.000 de lire sterline, respinsă de Sotheby’s și Muzeul Metropolitan din New York drept copie, este de fapt un Caravaggio original # Aktual24
Caravaggio este unul dintre cei mai venerați artiști din arta occidentală, însă doar câteva zeci de lucrări ale sale au supraviețuit. Acum, mâna maestrului din secolul al XVII-lea a fost confirmată într-o pictură pe care Sotheby’s și Muzeul Metropolitan din New York o respinseseră ca fiind o simplă copie. Analiza științifică a tabloului „Cântăreț la […]
21:50
Un alpinist polonez a intrat în istorie: A coborât pe schiuri de pe Everest fără oxigen suplimentar # Aktual24
Un alpinist polonez a intrat în istorie devenind prima persoană care a urcat și a coborât pe schiuri Muntele Everest fără a utiliza oxigen suplimentar. A fost a treia încercare a lui Andrzej Bargiel de a escalada Everestul – cel mai înalt munte de pe Pământ, cu o înălțime de 8.849 de metri – după […]
21:40
Danemarca și Norvegia raportează noi observări de drone deasupra unor baze militare importante # Aktual24
Drone neidentificate au fost observate deasupra unor baze militare importante din Danemarca și Norvegia, aceasta fiind cea mai recentă dintr-o serie de observări despre care unii oficiali au sugerat că ar putea fi legate de Rusia. Dronele au fost observate vineri noaptea zburând deasupra unor situri militare daneze, inclusiv Karup, cea mai mare bază a […]
21:10
SUA: După retrageri masive de creveți contaminați cu cesiu 137, FDA a descoperit contaminare radioactivă și în condimente # Aktual24
Autoritățile americane de reglementare au detectat o posibilă contaminare radioactivă într-un al doilea produs alimentar trimis în SUA din Indonezia, chiar dacă retragerea de pe piața a unei cantități uriașe de creveți continuă să crească. Descoperirea adaugă semne de întrebare cu privire la sursa problemei. Funcționarii Administrației pentru Alimente și Medicamente din SUA au blocat […]
21:00
Budapesta invocă ”pierderea” Transilvaniei pentru a cere Ucrainei să renunțe în favoarea Rusiei la teritoriu: ”Noi am pierdut 2/3 din țară pentru a putea păstra o treime, ca urmare a Tratatului de la Trianon” # Aktual24
Levente Magyar, ministru adjunct al Afacerilor Externe al Ungariei, a susținut că Ucraina ar putea fi nevoită să renunțe la o cincime din teritoriul său, exemplificând cu cedarea de către Ungaria a două treimi din teritoriul său „în numele păcii” după Primul Război Mondial. În timpul unei conferințe la Paris, Magyar a făcut referire la […]
20:50
Germania: Se schimbă legea pentru ca armata să poată doborî dronele Rusiei. „Ne confruntăm cu o cursă a înarmării” # Aktual24
Ministrul german de Interne, Alexander Dobrindt, a anunțat sâmbătă planurile de revizuire a legii privind securitatea aviației din țară, pentru a acorda forțelor armate un rol oficial în apărarea împotriva dronelor, inclusiv autoritatea de a doborî aeronave ostile. Vorbind la Berlin, Dobrindt a spus despre creșterea recentă a incursiunilor dronelor în Germania și țările vecine […]
20:50
2400 de militari francezi vor intra în ţară, până în data de 30 septembrie. Exerciţiul „Dacian Fall 2025” cu 5.000 de militari are loc între 20 octombrie-13 noiembrie # Aktual24
Ministerul Apărării anunţă, prin pagina oficiala de facebook, pentru perioada următoare, începând de astăzi, deplasări de tehnică militară, 2400 de militari francezi care vor participa la exerciţiul DACIAN FALL 2025 urmând să intre în ţară, până în data de 30 septembrie, pe la punctele de frontieră din Giurgiu şi Vama Veche. ”Deplasări de tehnică militară. […]
20:50
Iași: Avionul prăbușit a căzut în perimetrul unei unități militare. Ce doi pasageri au supraviețuit # Aktual24
Avionul care s-a prăbuşit, sâmbătă, în judeţul Iaşi este un avion civil de mici dimensiuni model Ikarus care a căzut în interiorul perimetrului unei unităţi militare din subordinea Batalionului 198 Sprijin Logistic „Prut”, localitatea Dancu. „Avionul a căzut într-o zonă împădurită, în urma impactului producându-se un incendiu, asupra căruia au acţionat pompierii, care au fost […]
20:50
Ministrul rus de Externe: Orice agresiune împotriva țării noastre va fi întâmpinată cu un „răspuns decisiv” # Aktual24
Șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov, a insistat, sâmbătă, la Adunaea Generală a ONU, în fața liderilor mondiali că națiunea sa nu are nicio intenție de a ataca Europa, dar orice agresiune împotriva țării sale „va fi întâmpinată cu un răspuns decisiv”, potrivit AP. Ministrul a vorbit într-un moment în care zborurile neautorizate în spațiul aerian […]
20:40
SUA: Trump amenință din nou că va trimite trupe în țară. De data aceasta la Portland, Oregon # Aktual24
Președintele Donald Trump a declarat sâmbătă că va trimite trupe la Portland, Oregon, „autorizând Forța Completă, dacă este necesar” pentru a gestiona „teroriștii interni”, pe măsură ce extinde desfășurările controversate de trupe în mai multe orașe americane. El a făcut anunțul pe rețelele de socializare, scriind că a ordonat Departamentului Apărării să „furnizeze toate trupele […]
19:50
Aniversare 35 de ani SMURD. Ilie Bolojan: „Acum peste 20 de ani, am avut un accident destul de serios și SMURD Târgu Mureș a intervenit pentru mine” # Aktual24
Serviciul Mobil de Urgență, Reanimare și Descarcerare (SMURD) funcționează și ar putea fi un exemplu pentru alte sisteme care nu funcționează la fel de bine, a afirmat, sâmbătă, premierul Ilie Bolojan, conform Agerpres. Șeful Executivului a participat la evenimentul care celebrează 35 de ani de la înființarea Serviciului Mobil de Urgență, Reanimare și Descarcerare (SMURD). […]
17:20
Tragedia de la Spitalul de Copii din Iași. Alexandru Rogobete cere schimbarea directorului spitalului și va demite ”fără nicio discuţie” conducerea DSP # Aktual24
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat sâmbătă, după ce a vizitat Spitalul de Copii ”Sfânta Maria” că discutăm de o lipsă de aplicare a protocoalelor, el arătând că s-a reacţionat mult prea târziu. Ministrul a anunţat că solicită schimbarea din funcţie a managerului unităţii sanitare şi va demite fără nicio explicaţie conducerea DSP Iaşi, conform […]
17:00
Presshub: Strălucirea palidă a stelei roșii – schimbările culturale în Kiev de la începutul invaziei din 2022 # Aktual24
Prima dată am văzut Kievul, în 2007, la 23 de ani, când am ajuns acolo ca delegată a unei asociații de studenți. Atunci era mult mai multă liniște, atât în Ucraina, cât și la est de România. Kiev în septembrie 2025, a fost o experiență diferită. În reportajele următoare, vă propun o colecție de perspective […]
16:50
Președintele Nicușor Dan participă luni, la Blaj, la înmormântarea cardinalului greco-catolic Lucian Mureșan # Aktual24
Președintele Nicușor Dan participă luni, la Blaj, la ceremonia de înmormântare a cardinalului Lucian Mureșan, Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, a informat Administrația Prezidențială. Ceremonia va avea loc la Catedrala Arhiepiscopală Majoră „Preasfânta Treime”. Șeful statului a transmis un mesaj, la moartea cardinalului Lucian Mureșan, conform Agerpres. „În Blajul îndoliat, în […]
15:40
EXCLUSIV Cum dezinformează Rusia pe gardul ambasadei de la Roma: ”Aduceți-vă aminte cine a eliberat România de nazifascism” # Aktual24
Ambasada Federației Ruse la Roma a organizat o expoziție propagandistică pe gardul ambasadei sale din capitala Italiei, Roma, în care pretinde că a eliberat România de fascism în 1944. Expoziția fotografică, intitulată ”Aduceți-vă aminte cine a eliberat Europa de nazifascism”, cuprinde mai multe fotografii uriașe în care sunt prezentate imagini din timpul ”eliberării” unor capitale […]
15:40
Wall Street Journal: Trump i-a spus lui Zelenski că este gata să-i permită să lovească Rusia cu rachete americane Tomahawk # Aktual24
Președintele SUA, Donald Trump, este pregătit să ridice restricția care împiedică Forțele Armate Ucrainene să lanseze atacuri pe teritoriul rusesc folosind arme cu rază lungă de acțiune fabricate în America. Surse, un oficial american de rang înalt și un altul, ucrainean au declarat pentru The Wall Street Journal că Trump i-a spus președintelui ucrainean Volodimir […]
15:00
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, discuții cu sindicaliștii protestatari. „Sunt doleanţe pe care nu le putem satisface în acest moment, dar e important să avem un dialog” # Aktual24
Ministrul Finanţelor Publice, Alexandru Nazare, a mers sâmbătă să discute cu protestatarii care s-au adunat în faţa sediului Ministerului Finanţelor și apoi i-a invitat la discuţii pe reprezentanţii Sindicatului Naţional Finanţe Publice – SindFISC, declarând că înţelege nevoile acestora privind existenţa unui statut şi promiţând că fiecare dintre revendicări va fi analizată „temeinic”, conform news.ro. […]
14:50
Regele Charles al III-lea și regina Camilia, prima întâlnire la Vatican, cu noul suveran pontif, la sfârșitul lui octombrie # Aktual24
Regele Charles al III-lea, șeful Bisericii Anglicane și regina Camiila vor efectua o vizită de stat la Vatican la sfârșitul lunii octombrie, pentru a se întâlni cu Papa Leon al XIV-lea, fiind prima întâlnire a noului suveran pontif cu familia regală din Anglia, potrivit Agerpres, care citează AFP. Leon al XIV-lea va sărbători alături de […]
13:40
Hackerii au descoperit: Rusia ajută China în privința unei potențiale invazii aeriane a Taiwanului. Sisteme de parașutare de la 8.000 de metri # Aktual24
Rusia vinde Chinei echipamente și tehnologie militară care ar putea ajuta Beijingul să pregătească o invazie aeriană a Taiwanului, potrivit unei analize a documentelor rusești divulgate de un forum de apărare și securitate cu sediul în Marea Britanie. Analiza Royal United Services Institute (RUSI) se bazează pe aproximativ 800 de pagini de documente, inclusiv contracte […]
13:20
AUR Moldova se răscoală contra lui George Simion: „Nu ne retragem. Nu suntem o filială a AUR România # Aktual24
AUR din Republica Moldova a transmis redacției aktual24.ro un comunicat de presă în care dezminyte anunțul liderilor AUR de la București privind retragerea de la alegerile din Moldova de duminică. AUR Moldova este cotat cu doar 0,2% din intențiilede vot. ”În cadrul unei conferințe de presă, membri ai partidului AUR România au anunțat „retragerea AUR […]
Ieri
12:30
Scufundătorul rus Alexei Molchanov a reușit să coboare la 126 m adâncime în apnee, stabilind un nou record mondial la Campionatele Mondiale de Apnee AIDA din Limassol, Cipru, potrivit BBC. El a coborât în Marea Mediterană având doar o lanternă frontală, labe de înot și o coardă ca ghid, într-o performanță considerată una dintre cele […]
12:10
România va fi lovită în următoarele zile de un ciclon care va aduce precipitații abundente, inclusiv primele ninsori # Aktual24
România se va confrunta în curând cu o schimbare bruscă a vremii, cauzată de un val de aer rece venit din nordul Europei. Meteorologii de la Administrația Națională de Meteorologie avertizează că în următoarele zile, un ciclon va afecta întreaga țară, aducând ploi abundente, vânt puternic și chiar primele ninsori în zonele montane. Meteorologul ANM […]
12:10
Cererea Turciei de a obliga restaurantele care vând kebab din UE să respecte reguli stricte privind modul de preparare a produsului a fost retrasă. Dacă cererea de înregistrare a donerului ca „specialitate tradițională garantată” ar fi avut succes, ar fi fost impuse restricții asupra tipurilor de ingrediente care puteau fi utilizate. Industria kebabului din Germania […]
11:40
Personaje pufoase și selfie-uri ale unei prințese egiptene: Meta a lansat fluxul cu videoclipuri realizate în totalitate de inteligența artificială # Aktual24
Videoclipurile cu pisici, selfie-urile și glumele sunt tipice pentru orice rețea de socializare, dar compania Meta introduce o nouă abordare: toate sunt create de inteligența artificială. Fondatorul și directorul executiv al Meta, Mark Zuckerberg, a anunțat lansarea Vibes, un nou flux pe aplicația Meta AI, compus în întregime din videoclipuri create de inteligența artificială, potrivit […]
11:30
Volodimir Zelenski denunță încălcarea spațiului aerian al Ucrainei de către drone de recunoaștere maghiare # Aktual24
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că drone de recunoaștere, probabil aparținând Ungariei, au încălcat spațiul aerian al Ucrainei în apropierea graniței. Este pentru prima dată când un astfel de incident este raportat oficial. Într-un mesaj publicat pe platforma X, Zelenski a precizat că forțele ucrainene au înregistrat incursiuni cu drone deasupra zonelor de frontieră […]
11:20
Ministrul Sănătăţii, în control, astăzi, la Spitalul „Sf. Maria” din Iaşi, unde au murit șase copii # Aktual24
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, merge sâmbătă la Iaşi, la Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Sf. Maria”, unde șase copii infectaţi cu bacteria „Serratia Marcescens” au murit în ultimele zile. Potrivit Ministerului Sănătății, în jurul orei 13:30 va avea loc o întâlnire cu toți factorii implicați, iar ministrul va coordona controlul împreună cu șeful Corpului […]
11:10
Arestări în masă pentru sextorcare și escrocherii romantice într-o operațiune secretă în Africa # Aktual24
Aproximativ 260 de presupuși escroci cibernetici au fost arestați într-o operațiune de investigație desfășurată în 14 țări africane. Operațiunea, coordonată de Interpol și finanțată de Marea Britanie, a vizat rețele criminale care utilizează rețelele de socializare și platformele digitale pentru a extorca bani de la victimele escrocheriilor romantice și ale așa-numitei „sextorsiune”, în care victimele […]
11:00
Un influencer britanic a încercat să devină „cel mai căutat om din Europa” încălcând legi bizare din zece țări europene – VIDEO # Aktual24
Britanicul Max Fosh, un influencer care are sute de mii de urmăritori pe rețelele sociale, a stârnit senzație pe Internet după ce s‑a lansat într‑o aventură neobișnuită: să încalce zece legi bizare din zece țări europene, în decurs de 48 de ore. Provocarea, documentată pe canalul său de YouTube, a atras atenția utilizatorilor de social […]
10:40
Oamenii de știință spun că noile costume de neopren rezistente la mușcături pot reduce rănile cauzate de rechini # Aktual24
Oamenii de știință australieni au testat rezistența unor costume de neopren la mușcături, aruncându-le rechinilor și au descoperit că aceste costume pot ajuta la protejarea înotătorilor. Mușcăturile fatale de rechin sunt extrem de rare, cu mai puțin de 50 de mușcături de rechin neprovocate la oameni la nivel mondial în 2024. Însă, numărul tot mai […]
10:30
Europa, sub teroarea dronelor: un val de drone neidentificate a fost observat deasupra principalei baze militare navale din Suedia # Aktual24
Locuitorii din Karlskrona, Suedia, au observat drone neidentificate zburând deasupra arhipelagului din apropierea principalei baze navale a țării. Poliția a fost alertată și a intervenit în zona podului Möklesund, unde patrulele au confirmat prezența obiectului zburător. Dr. Mattias Lundgren, purtător de cuvânt al poliției, a declarat că dronele observate erau de dimensiuni mari, similare celor […]
10:00
China a testat prima „centrală eoliană zburătoare” din lume, care va genera energie din stratosferă # Aktual24
China a anunțat recent că a efectuat zborul inaugural al sistemului S1500, o turbina eoliană plutitoare de tip zeppelin, proiectată să capteze vânturile de la înălțimi mari și să transmită energia produsă la sol printr-un cablu înalt‑tensionat. Dimensiunile sale impresionante — aproximativ 60 metri lungime cu o structură de 40 × 40 m — îl […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.