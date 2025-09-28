Maia
National.ro, 28 septembrie 2025 12:50
1. Alegerile prezidențiale sunt întotdeauna mai spectaculoase decât cele parlamentare. La prezidențiale vezi candidații, te interesezi ce-i cu ei, îi auzi răspunzând, în câteva săptămâni de campanie, la sute de întrebări, unul te enervează, al doilea ți-e simpatic, alții nu-ți spun nimic. Alegerile parlamentare se duc mai mult spre abstract când tragi cu ochiul spre […]
• • •
Acum 30 minute
12:50
Ieri
11:40
Alegerile parlamentare din Republica Moldova: 23 de secții de votare în România pentru diaspora # National.ro
Alegerile parlamentare Republica Moldova 2025 se vor desfășura pe 28 septembrie, iar cetățenii aflați în străinătate vor putea vota în secțiile special deschise de autoritățile de la Chișinău. În România, moldovenii vor avea la dispoziție 23 de secții de votare, distribuite în marile orașe universitare și centre cu comunități numeroase. Cine intră în cursa pentru […]
11:10
Anchetă epidemiologică la Spitalul de Copii din Iași: 6 copii morți după infecția cu bacteria Serratia marcescens # National.ro
Anchetă epidemiologică la Spitalul de Copii din Iași după moartea a șase pacienți internați la Terapie Intensivă. Potrivit autorităților, copiii ar fi fost infectați cu bacteria Serratia marcescens, un agent patogen extrem de rezistent și periculos în mediul spitalicesc. Ultimul deces a fost raportat vineri, 26 septembrie, iar ancheta este în plină desfășurare. Ancheta de […]
10:50
Creierul uman este adesea comparat cu un computer, însă realitatea este mult mai fascinantă: el are capacitatea de a se remodela și de a se adapta pe tot parcursul vieții. Acest fenomen se numește neuroplasticitate. Cercetările din ultimele decenii au demonstrat că neuronii nu sunt „fixați" definitiv, așa cum se credea odinioară, ci își pot […]
10:40
Mărturii șocante ale adolescentului de 17 ani care a trimis peste 1.000 de mesaje de amenințare: „Se gândește constant la a ucide pe cineva” # National.ro
Tânărul de 17 ani, care a trimis mailuri de amenințare către instituțiile din România și din străinătate, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile de Curtea de Apel București. Decizia magistraților a venit vineri seară, în urma unei anchete care a scos la iveală amploarea campaniei de panicare declanșate de adolescent. Potrivit anchetatorilor, adolescentul […]
26 septembrie 2025
18:30
Generalul (r) SRI Dumitru Dumbravă a murit vineri, 26 septembrie 2025, la vârsta de 53 de ani. Fostul șef al Direcţiei Juridice a Serviciului Român de Informaţii, trimis în judecată de DNA alături de Florian Coldea, era bolnav, fiind internat în ultima perioadă la Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. Agrippa Ionescu" (spitalul SRI). Generalul Dumitru […]
16:20
„Dacă vorbim de DNA, vedem că există zone de mare corupție care nu sunt atacate, zona imobiliară, de exemplu, deși nu e cea mai importantă, sau zona de evaziune fiscală sau zona de defrișări', a spus șeful statului în urmă cu câteva zile. Atât! Și DNA a executat! Fostul architect-șef al Capitalei, Ștefan Călin Dumitrașcu, […]
16:10
România la răscruce: cine scrie planul de țară pentru 2050? Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României premiază cele mai bune strategii # National.ro
Cât de departe putem merge fără o hartă? România trăiește de peste trei decenii într-o improvizație continuă, condusă de guverne cu mandat scurt și de politici schimbate de la o lună la alta. Președintele Nicușor Dan a spus-o tranșant: „România nu are un plan de ţară în momentul ăsta. Deşi există bună intenţie în multe […]
14:50
Sănătate mintală la sat: cum atelierele de „mental health” ajung în comunitățile rurale din România # National.ro
În România, sănătatea mintală rămâne un subiect tabu, mai ales în mediul rural. Deși statisticile arată că aproximativ 1 din 5 români se confruntă cu tulburări de anxietate sau depresie, multe sate nu au nici psiholog, nici acces constant la servicii de suport. În acest context, ONG-uri și inițiative locale au început să organizeze workshopuri […]
13:50
Alarmă cu bombă la Judecătoria din Chișinău, chiar înaintea procesului lui Vlad Plahotniuc # National.ro
O alarmă cu bombă la Judecătoria din Chișinău a dus vineri dimineață la evacuarea completă a sediului, chiar înainte de începerea unei ședințe de judecată în care oligarhul Vlad Plahotniuc urma să fie audiat. Alarmă cu bombă la Judecătoria Buiucani, anunțată printr-un apel telefonic Inspectoratul General al Poliției din Republica Moldova a confirmat că alerta […]
Mai mult de 2 zile în urmă
13:00
Nicușor Dan, acuzații explozive: rețeaua lui Călin Georgescu, finanțată din România și conectată la Moscova # National.ro
Nicușor Dan a lansat joi, 25 septembrie, la Digi24, acuzații grave privind cazul Călin Georgescu, susținând că liderul suveranist nu a acționat singur, ci a fost sprijinit de o rețea bine finanțată din România, conectată la Moscova. Declarațiile președintelui vin în contextul celui mai grav dosar de securitate națională din ultimele decenii. Nicușor Dan: rețeaua […]
12:40
Luna octombrie aduce o schimbare bruscă de atmosferă, iar vremea rece în octombrie 2025 va domina prima parte a lunii, conform prognozelor meteorologice. Românii trebuie să se aștepte la temperaturi sub media normală, ploi frecvente și chiar lapoviță sau ninsoare în zonele montane înalte. Debut cu ploi și temperaturi negative în depresiunile intramontane Perioada 29 […]
11:40
DNA lovește în urbanismul Capitalei: fostul arhitect-șef Ștefan Călin Dumitrașcu, suspect în dosarul PUZ Primăverii 1 # National.ro
Fostul arhitect-șef al Capitalei, Ștefan Călin Dumitrașcu, a ajuns vineri dimineață la sediul DNA, unde a fost informat că are calitatea de suspect. Deși nu știe exact dosarul în care este vizat, acesta a declarat că va colabora cu procurorii pentru clarificarea situației. DNA îl suspectează pe fostul arhitect-șef în legătură cu PUZ Primăverii 1 […]
07:20
05:40
BERBEC Astăzi ar trebui să te protejezi împotriva certurilor publice sau a izbucnirilor pe care le-ai putea regreta ulterior. O să aveți câteva conversații care vă vor aduce impulsul care vă lipsește. Veți avea la dispoziție posibilități promoționale, favorabile pe termen lung. TAUR Dacă nu puteți călători, va trebui să faceți o călătorie mentală și […]
25 septembrie 2025
21:10
20:30
„ChatGPT, ce acțiuni ar trebui să cumpăr?” AI alimentează boomul pieței de consultanță robotizată # National.ro
Pe măsură ce ChatGPT, lansat în noiembrie 2022, se apropie de a treia aniversare, cel puțin unul din zece investitori de retail utilizează un chatbot pentru a alege acțiuni, alimentând un boom pe piața robo-consultanței. Datorită inteligenței artificiale, oricine poate selecta acțiuni, le poate monitoriza și poate obține analize de investiții care odinioară erau disponibile […]
20:10
Furnizorii de servicii și companiile tehnologice ar putea descoperi urme ale unei campanii de hacking legate de China, care se ascunde în rețelele lor pentru cel puțin următorii doi ani. Threat Intelligence Group de la Google a raportat că urmărește un malware de tip backdoor, cunoscut sub numele de Brickstorm, folosit de hackeri pentru a […]
19:30
Republica Moldova intră în acest weekend într-unul dintre cele mai tensionate exerciții electorale de după obținerea independenței. Alegerile parlamentare care urmează sunt prezentate publicului cu două narațiuni complet diferite: una în care Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), al Maiei Sandu, defilează cu peste 40% din voturi și o majoritate pro-europeană aproape garantată, și alta în […]
19:10
Instanța a șters pe jos cu olandezii de la Mega Image. Parfumul din hârtia igienică vândută, atac la sănătatea cetățenilor # National.ro
Ca să nu plătească o amendă de 45.000 de lei aplicată de ANPC, Mega Image a depus plângere contravențională împotriva procesului verbal al instituției. Însă judecătorii au șters efectiv pe jos cu olandezii de la Mega Image, după ce au descoperit că parfumul din hârtia igienică vândută în magazine nu numai că era practică comercială […]
18:10
Reprezentanții fermierilor români cer autorităților din țara noastră să nu ratifice acordul Mercosur, care va îngropa definitiv întreg sectorul agricol. Aceștia au informații că Ursula von der Leyen vrea să impună acest acord, forțând aprobarea de către Parlament și Consiliu. Pe de altă parte, aceeași conducere a Comisiei Europene a tăiat sume importante din subvențiile […]
17:50
Achraf Hakimi (26 de ani), fundașul lui PSG și al naționalei Marocului, este acuzat de viol de o tânără pe nume Amelie, de aceeași vârstă. Fapta ar fi avut loc la Paris, pe 25 februarie 2023, însă fotbalistul neagă tot. Procuratura a cerut trimiterea lui în judecată, iar dacă va fi găsit vinovat riscă până […]
17:20
Jose Mourinho (62 de ani) a semnat un contract pe doi ani cu Benfica Lisabona, după despărțirea de Fenerbahce. Imediat, presa portugheză a scris că „The Special One" ar încasa 16 milioane de euro brut în primul an și 18 milioane în al doilea, adică 34 de milioane în total. Atât clubul, cât și antrenorul […]
17:00
America trebuie să aleagă: urmărirea profiturilor sau confruntarea cu tehnologia chineză # National.ro
Strategia Chinei pentru un război al puterii soft este clară de zeci de ani, în timp ce Statele Unite rămân împotmolite în politici învechite. În anii 1990 Beijingul a folosit vasta sa piață controlată de guvern pentru a obliga companiile străine să intre în asocieri în participațiune, transferând know-how-ul esențial pe măsură ce experții străini […]
16:30
Industria auto, începutul sfârșitului. China a devenit principalul exportator de mașini în UE # National.ro
Analiza făcută de Asociația Europeană a Producătorilor de Automobile a scos la iveală o realitate cruntă. Exporturile de automobile ale statelor UE au intrat pe o pantă descendentă, în timp ce importurile au luat avânt. Dispariția competitivității, pe fondul prețurilor uriașe la energie și gaze, precum și politica Green Deal, care forțează trecerea la mașini […]
16:30
Stresul face parte din viața noastră. O doză mică ne poate mobiliza și ne poate crește performanța. Însă atunci când stresul devine cronic, corpul și, mai ales, creierul plătesc un preț uriaș. Cercetările recente arată că expunerea prelungită la cortizol (hormonul stresului) poate duce la micșorarea volumului cerebral, afectând memoria, emoțiile și capacitatea de învățare. […]
16:30
Credeți că a fost întâmplător că Daniel Băluță a început serialul lui Marian Ceaușescu „Fără politicieni drogați"? Deși testul a ieșit, în final, negativ credeți că s-a îndepărtat suspiciunea? Sunt multe întrebări și bine ar fi să fie clarificate din moment ce primarul sectorului 4 are planuri la Primăria Capitalei, iar PSD ar intra și […]
16:10
Donald Trump a anunțat la jumătatea lui septembrie că îl va primi pe președintele turc Recep Tayyip Erdogan joi, 25 septembrie, la Casa Albă pentru a discuta contracte majore în domeniul aviației civile și militare. „Lucrăm la numeroase acorduri comerciale și militare, inclusiv o achiziție majoră de aeronave Boeing, o comandă importantă de avioane F-16 […]
15:40
În timp ce Franța se aliniază cu Dassault, guvernanța proiectului comun cu Germania și Spania se blochează, iar Parisul pune pe masă un proiect național de dezvoltare a avionului de vânătoare, cu implicații majore pentru apărarea și armamentul european. Din 2017, proiectul franco-germano-spaniol SCAF (Sistemul de luptă aeriană a viitorului) se confruntă cu dificultăți, adică […]
15:20
Donald Trump pare să fi pus în aplicare amenințările repetate de a se retrage din procesul de pace din Ucraina. Deși a dat vina pe Rusia și și-a exprimat sprijinul pentru Kiev, ultimele sale declarații la ONU sugerează că nu are intenția de a susține un ajutor suplimentar din partea SUA. Schimbul de informații va […]
14:50
1. PSD a ajuns sluga USR. Parlamentarii lui Grindeanu au salvat-o pe Oana Buzoianu. Oengista fruntașă rămâne ministru al Mediului. Duduia are merite. Blochează economia (hidrocentralele) cu aberațiile ei și apără urșii. Ecologeala distruge industria, consumul, capitalismul și a transformat România în grădina zoologică a Europei. Pentru aceste merite, PSD a hotărât că Buzoianu trebuie […]
14:50
Scott
14:30
BERBEC Abordați proiectele pe care le-ați lăsat să alunece și direcționați-vă energia considerabilă către noi eforturi sau pentru a reînvia lucrările în curs. În timpul acestui ciclu, preferi să faci lucrurile pe cont propriu, să fii primul, să fii pionier și să preiei conducerea – și acesta este un moment excelent pentru a face acest […] The post Horoscop 25 septembrie 2025 – Ați putea să vă simțiți temporar mai puțin încrezător first appeared on Ziarul National.
13:40
Rectificarea bugetară aduce tensiuni în coaliție: PSD și ministrul Finanțelor, la cuțite # National.ro
Rectificarea bugetară a fost discutată joi dimineață la Palatul Victoria, într-o ședință tensionată între liderii coaliției și ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare. Sursele politice au confirmat că discuțiile au durat aproximativ o oră, iar între PSD și Nazare au existat contre aprinse legate de cifrele prezentate pentru bugetul consolidat. Rectificarea bugetară, cu deficit de 8,4% și […] The post Rectificarea bugetară aduce tensiuni în coaliție: PSD și ministrul Finanțelor, la cuțite first appeared on Ziarul National.
12:30
Minorul de 17 ani suspectat că a transmis mesajele de amenințare la zeci de școli, internat la Obregia # National.ro
Minorul de 17 ani suspectat că a transmis mesajele de amenințare la zeci de școli, spitale și alte instituții, care a pus autoritățile pe jar, a fost internat la Obregia. El a recunoscut în fața anchetatorilor că a avut și un complice, respective o fată din Prahova de 14 ani, cunoscută pe rețelele sociale. Un […] The post Minorul de 17 ani suspectat că a transmis mesajele de amenințare la zeci de școli, internat la Obregia first appeared on Ziarul National.
12:00
Vladimir Plahotniuc, extrădat în Republica Moldova: oligarhul a ajuns la Chișinău sub escortă # National.ro
Vladimir Plahotniuc extrădat din Grecia a aterizat miercuri dimineață la Chișinău, fiind escortat de carabinieri. Avionul care l-a adus pe controversatul oligarh a sosit pe aeroport în jurul orei 09:30, unde acesta a fost imediat preluat de polițiști și Poliția de Frontieră. Ulterior, Plahotniuc a fost transportat direct la Penitenciarul 13 din capitala Republicii Moldova. […] The post Vladimir Plahotniuc, extrădat în Republica Moldova: oligarhul a ajuns la Chișinău sub escortă first appeared on Ziarul National.
09:40
Noua guvernare de la Chișinău poate fi formată după 28 septembrie 2028 de două partide proeuropene, arată un sondaj făcut public astăzi # National.ro
Conform unui sondaj de opinie realizat de Center for Political Advertising and Analytics, două formațiuni pro-europene – Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) și Mișcarea „Respect Moldova” – ar putea forma o majoritate parlamentară după alegerile din 28 septembrie, acumulând împreună peste 45% din voturile alegătorilor deciși. Rezultatele sondajului arată următoarea distribuție a preferințelor electorale: Partidul […] The post Noua guvernare de la Chișinău poate fi formată după 28 septembrie 2028 de două partide proeuropene, arată un sondaj făcut public astăzi first appeared on Ziarul National.
07:20
24 septembrie 2025
21:10
20:10
Liderii agricoli europeni și grupurile ecologiste se pregătesc pentru o luptă aprigă în urma propunerii surprinzătoare a Comisiei Europene privind un nou buget și o politică agricolă comună. Țările membre vor trebui să acorde un minim de 294 de miliarde de euro în sprijinul veniturilor agricultorilor între 2028 și 2034. Această sumă, redusă, include subvenții […] The post Marea înfruntare: liderii agricoli europeni vs grupurile ecologiste first appeared on Ziarul National.
19:30
Așa cum anticipasem, judecătorii Curții Constituționale au ales varianta lașă: amânarea. O decizie pe pensiile speciale ar fi putut înclina balanța între dreptate și privilegiu, între reformă și stagnare. Dar, în loc de claritate, CCR a împins totul spre 8 octombrie. Practic, țara întreagă trebuie să stea pe jar încă două săptămâni. Tradus în limbaj […] The post Scoate CCR românii în stradă? first appeared on Ziarul National.
19:10
Banii europeni împrumutați nu ajung în industria românească. Se înmulțesc deplasările în străinătate ale MApN pentru cumpărarea de armament # National.ro
Cele peste 16 miliarde de euro pe care România le va împrumuta prin programul SAFE al UE nu vor ajunge în industria autohtonă de apărare. Cei mai mulți bani vor fi folosiți pentru achiziții în comun cu statele UE, pentru cumpărarea de armament din afara țării și, eventual, de second-hand-uri militare, având în vedere că […] The post Banii europeni împrumutați nu ajung în industria românească. Se înmulțesc deplasările în străinătate ale MApN pentru cumpărarea de armament first appeared on Ziarul National.
18:40
În fiecare zi, Biroul Oval pare să devină tot mai mult echivalentul a ceea ce era trotuarul din fața magazinului Satriale’s Pork Store pentru Tony Soprano: un loc în care o serie de personaje dubioase pun la cale scheme brutale de extorcare. Cel mai recent exemplu în acest sens este taxa de 100.000 de dolari […] The post Aventurile lui Trump cu viza H-1B se vor întoarce împotriva economiei SUA first appeared on Ziarul National.
18:10
MAI bagă în faliment școlile, spitalele și primăriile. Amenzi și mai mari pentru lipsa autorizației ISU # National.ro
MAI a decis să majoreze sancțiunile date de inspectoratele pentru situații de urgență pentru încălcarea cerinței de securitate la incendiu, funcționarea fără autorizație de securitate la incendiu și nerespectarea cerințelor care au stat la baza emiterii autorizației de securitate la incendiu. Măsura va afecta grav bugetele școlilor, spitalelor și primăriilor, având în vedere că marea […] The post MAI bagă în faliment școlile, spitalele și primăriile. Amenzi și mai mari pentru lipsa autorizației ISU first appeared on Ziarul National.
17:40
Europa trebuie să aleagă între vasalizare și preluarea controlului asupra propriului destin # National.ro
Consiliul European pentru Relații Internaționale și Fundația Culturală Europeană compară Europa cu scenariul filmului The Truman Show. Personajul, interpretat de actorul Jim Carrey, își duce viața de zi cu zi fără să știe că este eroul unui reality show, filmat permanent. Atunci când devine conștient de situația în care se află, este cuprins de o […] The post Europa trebuie să aleagă între vasalizare și preluarea controlului asupra propriului destin first appeared on Ziarul National.
