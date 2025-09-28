Percheziții DIICOT în București, Ilfov și Olt. Ancheta vizează trafic de droguri de mare risc, dare de mită și divulgare de informații

15:40

Elevul de 17 ani din București care a trimis mesaje de amenințare la școli și spitale din oraș, dar și din țară, a fost internat la Spitalul Obregia. Procurorul de caz vrea să știe dacă […] Articolul Elevul din București care a trimis mesaje de amenințare la școli și spitale, internat la Spitalul Obregia pentru o expertiză cerută de procuror. O fată de 14 ani din Prahova i-a fost complice apare prima dată în B365.