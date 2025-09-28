Scene șocante în Centrul Vechi din Capitală: bodyguarzii unui local au snopit în bătaie mai mulți tineri. De la ce a pornit scandalul
Digi24.ro, 28 septembrie 2025 12:50
Scene șocante au fost suprinse, sâmbătă noapte, în Centrul Vechi al Capitalei. Bodyguarzii unui local au snopit în bătaie mai mulți tineri. Violențele ar fi pornit după ce mai mulți clienți au făcut scandal, nemulțumiți de faptul că localul se închidea, și au fost dați afară.
• • •
Acum 15 minute
13:00
Premierul Republicii Moldova acuză tentative de atac cibernetic a alegerilor. 4.000 de site-uri au fost închise de autorități # Digi24.ro
Procesul electoral din Republica Moldova a fost supus mai multor tentative de atac cibernetic, atât sâmbătă, cât și în ziua votului, susține premierul Dorin Recean. Șeful Executivului a precizat că acestea au fost detectate și neutralizate la timp și au avut ca obiectiv mai multe secții de vot din afara Moldovei.
Acum 30 minute
12:50
Scene șocante în Centrul Vechi din Capitală: bodyguarzii unui local au snopit în bătaie mai mulți tineri. De la ce a pornit scandalul # Digi24.ro
Scene șocante au fost suprinse, sâmbătă noapte, în Centrul Vechi al Capitalei. Bodyguarzii unui local au snopit în bătaie mai mulți tineri. Violențele ar fi pornit după ce mai mulți clienți au făcut scandal, nemulțumiți de faptul că localul se închidea, și au fost dați afară.
Acum o oră
12:20
Zeci de percheziții DIICOT în Bucureşti, Ilfov şi Olt, într-un dosar de trafic de droguri, mită și divulgare de informaţii secrete # Digi24.ro
Procurorii DIICOT, alături de poliţişti și jandarmi au făcut duminică dimineață zeci de descinderi și percheziții în Bucureşti şi judeţele Ilfov şi Olt, într-un dosar care vizează activitatea unui grup infracţional profilat pe trafic de droguri. Peste 50 de persoane au fost fi ridicate şi duse la audieri.
Acum 2 ore
12:10
Nicușor Dan, despre relațiile partidelor din Coaliție: „Există nemulțumiri când sunt oameni diferiți, dar funcționează” # Digi24.ro
Președintele României susține că Coaliția de guvernare „funcționează în momentul acesta”, însă punctează că există nemulțumiri dat fiind faptul că la masa negocierilor se află „oameni diferiți”. De asemenea, șeful statului susține că discuțiile sunt „absolut civilizate și așezate” și în ceea ce privește reforma administrației locale.
11:40
Nicușor Dan, despre alegerile parlamentare din Republica Moldova: „De data asta chiar este foarte important” # Digi24.ro
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat, duminică, în ziua alegerilor parlamentare din Republica Moldova, că aceasta este „o zi chiar istorică” pentru țara vecină și că, de această dată, votul este „foarte, foarte important”. Șeful statului a îndemnat basarabenii din România să meargă la vot.
11:30
Sorin Grindeanu, despre alegerile de peste Prut: „Sunt forțe care încearcă să țină captivă Republica Moldova” # Digi24.ro
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a transmis duminică un mesaj de susținere pentru Republica Moldova, unde au loc alegeri parlamentare. Liderul social-democrat afirmă că există „forțe care încearcă să țină captivă Republica Moldova” și îi îndeamnă pe cetățeni să-și apere țara prin vot.
Acum 4 ore
11:10
Cea mai rece dimineață de septembrie din țară. La Miercurea-Ciuc au fost -6,4 grade Celsius # Digi24.ro
Staţia meteo Miercurea-Ciuc a înregistrat, duminică dimineaţa, o minimă de minus 6,4 grade Celsius, aceasta fiind cea mai scăzută temperatură consemnată la nivel naţional.
11:10
Medicii i-au amputat ambele picioare pilotului rănit grav după ce avionul în care se afla s-a prăbușit, sâmbătă, în zona unei unități militare din Iași. Starea de sănătate a bărbatului se menține în continuare gravă. Cel de-al doilea bărbat se află internat în spital, însă starea de sănătate este una stabilă.
10:40
România a câștigat medalia de aur cu echipajul de 8+1 mixt la Campionatul Mondial de Canotaj. Proba a fost introdusă în premieră # Digi24.ro
Echipajul de 8+1 mixt a câştigat medalia de aur la Campionatul Mondial de Canotaj de la Shanghai. Barca tricoloră a condus cursa de la un capăt la altul.
10:10
Alegeri Republica Moldova 2025. O moldoveancă a mers 1.400 de kilometri, împreună cu doi copii, pentru a vota la Beijing # Digi24.ro
O moldoveancă stabilită de 10 ani în China a parcurs 1.400 de kilometri, împreună cu cei doi copii, pentru a putea vota la alegerile parlamentare, la secția organizată de Ambasada Republicii Moldova, la Beijing, potrivit Ministerului de Externe de la Chișinău. Ana este dată drept exemplu de autoritățile de peste Prut pentru „o adevărată lecție de implicare civică și dragoste față de țară”.
09:40
„Un nou atac masiv”. Rusia a lansat sute de drone și rachete asupra Ucrainei: cel puţin 10 răniţi în Kiev și Zaporojie # Digi24.ro
Rusia a lansat, în noaptea de sâmbătă spre duminică, un atac „masiv” asupra Ucrainei, anunţă autorităţile de la Kiev, subliniind că sute de drone şi rachete au provocat cel puţin zece răniţi în Kiev şi în oraşul Zaporojie.
09:30
Sancţiunile ONU împotriva Iranului au fost restabilite sâmbătă seara, după eşecul negocierilor privind programul nuclear între Teheran şi ţările occidentale. Europenii şi americanii au făcut însă imediat apel la reluarea căii diplomaţiei.
09:20
Frig, ploi și ninsori în România: primele zile de octombrie aduc vreme mai rece decât de obicei. Anunțul meteorologilor # Digi24.ro
Vin ploile în aproape toată țara, iar la munte sunt anunțate lapoviță și ninsori. La altitudini mari se poate depune și strat de zăpadă, iar temperaturile vor rămâne mai scăzute decât normalul perioadei până spre jumătatea lunii octombrie, potrivit meteorologilor.
Acum 6 ore
09:10
REZULTATE LOTO - Duminică, 28 septembrie 2025. La 6/49 și Joker sunt în joc reporturi de milioane de euro # Digi24.ro
Duminică, 28 septembrie 2025, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 25 septembrie, Loteria Română a acordat peste 22.400 de câștiguri în valoare totală de peste 1,61 milioane de lei.
08:50
Cele mai importante evenimente petrecute pe 28 septembrie
08:20
Polonia și NATO au ridicat în aer avioane de vânătoare în urma unui atac rusesc în vestul Ucrainei # Digi24.ro
Polonia și NATO au ridicat în aer avioane de vânătoare duminică dimineața, în timpul unui atac al Rusiei atacuri asupra vestului Ucrainei, au anunțat forțele armate poloneze.
08:00
Întâlnirea dintre prinţul Harry și regele Charles, subiectul unui nou scandal. Cu ce cadou s-a dus prințul acasă # Digi24.ro
Prinţul Harry a sugerat că există persoane care încearcă să saboteze împăcarea lui cu tatăl său, regele Charles. Prințul a respins relatările din presă despre recenta lor întâlnire drept „invenţii alimentate” de surse răuvoitoare.
Acum 8 ore
07:10
Implantul care a devenit „o condamnare la moarte” pentru o pacientă din Marea Britanie. Cum a ajuns să sufere de o boală incurabilă # Digi24.ro
Natalie Bralee-Brett suferă de o boală incurabilă extrem de rară care a apărut după ce i-a fost implantată o membrană prelevată de la un cadavru uman acum aproape 40 de ani. Tratamentul care era menit să îi îmbunătățească și prelungească viața ar putea acum să o ucidă pe Natalie, care a comparat boala cu o „condamnare la moarte”.
07:10
Un tibetan a călătorit mii de kilometri pe jos timp de peste 10 ani ca să scape din China. Cum a reușit să păcălească autoritățile # Digi24.ro
Când Phurba Tsering, care locuia într-un sat din Tibet, a refuzat să îl repudieze pe Dalai Lama și să agațe pe pereții casei sale postere cu Mao Zedong și alți lideri chinezi, poliția l-a arestat, l-a interogat și l-a torturat. Din momentul în care a reușit să evadeze din închisoare, Phurba știa că nu mai putea să se întoarcă acasă la familia lui și a pornit într-o călătorie ce avea să dureze mai bine de 10 ani, în care a străbătut mii de kilometri pe jos, prin munți, traversând trei țări ca să scape de autoritățile chineze care l-au vânat necontenit.
07:10
Taiwanul trece la producția de serie a rachetei de croazieră Barracuda-500. E ieftină și „se poate asambla cu o șurubelniță” # Digi24.ro
Taiwanul a început producția rachetei de croazieră Barracuda-500 și a prezentat deja prima unitate finalizată.
07:10
Pe măsură ce aeronavele invadează spațiul aerian aliat, statele din prima linie solicită măsuri mai dure, în timp ce altele se tem că o mișcare greșită ar putea declanșa „Al Treilea Război Mondial”, scrie The Time într-o analiză care vorbește despre principiul ambiguității strategice de care Alianța Nord-Atlantică se folosește în pozițiile sale oficiale și despre ghidurile oficiale cu privire la momentul, locul și modul de reacție la incursiunile avioanelor sau dronelor rusești, infromații care sunt însă ținute secrete.
07:10
Școli în paragină, în Rusia: fără căldură, cu acoperișuri ce stau să cadă și găleți în loc de toalete. Toți banii merg către război # Digi24.ro
Școli în paragină, în Rusia: fără căldură, cu acoperișuri ce stau să cadă și găleți în loc de toalete. Toți banii merg către război
07:10
Summitul militar neașteptat al lui Pete Hegseth stârnește îngrijorare și speculații. Teoria Gen. Ben Hodges, legată de Germania 1935 # Digi24.ro
Secretarul american al Apărării a convocat înalți oficiali militari în Virginia pentru o întâlnire extrem de neobișnuită, pe marginea căreia au apărut numeroase speculații, informează Finacial Times.
06:50
Un nou studiu amplu realizat în SUA arată că insomnia cronică nu este doar o problemă de odihnă, ci poate declanșa modificări grave în creier, crescând riscul de demență. Cercetătorii au urmărit peste 2.700 de persoane cu vârste de peste 50 de ani și au descoperit că lipsa somnului favorizează acumularea plăcilor de amiloid și deteriorarea vaselor mici de sânge, două procese care accelerează declinul cognitiv, informează Science Alert.
06:30
Revoluție în medicină: cercetătorii au creat un plămân artificial care imită perfect răspunsul imunitar uman # Digi24.ro
Cercetătorii americani au creat primul model de „plămân pe cip” dotat cu un sistem imunitar funcțional, capabil să se protejeze asemenea unui organ viu și să reproducă fidel modul în care un plămân real reacționează la infecții și inflamații. Această inovație ar putea revoluționa studiul bolilor pulmonare, testarea tratamentelor și ar putea reduce semnificativ utilizarea animalelor în cercetarea medicală.
Acum 12 ore
02:20
Reacții online la vizita lui Bolojan în Alba: cereri de scădere a prețului la curent și ironii despre „haina călcată în picioare” # Digi24.ro
Ilie Bolojan a scris, pe pagina de Facebook a Guvernului României, despre vizita pe care a făcut-o astăzi la compania Transavia,în județul Alba. Internauții au comentat postarea premierului, unul l-a rugat pe șeful Guvernului să micșoreze prețul pe kW, altul i-a transmis că pe internet încă e mare publicitatea pe seama lui Călin Georgescu și a lui George Simion, iar altcineva l-a ironizat, spunându-i „austeritate, austeritate ... dar asa haina călcată în picioare nu am văzut!”.
00:50
Un nou studiu amplu realizat de Mayo Clinic arată că insomnia cronică nu este doar o problemă de odihnă, ci poate declanșa modificări grave în creier care cresc riscul de demență. Cercetătorii au urmărit peste 2.700 de persoane cu vârste de peste 50 de ani și au descoperit că lipsa somnului favorizează acumularea plăcilor de amiloid și deteriorarea vaselor mici de sânge, două procese care accelerează declinul cognitiv, informează Science Alert.
00:30
Revoluție în medicină: cercetătorii au creat un plămân artificial care imită perfect răspunsul imunitar uman # Digi24.ro
Cercetătorii americani au creat primul model de „plămân pe cip” dotat cu un sistem imunitar funcțional, capabil să se protejeze asemenea unui organ viu și să reproducă fidel modul în care un plămân real reacționează la infecții și inflamații. Această inovație ar putea revoluționa studiul bolilor pulmonare, testarea tratamentelor și ar putea reduce semnificativ utilizarea animalelor în cercetarea medicală.
Acum 24 ore
00:10
Alertă pe flancul nordic: NATO trimite fregată antiaeriană și capabilități ISR în Marea Baltică după incidentele cu drone # Digi24.ro
NATO își sporește prezența în Marea Baltică, adăugând platforme de informații, supraveghere și recunoaștere și cel puțin o fregată cu apărare antiaeriană la misiunea Baltic Sentry, după incursiunile cu drone din Danemarca care au închis temporar mai multe aeroporturi. Alianța vorbește despre „vigilență sporită” multi-domeniu, în timp ce pe flancul estic rulează și misiunea Eastern Sentry, după zboruri de drone rusești în Polonia și acuzațiile Estoniei privind încălcarea spațiului aerian de trei MiG-31.
27 septembrie 2025
23:50
Protest uriaș la Berlin: 50.000 de oameni au cerut oprirea războiului din Gaza. Manifestații și la Geneva, Stockholm # Digi24.ro
Protest uriaș la Berlin: 50.000 de oameni au cerut oprirea războiului din Gaza. Manifestații și la Geneva, Stockholm
23:30
Busculadă mortală în India la un miting al actorului Vijay: 36 de morți și peste 50 de răniți # Digi24.ro
Cel puțin 36 de persoane, inclusiv copii, au murit și peste 50 au fost rănite sâmbătă, într-o busculadă produsă la un miting electoral al actorului devenit politician Vijay, în India. Mulțimea uriașă prezentă la eveniment a scăpat de sub control, iar imaginile surprinse la fața locului îl arată pe Vijay aruncând sticle cu apă susținătorilor care leșinau. Autoritățile au deschis o anchetă, iar guvernul statului a promis despăgubiri familiilor victimelor.
23:10
Traian Băsescu a declarat că Republica Moldova îi va administra, duminică la alegerile parlamentare, „o bătaie umilitoare lui Vladimir Putin şi supuşilor lui de la Kremlin”.
22:40
Ce spune șeful CJ Iași despre solicitarea ministrului Sănătății de a demite managerul Spitalului Clinic pentru Copii „Sfânta Maria” # Digi24.ro
Ce spune șeful CJ Iași despre solicitarea ministrului Sănătății de a demite managerul Spitalului Clinic pentru Copii „Sfânta Maria”
22:00
Amiralul Giuseppe Cavo Dragone: „NATO se declară pregătită pentru o posibilă retragere a SUA de pe flancul estic” # Digi24.ro
NATO este pregătită pentru o posibilă repoziţionare globală a forţelor militare ale SUA, în sensul reducerii prezenţei acestora în Europa, a declarat preşedintele Comitetului Militar al NATO, amiralul italian Giuseppe Cavo Dragone, la finalul unei reuniuni a acestui comitet desfăşurată sâmbătă în capitala letonă Riga, transmite agenţia EFE, scrie Agerpres.
22:00
După incidentele din Danemarca, Norvegia semnalează drone misterioase deasupra unei baze militare # Digi24.ro
Autorităţile din Norvegia investighează o posibilă apariţie a unor drone deasupra instalaţiilor militare, potrivit presei locale.
21:40
Reacția managerului spitalului „Sf Maria” din Iași, unde au murit șase copii, când a aflat că ministrul Sănătății îi cere demisia # Digi24.ro
Managerul spitalului de Copii ”Sfânta Maria” din Iaşi, medicul Cătălina Ionescu a declarat, referindu-se la cererea ministrului Sănătăţii, Alexandru Rogobete, de a-şi da demisia, că este alegerea lui şi că o respectă.
21:30
Ministra Afacerilor Externe Oana Ţoiu a avut vineri o întrevedere cu Annalena Baerbock, preşedinta celei de-a 80-a Adunări Generale a ONU. Cele două au vorbit despre preocupările comune în faţa provocărilor globale actuale, precum şi necesitatea consolidării rolului Adunării Generale pentru abordarea acestora.
21:20
Volodimir Zelenski: „Putin se pregătește să atace o altă țară europeană, nu va aștepta să termine războiul din Ucraina” # Digi24.ro
Vladimir Putin își va extinde războiul în Ucraina atacând o altă țară europeană, a prezis Volodimir Zelenski, care a acuzat Rusia de recentele incursiuni cu drone, despre care a spus că sunt o încercare de a testa apărarea NATO, scrie The Guardian.
21:00
Avertismentul Rusiei: „Orice agresiune va fi întâmpinată cu un răspuns ferm”. Mesajul lui Serghei Lavrov pentru NATO # Digi24.ro
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat că Rusia „nu are intenția de a ataca Europa sau NATO”, dar a avertizat că orice agresiune împotriva țării sale „va fi întâmpinată cu un răspuns ferm”. Declarația vine pe fondul incidentelor recente în care avioane și drone rusești au fost acuzate că au încălcat spațiul aerian al Poloniei și Estoniei.
20:50
Dacian Fall 2025. Ministerul Apărării anunţă deplasări de tehnică militară: 2.400 de militari francezi vor participa la exerciții # Digi24.ro
Ministerul Apărării anunţă pentru perioada următoare deplasări de tehnică militară, 2400 de militari francezi care vor participa la exerciţiul Dacian Fall 2025 urmând să intre în ţară, până în data de 30 septembrie, pe la punctele de frontieră din Giurgiu şi Vama Veche.
20:40
Donald Trump vrea să trimită armata și forțe federale la Portland: „Autorizez intervenția în forță deplină” # Digi24.ro
Donald Trump a anunțat că intenționează să trimită trupe federale și militare în orașul Portland. Președintele american a scris pe rețeaua Truth Social că a dat instrucțiuni pentru desfășurarea forțelor, pe care le consideră necesare pentru protejarea orașului și a unităților federale aflate sub asediu.
20:10
Reacții online la vizita lui Bolojan în Alba: cereri de scădere a prețului la curent și ironii despre „haina călcată în picioare” # Digi24.ro
Ilie Bolojan a scris, pe pagina de Facebook a Guvernului României, despre vizita pe care a făcut-o astăzi la compania Transavia,în județul Alba. Internauții au comentat postarea premierului, unul l-a rugat pe șeful Guvernului să micșoreze prețul pe kW, altul i-a transmis că pe internet încă e mare publicitatea pe seama lui Călin Georgescu și a lui George Simion, iar altcineva l-a ironizat, spunându-i „austeritate, austeritate ... dar asa haina călcată în picioare nu am văzut!”.
20:10
Secretul longevității unei supercentenare. Cercetătorii au aflat cum a ajuns o femeie la 117 ani, ferită de bolile bătrâneții # Digi24.ro
Cea mai profundă analiză de până acum făcută asupra unui supercentenar a dezvăluit că un om poate ajunge la o vârstă extremă fără ca creierul să se deterioreze sau fără ca bolile obișnuite bătrâneții să se acumuleze.
20:00
China a lansat cea mai puternică turbină eoliană zburătoare din lume. „Banca de energie” care plutește pe cer # Digi24.ro
China a lansat cu succes cea mai puternică turbină eoliană zburătoare din lume, un prototip uriaș asemănător unui dirijabil, capabil să producă un megawatt de energie. Dispozitivul, înalt cât un bloc de 13 etaje și lat cât un teren de baschet, a fost testat în deșertul Xinjiang și ar putea intra în producție de serie în 2026, deschizând calea către o nouă eră a energiei verzi.
19:50
Ce spune un congresman american, după vizita sa în România, despre dronele care ne-au survolat. Propunerea făcută la întoarcerea în SUA # Digi24.ro
Recentele provocări ale Rusiei, inclusiv incursiunile dronelor în spaţiul aerian al Poloniei şi României şi încălcările spaţiului aerian estonian de către avioane de vânătoare, demonstrează o ameninţare clară şi prezentă la adresa NATO şi a stabilităţii regiunii, a declarat congresmanul american Michael Turner, conform paginii sale de internet.
19:40
Alegeri Republica Moldova 2025. Oamenii sunt chemați la urne pentru un vot crucial: UE sau Rusia # Digi24.ro
Duminică sunt organizate cele mai importante alegeri parlamentare din istoria Republicii Moldova. Oamenii sunt chemați la urne pentru a alege între Uniunea Europeană și supunerea față de Kremlin. Moldovenii au de ales de pe o listă cu 23 de partide, blocuri electorale și candidați independenți care vor forma viitorul Legislativ format din 101 deputați.
19:30
Scandal la pădure: bătaie între culegători de ciuperci, în județul Cluj. Un bărbat a fost rănit, iar altul a fost reținut de poliție # Digi24.ro
Un bărbat în vârstă de 44 de ani din judeţul Cluj, plecat cu alți doi bărbați la cules de ciuperci, a fost rănit, după ce a fost lovit în cap. Cei trei s-au certat pe tema locului de cules ciuperci, după ce victima a reproşat unor necunoscuţi că adună ciupercile din apropierea satului său, deşi ei nu sunt din zonă. Agresorul a fost reținut de poliție, fiind pus sub acuzare pentru comiterea infracţiunilor de tulburarea ordinii şi liniştii publice, lovire sau alte violenţe şi ameninţare.
19:30
Francezul Titouan Leduc arestat în timp ce escalada cu mâinile goale cel mai înalt zgârie-nori din UE. „Fie ajungi în vârf, fie cazi” # Digi24.ro
Alpinistul francez Titouan Leduc, în vârstă de 24 de ani, a fost arestat sâmbătă de poliție în timp ce escalada - cu mâinile goale și fără echipament de protecție - cel mai înalt zgârie-nori din Uniunea Europeană, în Varșovia, scrie TV5Monde.
19:00
Rusia ar putea repune în funcțiune tancuri T-72A din era sovietică, pe fondul pierderilor militare tot mai mari # Digi24.ro
Rusia ar putea recondiționa până la o mie de tancuri din era Războiului Rece pe fondul pierderilor tot mai mari de echipamente în timpul războiului din Ucraina, sugerează un nou raport, citat de TVPWorld.
18:20
Războiul din Ucraina: CIA știa totul despre invazia rusă. Cum a fost pregătit Kievul pentru a rezista atacului # Digi24.ro
O carte de investigație, al cărei autor nu a fost încă dezvăluit, povestește cum CIA ar fi ajutat Ucraina să se pregătească înainte de invazia rusă din februarie 2022
