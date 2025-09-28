Fostul președinte al Moldovei, Igor Dodon, aruncă BOMBA: Ei pregătesc un scenariu ca în România – ANULAREA alegerilor
Gândul, 28 septembrie 2025 12:50
Igor Dodon, fostul președinte al Republicii Moldova, spune că actualul regim, condus de Maia Sandu, e „gata să anuleze alegerile”. La secția de vot, Dodon dă exemplul României. „Maia Sandu a dat de înțeles astăzi că este gata să anuleze alegerile. Asta înseamnă că ei pregătesc, posibil, un scenariu ca în România. Știm ce a […]
Furt intelectual la cel mai înalt nivel. Cum l-a plagiat Oana Țoiu, la ONU, pe Nicolae Titulescu. Adrian Năstase: „Am remarcat unul dintre paragrafe, care îmi sună foarte cunoscut” # Gândul
În discursul pe care l-a rostit la Adunarea Generală a ONU, Oana Țoiu – ministrul de Externe al României – și-a însușit ad-literam un fragment dintr-un discurs al marelui om politic Nicolae Titulescu. Potrivit inPolitics.ro, Oana Țoiu a „uitat” să precizeze sursa citatului. Oana Țoiu – 28 septembrie 2025, New York: „Trăim vremuri tulburi fără […]
Nicușor Dan îi dă undă verde lui Bolojan indiferent de decizia CCR. ”Instanța nu decide între bine și rău” # Gândul
Duminică, președintele Nicușor Dan a oferit un răspuns tranșant la tema zilei: nu vede nicio legătură între un posibil eșec la CCR al legii reformei magistraților și legitimitatea executivului. Curtea Constituțională a amânat, pentru data de 8 octombrie, decizia privind reforma pensiilor magistraților. Amânarea a deschis ample îngrijorări privind faptul dacă o eventuală respingere a legii […]
ANM anunță un val de aer polar din Rusia peste România. Frig, ploi și ninsori la început de octombrie/Vezi zonele afectate # Gândul
Administrația Națională de Meteorologie dă vești proaste: peste România urmează să intre un val de aer polar din România, care va aduce scăderi de temperatură. Datele meteo indică faptul că, la început de octombrie, ne așteaptă frig, ploi și ninsori. Iată care sunt zonele afectate. Precipitații în majoritatea regiunilor La munte, spun meteorologii, sunt așteptate […]
Ion Cristoiu: „Parchetul General ar trebui să deschidă o anchetă in rem vizând modul în care CCR a decis anularea alegerilor” # Gândul
Ion Cristoiu spune, în cea mai recentă „pastilă” a sa, că «Parchetul General ar trebui să deschidă o anchetă in rem vizând modul în care CCR a decis anularea alegerilor»… Știre în curs de actualizare.
Sorin Grindeanu, mesaj de SUSȚINERE pentru R. Moldova: „Scrutinul parlamentar de azi este o oportunitate de a alege calea valorilor comune europene” # Gândul
Președinte interimar PSD, Sorin Grindeanu, a transmis un mesaj de susținere cetățenilor Republicii Moldova cu ocazia alegerilor parlamentare de duminică. „Dragi prieteni din Republica Moldova, sunteți în fața unei alegeri importante pentru viitorul vostru. Scrutinul parlamentar de azi este o oportunitate de a alege calea stabilității, prosperității și a valorilor comune europene”, a afirmat Grindeanu, […]
Oana Țoiu, ministrul Afacerilor Externe, s-a întâlnit cu António Guterres, secretarul general ONU: „Angajamentul nostru pentru consolidarea ordinii internaționale bazate pe reguli” # Gândul
Oana Țoiu, ministrul Afacerilor Externe, s-a întâlnit cu António Guterres, secretarul general ONU, în marja celei de-a 80-a Adunări Generale a ONU de la New York. Oana Țoiu a scris pe pagina sa de Facebook că a fost o „discuție consistentă”, iar dialogul a abordat și ultimele evoluții în contextul conflictului din Ucraina. Totodată, în […]
Cu aproape 1.500 de victime anual, România ocupă primul loc într-un clasament deloc onorant, acela al numărului de accidente rutiere grave la nivelul Uniunii Europene. Iar capitala București este printre orașele în care, din cauza șoferilor neatenți și a pietonilor grăbiți care traversează neregulamentar, se produc astfel de incidente, scrie CANCAN.RO. Zilnic, intersecțiile Bucureștilor sunt […]
Se complică scenariul în cazul morții Ioanei Popescu. Fostul soț al jurnalistei, noi INFORMAȚII despre deces # Gândul
Ies la iveală noi informații în cazul decesului fulgerător al Ioanei Popescu. Jurnalista avea doar 45 de ani, iar iubitul ei a mărturisit că se confrunta cu mai multe probleme de sănătate. În ultimă instanță, ar fi apelat la ajutorul medicilor și ar fi murit, în cele din urmă, pe patul de spital. Totuși, potrivit […]
„Joaca” politicienilor de-a școala se resfrânge asupra elevilor. Un psiholog vorbește despre traumele copiilor, într-un an școlar tot mai imprevizibil: „Anxietate, insomnii sau simptome somatice” / „Un abuz asupra educației” # Gândul
Școala românească și-a pierdut, în anul de grație 2025, busola. Deși mandatul ministrului Daniel David începea sub predicțiile unor vremuri mai bune, deciziile luate de Ilie Bolojan în numele austerității bugetare au schimbat ecuația învățământului și au deviat traseul reformelor promise, de la un mandat de ministru al Educației la altul. Degringolada din curtea școlii […]
Cele trei scenarii de pe masa Puterii de la Chișinău, vehiculate pe Telegram. Se anulează parlamentarele, pe modelul României? Răspunsul Maiei Sandu # Gândul
Cu câteva zile înainte de scrutinul parlamentar din Republica Moldova, au început să circule, pe canale private de Telegram, trei scenarii pe care Puterea le-ar avea pe masă, după alegeri. Unul dintre ele, ca ultimă soluție ar fi invalidarea scrutinului. Maia Sandu, președinta Moldovei, spune că este la curent cu acest scenariu și acuză Rusia […]
Pilotul avionului prăbușit la Iași, AMPUTAT la coapsă/Cine sunt victimele accidentului aviatic # Gândul
Apar noi informații despre starea celor două victime ale accidentului aviatic petrecut sâmbătă, 27 septembrie, la Iași. Ambii bărbați sunt în continuare sub supraveghere medicală, dar în cazul pilotului de avion au existat complicații. Potrivit dr. Diana Cimpoeşu, medic şef UPU SMURD Iași, pentru pilot a fost nevoie de amputații la coapse. În schimb, pasagerul […]
Patru clienți, AGRESAȚI de agenții de securitate ai un local din sectorul 3. Conflictul a început în interior și a escaldat în stradă # Gândul
Patru clienți au fost agresați de agenți de securitate ai unui local din sectorul 3, în dimineața zilei de duminică, în urma unui conflict spontan. Scandalul a început în interiorul localului, iar agenții de securitate au scos mai multe persoane afară, unde tensiunile s-au escaladat. Victimele au refuzat îngrijirile medicale. Potrivit Direcției Generale de Poliție […]
Alegeri peste Prut. Patrick André de Hillerin: „Este total DEFECT din punct de vedere democratic ce se întâmplă în Republica Moldova” / „Un eșec total al democrației, o bătaie de joc la adresa bunului-simț” # Gândul
Jurnalistul Patrick André de Hillerin creionează un tablou sumbru, în contextul alegerilor parlamentare din Republica Moldova, care se desfășoară duminică, 28 septembrie 2025. Republica Moldova – notează Patrick André de Hillerin pe pagina sa de Facebook – „a devenit, în ultimul an, un exemplu, o stea de urmat pentru magii care vin să-și depună darurile […]
Simone Tempestini s-a impus pentru prima dată în Raliul Vâlcii, a șaptea etapă a sezonului 2025, și a devenit campion național absolut pentru a 10-a oară în carieră, un record istoric pentru motorsportul românesc. Aproape 60 de echipaje au luat startul în a doua ediție a Raliului Vâlcii, cursă desfășurată exclusiv pe macadam, unde Tempestini […]
Oana Țoiu, intervenție în plenul Adunării Generale a ONU. Ce subiecte a atins ministrul de Externe al României # Gândul
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a susținut intervenția națională în plenul Adunării Generale a ONU sâmbătă, 27 septembrie 2025, în cadrul săptămânii de nivel înalt a celei de-a 80-a sesiuni a Adunării Generale a ONU. Șefa diplomației române a vorbit despre cele mai importante subiecte ale momentului, care țin agenda discuțiilor la nivel înalt. Țoiu […]
Un apartament într-un paradis exotic, mai ieftin decât unul în Berceni. Tot mai mulți români investesc în Zanzibar. Cât costă să te muți la doi pași de plajă. Dubai rămâne în continuare în TOPUL preferințelor # Gândul
Piața imobiliară internațională devine o opțiune tot mai atrăgătoare pentru români. Aceștia aleg să cumpere tot mai multe locuințe în străinătate, atrași de prețurile accesibile și randamentele bune din chirii. În Grecia, prețurile locuințelor noi pornesc de la 89.000 € pentru un apartament cu 2 camere, situat la 200m de mare, în Skala Sotiros, insula […]
Mărirea și decăderea „reprezentantului lui Putin”. După 35 de ani de colaborare, Dmitri Kozak a fost trecut pe linie moartă prin „DEMISIE” # Gândul
Timp de peste trei decenii, Dmitri Kozak a fost unul dintre cei mai de încredere mediatori ai lui Putin în relațiile cu țările post-sovietice. Dar războiul din Ucraina i-a făcut serviciile inutile. Dar războiul din Ucraina a făcut ca serviciile sale să devină redundante. Pe 18 septembrie, Vladimir Putin a acceptat demisia adjunctului șefului de […]
Ora de iarnă 2025 | Când dăm ceasurile cu o oră înapoi. Lista țărilor care au renunțat la schimbare. Ce se întâmplă în România # Gândul
Ora de iarnă 2025 | Lista țărilor care au renunțat la schimbarea orei. Ce se întâmplă în România. Ora de iarnă 2025 Până în prima parte a anului 2017, scrie uzpr.ro, din cele 192 de state ale lumii, peste 100 au refuzat să schimbe ora. Motivele sunt diferite, de la cele religioase, până la refuzuri […]
Test de inteligență | În cel mult 29 de secunde, găsiți 3 diferențe între cele două vulpi din imagine! # Gândul
Vrei să știi dacă ai IQ de geniu și poți rezolva rapid orice? GÂNDUL vă propune pentru azi un nou test care vă solicită capacitatea de concentrare și atenția la detalii. Avem două vulpi în această fotografie – în cel mult 29 de secunde găsiți 3 diferențe între ele. Tu în câte secunde le descoperi? Următorul test poate fi rezolvat […]
VIDEO | Incidente la Primvs Derby. Doi fani ai Petrolului, ridicați de jandarmi! Motivul pentru care au fost evacuați de pe stadion # Gândul
Victor Angelescu de la Rapid a dezvăluit un conflict major care a avut loc în prima repriză, atunci când fanii ploieșteni s-au îndreptat către loja giuleștenilor și au aruncat cu sticle și au înjurat. Rapidiștii au reclamat problemele ivite organizatorilor, iar jandarmii i-au identificat pe autori. VIDEO | Incidente la Primvs Derby. Doi fani ai […]
Eugen Neagoe a tunat după Petrolul – Rapid. „Dacă e așa, eu sunt președintele României. Nu a vrut să stea de vorbă cu mine. Sunt vaccinat” # Gândul
Rapid a învins Petrolul Ploiești, 1-0, pe Stadionul „Ilie Oană”, în etapa a 11-a a Superligii. Eugen Neagoe, 58 de ani, antrenor al formației gazdă a criticat arbitrajul. Golul a fost marcat de Alexandru Pașcanu (24), care a reluat mingea respinsă de portarul Raul Bălbărău, la lovitura liberă executată de Elvir Koljic, una acordată de […]
Cum va arăta PRIMUL funcționar AI din România. Va lua decizii corecte sau va face discriminări? Jura (CNCD): „Abia din august 2026 vor intra în vigoare toate normele” # Gândul
În data de 23 septembrie 2025 a fost înregistrată o premieră în ceea ce privește implicarea Inteligenței Artificiale (AI) în viața societății. În administrația publică din Albania, un program de inteligență artificială AI – „Diella”, dezvoltat în cooperare cu Microsoft – a fost numit ministru al Achizițiilor Publice și, totodată, a susținut un discurs inaugural […]
Trump declară război crimei organizate: armata, desfășurată pe străzile orașului Portland! „Autorizez FOLOSIREA FORȚEI maxime” # Gândul
Donald Trump își continuă planul de luptă împotriva bandelor de cartier și a crimei organizate. Sâmbătă, președintele SUA a ordonat desfășurarea armatei în orașul Portland, din statul Oregon. Liderul de la Casa Albă a autorizat „utilizarea forței, dacă este necesar”, scrie The Washington Post. „Îi ordon secretarului Apărării să…” Ordinul transmis de Trump face parte […]
Un jucător de la Petrolul îl distruge pe ARBITRUL Bîrsan: „Unde să-mi duc mâna, să mi-o tai? A prins ură pe mine. E arogant” # Gândul
Paul Papp, fundașul de 35 de ani de la Petrolul, a răbufnit la adresa arbitrului Marcel Bîrsan, după eșecul cu Rapid, 0-1. În minutul 23, mingea l-a lovit în mână pe Paul Papp, iar Bîrsan a dictat lovitura liberă care a dus la golul lui Pașcanu, dar jucătorul gazdelor susține că avea brațul lipit de […]
FOTO – VIDEO | Un nou episod din Primvs Derby s-a consumat! Imagini de senzație care au făcut înconjurul internetului după Petrolul – Rapid 0-1 # Gândul
Rapid a întrecut-o pe Petrolul Ploiești cu scorul de 1-0 (1-0), sâmbătă seara, în „Primvs Derby”, desfășurat pe Stadionul „Ilie Oană”, în etapa a 11-a a Superligii de fotbal. Singura reușită a partidei a aparținut fundașului Alexandru Pașcanu (24), care a reluat în plasă mingea respinsă de portarul Raul Bălbărău. A fost o lovitura liberă […]
ALEGERI parlamentare în Moldova. Primul votant, o studentă din Japonia. Ce mesaj a avut tânăra de 21 de ani, care învață la Universitatea din Tsukuba # Gândul
Alegerile parlamentare din Republica Moldova au început duminică dimineaţă, 28 septembrie, odată cu deschiderea secţiilor de votare din străinătate. Prima secţie unde s-a votat a fost cea de la sediul Ambasadei Republicii Moldova din Japonia, la Tokio. „Nu este doar un drept, ci o responsabilitate” Prima persoană care a votat în aceste alegeri parlamentare din […]
Care este cea mai bună zacuscă din comerț, potrivit Asociației pentru Protecția Consumatorilor din România
Asociația Pro Consumatori a analizat conținutul a 55 mărci de zacuscă de/cu ciuperci, de/cu vinete, de fasole, țărănească, macedoneană, clasică, cu pește, comercializate în marile […]
Mihai Voropchievici dezvăluie care este singura zodie născută pentru a conduce lumea, potrivit horoscopului mayaș
Zodia Pax (22 mai – 10 iunie) – Săgeata, Semănatul, Puma – este cea „aleasă", potrivit numerologului Mihai Voropchievici. Nativii împrumută trăsăturile Pumei și sunt […]
Răsturnare de situație în cazul preotului care a ucis o tânără în parcarea AFI Cotroceni. Judecătorii au decis: ani grei de închisoare și despăgubiri colosale/”Prietenaș, poți să mă omori, dar nu am ce să fac!” # Gândul
Un accident șocant a avut loc în parcarea mall-ului AFI Cotroceni, în 2022. Antonia Ivanciu, în vârstă de doar 29 de ani, se afla pe locul din dreapta în mașina condusă de soțul ei atunci când preotul teleormănean Marius Vișan a făcut o manevră cu spatele, a accelerat nejustificat și a izbit vehiculul în care […]
În emisiunea „Marius Tucă Show” din 22 septembrie 2025, Valentin Stan explică clar cine poate fi membru al partidelor politice în România. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Valentin Stan subliniază că, potrivit Legii Partidelor Politice și Constituției, pentru a face parte dintr-un partid politic, trebuie să fii cetățean român. Articolul 6, da? Legea […]
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1313. Avertismentul lui Zelenski: Putin se pregătește să atace un alt stat european # Gândul
Războiul din Ucraina a intrat duminică, 28 septembrie 2025, în a 1.313-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină. Volodimir Zelenski avertizează: președintele Rusiei, Vladimir Putin, nu va aștepta sfârșitul războiului din Ucraina și „va deschide o altă cale” pentru conflict în Europa. Deocamdată, nimeni nu știe unde va lovi Moscova, spune […]
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 723. Protest de amploare în Germania: zeci de mii de nemți au manifestat la Berlin împotriva Israelului # Gândul
Aproximativ 50.000 de persoane au manifestat, sâmbătă, la Berlin, împotriva genocidului care are loc în Fâșia Gaza. Manifestația a fost convocată de mai multe organizații ale societății civile. Potrivit agenției EFE, participanții au cerut oprirea crimelor împotriva palestinienilor din Fâșia Gaza. Stare de foamete în Fâșia Gaza Această demonstrație a fost una dintre cele mai […]
BANCUL ZILEI | La supermarket. Următorul banc are scopul de a vă binedispune în această zi ușor răcoroasă de duminică, 28 septembrie. Acum 10 ani intrai în supermarket cu 15 lei și ieșeai cu pâine, lapte, brânză și bere, acum nu mai ieși cu nimic, că e plin de camere! Să râdem în continuare: Bulă […]
BANC | Preocuparea lui Bulă. Pitorescul personaj Bulă revine cu o neliniște sufletească greu de explicat în cuvinte. – Bulă, de ce ești așa preocupat și agitat? – Nu știu ce să fac, să mă duc sau să nu mă duc mâine la nuntă? – Dar cine se însoară? – Eu! Să râdem în continuare: […]
Bancul de duminică | Două prăjituri cu ciocolată. Iată bancul „dulce” al acestui sfârșit de săptămână, care vă va cadorisi și cu un zâmbet. Azi am fost la cofetărie: – Două prăjituri cu ciocolată, vă rog! – Le serviți aici sau acasă? – Aici, că acasă țin dietă! BANCUL ZILEI | Rămas șomer, Bulă se […]
28 SEPTEMBRIE, calendarul zilei: Brigitte Bardot împlinește 91 de ani, Naomi Watts 57/ Moare Coolio # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de duminică, 28 septembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Brigitte Bardot, născută pe 28 septembrie 1934 la Paris, este una dintre cele mai emblematice actrițe ale cinematografiei franceze și un adevărat simbol al anilor ‘50 și ‘60. Cu o prezență magnetică […]
Pensionarii din România care au pierdut mii de lei la pensie. Ce s-a întâmplat după Mica Recalculare, de fapt # Gândul
Pensionarii din România care au pierdut mii de lei la pensie. Ce s-a întâmplat după Mica Recalculare, de fapt. Pensionarii din România care au pierdut mii de lei la pensie Pensionarii au pierdut nu doar timpul, ci și banii din pensie, în căutarea adeverințelor pentru mica recalculare. Pensionarii sunt păgubiți, deoarece mica recalculare este amânată […]
START VOT în Republica Moldova. Secțiile de peste Prut s-au deschis. Procesul electoral se încheie la ora 21. Cine sunt candidații rămași în cursă # Gândul
În Republica Moldova au loc cele mai importante alegeri parlamentare din istoria țarii. Totul despre partidele politice, candidați și importanța scrutinului de peste Prut. Cetățenii moldoveni sunt așteptați la urne pentru a-și alege deputații care să-i reprezinte. Scrutinul, care va decide structura Parlamentului Republicii Moldova de legislatura a XII-a, va fi declarat valabil dacă la […]
Ilie Bolojan, pentru prima oară alături de Ioana, partenera sa de viață, la un eveniment oficial. Slujba funerară a Cardinalului Mureşan # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a apărut pentru prima oară alături de partenera sa de viață, Ioana, într-un eveniment oficial. Cei doi au participat la ceremonia de omagiere a Preafericirii Sale Cardinalul Lucian Mureşan, Arhiepiscopul Major al Bisericii Greco-Catolice din România, decedat joi. Șeful Guvernului este între-o relație cu o asistentă medicală de la Spitalul CFR din […]
Miting politic sângeros în sudul Indiei. Zeci de bărbați, femei și copii au murit STÂLCIȚI și SUFOCAȚI la parada electorală a unui celebru actor tamil # Gândul
Cel puţin 36 de persoane au murit şi peste 50 au fost rănite sâmbătă într-o busculadă în India la un miting organizat de popularul actor Vijay, aflat în campanie electorală, a declarat ministrul-şef al statului Tamil Nadu, potrivit Reuters. Ministrul şef MK Stalin al statului a declarat că opt copii şi 16 femei se aflau […]
După două jocuri cu Spider-Man, Sony dezvăluie jocul video mult așteptat cu Wolverine. Când se va lansa # Gândul
După două jocuri video de succes cu Spider-Man. Sony a anunțat că va lansa primul joc video cu legendarul Wolverine, o „armă vie” la propriu cu schelet din adamantium, cu puteri de regenerare și vindecare, și cu o pereche de gheare mortale. În acest joc, Wolverine (Logan) va căuta să afle despre trecutul său. Jucătorii […]
În 1932, Amelia Mary Earhart a devenit prima femeie pilot care a realizat un zbor solo transatlantic. Ea a mai realizat acest zbor în 1928, dar ca pasager. În 1937, încercând să devină și prima femeie care ar fi realizat primul înconjur al lumii cu o aeronavă Lockheed, alături de navigatorul Fred Noonan, Amelia a […]
Petarde și fumigene descoperite în instalațiile sanitare ale stadionului la meciul Petrolul – Rapid # Gândul
Aproximativ 20 de articole pirotehnice din diverse categorii au fost depistate, sâmbătă, de jandarmii din cadrul Grupării Mobile Ploiești înaintea meciului Petrolul Ploiești – Rapid București. În urma controalelor efectuate, în zona Peluzei 2 au fost descoperite aproximativ 20 de articole pirotehnice, din diverse categorii, ascunse într-o țeavă a instalației sanitare a stadionului. Materialele au […]
Partidul Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) din Republica Moldova nu se retrage din alegerile parlamentare de duminică, a anunțat președintele acestei formațiuni politice, Boris Volosatîi. Acesta a infirmat informațiile transmise vineri de AUR București cu privire la retragerea din cursa electorală a formațiunii politice cu aceeași denumire din Republica Moldova, transmite Agerpres. Vineri, în cadrul unei conferințe […]
Întrevedere Oana Țoiu – Annalena Baerbock, președinta celei de-a 80-a Adunări Generale a ONU. Care sunt provocările globale stringente # Gândul
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a avut o întrevedere cu Annalena Baerbock, președinta celei de-a 80-a Adunări Generale a ONU. În cadrul discuțiilor au fost abordate principalele provocări globale și rolul organizației în gestionarea acestora. În discuții, șefa diplomației române a subliniat angajamentul României pentru menținerea păcii și securității internaționale, promovarea drepturilor omului, dezvoltarea durabilă, […]
Ilie Bolojan în Alba. Potențialul agricol al României trebuie valorificat prin companiile care au crescut în ultimii ani # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a mers sâmbătă la sediul companiei Transavia din județul Alba, unde s-a întâlnit cu fondatorul Ioan Popa. Șeful Executivului a subliniat importanța firmelor românești care reușesc să producă și să creeze locuri de muncă. „Cu firme ca Transavia se poate dezvolta România. I-am mulţumit azi, la sediul din judeţul Alba al companiei Transavia, domnului Ioan Popa, […]
