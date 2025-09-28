Accidentul aviatic de la Iași. Pilotului i-au fost amputate ambele picioare

14:40

Economistul Adrian Negrescu a recomandat vineri, la Antena 3 CNN, familiilor din România, să țină în casă o sumă între 500 și 1.000 de lei, în numerar, în cazul unei catastrofe sau pene de curent. Analistul financiar a explicat că oricând este posibil ca sistemul de plată cu cardul să nu mai funcționeze, cu atât […]