„A bătut câmpii!”  Tony, băgat în ședință după derapaj: „L-am avertizat deja!”

23:00

Karpaty Lviv - Dinamo Kiev 3-3. Vladislav Blănuță (23 de ani) a fost titular în runda #7 din campionatul Ucrainei. Atacantul a fost schimbat după 71 de minute în care nu a reușit să contribuie decisiv la niciunul dintre goluri. Fanii celor de la Dinamo Kiev au afișat și un banner la adresa atacantului român.