Descinderi în Capitală la mai multe persoane suspectate de trafic de droguri

Newsweek.ro, 28 septembrie 2025 14:20

Descinderi în Capitală la mai multe persoane suspectate de trafic de droguri. Ce au descoperit poliț...

Alte ştiri de Newsweek.ro

Acum 30 minute
14:20
Acum o oră
13:50
METEO. Un val de aer polar ajunge în România. Precipitații abundente și temperaturi scăzute Newsweek.ro
METEO. Un val de aer polar ajunge în România. Meteorologii anunță temperaturi sub normalul perioadei...
Acum 2 ore
13:30
Alegeri Moldova. Recean anunţă tentative de atac cibernetic. 4000 de site-uri nu funcţionează Newsweek.ro
Premierul Republicii Moldova, Dorin Recean, a anunţat că aproximativ 4000 de site-uri nu funcţioneaz...
13:00
Alegeri Moldova. Mai mulți alegători ar fi fost transportați organizat din Rusia spre Belarus Newsweek.ro
Astăzi au loc alegeri parlamentare în Republica Moldova. Poliția a fost sesizată despre transportare...
Acum 4 ore
12:40
Zeci de vaci din rasa Black Angus au fost furate de pe un câmp, în Neamț Newsweek.ro
Poliţia din judeţul Neamţ a deschis o anchetă după ce peste 20 de vaci din rasa Black Angus au fost ...
12:20
Atac masiv al Rusiei asupra Ucrainei. Sute de drone și rachete au fost lansate Newsweek.ro
Atac masiv al Rusiei asupra Ucrainei. Sute de drone și rachete au fost lansate. Sunt cel puţin zece ...
12:10
Platformele guvernamentale din Moldova, ținta hackerilor. 14.000.000 tentative de atac cibernetic Newsweek.ro
Platformele guvernamentale au fost țintele atacurilor cibernetice cu o seară înainte de deschiderea ...
12:00
Nicușor Dan, despre reforme: „Sper să nu însemne taxe”. Ce spune despre rectificare și concedieri? Newsweek.ro
Nicușor Dan a comentat situația legată de măsurile luate de guvern și tensiunile din coaliție. Șeful...
12:00
Băutura favorită a românilor care te scapă de durerea de cap fără să iei pastile. Cât să consumi? Newsweek.ro
Iată cum cea bai consumată băutură a românilor este cea care te scapă de durerea de cap fără să iei ...
11:20
Grindeanu, îndemn pentru basarabeni: Votul vostru este vital pentru protejarea suveranității Newsweek.ro
Sorin Grindeanu a transmis basarabenilor să meargă la vot, amintindu-le că de ei depinde suveranitat...
11:10
Nicușor Dan: Este o zi decisivă pentru Moldova. Îi îndemn pe toți basarabenii din România să voteze Newsweek.ro
Președintele Republicii Moldova, Nicușor Dan, a declarat că azi este o zi istorică pentru Republica ...
10:50
Aur istoric pentru România la Campionatul Mondial de Canotaj. Este o nouă probă introdusă în concurs Newsweek.ro
Echipajul de 8+1 mixt a câştigat medalia de aur la Campionatul Mondial de Canotaj de la Shanghai. Ba...
Acum 6 ore
10:40
Igor Grosu, președintele Parlamentului Moldovei, a votat: „Am sentiment de bucurie” Newsweek.ro
Igor Grosu, liderul Partidului Acţiune şi Solidaritate, candidat la alegerile parlamentare, a mers l...
10:30
Țara unde infecțiile nosocomiale sunt raportate imediat. Medic: nu mă tem că îmi iau o amendă Newsweek.ro
Infecțiile nosocomiale au ucis mai mulți copii într-un spital din România. Ministrul Sănătății a dat...
10:20
Un avion s-a prăbușit la Iași. Pilotului i-au fost amputate picioarele. Ce s-a întâmplat? Newsweek.ro
Un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit sâmbătă, 27 septembrie 2025, la Iași, în zona unei unități ...
10:10
VIDEO Ați auzit de ARO „Ciemme 4x4”? Nu s-a vândut în România. Motor VW, că cel de Dacia era prost Newsweek.ro
La începutul anilor 1980, când a apărut, ARO 10 era un model vizionar. Se poate spune că a fost prin...
09:50
Marc Marquez l-a egalat pe Valentino Rossi. E de 7 ori campion mondial la MotoGP Newsweek.ro
Marc Marquez a câștigat pentru 7-a oară titlul de campion mondial la MotoGP, egalându-l pe Valentino...
09:30
VIDEO Maia Sandu, la vot: Moldova e în primejdie. „Să nu le permitem hoților să ne vândă viitorul” Newsweek.ro
Maia Sandu, președintele Republicii Moldova, a votat în cadrul alegerilor parlamentare cruciale pent...
09:20
O moldoveancă a mers 1.400 km, împreună cu cei doi copii, pentru a vota pentru viitorul Moldovei Newsweek.ro
O moldoveancă stabilită în China a mers 1.400 km, împreună cu cei doi copii, pentru a vota la aleger...
09:00
Băsescu, despre alegerile din Moldova: „Este ora! Îi va administra o bătaie umilitoare lui Putin” Newsweek.ro
În contextul în care astăzi Republica Moldova alege între parcursul european și întoarcerea către Ru...
Acum 8 ore
08:40
VIDEO Italianul cu buletin românesc Simone Tempestini al 10-lea titlu de campion național de raliuri Newsweek.ro
Pilotul Simone Tempestini și-a trecut în parmares un rezultat istoric pentru motorsportul din Români...
08:10
Cum scapi de pofta de dulce care îți distruge sănătatea? Trucul pe care nutriționiștii îl recomandă Newsweek.ro
Cum să scapi de pofta de dulce care îți distruge sănătatea este întrebarea la care nutriționiștii au...
07:50
Cât de des e bine să donezi sânge, dar și cât de sigur e? Iei 280 de lei de la stat Newsweek.ro
Donarea de sânge salvează vieți, dar vine și cu beneficii directe pentru donatori. De la tichete val...
07:40
Alegeri în Republica Moldova. 3.300.000 de moldoveni au de ales între Europa și Rusia Newsweek.ro
Zi crucială pentru Republica Moldova. Aproximativ 3.300.000 de moldoveni sunt așteptați să îi aleagă...
07:30
Canalul Dunăre-Marea Neagră, o afacere Dej-Stalin. Zeci de mii de deținuți politici morți pe șantier Newsweek.ro
Canalul Dunăre-Marea Neagră a fost plănuit la o întâlnire între Dej și Stalin de la Kremlin. Deși i...
07:20
Horoscop 29 septembrie. Luna în Capricorn aduce o zi romantică Vărsătorilor. Săgetătorii sunt noroco Newsweek.ro
Horoscop 29 septembrie. Luna în Capricorn aduce o zi romantică Vărsătorilor. Săgetătorii sunt noroco...
07:10
Ce este pensia suplimentară și cine o poate lua? Ce bani îți aduce în plus la pensie? Newsweek.ro
Pensia suplimentară este un beneficiu pe care legislația din România îl oferă românilor care îndepli...
Acum 24 ore
21:10
Spitalele, obligate să publice periodic informaţii despre activitatea medicală și cheltuieli Newsweek.ro
Spitalele din sistemul public din România vor fi obligate să publice periodic mai multe informaţii d...
20:50
Unul dintre cei mai căutați infractori români a fost prins. Era pe lista ”Most Wanted” din 2023 Newsweek.ro
Unul dintre cei mai căutați infractori români a fost prins. Era pe lista ”Most Wanted” din 2023. Pen...
20:30
Românii folosiți de traficanți în Germania pentru obținerea de beneficii financiare. Ce pățesc? Newsweek.ro
Românii folosiți de traficanți în Germania pentru obținerea de beneficii financiare. Ce pățesc? Ce s...
20:10
Care sunt joburile care vor dispărea din cauza Inteligenței artificiale? Ce spun specialiștii? Newsweek.ro
Care sunt joburile care vor dispărea din cauza Inteligenței artificiale? Ce spun specialiștii? Care ...
19:50
Inundațiile de la Broșteni au scos la iveală un proiectil din Primul Război Mondial. A fost detonat Newsweek.ro
Inundațiile de la Broșteni au scos la iveală un proiectil din Primul Război Mondial. A fost detonat....
19:50
Zelenski: Putin va ataca o nouă țară din Europa. România, Polonia și Danemarca au fost încercate Newsweek.ro
Președintele Zelenski a anunțat că Putin va ataca încă o țară diun Euiropa. Zelenski a susținut că R...
19:40
Cum să ai un abdomen cu &#34;pătrățele&#34;? Nu le poți face doar la sală Newsweek.ro
Toată lumea își dorește un abdomen plat, cu "pătrățele" însă pentru aceasta nu sunt îndeajuns doar e...
19:30
Avion prăbușit la Iași, lângă o unitate militară. Două persoane se aflau la bord Newsweek.ro
Avion prăbușit la Iași, lângă o unitate militară. Două persoane se aflau la bord. Care este cauza ac...
19:00
Ministrul Sănătății demite conducerea DSP Iași și cere schimbarea directorului Spitalului Sf. Maria Newsweek.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, demite conducerea DSP Iași și cere schimbarea directorului ...
18:40
Donald Trump dispune desecretizarea informaţiilor despre dispariţia celebrei Amelia Earhart Newsweek.ro
Preşedintele SUA, Donald Trump, dispune desecretizarea informaţiilor despre dispariţia aviatoarei Am...
18:20
Patronii Dinamo Kiev, fraţii Surkis, îl protejează cât pot pe Vladislav Blănuţă. Ce a făcut acesta? Newsweek.ro
Patronii Dinamo Kiev, fraţii Igor şi Grigori Surkis, îl protejează cât pot pe românul Vladislav Blăn...
17:50
Sunt 3.000 de observatori naționali și internaționali la alegerile din Republica Moldova Newsweek.ro
Sunt peste 3.000 de observatori naționali și internaționali acreditaţi, care vor supraveghea buna de...
17:30
Iașul, peste Amsterdam, Copenhaga sau Budapesta, în topul orașelor cu cea mai rapidă creștere Newsweek.ro
Iașul, peste Amsterdam, Copenhaga sau Budapesta. Suntem în topul orașelor cu cea mai rapidă creștere...
17:30
Voci din Iaşi. „Moldova are nevoie să fie salvată, să se trezească. Nu există alternativă” Newsweek.ro
„Moldova are nevoie să fie salvată, să se trezească. Nu există alternativă”. Vocile puternice ale ba...
17:20
Nature: Alcoolul și carnea procesată cresc riscul de cancer de colon. Laptele și cerelale protejează Newsweek.ro
Prestigioasa revistă Nature dezvăluie că alcoolul și carnea procesată cresc riscul de cancer de colo...
17:00
Poliția a descins când cânta Adrian Minune la un celebru club de manele. Patronul fura curent Newsweek.ro
Poliția a descins în flagrant la un cunoscut club de manele în timp de cânta Adrian Minune. Patronul...
16:40
Cât costă biletele la concertul Iron Maiden din București. Au fost puse deja în vânzare Newsweek.ro
Concertul de la București este programat pentru 28 mai 2026, la Arena Națională iar biletele au fost...
16:40
Ministrul muncii anunță la ce vârstă se va ieși la pensie. „Nu trebuie să lucrezi până mori” Newsweek.ro
Ministrul muncii, Florin Manole, a vrut să îi liniștească pe pensionari și a anunțat când se va ieși...
16:30
Mandat de arestare pe numele fostului preşedinte sirian Bashar al-Assad care a fugit în Rusia Newsweek.ro
Autorităţile siriene au emis un mandat de arestare pe numele fostului preşedinte Bashar al-Assad, ca...
16:30
Capriciile vremii. Zona din România unde a venit iarna în august. Nămeți de zeci de centimetri Newsweek.ro
Vremea capricioasă n-a ocolit nici România de-a lungul timpului. Iar dacă la ora actuală constatăm c...
16:00
Rusia revendică ocuparea a trei sate în estul Ucrainei Newsweek.ro
Rusia a revendicat sâmbătă responsabilitatea pentru capturarea a trei sate din estul Ucrainei, unde ...
15:40
Transporturi agabaritice, sâmbătă şi duminică, pe mai multe drumuri din ţară Newsweek.ro
Centrul Infotrafic al Poliţiei Române a informat că, în cursul zilelor de sâmbătă şi duminică, pe ma...
15:20
Rafila: Infecţiile nosocomiale trebuie identificate precoce, raportate corect şi intervenit imediat Newsweek.ro
Alexandru Rafila, fost ministru al Sănătăţii, şi-a exprimat compasiunea, sâmbătă, pentru părinţii ca...
