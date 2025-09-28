Maia Sandu către diasporă: Vă rog să nu lăsaţi pe alţii să ne fure viitorul, să păziţi Moldova!
Economica.net, 28 septembrie 2025 14:20
Trimisul special al AGERPRES, Cristian Lupaşcu, transmite: Preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis, duminică la prânz, un mesaj special pentru cetăţenii moldoveni din diasporă în care le-a cerut acestora să participe la alegerile parlamentare şi, prin votul lor, "să păzească Moldova" şi să nu lase pe alţii să fure viitorul acestei ţări.
Acum 30 minute
14:20
Alegeri parlamentare Republica Moldova: Premierul acuză atacuri cibernetice asupra platformelor electorale # Economica.net
Trimisul special al AGERPRES, Cristian Lupaşcu, transmite: Infrastructura aferentă procesului electoral a fost supusă, în ultimele două zile, mai multor tentative de atac cibernetic, a anunţat, duminică, premierul Republicii Moldova, Dorin Recean.
14:20
Congresul Partidului Laburist: Contestat intern, Starmer se bazează pe oprirea avansului populistului Farage # Economica.net
Prim-ministrul britanic, Keir Starmer, a asigurat duminică că Partidul Laburist poate frâna ascensiunea formaţiunii populiste de dreapta Reform UK a lui Nigel Farage, favorit în sondaje să ajungă la putere în Regatul Unit, relatează EFE, potrivit Agerpres.
14:20
ING Groep, cel mai mare grup bancar din Ţările de Jos, a informat că se confruntă cu întârzieri în finalizarea vânzării subsidiarei sale ruse către Global Development JSC, transmite Reuters, scrie Agerpres.
14:20
14:20
Metroul de Otopeni: Metrorex ar putea lansa până la finalul anului licitația pentru achiziția trenurilor # Economica.net
Licitația aferentă Pachetului 3.2 – Material rulant pentru punerea în funcțiune a obiectivului de investiții „Legătura reţelei de metrou cu Aeroportul Internaţional Henri Coandă-Otopeni (Magistrala 6. 1 Mai – Otopeni)” este estimat a fi lansată în trimestrul IV al anului 2025, au spus pentru ECONOMICA.NET reprezentanții Metrorex.
Acum 2 ore
13:00
Salariile oferite acum experţilor în administrarea Google şi Facebook Ads şi ce firme-i angajează # Economica.net
O agenţie de marketing digital angajează Account Manager Google, Facebook, TikTok Ads pe salarii care încep de la 4.000 de lei în Bucureşti, potrivit anunţului de recrutare consultat de Economica.net. Iată grilele salariale pentru acest post, luând în calcul doar anunţurile de angajare active în această perioadă.
13:00
Marea Britanie anunţă garanţii de împrumut de 1,5 miliarde de lire sterline pentru Jaguar Land Rover # Economica.net
Marea Britanie va sprijini producătorul auto Jaguar Land Rover (JLR) cu o garanţie de împrumut în valoare de 1,5 miliarde de lire sterline (două miliarde de dolari), pentru a ajuta la susţinerea lanţului său de aprovizionare, în contextul opririi producţiei după un atac cibernetic, transmite Reuters, potrivit Agerpres.
13:00
Dosarul nuclear iranian: Teheranul denunţă reimpunerea „nejustificabilă” a sancţiunilor ONU # Economica.net
Iranul a calificat duminică drept "nejustificabilă" restabilirea sancţiunilor ONU la iniţiativa Franţei, Marii Britanii şi Germaniei pentru programul său nuclear şi a cerut tuturor ţărilor să nu le aplice, transmite AFP, scrie Agerpres.
13:00
Maia Sandu: Rusia vrea să preia controlul asupra puterii în Moldova ca să o poată folosi împotriva Ucrainei # Economica.net
Trimisul special al AGERPRES, Cristian Lupaşcu, transmite: Rusia vrea să preia controlul asupra puterii în Moldova ca să o poată folosi împotriva Ucrainei şi a unor state ale Uniunii Europene, a declarat, duminică, preşedintele Maia Sandu.
13:00
Odată cu trecerea la REGES-Online (platforma care înlocuiește Revisal), angajatorii sunt obligați să înregistreze concediile medicale, ceea ce implică suspendarea automată a contractului de muncă. Angajații trebuie să transmită imediat certificatele, iar angajatorii să le trimită contabilității pentru operare, scrie Termene.ro.
13:00
Compania americană Meta este interesată să investească în Bulgaria, spune premierul Rosen Zhelyazkov # Economica.net
Meta, compania mamă a Facebook, Instagram şi WhatsApp, şi-a exprimat interesul pentru a investi în Bulgaria după 2028, a anunţat premierul Rosen Zhelyazkov, informează Novinite, citată de Agerpres.
13:00
Preşedintele CCR: Cetăţenii corect informaţi – garant al statului de drept; avocatul – un educator civic # Economica.net
Preşedintele Curţii Constituţionale a României, Elena-Simina Tănăsescu, a subliniat, duminică, la un eveniment dedicat aniversării a 194 de ani de avocatură bucureşteană, că, într-o democraţie matură, cetăţenii corect informaţi sunt cel mai bun garant al statului de drept, iar avocatul poate fi nu doar un tehnician al legii, ci şi un educator civic, scrie Agerpres.
13:00
Bursa de la Bucureşti a câştigat peste 6,5 miliarde de lei la capitalizare, în această săptămână # Economica.net
Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a câştigat 6,52 miliarde de lei la capitalizare în această săptămână, în timp ce valoarea tranzacţiilor cu acţiuni a scăzut cu 122 de milioane de lei în comparaţie cu săptămâna anterioară, scrie Agerpres.
13:00
Nicuşor Dan: Coaliţia funcţionează în momentul ăsta, măsurile Guvernului au fost luate prin consens # Economica.net
Coaliţia de guvernare funcţionează în momentul acesta, a declarat, duminică, preşedintele Nicuşor Dan, care a precizat că, în trei luni de mandat, Executivul a luat măsuri care au fost adoptate prin consens, scrie Agerpres.
13:00
Nicuşor Dan: Proiectul de lege privind pensiile magistraţilor nu are legătură cu legitimitatea guvernului. Dreptul nu e ştiinţă exactă # Economica.net
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat că, în opinia sa, decizia pe care urmează să o ia Curtea Constituţională privitor la proiectul privind pensiile magistraţilor nu are legătură cu legitimitatea Guvernului condus de Ilie Bolojan.
Acum 6 ore
09:40
Alegeri parlamentare Republica Moldova – Preşedintele CEC: Toate secţiile de votare din ţară şi străinătate şi-au deschis uşile # Economica.net
Trimisul special al AGERPRES, Cristian Lupaşcu, transmite: Toate secţiile de votare din ţară şi străinătate şi-au deschis uşile pentru alegerile parlamentare de duminică din Republica Moldova, a declarat, într-un briefing de presă, preşedintele Comisiei Electorale Centrale (CEC), Angelica Caraman, scrie Agerpres.
09:40
Sancţiunile ONU împotriva Iranului au fost restabilite sâmbătă seara după eşecul negocierilor privind programul nuclear între Teheran şi ţările occidentale, care însă au făcut imediat apel la reluarea căii diplomaţiei, transmite duminică AFP, scrie Agerpres.
09:40
Ucraina declară că a fost atacată de Rusia cu „sute de drone şi rachete”; Moscova anunţă doborârea de drone ucrainene # Economica.net
Rusia a lansat asupra Ucrainei, în noaptea de sâmbătă spre duminică, un atac masiv cu sute de drone şi rachete, potrivit Kievului, care a provocat cel puţin zece răniţi în capitală şi în oraşul Zaporojie, transmite duminică AFP, scrie Agerpres.
09:40
Se pregătesc noi reguli și amenzi pentru dezvoltatorii de locuințe. Autoritățile vor să se asigure că niciun apartament sau casă nouă nu mai este vândută fără să fie dotată cu detectoare de incendii.
09:40
"Cârtițețe" (scuturi de foraj) vor începe să sape la secțiunea nordică a Magistralei 6 de metrou în februarie anul viitor, au spus pentru ECONOMICA.NET reprezentanții Metrorex. Amintim că, pe secțiunea sudică a M6, au fost puse la treabă "cârtițele" botezate Sfânta Ana și Sfânta Maria.
Acum 24 ore
22:00
Trump dispune desecretizarea informaţiilor despre dispariţia aviatoarei Amelia Earhart # Economica.net
Preşedintele american Donald Trump a anunţat vineri că va ordona desecretizarea şi publicarea dosarelor despre celebra aviatoare Amelia Earhart, a cărei dispariţie în timpul unui zbor deasupra Pacificului în anul 1937 nu a fost niciodată elucidată, relatează agenţia DPA, scrie Agerpres.
22:00
Zelenski anunţă un acord cu Trump pentru furnizarea „armelor adecvate” Ucrainei; Israelul a livrat un sistem Patriot # Economica.net
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat sâmbătă că a convenit cu preşedintele american Donald Trump un acord prin care vor fi furnizate Ucrainei "armele adecvate" pentru războiul cu Rusia şi că a primit din partea Israelului un sistem antiaerian Patriot, o armă americană scumpă şi esenţială pentru respingerea atacurilor cu rachete ruseşti care vizează ţinte ucrainene, transmite AFP, potrivit Agerpres.
22:00
Bolojan: Potenţialul agricol al României poate fi pus în valoare prin firmele dezvoltate în aceşti ani # Economica.net
Premierul Ilie Bolojan spune că potenţialul agricol al României poate fi pus în valoare prin firmele care s-au dezvoltat în aceşti ani, punctând că astfel vom avea mai multe produse româneşti în magazine, scrie Agerpres.
22:00
Preşedintele republican Donald Trump a ordonat sâmbătă desfăşurarea armatei într-un al patrulea oraş al SUA, Portland, şi a autorizat "utilizarea forţei dacă este necesar", în cadrul acţiunilor sale de combatere a criminalităţii din metropolele şi statele conduse de politicieni democraţi şi unde au loc proteste împotriva expulzării migranţilor ilegali, relatează AFP, scrie Agerpres.
22:00
Congresmanul Turner: Incursiunile dronelor în spaţiul aerian al României demonstrează o ameninţare clară la adresa NATO şi a stabilităţii regiunii # Economica.net
Recentele provocări ale Rusiei, inclusiv incursiunile dronelor în spaţiul aerian al Poloniei şi României şi încălcările spaţiului aerian estonian de către avioane de vânătoare, demonstrează o ameninţare clară şi prezentă la adresa NATO şi a stabilităţii regiunii, a declarat congresmanul american Michael Turner, conform paginii sale de internet.
22:00
Autorităţile din Norvegia investighează o posibilă apariţie a unor drone deasupra instalaţiilor militare, potrivit presei locale citate sâmbătă de agenţia EFE, scrie Agerpres.
22:00
Parlamentare Republica Moldova. Aproape 3,3 milioane de alegători, aşteptaţi la vot duminică # Economica.net
Trimisul special al AGERPRES, Cristian Lupaşcu, transmite: Aproape 3,3 milioane de cetăţeni cu drept de vot din Republica Moldova sunt aşteptaţi, duminică, la urne, pentru a-şi desemna noul parlament, care are un mandat de patru ani.
22:00
MApN: 2.400 de militari francezi intră în ţară până la 30 septembrie pentru exerciţiul DACIAN FALL 2025 # Economica.net
Ministerul Apărării Naţionale (MApN) a anunţat, sâmbătă, că 2.400 de militari francezi care vor participa la exerciţiul DACIAN FALL 2025 vor intra în ţară până la data de 30 septembrie, pe la punctele de frontieră din Giurgiu şi Vama Veche, scrie Agerpres.
22:00
Iaşi: Avionul prăbuşit a căzut în interiorul perimetrului unei unităţi militare; nu au fost afectate clădiri # Economica.net
Avionul care s-a prăbuşit, sâmbătă, în judeţul Iaşi este un avion civil de mici dimensiuni model Ikarus care a căzut în interiorul perimetrului unei unităţi militare din subordinea Batalionului 198 Sprijin Logistic "Prut", localitatea Dancu, scrie Agerpres.
22:00
De ce sunt speciali clienții Revolut, ING și Unicredit și ce spune despre tine banca unde ai contul. Portret robot pe fiecare bancă mare # Economica.net
Băncile din România se diferențiază semnificativ nu doar prin produsele pe care le oferă sau prin calitatea serviciilor ci și prin profilul clienților. Expresia "spune-mi cu cine umbli ca să îți spun cine ești", poate fi ușor adaptată în forma "spune-mi unde ai contul ca să îți spun cine ești". Portret robot al clientului pe fiecare bancă mare.
17:30
Transportatorul aerian Fly Lili și Jurgen Faff resping acuzațiile potrivit cărora Horațiu Potra ar fi plecat din România în Dubai folosind un avion al companiei # Economica.net
Compania aeriană Fly Lili şi administratorul şi proprietarul acesteia, Jurgen Faff, resping acuzaţiile potrivit cărora ar fi facilitat plecarea lui Horaţiu Potra din România spre Dubai, folosind aeronavele companiei.
17:30
Irakul a reluat exporturile de petrol din Kurdistan, după mai bine de doi de la oprirea acestora # Economica.net
Irakul a reluat sâmbătă exporturile de petrol din regiunea autonomă Kurdistan din nordul ţării, după mai bine de doi ani de întrerupere din cauza unor dispute juridice şi tehnice, a relatat presa de stat, transmite AFP, relatează Agerpres.
17:30
Peste 150 de tone de țigări contrafăcute au fost confiscate dintr-o fabrică clandestină din Italia, cea mai mare descoperită până acum de autorități # Economica.net
Peste 150 de tone de ţigări de contrabandă au fost confiscate dintr-o fabrică clandestină, cea mai mare descoperită vreodată în Italia, ascunsă într-un buncăr subteran lângă Cassino, la sud-est de Roma, a anunţat sâmbătă poliţia vamală italiană, transmite AFP, citată de Agerpres.
17:30
Siria a emis un mandat de arestare pe numele fostului președinte Bashar al-Assad, refugiat în Rusia # Economica.net
Autorităţile siriene au emis un mandat de arestare pe numele fostului preşedinte Bashar al-Assad, care a fugit în Rusia după ce a fost înlăturat de la putere în decembrie anul trecut în urma unei ofensive fulgerătoare a rebelilor islamişti conduşi de actualul preşedinte Ahmed al-Sharaa, a anunţat sâmbătă un judecător, care a precizat că fostul preşedinte va fi dat în urmărire internaţională prin Interpol, potrivit agenţiei SANA, citată de DPA, transmite Agerpres.
17:30
Comitetul Internaţional Paralimpic a decis să ridice suspendarea parțială asupra Rusiei și Belarusului. În replică, Ucraina a protestat vehement la aflarea deciziei # Economica.net
Comitetul Internaţional Paralimpic (CIP) a decis să ridice suspendarea parţială a Rusiei şi Belarus, în vigoare de la invazia militară în Ucraina, şi să reintegreze cele două comitete naţionale ca membri cu drepturi depline ai organizaţiei, la Adunarea generală de sâmbătă de la Seul, scrie AFP, transmite Agerpres.
17:30
Iranul respinge solicitarea SUA de a-și preda tot uraniul îmbogățit în schimbul ridicării sancțiunilor pentru trei luni, cerere pe care o cataloghează ca irațională # Economica.net
Preşedintele Iranului, Massoud Pezeshkian, a criticat sâmbătă cererile "nerezonabile" ale Washingtonului, care a cerut Teheranului să-i predea tot stocul de uraniu îmbogăţit în schimbul suspendării sancţiunilor pentru numai trei luni, preşedintele iranian afirmând că ţara sa preferă mai degrabă sancţiunile decât să accepte astfel de "solicitări iraţionale", pe care chiar dacă le-ar accepta ar fi urmate apoi de alte cereri şi condiţionări, consemnează agenţiile AFP şi EFE, transmite Agerpres.
17:30
Poke, preparatul care a dus România pe prima poziție în Europa de Sud-Est la consum. Un bucureștean a făcut o comandă de 1.100 de lei # Economica.net
Țara noastră este pe prima poziție în Europa de Sud-Est la consumul de poke, preparatul hawaiian pe bază de orez, legume şi cuburi de peşte crud, potrivit unei analize realizată de plaforma de delivery Glovo.
17:30
Nazare: Înțeleg nevoia finanțiștilor de a avea un statut clar. Fiecare solicitare a sindicatului va fi analizată temeinic, pentru a vedea câte dintre aspecte pot fi puse în practică # Economica.net
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, susţine că a avut un dialog deschis cu sindicaliştii din Finanţe, care au protestat sâmbătă în faţa ministerului de resort, şi afirmă că fiecare solicitare va fi analizată temeinic, pentru a vedea câte dintre aspecte pot fi puse în practică, relatează Agerpres.
15:10
Drone neidentificate au survolat vineri seară cea mai mare bază militară din Danemarca # Economica.net
Drone neidentificate au fost observate vineri seară deasupra celei mai mari baze militare din Danemarca, după alte survoluri la aeroporturi în această săptămână, ţara nordică sugerând că Rusia ar putea fi implicată.
15:10
Lege nouă cu impact pentru toți jucătorii la pariuri, poker sau păcănele: Amenzi dure și chiar închisoare. Cum se vor impozita câștigurile # Economica.net
Despre noile obligații și împuterniciri ale Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN), despre măsurile de arbitraj tehnic, posibilitatea de blocare a accesului la platforme nelicențiate, aplicarea amenzilor, atragerea răspunderii penale și pedeapsa cu închisoarea și cum se impozitează corect câștigurile din jocurile de noroc, ne povestește dr Radu Pavel, avocat coordonator al societății de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații.
Ieri
14:10
Ministrul Muncii Florin Manole susţine că nu îl deranjează faptul că numeroşi muncitori asiatici au venit să lucreze în România. El subliniază însă că e nevoie ca statul să ia măsuri pentru ca tinerii români, categorie în rândul căreia şomajul este ridicat, dar şi persoanele care sunt de mult timp şomere, să îşi poată găsi mai uşor un loc de muncă, potrivit News.ro.
14:10
ANPIS a primit într-o singură săptămână peste 15.000 de apeluri la call-center-ul său de la oameni interesați de tichetele la energie # Economica.net
Call-center-ul Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (ANPIS) a înregistrat, într-o singură săptămână, peste 15.000 de apeluri de la cetăţeni din toată ţara interesaţi de tichetele de energie, arată ministrul Muncii, Florin Manole, într-o postare pe Facebook.
13:40
Drone ucrainene au lovit o stație de pompare a petrolului de pe conducta Drujba, care transportă petrol spre Europa, situată în regiunea rusă Ciuvașia # Economica.net
Drone ucrainene au atacat sâmbătă o staţie de pompare a petrolului din regiunea Ciuvaşia din Rusia, de pe malul râului Volga, provocând oprirea activităţii, a declarat guvernatorul regional, Oleg Nikolaev, într-un comunicat postat pe Telegram, preluat de Reuters şi DPA, transmite Agerpres.
13:40
Biletele la concertul Iron Maiden din 28 mai 2026 au fost scoase la vânzare începând de astăzi # Economica.net
Formația engleză de heavy metal va concerta anul viitor la București, pe 28 mai, iar biletele au fost scoase la vânzare începând de sâmbătă, informează organizatorii evenimentului prin intermediul unui comunicat transmis către Economica.net.
13:40
Câteva sute de membri SindFISC protestează în fața Ministerului Finanțelor. Printre revendicări se numără adoptarea Statului finațistului, normarea realistă a muncii și asigurarea personalului # Economica.net
Câteva sute de angajaţi din structurile Ministerului de Finanţe, membri ai Sindicatul Naţional Finanţe Publice - SindFISC, protestează sâmbătă timp de două ore în faţa sediului Ministerului Finanţelor, pentru a atrage atenţia asupra drepturilor şi demnităţii finanţiştilor şi asupra condiţiilor de muncă din sistem.
12:30
Săptămâna viitoare vremea va fi rece, cu vânt și ploaie în majoritaea regiunilor. Va ninge la altitudini mari – prognoză ANM # Economica.net
Vremea va fi mai rece decât în mod obişnuit pe parcursul săptămânii viitoare, cu ploi şi vânt în majoritatea regiunilor, iar la altitudini mari precipitaţiile vor fi sub formă de lapoviţă şi ninsoare, potrivit prognozei emise de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) valabilă până la data de 4 octombrie 2025.
12:20
Generalul sârb Nebojsa Pavkovic, condamnat de TPI pentru crime de război, va fi eliberat din cauza stării sale de sănătate, a anunțat președintele Aleksandar Vucic # Economica.net
Fostul şef al Statului Major al armatei iugoslave, Nebojsa Pavkovic, condamnat pentru crime de război în timpul războiului din Kosovo, va fi eliberat anticipat din cauza stării sale de sănătate, a anunţat vineri preşedintele sârb Aleksandar Vucic, notează AFP, citată de Agerpres.
12:20
Moody’s şi Fitch au îmbunătățit ratingul Spaniei, ca urmare a creșterii economiei și a pieței forței de muncă # Economica.net
Spania a primit vineri un dublu impuls de la agenţiile de evaluare financiară Moody's şi Fitch, care s-au alăturat S&P Global pentru a crește ratingul de credit al ţării, în urma îmbunătăţirii economiei şi a pieţei forţei de muncă, transmite Reuters, relatează Agerpres.
12:20
Smartphone-urile devin un lux? Cine sunt „vinovații” pentru scumpiri și cât vor costa în următorii ani # Economica.net
Prețul mediu al smartphone-urilor urcă de la un an la altul, pe măsură ce tot mai mulți oameni aleg modele premium. Dacă în 2024 un telefon costa, în medie, 357 de dolari, în 2025 valoarea urmează să ajungă la 370 de dolari, iar până în 2029 se estimează că va atinge 412 dolari, arată un studiu de la Counterpoint Research.
11:40
Ţările de Jos vor restitui Indoneziei o importantă colecție de fosile, printre care și „Omul de Java” # Economica.net
Autorităţile din Ţările de Jos au anunţat că vor restitui Indoneziei o importantă colecţie de fosile, acceptând astfel solicitarea acestei ţări, o fostă colonie olandeză, de a recupera artefacte istorice, inclusiv oasele "Omului de Java" (Pitecantrop), primele fosile cunoscute ale speciei Homo erectus, din care se crede că au evoluat oamenii moderni, informează Reuters, transmite Agerpres.
